Бойцу в «Ратнике-3» поможет личный микроробот
Бойцу в экипировке «Ратник» третьего поколения, формирование облика которой завершится в этом году, будут помогать микроробот и беспилотник, передает ТАСС сообщение главкома Сухопутных войск Олега Салюкова.
Кроме того, «для усиления физических возможностей военнослужащих в комплекты планируется включение экзоскелетов», добавил он.
По словам Салюкова, «"Ратник-3" будет превосходить экипировку армий иностранных государств, в частности, США, противопульной и противоосколочной стойкостью средств индивидуальной бронезащиты».
Главком напомнил, что формирование облика перспективной экипировки "Ратник-3" завершится в текущем году.
Салюков также отмечал, что переход к «Ратнику-3» будет постепенным. В частности, в ближайшее время в «Ратник» могут быть включены «медицинские датчики, противоминная обувь и электронное забрало, позволяющее стрелять в противника из-за угла». Кроме того, «Ратник-3» при той же степени защиты будет легче «Ратника» на 4 кг.
В перспективную экипировку предусмотрена интеграция микроробототехнических комплексов, а также беспилотника для повышения осведомленности мотострелковых подразделений на поле боя,сказал главком.
Кроме того, «для усиления физических возможностей военнослужащих в комплекты планируется включение экзоскелетов», добавил он.
По словам Салюкова, «"Ратник-3" будет превосходить экипировку армий иностранных государств, в частности, США, противопульной и противоосколочной стойкостью средств индивидуальной бронезащиты».
Также у "Ратника-3" больше дальность обнаружения и распознавания целей оптикоэлектронными средствами, стрельба ведется эффективнее,отметил он.
Главком напомнил, что формирование облика перспективной экипировки "Ратник-3" завершится в текущем году.
Подразделения, оснащенные боевой экипировкой третьего поколения, будут обладать самостоятельностью, автономностью и самодостаточностью для выполнения различных боевых задач в различных условиях, а также смогут интегрироваться в разведывательно-огневые контуры,сказал он.
Салюков также отмечал, что переход к «Ратнику-3» будет постепенным. В частности, в ближайшее время в «Ратник» могут быть включены «медицинские датчики, противоминная обувь и электронное забрало, позволяющее стрелять в противника из-за угла». Кроме того, «Ратник-3» при той же степени защиты будет легче «Ратника» на 4 кг.
Использованы фотографии: https://cont.ws
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