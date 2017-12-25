Бойцу в «Ратнике-3» поможет личный микроробот

В перспективную экипировку предусмотрена интеграция микроробототехнических комплексов, а также беспилотника для повышения осведомленности мотострелковых подразделений на поле боя,

Также у "Ратника-3" больше дальность обнаружения и распознавания целей оптикоэлектронными средствами, стрельба ведется эффективнее,

Подразделения, оснащенные боевой экипировкой третьего поколения, будут обладать самостоятельностью, автономностью и самодостаточностью для выполнения различных боевых задач в различных условиях, а также смогут интегрироваться в разведывательно-огневые контуры,