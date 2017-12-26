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Ошеломление Запада: «Куда делась русская подлодка?»

Почему экспорт российского оружия удвоился за 10 лет



Масштабная Государственная программа вооружений-2020 дала серьезный стимул развитию отечественной оборонной промышленности. Война в Сирии же «сделала отличную рекламу» оружию российского производства. В условиях непростого экономического положения последних лет, именно продукция ОПК, поставляемая на импорт, может стать одной из ключевых «точек роста» будущего развития. Но для этого придется выиграть конкуренцию у серьезных соперников.


Война в Сирии сделала мощнейшую рекламу советскому и российскому оружию. Даже морально устаревшее вооружение и военная техника советских образцов вновь показали свои высокие боевые качества, беспримерную надежность и стали необычайно популярны на вторичном рынке оружия. Если охарактеризовать впечатление наших западных партнеров от российской армии в Сирии, то его можно охарактеризовать только одним словом – «ошеломление».


Тем не менее, несмотря на очевидные военные успехи в Сирии, России в ближайшее время крайне необходимо перейти на новую производственную модель и обзавестись собственными перспективными технологиями.

Стране требуется превратиться в интеллектуально-технологический центр мирового уровня и, «срезав углы развития», преодолеть отставание от лидеров, сразу оказаться у истоков новой технологической революции в очередном цикле развития человеческой цивилизации.

Локомотивом структурных изменений в экономике может выступить оборонно-промышленный комплекс страны. И сирийская кампания является более чем убедительным примером эффективности отечественного ВПК.

За 2015-2017 годы, в ходе боевых действий в Сирийской Арабской Республике, Вооруженными силами России проверено и испытано более 200 образцов вооружения и военной техники. В основном, оружие подтвердило заявленные тактико-технические характеристики.

Тем не менее, от более чем десяти образцов все же пришлось отказаться. Они не выдержали испытания реальным боем.

Однако положительных примеров гораздо больше. В частности, модернизированный высокоточный 152-мм снаряд «Краснополь» продемонстрировал уверенные попадания в «джихад-мобили» боевиков на дальности свыше 15 км. Корректируемые авиационные бомбы типа КАБ-500 и КАБ-1500 поражали объекты террористов с промахом в пределах метра. Один из российских танкистов при помощи современных средств навигации и целеуказания в ночном бою уничтожил шесть танков джихадистов.

В ходе выполнения стрельб российскими подводными лодками ракетами типа «Калибр-ПЛ» наши субмарины в Средиземном море были просто окружены кораблями НАТО, внимательно наблюдающими за выполнением пусков — координаты пусков Минобороны РФ сообщало партнерам заранее.

Для запуска ракет российские подводные лодки осуществляли всплытие, а затем погружались. И после этого средства наблюдения кораблей НАТО почти сразу теряли их в глубинах Средиземного моря.

В эфире стоял просто гвалт: «Куда делась русская лодка? Это просто черная дыра!».

Что касается российских танков, стрелкового вооружения, оснащения бойцов сил специальных операций, то можно сказать так: кое-что в Сирии было доведено до требований современного боя, многое создано с нуля и на перспективу, а часть утраченного ранее воссоздано заново. Помимо всего прочего, получен огромный опыт по уничтожению самодельных взрывных устройств всех видов, особенно больших газовых баллонов, залитых тринитротолуолом.

После войны в Сирии резко возрос поток заказов на отечественную авиационную, морскую и бронетанковую технику, стрелковое оружие и робототехнику. В настоящее время отмечается просто невероятный бум спроса на самолет Су-34.

Некоторые страны начали перестраивать свои концептуальные подходы к строительству вооруженных сил на основании опыта борьбы с международным терроризмом в Сирии.

Более того, нам начинают подражать, причем даже в организации армейских игр. Достаточно вспомнить танковый биатлон стран НАТО Strong Europe Tank Challenge, проходивший с 7 по 12 мая в учебном центре Командования подготовки 7-й Армии вооруженных сил США в немецком Графенвере (Grafenwoehr). Правда, масштаб мероприятия несравним с аналогичным российским биатлоном.

Российское оружие продолжает пользоваться традиционно высоким спросом за рубежом, а Сирия этому в немалой степени поспособствовала. На этом фоне важно отметить, что только две страны в мире выпускают всю линейку современного оружия — это Россия и США.

По экспорту оружия Россия традиционно занимает второе место в мире. Сегодня рынок вооружений и военной техники поделен следующим образом: США — 33%, РФ – 23%, Китай — 6,2%, Франция — 6%, Германия — 5,6%, другие страны — 26,2%.

К 2020 году, по оценкам специалистов, емкость рынка может вырасти до $120 млрд.

Основными импортерами оружия в настоящее время являются Индия — 13%, Саудовская Аравия — 8,2%, ОАЭ — 4,6%, Китай — 4,5%, Алжир — 3,7%, другие страны – 66%. Главные покупатели российского оружия сейчас это страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки.

За последнее время на мировом оружейном рынке отмечается рост закупок военной авиации, включая вертолеты, средств ПВО, морской техники. К 2025 в структуре закупок вооружения и военной техники, по оценкам экспертов, авиация будет занимать 55%, а следующая за ней морская техника — всего 13%.

При этом отмечается рост конкуренции отечественному оружию со стороны Китая, Индии, Южной Кореи, Бразилии и даже Белоруссии. Тем не менее,

экспорт ВВТ Российской Федерации за десять лет удвоился. В 2007 году он составлял $7,5 млрд долларов, а в 2016 году — уже $15,3 млрд.

Портфель заказов Рособоронэкспорта сегодня превышает $50 млрд (со сроками исполнения контрактов от 3 до 7 лет).

Пятерка наших главных заказчиков выглядит следующим образом: Алжир (28%), Индия (17%), Китай (11%), Египет — (9%), Ирак (6%). Примерно половина поставляемой продукции — авиация, еще четверть — средства ПВО.

Наши главные партнеры в наиболее перспективном Азиатско-Тихоокеанском регионе: Индия, Китай, Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Мьянма, Бангладеш, Таиланд.

В числе приоритетных покупателей — КНР. Эта страна первой получила ЗРС С-400 «Триумф» и самолет Су-35.

Традиционным покупателем российского оружия является Вьетнам. Но там российские производители уже сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны США, Израиля и 20 других участников военно-технического сотрудничества.

Чтобы обходить конкурентов и во Вьетнаме, и в АТР, и вообще на глобальном рынке ВВТ нашей стране необходимо сосредоточиться на наукоемких технологиях двойного назначения, то есть применимых как в гражданской, так и военных сферах. Это в значительной степени позволит оптимизировать затраты на их создание.

Область применения таких технологий — ядерная (в будущем и термоядерная) энергетика, робототехника и искусственный интеллект, авиационная и космическая отрасли промышленности, двигателестроение, материаловедение, системы автоматического управления, биомедицина.

Фактически это база реального сектора экономики, в основе которой находятся технологии «двойного назначения» российского оборонно-промышленного комплекса. Подобный путь развития отечественной промышленности представляется сегодня наиболее оптимальным.
Автор: Михаил Ходаренок
Первоисточник: https://www.gazeta.ru/army/2017/12/24/11527724.shtml?updated


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Комментарии 15

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  1. qwertysav Сегодня, 15:36
    То, что растут продажи на оружейном рынке и в целом емкость рынка, это, конечно, хорошо, приток валюты, рабочие места и т.д. Но оружие все-таки предназначено только лишь для одной цели, и в этом обратная сторона медали. Экономику нужно вытаскивать не только за счет ВПК, а развивать и другие основные отрасли.
    И черезчур много "уря" в статье...
    qwertysav
    1. dsk Сегодня, 15:57
      Жаль что автор не озвучил сумму, реально полученную от российских поставок.
      dsk
  2. Каракурт Сегодня, 15:38
    "Один из российских танкистов при помощи современных средств навигации и целеуказания в ночном бою уничтожил шесть танков джихадистов."- это что получается русские танкисты тоже в Сирии воевали ?
    Каракурт
    1. perepilka Сегодня, 16:15
      Цитата: Каракурт
      это что получается русские танкисты тоже в Сирии воевали ?

      И даже умудрялись, как минимум два танковых взвода против себя собрать what .
      Не, тут даже не водка, столько просто не выпить, санитары раньше нарисуются wassat
      зы, ну вот зачем такое, некоторые ведь верят и уря кричать начинают
      perepilka
  3. groks Сегодня, 15:59
    Даааа ... уж. Танкисты, одинокие в пустыне бродят.
    У автора бы спросить - а что кроме "устаревшего советского" воевало в Сирии?
    groks
  4. Александр С. Сегодня, 16:07
    В настоящее время отмечается просто невероятный бум спроса на самолет Су-34.
    неправда. Где контракты? Нет контрактов.
    Александр С.
  5. Altona Сегодня, 16:24
    Область применения таких технологий — ядерная (в будущем и термоядерная) энергетика
    -----------------------------
    Уже энергетику нано-частиц рассматривают как более перспективную...
    Altona
    1. perepilka Сегодня, 16:34
      И мощность в нанотолиях мерять будут!
      Ачоа, Ватты отстой wassat
      perepilka
    2. merlin Сегодня, 16:34
      Цитата: Altona
      Уже энергетику нано-частиц рассматривают как более перспективную...

      Это Вы так шутите, конечно?
      merlin
      1. perepilka Сегодня, 17:25
        Да какие шутки, про протон в курсе? Так это и есть элементарная частица, при чём из больших. Умножаем на десять в минус девятой степени и из нанопротона извлекаем наноэнергию. Профит! drinks Нобелевка в кармане wassat
        perepilka
        1. merlin Сегодня, 17:30
          Эк Вас забрало!
          merlin
  6. изя топ Сегодня, 17:14
    В эфире стоял просто гвалт: «Куда делась русская лодка? Это просто черная дыра!»
    у меня во дворе шукали? feel
    изя топ
  7. vasilkovichi Сегодня, 17:19
    Какие классные комментарии! Господа комментаторы, дайте телефончик Шойгу или главы рособоронэкспорта, я тоже хочу быть в курсе где,кто воюет и кто,что,кому и сколько предаёт!
    vasilkovichi
  8. vlad007 Сегодня, 17:20
    Статья слабенькая, конкретной информации практически нет, это уже становится системой - побольше общих фраз и статья готова.
    Кроме того:
    Цитата: "Для запуска ракет российские подводные лодки осуществляли всплытие, а затем погружались. "

    Читал, что были запуски "Калибров (именно "Калибров", это не опечатка) из торпедных аппаратов, т.е. из подводного положения! Это совершенно новые "Калибры", запустили всего 6 штук, если не ошибаюсь.
    vlad007
    1. groks Сегодня, 17:49
      Новые. Ага. У них и диаметр совершенно случайно 533.
      groks
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