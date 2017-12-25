Снайперская дуэль в Сирии попала на видео

Точкой нового напряжение становится граница между двумя сирийскими провинциями - Алеппо и Идлиб. Террористы не оставляют попыток любой ценой сдержать наступление правительственных силы и удержать стратегического для них аэродрома Абу ад-Духур.



Для эти целей боевики перебросили в район свежие силы, включающие также бронированную технику и системы залпового огня.



В интернете опубликовали видео боев в провинции Алеппо. На нем запечатлен момент снайперской дуэли, из которой противник вышел победителем. Сирийский снайпер охотился за целью, в то время как террорист взял его на мушку с другой стороны. Не успев совершить выстрел, он получил трассирующую пулю в голову и пал смертью храбрых.











