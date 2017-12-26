Ошеломление Запада: «Куда делась русская подлодка?»

Масштабная Государственная программа вооружений-2020 дала серьезный стимул развитию отечественной оборонной промышленности. Война в Сирии же «сделала отличную рекламу» оружию российского производства. В условиях непростого экономического положения последних лет, именно продукция ОПК, поставляемая на импорт, может стать одной из ключевых «точек роста» будущего развития. Но для этого придется выиграть конкуренцию у серьезных соперников.Война в Сирии сделала мощнейшую рекламу советскому и российскому оружию. Даже морально устаревшее вооружение и военная техника советских образцов вновь показали свои высокие боевые качества, беспримерную надежность и стали необычайно популярны на вторичном рынке оружия. Если охарактеризовать впечатление наших западных партнеров от российской армии в Сирии, то его можно охарактеризовать только одним словом – «ошеломление».Тем не менее, несмотря на очевидные военные успехи в Сирии, России в ближайшее время крайне необходимо перейти на новую производственную модель и обзавестись собственными перспективными технологиями.Стране требуется превратиться в интеллектуально-технологический центр мирового уровня и, «срезав углы развития», преодолеть отставание от лидеров, сразу оказаться у истоков новой технологической революции в очередном цикле развития человеческой цивилизации.Локомотивом структурных изменений в экономике может выступить оборонно-промышленный комплекс страны. И сирийская кампания является более чем убедительным примером эффективности отечественного ВПК.За 2015-2017 годы, в ходе боевых действий в Сирийской Арабской Республике, Вооруженными силами России проверено и испытано более 200 образцов вооружения и военной техники. В основном, оружие подтвердило заявленные тактико-технические характеристики.Тем не менее, от более чем десяти образцов все же пришлось отказаться. Они не выдержали испытания реальным боем.Однако положительных примеров гораздо больше. В частности, модернизированный высокоточный 152-мм снаряд «Краснополь» продемонстрировал уверенные попадания в «джихад-мобили» боевиков на дальности свыше 15 км. Корректируемые авиационные бомбы типа КАБ-500 и КАБ-1500 поражали объекты террористов с промахом в пределах метра. Один из российских танкистов при помощи современных средств навигации и целеуказания в ночном бою уничтожил шесть танков джихадистов.В ходе выполнения стрельб российскими подводными лодками ракетами типа «Калибр-ПЛ» наши субмарины в Средиземном море были просто окружены кораблями НАТО, внимательно наблюдающими за выполнением пусков — координаты пусков Минобороны РФ сообщало партнерам заранее.Для запуска ракет российские подводные лодки осуществляли всплытие, а затем погружались. И после этого средства наблюдения кораблей НАТО почти сразу теряли их в глубинах Средиземного моря.В эфире стоял просто гвалт: «Куда делась русская лодка? Это просто черная дыра!».Что касается российских танков, стрелкового вооружения, оснащения бойцов сил специальных операций, то можно сказать так: кое-что в Сирии было доведено до требований современного боя, многое создано с нуля и на перспективу, а часть утраченного ранее воссоздано заново. Помимо всего прочего, получен огромный опыт по уничтожению самодельных взрывных устройств всех видов, особенно больших газовых баллонов, залитых тринитротолуолом.После войны в Сирии резко возрос поток заказов на отечественную авиационную, морскую и бронетанковую технику, стрелковое оружие и робототехнику. В настоящее время отмечается просто невероятный бум спроса на самолет Су-34.Некоторые страны начали перестраивать свои концептуальные подходы к строительству вооруженных сил на основании опыта борьбы с международным терроризмом в Сирии.Более того, нам начинают подражать, причем даже в организации армейских игр. Достаточно вспомнить танковый биатлон стран НАТО Strong Europe Tank Challenge, проходивший с 7 по 12 мая в учебном центре Командования подготовки 7-й Армии вооруженных сил США в немецком Графенвере (Grafenwoehr). Правда, масштаб мероприятия несравним с аналогичным российским биатлоном.Российское оружие продолжает пользоваться традиционно высоким спросом за рубежом, а Сирия этому в немалой степени поспособствовала. На этом фоне важно отметить, что только две страны в мире выпускают всю линейку современного оружия — это Россия и США.По экспорту оружия Россия традиционно занимает второе место в мире. Сегодня рынок вооружений и военной техники поделен следующим образом: США — 33%, РФ – 23%, Китай — 6,2%, Франция — 6%, Германия — 5,6%, другие страны — 26,2%.К 2020 году, по оценкам специалистов, емкость рынка может вырасти до $120 млрд.Основными импортерами оружия в настоящее время являются Индия — 13%, Саудовская Аравия — 8,2%, ОАЭ — 4,6%, Китай — 4,5%, Алжир — 3,7%, другие страны – 66%. Главные покупатели российского оружия сейчас это страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки.За последнее время на мировом оружейном рынке отмечается рост закупок военной авиации, включая вертолеты, средств ПВО, морской техники. К 2025 в структуре закупок вооружения и военной техники, по оценкам экспертов, авиация будет занимать 55%, а следующая за ней морская техника — всего 13%.При этом отмечается рост конкуренции отечественному оружию со стороны Китая, Индии, Южной Кореи, Бразилии и даже Белоруссии. Тем не менее,экспорт ВВТ Российской Федерации за десять лет удвоился. В 2007 году он составлял $7,5 млрд долларов, а в 2016 году — уже $15,3 млрд.Портфель заказов Рособоронэкспорта сегодня превышает $50 млрд (со сроками исполнения контрактов от 3 до 7 лет).Пятерка наших главных заказчиков выглядит следующим образом: Алжир (28%), Индия (17%), Китай (11%), Египет — (9%), Ирак (6%). Примерно половина поставляемой продукции — авиация, еще четверть — средства ПВО.Наши главные партнеры в наиболее перспективном Азиатско-Тихоокеанском регионе: Индия, Китай, Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Мьянма, Бангладеш, Таиланд.В числе приоритетных покупателей — КНР. Эта страна первой получила ЗРС С-400 «Триумф» и самолет Су-35.Традиционным покупателем российского оружия является Вьетнам. Но там российские производители уже сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны США, Израиля и 20 других участников военно-технического сотрудничества.Чтобы обходить конкурентов и во Вьетнаме, и в АТР, и вообще на глобальном рынке ВВТ нашей стране необходимо сосредоточиться на наукоемких технологиях двойного назначения, то есть применимых как в гражданской, так и военных сферах. Это в значительной степени позволит оптимизировать затраты на их создание.Область применения таких технологий — ядерная (в будущем и термоядерная) энергетика, робототехника и искусственный интеллект, авиационная и космическая отрасли промышленности, двигателестроение, материаловедение, системы автоматического управления, биомедицина.Фактически это база реального сектора экономики, в основе которой находятся технологии «двойного назначения» российского оборонно-промышленного комплекса. Подобный путь развития отечественной промышленности представляется сегодня наиболее оптимальным.