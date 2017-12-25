17:26 25 декабря

Снайперская дуэль в Сирии попала на видео

Точкой нового напряжение становится граница между двумя сирийскими провинциями - Алеппо и Идлиб. Террористы не оставляют попыток любой ценой сдержать наступление правительственных силы и удержать стратегического для них аэродрома Абу ад-Духур.

Для эти целей боевики перебросили в район свежие силы, включающие также бронированную технику и системы залпового огня.

В интернете опубликовали видео боев в провинции Алеппо. На нем запечатлен момент снайперской дуэли, из которой противник вышел победителем. Сирийский снайпер охотился за целью, в то время как террорист взял его на мушку с другой стороны. Не успев совершить выстрел, он получил трассирующую пулю в голову и пал смертью храбрых.




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Комментарии 7

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  1. Татьяна Сегодня, 12:26
    Ужасно, когда убивают!

    Скорей бы кончилась война и наступил мир в Сирии!
    Татьяна
    1. 32363 Сегодня, 14:23
      Цитата: Татьяна
      Ужасно, когда убивают!

      Скорей бы кончилась война и наступил мир в Сирии!

      так Путин уже обьявил, и Трамп, и англиская бабка с макароном.
      32363
  2. svp67 Сегодня, 12:36
    Снайпер да трассером....Как то удивительно. И сирийских снайпер явно не был хорошим проффи, так подставляться. Что не отменяет моих соболезнований родственникам погибшего защитника Сирии.
    svp67
  3. НЕКСУС Сегодня, 12:46
    Сирийский снайпер сам подставился. Он был не профессиональный снайпер,а скорее всего что-то вроде ополченца. Соболезнования родным погибшего.
    НЕКСУС
  4. Spez Сегодня, 13:32
    За кадром явно слышится "аллах акбар". Это съёмка с "той" стороны, или в САА тоже полно фаталистов?
    Spez
    1. Bronevick Сегодня, 14:13
      Прочитать описание не судьба? Когда вы уже закончитесь
      Bronevick
      1. Spez Сегодня, 14:17
        А вас, как я посмотрю, несоответствие описания и видео не смущает.
        Spez
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