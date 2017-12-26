Разрушение Европы состоится в 2018 году?
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер и вице-спикер немецкого бундестага от Свободной демократической партии Вольфганг Кубицки дали совместное интервью журналу «Focus». Темой обсуждения стали конфликты, угрожающие миру в 2018 году. Выводы экспертов полны пессимизма.
«Атомные трения» между США и Северной Кореей породили огромную напряжённость на планете.
На Ближнем Востоке — новая эскалация насилия. Она возникла после признания президентом США Иерусалима столицей Израиля, из-за чего ХАМАС объявил новую интифаду.
Немало и других тревожных событий происходит в мире. Что же случится в 2018 году?
Об этом рассказали журналу «Focus» глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) и вице-спикер немецкого бундестага от Свободной демократической партии Вольфганг Кубицки (Wolfgang Kubicki). Оба пришли к единому мнению: Европа может дать ответы на глобальные конфликты только сообща.
«Мы живём в опасные времена. Я думаю, что стратегическая ситуация в Европе более опасна, чем когда-либо с момента распада Советского Союза», — считает герр Ишингер.
За последние годы, напомнил он, мир наблюдал массу провалов в отношениях США и России. И «просто удача, что никто не нажал не ту кнопку».
Военная угроза за последние годы он, безусловно, усилилась. Ишингер не считает президента Трампа виноватым «во всех грехах этого мира». Однако решение Трампа по вопросу Иерусалима «работает как ускоритель». Такое решение Ишингер считает «неразумным»; «неразумна» и соответствующая политика Трампа.
Герр Кубицки считает, что федеральное правительство Германии вряд ли сможет эффективно справиться со многими проблемами. Например, на выработку общей европейской политики по безопасности и обороне потребуется время целого поколения. «Я разделяю мнение о том, что Европе необходимо прийти к более тесному сотрудничеству, чтобы сыграть свою роль в мире. Это потребует расходов на оборону. И что мы можем предложить немцам? Я ещё раз скажу: подводные лодки, которые не могут ходить под водой, истребители, которые не могут летать, танки, которые не могут стрелять, винтовки, которые не функционируют», — с унылой иронией сказал Кубицки.
Развивая мысль коллеги, Ишингер попробовал охарактеризовать общую оборонную политику ЕС. У него нашлось целых пять предложений по этому поводу.
Во-первых, европейцы должны инвестировать значительно больше в свою технику (значительную долю своих оборонных бюджетов).
Во-вторых, нужно наладить общее обслуживание техники.
В-третьих, было бы полезно стандартизировать новые закупки систем оружия. На сегодня в Европе существует семнадцать различных типов танков!
В-четвёртых, ЕС должен ограничить доминирование национальных компаний по вооружениям.
В-пятых, бюджет военных исследований и разработок следует увеличить в три раза.
Корреспондент напомнил: Мартин Шульц выступает за то, чтобы к 2025 году появились некие Соединённые Штаты Европы. (Шульц — председатель Социал-демократической партии Германии, ранее пять лет был председателем Европарламента.)
Кубицки недоумевает. Как Мартин Шульц сотворит Соединённые Штаты Европы? Силой оружия?..
Ишингер считает, что сегодня следует думать об интересах 500 миллионов европейцев. Интересы необходимо «адекватно представлять» на международном уровне. Пока же в ЕС «продолжают решать, что даже самый маленький в этом детском саду имеет право вето». В результате ни о каком адекватном представлении Европы говорить не приходится. «Моё предложение: ЕС должен принимать решения по иностранным вопросам и вопросам безопасности квалифицированным большинством», — выдвинул альтернативу бесконечным европейским колебаниям герр Ишингер.
Далее вопрос коснулся России.
Ишингер считает, что поведение Москвы переменилось около десяти лет назад, когда Владимир Путин произнёс речь на Мюнхенской конференции по безопасности (2007 год). Эту речь «мы все не восприняли настолько серьёзно, насколько она того заслуживала», заметил эксперт. С тех пор отношения катятся «по нисходящей».
Но правильно ли придерживаться санкций против России?
Кубицки полагает, что Европа заинтересована в «нахождении баланса» в отношениях с Россией. Впрочем, такой баланс «не означает», что Европа примет «нарушения законности». Взять Крым — там налицо «нарушение международного права». Кубицки предлагает «медленно сокращать режим санкций». Скажем, Москва возвращает домой украинцев, которых «арестовали и приговорили в Крыму, а теперь они в Сибири». «Мы могли бы отреагировать на это и понизить уровень усиления санкций. Прежде всего мы должны говорить друг с другом. Расстояние пальца от красной кнопки должно увеличиваться, а не уменьшаться», — поделился своим мнением эксперт.
С кем выпить винца или пивка на международном уровне: с Трампом или с Путиным?
Кубицки не считает, что будет много удовольствия в обоих случаях. Ишингер вообще не высказался на эту тему.
Зато Ишингер рассказал об угрозах Интернета. В киберпространстве сложилась теперь такая ситуация, какая была в реале XIX века на американском Диком Западе. «Любой может бегать с пистолетом и стрелять в кого угодно, потому как полиции нет», — заметил эксперт.
Дошло уже до того, что ведущий юрист «Microsoft» потребовал составить «цифровую» Женевскую конвенцию. «Это правильная цель», — одобряет сей план герр Ишингер.
Что касается ситуации на Ближнем Востоке, то Ишингер находит победу над «ИГ» (запрещено в России) в Сирии и Ираке обыкновенным «шоу». Победа мнимая, поскольку движение исламистов не мертво: оно «оживёт в другом месте». «Мы уже много лет говорим, что Асад должен уйти, но мы доказали, что не справились с соответствующей стратегией», — добавил эксперт.
Кубицки к этому добавил, что прочный мир в Сирии настанет только «без Асада». И Германия могла бы стать модератором, инициировать своего рода процесс восстановления Сирии в формате «2 + 4», объединив американцев и русских.
С другой стороны, решение Трампа о статусе Иерусалима не только «разрушит процесс умиротворения Ближнего Востока, но и повернёт его вспять», полагает эксперт. Трамп открыл бочку с порохом, и последствия взрыва ощутят европейцы. В частности, достанется немцам.
Оба эксперта фактически расписались в политической беспомощности нынешней Европы как на локальном (европейском) уровне, так и на уровне глобальном.
У Евросоюза не только нет «адекватной» политики, подходящей для противостояния современным угрозам, но нет даже того единства, о котором с таким восхищением писали аналитики в первые годы XXI века.
Сегодня Европа, принявшая санкции против России по указке США, возмущается политикой Трампа, однако по-прежнему не предпринимает никаких шагов, чтобы наладить отношения с Россией, вместо этого оглядываясь на заокеанского «гегемона». Вмешательство администрации Трампа в вопросы энергетической безопасности Европы не нравится многим странам ЕС, и в первую очередь Германии, однако это не мешает Польше закупать газ у США.
Трудным, почти неразрешимым является и вопрос с растущим числом беженцев в государствах ЕС, иные из которых ведут уже политику, идущую вразрез политике Брюсселя.
Ряд государств ЕС желает сближения с Россией и прекращения новой холодной войны, однако другие государства союза хотят сохранить жёсткие санкции против Москвы.
В результате ряда противоречий единая Европа как крупный политический игрок хоронит сама себя. Единый Европейский союз мог бы дать ответы глобальным вызовам, но только сообща. Но вот этого «сообща», как верно отмечают господа эксперты, как раз и нет. Европа продолжает разрушаться изнутри, и откол Великобритании, проблема беженцев и испанско-каталонский вопрос — тому свидетельства.
«Атомные трения» между США и Северной Кореей породили огромную напряжённость на планете.
На Ближнем Востоке — новая эскалация насилия. Она возникла после признания президентом США Иерусалима столицей Израиля, из-за чего ХАМАС объявил новую интифаду.
Немало и других тревожных событий происходит в мире. Что же случится в 2018 году?
Об этом рассказали журналу «Focus» глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) и вице-спикер немецкого бундестага от Свободной демократической партии Вольфганг Кубицки (Wolfgang Kubicki). Оба пришли к единому мнению: Европа может дать ответы на глобальные конфликты только сообща.
«Мы живём в опасные времена. Я думаю, что стратегическая ситуация в Европе более опасна, чем когда-либо с момента распада Советского Союза», — считает герр Ишингер.
За последние годы, напомнил он, мир наблюдал массу провалов в отношениях США и России. И «просто удача, что никто не нажал не ту кнопку».
Военная угроза за последние годы он, безусловно, усилилась. Ишингер не считает президента Трампа виноватым «во всех грехах этого мира». Однако решение Трампа по вопросу Иерусалима «работает как ускоритель». Такое решение Ишингер считает «неразумным»; «неразумна» и соответствующая политика Трампа.
Герр Кубицки считает, что федеральное правительство Германии вряд ли сможет эффективно справиться со многими проблемами. Например, на выработку общей европейской политики по безопасности и обороне потребуется время целого поколения. «Я разделяю мнение о том, что Европе необходимо прийти к более тесному сотрудничеству, чтобы сыграть свою роль в мире. Это потребует расходов на оборону. И что мы можем предложить немцам? Я ещё раз скажу: подводные лодки, которые не могут ходить под водой, истребители, которые не могут летать, танки, которые не могут стрелять, винтовки, которые не функционируют», — с унылой иронией сказал Кубицки.
Развивая мысль коллеги, Ишингер попробовал охарактеризовать общую оборонную политику ЕС. У него нашлось целых пять предложений по этому поводу.
Во-первых, европейцы должны инвестировать значительно больше в свою технику (значительную долю своих оборонных бюджетов).
Во-вторых, нужно наладить общее обслуживание техники.
В-третьих, было бы полезно стандартизировать новые закупки систем оружия. На сегодня в Европе существует семнадцать различных типов танков!
В-четвёртых, ЕС должен ограничить доминирование национальных компаний по вооружениям.
В-пятых, бюджет военных исследований и разработок следует увеличить в три раза.
Корреспондент напомнил: Мартин Шульц выступает за то, чтобы к 2025 году появились некие Соединённые Штаты Европы. (Шульц — председатель Социал-демократической партии Германии, ранее пять лет был председателем Европарламента.)
Кубицки недоумевает. Как Мартин Шульц сотворит Соединённые Штаты Европы? Силой оружия?..
Ишингер считает, что сегодня следует думать об интересах 500 миллионов европейцев. Интересы необходимо «адекватно представлять» на международном уровне. Пока же в ЕС «продолжают решать, что даже самый маленький в этом детском саду имеет право вето». В результате ни о каком адекватном представлении Европы говорить не приходится. «Моё предложение: ЕС должен принимать решения по иностранным вопросам и вопросам безопасности квалифицированным большинством», — выдвинул альтернативу бесконечным европейским колебаниям герр Ишингер.
Далее вопрос коснулся России.
Ишингер считает, что поведение Москвы переменилось около десяти лет назад, когда Владимир Путин произнёс речь на Мюнхенской конференции по безопасности (2007 год). Эту речь «мы все не восприняли настолько серьёзно, насколько она того заслуживала», заметил эксперт. С тех пор отношения катятся «по нисходящей».
Но правильно ли придерживаться санкций против России?
Кубицки полагает, что Европа заинтересована в «нахождении баланса» в отношениях с Россией. Впрочем, такой баланс «не означает», что Европа примет «нарушения законности». Взять Крым — там налицо «нарушение международного права». Кубицки предлагает «медленно сокращать режим санкций». Скажем, Москва возвращает домой украинцев, которых «арестовали и приговорили в Крыму, а теперь они в Сибири». «Мы могли бы отреагировать на это и понизить уровень усиления санкций. Прежде всего мы должны говорить друг с другом. Расстояние пальца от красной кнопки должно увеличиваться, а не уменьшаться», — поделился своим мнением эксперт.
С кем выпить винца или пивка на международном уровне: с Трампом или с Путиным?
Кубицки не считает, что будет много удовольствия в обоих случаях. Ишингер вообще не высказался на эту тему.
Зато Ишингер рассказал об угрозах Интернета. В киберпространстве сложилась теперь такая ситуация, какая была в реале XIX века на американском Диком Западе. «Любой может бегать с пистолетом и стрелять в кого угодно, потому как полиции нет», — заметил эксперт.
Дошло уже до того, что ведущий юрист «Microsoft» потребовал составить «цифровую» Женевскую конвенцию. «Это правильная цель», — одобряет сей план герр Ишингер.
Что касается ситуации на Ближнем Востоке, то Ишингер находит победу над «ИГ» (запрещено в России) в Сирии и Ираке обыкновенным «шоу». Победа мнимая, поскольку движение исламистов не мертво: оно «оживёт в другом месте». «Мы уже много лет говорим, что Асад должен уйти, но мы доказали, что не справились с соответствующей стратегией», — добавил эксперт.
Кубицки к этому добавил, что прочный мир в Сирии настанет только «без Асада». И Германия могла бы стать модератором, инициировать своего рода процесс восстановления Сирии в формате «2 + 4», объединив американцев и русских.
С другой стороны, решение Трампа о статусе Иерусалима не только «разрушит процесс умиротворения Ближнего Востока, но и повернёт его вспять», полагает эксперт. Трамп открыл бочку с порохом, и последствия взрыва ощутят европейцы. В частности, достанется немцам.
* * *
Оба эксперта фактически расписались в политической беспомощности нынешней Европы как на локальном (европейском) уровне, так и на уровне глобальном.
У Евросоюза не только нет «адекватной» политики, подходящей для противостояния современным угрозам, но нет даже того единства, о котором с таким восхищением писали аналитики в первые годы XXI века.
Сегодня Европа, принявшая санкции против России по указке США, возмущается политикой Трампа, однако по-прежнему не предпринимает никаких шагов, чтобы наладить отношения с Россией, вместо этого оглядываясь на заокеанского «гегемона». Вмешательство администрации Трампа в вопросы энергетической безопасности Европы не нравится многим странам ЕС, и в первую очередь Германии, однако это не мешает Польше закупать газ у США.
Трудным, почти неразрешимым является и вопрос с растущим числом беженцев в государствах ЕС, иные из которых ведут уже политику, идущую вразрез политике Брюсселя.
Ряд государств ЕС желает сближения с Россией и прекращения новой холодной войны, однако другие государства союза хотят сохранить жёсткие санкции против Москвы.
В результате ряда противоречий единая Европа как крупный политический игрок хоронит сама себя. Единый Европейский союз мог бы дать ответы глобальным вызовам, но только сообща. Но вот этого «сообща», как верно отмечают господа эксперты, как раз и нет. Европа продолжает разрушаться изнутри, и откол Великобритании, проблема беженцев и испанско-каталонский вопрос — тому свидетельства.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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