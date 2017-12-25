17:21 25 декабря

Пентагон заказал модернизацию "Паладинов" и "Абрамсов"

Американская армия начала масштабную программу модернизации своей бронетехники. Как сообщает портал defensenews.com, Минобороны США заказало компании BAE Systems производство новых гаубиц M109A7 Paladin, а General Dynamics — модернизацию танков M1A1 Abrams.

Закупка новых гаубиц для армии проходит в рамках программы Paladin Integrated Management (PIM). Подрядчик — компания BAE Systems — разработала для американской армии новую модификацию гаубицы M109 Paladin, получившую обозначение A7. Внешне она мало чем отличается от предшественницы А6 (используется то же шасси от БМП Bradley и прежний ствол калибра 155 мм), но внутри это принципиально новая машина.

Пентагон заказал модернизацию "Паладинов" и "Абрамсов"



По словам разработчиков, САУ M109A7 Paladin оснащена принципиально новой электроникой и системой электропитания. Кроме того, в новой версии гаубицы устранят ранее обнаруженные недочёты — ненадёжную автоматическую систему пожаротушения и прочее.

Поставки опытных образцов M109A7 Paladin начались ещё в 2015 году. Всего в рамках «пробной закупки» армия должна получить 65 комплектов, состоящих из гаубиц и транспортно-заряжающих машин M992A3. На сегодняшний день компания BAE Systems отгрузила в войска 37 комплектов, которые сейчас проходят опытную эксплуатацию. Не дожидаясь окончания поставок предсерийных образцов, Минобороны США подписало с подрядчиком первый контракт на мелкосерийное производство новых САУ. Согласно договору, BAE Systems должна поставить американской армии 48 комплектов боевых машин общей стоимостью $414 млн. Если самоходные гаубицы удовлетворят военное ведомство, будет подписан ещё один контракт на поставку 180 САУ и такого же количества транспортно-заряжающих машин. Общая стоимость серийных образцов может достичь $1,7 млрд.

Ещё одним крупным контрактом уходящей недели стал договор с компанией General Dynamics на модернизацию танков M1A1 Abrams до версии M1A2 SEP v3. По словам представителей General Dynamics, новая версия отличается от предыдущей улучшенными прицельными приспособлениями, обновлённой электронной системой и новой активной системой защиты. Кроме того, новые «Абрамсы» будут более экономно расходовать топливо при сохранении мощности двигателя, а также станут более ремонтопригодными. Всего в рамках контракта переоборудованию подлежат 786 «Абрамсов» уже устаревшей версии M1A1, которые выпускались в 80-е и 90-е годы. Стоимость сделки оценивается в $2,7 млрд, передает "Warspot"

Использованы фотографии: defensenews.com
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 27

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. катана Сегодня, 11:45
    Ну что тут сказать - молодцы американцы - не выбрасывают устаревшее оружие ,модернизируют его.
    катана
    1. просто экспл Сегодня, 11:55
      у нас тоже не выбрасывают , а модернизируют , в чем радость то ?
      просто экспл
      1. Шура пермский Сегодня, 12:04
        Нельзя радоваться успехам врагов,американцы для меня были и будут врагами
        Шура пермский
      2. катана Сегодня, 12:04
        Цитата: просто экспл
        у нас тоже не выбрасывают , а модернизируют , в чем радость то ?

        Я рад и за вас !! smile
        катана
    2. К0щей Сегодня, 11:57
      Цитата: катана
      Ну что тут сказать - молодцы американцы - не выбрасывают устаревшее оружие ,модернизируют его.

      да так все делают. но зная американцев - они предложат-заставят обновить эту технику и тех, кто не хочет))
      К0щей
      1. катана Сегодня, 12:07
        Цитата: К0щей
        Цитата: катана
        Ну что тут сказать - молодцы американцы - не выбрасывают устаревшее оружие ,модернизируют его.

        да так все делают. но зная американцев - они предложат-заставят обновить эту технику и тех, кто не хочет))

        Здесь все пишут ,что американцы горазды лишь пилить бабло,а для этого лучший вариант - замутить производства новой техники,а не модернизировать старую.
        катана
        1. К0щей Сегодня, 12:12
          Цитата: катана
          Здесь все пишут ,что американцы горазды лишь пилить бабло,а для этого лучший вариант - замутить производства новой техники,а не модернизировать старую.

          вы не правы. больше всего денег приносит не производство продажа товара, т.к. это разовое действо; а обслуживание/модернизация/ремонт и т.п.
          лично я тоже считаю, что американцы профи в попилке бабла, но при этом они также отлично умеют его не только "пилить", но реально зарабатывать.
          К0щей
  2. svp67 Сегодня, 11:48
    По словам разработчиков, САУ M109A7 Paladin оснащена принципиально новой
    Главное, что на наше счастье пушка как была, так и осталась "КАРТУЗНОГО" заряжания... Ну и "флаг им в руки"
    Ещё одним крупным контрактом уходящей недели стал договор с компанией General Dynamics на модернизацию танков M1A1 Abrams до версии M1A2 SEP v3.
    Ну, а вот это уже серьезнее... "Трофи" на "Абрамсе" значительно повысит его боевую устойчивость на поле боя, от старых и проверенных РПГ-7 и устаревших ПТУР
    svp67
    1. Pirogov Сегодня, 11:53
      Цитата: svp67
      Главное, что на наше счастье пушка как была, так и осталась "КАРТУЗНОГО" заряжания... Ну и "флаг им в руки"

      Главное то что они резко обеспокоились модернизацией танков . Цитата из статьи .................................................
      ........По словам представителей General Dynamics, новая версия отличается от предыдущей улучшенными прицельными приспособлениями, обновлённой электронной системой и новой активной системой защиты. Кроме того, новые «Абрамсы» будут более экономно расходовать топливо при сохранении мощности двигателя, а также станут более ремонтопригодными. Всего в рамках контракта переоборудованию подлежат 786 «Абрамсов».......................................
      .................................................
      .......Такая модернизация явно направлена не против африканцев.
      Pirogov
      1. svp67 Сегодня, 11:58
        Цитата: Pirogov
        .Такая модернизация явно направлена не против африканцев.

        Почему? Можно подумать, что там мало РПГ-7 и старых, советских ПТУР...
        svp67
        1. KCA Сегодня, 12:34
          И китайских ПТУР, вон недавно клон "Малютки" "Красная стрела" отличился, что-то из американской техники подбили
          KCA
          1. svp67 Сегодня, 12:38
            Цитата: KCA
            И китайских ПТУР, вон недавно клон "Малютки" "Красная стрела" отличился, что-то из американской техники подбили

            Да там и западной техники хватает....
            svp67
    2. НЕКСУС Сегодня, 12:51
      Цитата: svp67
      Ну, а вот это уже серьезнее... "Трофи" на "Абрамсе" значительно повысит его боевую устойчивость на поле боя, от старых и проверенных РПГ-7 и устаревших ПТУР

      Эта вся модернизация что САУ,что танков ,направлена на европейский и ближневосточный ТВД. Матрассам это все не шибко горит,тк приоритет у них -это флот. То есть эта модернизация и по нашу душу тоже.
      И в этой связи ,слегка иначе смотрится наше перевооружение и модернизация бронетехники и противотанковых средств.
      НЕКСУС
  3. Teberii Сегодня, 11:48
    Решили технику обновить с наименьшими затратами,а потом впарить обновки всем остальным.
    Teberii
    1. svp67 Сегодня, 11:52
      Цитата: Teberii
      Решили технику обновить с наименьшими затратами,а потом впарить обновки всем остальным

      С американской особенностью...
      Общая стоимость серийных образцов может достичь $1,7 млрд.

      Стоимость сделки оценивается в $2,7 млрд
      При бюджете в 700 лярдов "зеленых", это конечно "капли", но очень весомые
      svp67
  4. Балаган Сегодня, 11:53
    Где-то видяшка болталась о работе расчётов Палладинов и наших 2С1. И мерикосы с ентим нам еще и угрожают... Дети, блин...
    Балаган
    1. Equalized Сегодня, 11:59
      Американская артиллерия сейчас отстает от артиллерии РФ и Европы, тот же PhZ 2000 на много превосходит любую модернизацию "Паладина". Ну и что?
      У США другая докторина ведения боевых действий, сейчас артиллерия там занимает не самую главную роль. Даже учитывая технические недостатки "Паладина", при использовании армией США с их передовой разведкой и связью, артиллерия все равно будет очень эффективна.

      Смешно читать комментарии уровня "ну тупые ы, ахахах)0)) мы их шапками"
      Equalized
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:08
        с их передовой разведкой и связью
        На каждую передовую связь найдется эффективное подавление. А вот пользоваться линейкой и таблицами американцы разучились в чем признаются сами.
        rotmistr60
      2. катана Сегодня, 12:11
        Уважаемый грузин- на этом сайте все пишут все что душе угодно.Очень часто про вашего бывшего президента Саакашвили.А вы какого мнения о нем ?
        катана
  5. Сибирский цирюльник Сегодня, 11:58
    ....Кроме того, в новой версии гаубицы устранят ранее обнаруженные недочёты — ненадёжную автоматическую систему пожаротушения и прочее...
    Автомат заряжания- негр в квадрате?))
    Сибирский цирюльник
  6. Стройбат запаса Сегодня, 12:10
    Модернизация "Паладина"? Да там первое, что нужно модернизировать - пушку менять laughing А то смотреть смешно, как они в 21 веке банником ствол после выстрела чистят. Картузное заряжание, вишь ли laughing
    Стройбат запаса
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:35
      Банник отменили!)) теперь будет ёршик wassat
      Сибирский цирюльник
  7. dfg Сегодня, 12:20
    Настораживает модернизация абрашек , у нас кроме перспективной арматы каз серийно нигде не устанавливается , даже нет налаженного производства , даже в Сирию не потрудились отгрузить хоть что-нибудь для испытаний .... и не был бы так страшен тот джавелин на Донбасе ,доработай и испытай ту же арену .
    dfg
  8. Геркулесыч Сегодня, 12:21
    Абрамс так и будет со слабой бортовой броней, но зато нашпигованный электроникой? fool Там не модернизация -новая версия танка нужна! Да и сау тоже, с противопульной броней, мишень для птрк! Им нужно либо модернизировать как мы с усилением брони, либо с нуля создавать новую сау и новый танк!
    Геркулесыч
    1. voyaka uh Сегодня, 13:07
      На Абрамс начали устанавливать израильский КАЗ Трофи.
      Кроме того и навесной металло-керамики добавили на борта.
      voyaka uh
  9. voyaka uh Сегодня, 13:05
    Нам М109 перестали подходить по дальности.
    Электронику мы на них навесили и так до предела.
    Но снаряд надо нынче забрасывать километров на 40,
    чтобы подавлять ракетные точки противника со своей территории.
    voyaka uh
  10. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:06
    Такие суммы, походу броня уже золотая по весу, как печально известный B-2.
    Да и Абрамсы модернизируют, тупо потому что новые танки не производят.
    Генерал Песчаных Карьеров
Картина дня