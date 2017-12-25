17:19 25 декабря

Бойцу в «Ратнике-3» поможет личный микроробот

Бойцу в экипировке «Ратник» третьего поколения, формирование облика которой завершится в этом году, будут помогать микроробот и беспилотник, передает ТАСС сообщение главкома Сухопутных войск Олега Салюкова.



В перспективную экипировку предусмотрена интеграция микроробототехнических комплексов, а также беспилотника для повышения осведомленности мотострелковых подразделений на поле боя,
сказал главком.


Кроме того, «для усиления физических возможностей военнослужащих в комплекты планируется включение экзоскелетов», добавил он.

По словам Салюкова, «"Ратник-3" будет превосходить экипировку армий иностранных государств, в частности, США, противопульной и противоосколочной стойкостью средств индивидуальной бронезащиты».

Также у "Ратника-3" больше дальность обнаружения и распознавания целей оптикоэлектронными средствами, стрельба ведется эффективнее,
отметил он.

Главком напомнил, что формирование облика перспективной экипировки "Ратник-3" завершится в текущем году.

Подразделения, оснащенные боевой экипировкой третьего поколения, будут обладать самостоятельностью, автономностью и самодостаточностью для выполнения различных боевых задач в различных условиях, а также смогут интегрироваться в разведывательно-огневые контуры,
сказал он.

Салюков также отмечал, что переход к «Ратнику-3» будет постепенным. В частности, в ближайшее время в «Ратник» могут быть включены «медицинские датчики, противоминная обувь и электронное забрало, позволяющее стрелять в противника из-за угла». Кроме того, «Ратник-3» при той же степени защиты будет легче «Ратника» на 4 кг.

Использованы фотографии: https://cont.ws
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Комментарии 30

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  1. Геркулесыч Сегодня, 11:42
    Чем поможет -шеринку расстегнуть -застегнуть? fool Тоже ударились в тотальную роботизацию! Тот случай, когда хорошое становится излишне хорошим, или даже неготивно отличным!
    Геркулесыч
    1. 3vs Сегодня, 12:16
      Памперсы наше фсё! laughing
      3vs
    2. Dimontius Сегодня, 13:29
      как минимум профи-спецы должны быть по максимуму в безопасности. ценность их жизни очень высока, не говоря уже о цене их подготовки. сейчас они слишком уязвимы. вот нам аккум бы придумать нормальный первыми... вот бы нос амерам утерли.
      Dimontius
    3. Летунъ Сегодня, 15:28
      Цитата: Геркулесыч
      Чем поможет -шеринку расстегнуть -застегнуть? fool Тоже ударились в тотальную роботизацию! Тот случай, когда хорошое становится излишне хорошим, или даже неготивно отличным!

      Точно. Похоже в Ратнике 4 у личного микроробота уже будет свой личный наноробот lol
      Летунъ
  2. Sergey53 Сегодня, 11:42
    Как можно определить чья экипировка будет лучше, если сейчас нет ни той ни этой?
    Sergey53
  3. катана Сегодня, 11:42
    Что тут можно сказать про новое российское чудо - юдо - А СКОЛЬКО ОН,ЭТО ЧУДО - ЮДО ,БУДЕТ СТОИТЬ И В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ СПОСОБНА ИХ ВЫПУСКАТЬ??
    катана
    1. Астория Сегодня, 11:57
      Спасибо, мнение армянского радио очень очень интересно, оставайтесь на линии.
      Астория
    2. Вадим237 Сегодня, 12:33
      В полной комплектации миллиона 3 рублей.
      Вадим237
    3. НЕКСУС Сегодня, 13:00
      Цитата: катана
      А СКОЛЬКО ОН,ЭТО ЧУДО - ЮДО ,БУДЕТ СТОИТЬ И В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ СПОСОБНА ИХ ВЫПУСКАТЬ??

      Уважаемый,а сколько стоить будет вот это для армии США,не расскажите?
      НЕКСУС
      1. Вадим237 Сегодня, 16:02
        Ну то что реально показали, врятли больше 200000 баксов. Вы за них не переживайте, у них денег море - на всё и на всех хватит.
        Вадим237
      2. Васся Вассин Сегодня, 16:04
        Компьютерный голос почти безупречен, плюс видимо еще и перевод тоже...
        Васся Вассин
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:48
    будут помогать микроробот и беспилотник
    Как бы не перестараться и не превратить бойца в компьютерного игрока.
    rotmistr60
    1. Лексус Сегодня, 14:23
      Как бы не перестараться и не превратить бойца в компьютерного игрока.

      Как бы ещё не оказалось, что чужого... с тайваньскими чипами, немецкой механизацией и др.
      Был же случай с "чёрным ящиком" сбитого в Сирии Су-24.
      Лексус
      1. Вадим237 Сегодня, 16:03
        В ВВС, по ходу, все чёрные ящики такие.
        Вадим237
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:57
    В общем ,эта игра была пророческой feel
    Наблюдатель2014
    1. К0щей Сегодня, 12:02
      Цитата: Наблюдатель2014
      В общем это походу игра была пророческой

      да к этому давно все идет. только идея с "универсальным солдатом" оказалась более сложной/затратной в осуществлении, чем создать костюм. наверное на следующем этапе в него вмонтируют экзоскелет позволяющий таскать больший вес и при этом не требующий каждый день подключения к сети. или огромный вес, но с проводами/аккумуляторами. с проводами уже есть варианты вроде.
      К0щей
  6. рюрикович Сегодня, 12:02
    Главное, шоб наши богатыри в этих чудо-костюмах орехи квадрокоптером не кололи во время передышки с цигаркой в зубах feel
    рюрикович
  7. rodus Сегодня, 12:03
    Ну вот и сразу негативно-гневные комментарии laughing Что предлагаете ничего не делать на этом поприще и носится с голым задом на поле боя? Тотальная компьютеризация, как и применение новейших бронезащитных материалов, как и применение экзоскелетов, как и информационное подключение их в общий комплекс войск - это обязательное условие для современного боя, люди и так отстают от создания и усовершенствования таких комплексов. Будущие за киборгами, т.е. полная связка "человек-машина", нравится это или не нравится никого не волнует, за этими технологиями будущее.
    rodus
  8. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:04
    Ратник3,может и хорошо, конечно,но неплохо бы оснастить армию,Ратником1 ,на100%..Ибо ,денег нет,даже на это(
    Сибирский цирюльник
    1. Muvka Сегодня, 12:39
      По 50тыс комплектов в год поставляется. По-вашему это мало?
      Muvka
  9. akm8226 Сегодня, 12:12
    Обсуждать нечего - пока что всё абстрактно. Что за комплекс, насколько он ограничивает поле зрения, какой калибр он держит и на каком растоянии, какая свобода движений в нём - ничего не известно.Так что подождём, пока хоть что-то прояснится.
    akm8226
  10. Стойкость Сегодня, 12:19
    А как это будет выглядеть при -20 -30 градусов?
    Стойкость
    1. rodus Сегодня, 12:27
      Цикл "Звездная Месть" (Д.Ю. Петухов) Вам в помощь, фантасты давно все описали laughing

      P.s. Смотрели кино "Звездные воины"? Так вот по сравнению со "Звездной Местью", то кино блеяние чумной овцы, бред и детский сад для тех кому до 5 лет.
      rodus
    2. DenZ Сегодня, 12:58
      Цитата: Стойкость
      А как это будет выглядеть при -20 -30 градусов?

      Если сверху на это ватник надеть то будет очень даже круто. Враги не догадаются
      какой ты на самом деле ратник.
      DenZ
  11. Egorovich Сегодня, 12:28
    "Ратник-3" - сохранение жизни военнослужащего, работы по улучшению будут продолжены и это очень хорошо!
    Egorovich
    1. НЕКСУС Сегодня, 13:01
      Цитата: Egorovich
      "Ратник-3" - сохранение жизни военнослужащего, работы по улучшению будут продолжены и это очень хорошо!

      Главная проблема такой экипировки -это цена,помноженная на количество солдат,которых в нее требуется экипировать. Тут вопрос оптимизации цены.
      НЕКСУС
      1. Egorovich Сегодня, 13:14
        Согласен, но в первую очередь будут экипировать тех, кто непосредственно в боевых действиях участвует. И уж такое количество обязательно обеспечат.
        Egorovich
  12. Alexey-74 Сегодня, 12:35
    Конечно очень хорошо, что разработки продолжаются, но сначала укомплектуйте л/с полностью "Ратником-2", ну а потом помечтаем. Надеюсь до 2025 года мечта станет явью....и российские бойцы будут выглядеть и защищены на все 100% как на картинке....
    Alexey-74
  13. Tektor Сегодня, 13:31
    Экзоскелет в начале могут укомплектовать миниДВС по типу ранца мощностью в 3 л.с. с электрогенератором, чтобы бегалось быстрее и дальше, а заодно ещё и плавалось глубже.
    Tektor
    1. Вадим237 Сегодня, 16:05
      Скорее батареи на топливных элементах - с подзарядкой от движения.
      Вадим237
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