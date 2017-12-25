17:26 25 декабря

Немецкие моряки вернули новый фрегат на доработку

Военно-морские силы Германии впервые в своей истории вернули производителю корабль на доработку. Как сообщил портал navaltoday.com, немецкий флот забраковал новейший фрегат Baden-Württemberg.

Агентство по закупкам BAAINBw при Минобороны Германии сообщило о том, что после серии приёмочных испытаний возвращает фрегат верфи Blohm + Voss для устранения обнаруженных недостатков. В военном ведомстве не уточняют причин возврата, однако ранее ВМС Германии заявляли, что новый фрегат имеет проблемы с программным обеспечением и крен на правый борт.

Немецкие моряки вернули новый фрегат на доработку



Baden-Württemberg — первый из четырёх кораблей типа F125. Фрегат планировали передать флоту 28 июля, но из-за ряда проблем срок передачи флоту неоднократно переносился. Этим летом Baden-Württemberg проходил цикл приёмочных испытаний, включавших в себя тестирование артиллерийского и ракетного вооружений. Как показала опытная эксплуатация, корабль оказался не готов к боевым дежурствам.

По размерам корабли типа F125 сопоставимы с эсминцами, но в Германии их классифицируют как фрегаты, что делает их самыми крупными боевыми единицами в своём классе. Длина Baden-Württemberg составляет почти 150 м, ширина — 19 м, осадка — 5 м, полное водоизмещение достигает 7200 т. Фрегаты типа F125 оснащаются комбинированной энергетической установкой типа CODLAG, совмещающей дизель-генераторы и электродвигатели. Одна из особенностей новых кораблей — длительный цикл технического обслуживания. Фрегат должен в течение двух лет обходиться без технического обслуживания на базе, при этом выполняя операции средней интенсивности (5000 часов в год).

Фрегат вооружён артиллерийским орудием Otobreda калибра 127 мм и двумя 27-мм зенитными установками MLG 27. Кроме того, на корабле имеются пусковые установки для боевых ракет различных типов и противолодочных торпед. Суммарная стоимость постройки четырёх кораблей типа F125 составит €2,2 млрд. Строительство второго корабля типа F125 (Nordrhein-Westfalen) должно завершиться в следующем году, а ещё двух (Sachsen-Anhalt и Rheinland-Pfalz) — в 2019-м, передает "Warspot"

Использованы фотографии: navaltoday.com
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Комментарии 25

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  1. Сергей-svs Сегодня, 12:19
    однако ранее ВМС Германии заявляли, что новый фрегат имеет проблемы с программным обеспечением и крен на правый борт.

    Сразу видна эффективная работа - русских хакеров и чукотских водолазов! good НАТО в панике - русские везде! laughing Ждёмс официальных обвинений и угроз! yes
    Сергей-svs
    1. Muvka Сегодня, 12:37
      Ну и где все нытики, которые говорят, что у нас корабли долго строятся? По вашему такая схема лучше?
      Muvka
      1. НЕКСУС Сегодня, 12:43
        Цитата: Muvka
        По вашему такая схема лучше?

        Вот беспроигрышная логика-работать не лучше противника,а чтоб противник что-то делал хуже нас. Вам Ивана Грена напомнить?Или может Горшкова?А может модернизацию Нахимова,которая уже продолжается 5 лет?Напомню,этот ТАРК с нуля в СССР построили за 5 лет.
        Немцы вернут и доработают,а у нас что?ГТУ серийная отечественная есть? Чему радоваться и зубоскалить то?
        НЕКСУС
        1. Muvka Сегодня, 12:50
          Скоро будет. А германия распадалась 25 лет назад? Не напомните? У них тоже мощности по выпуску высокотехнологичной продукции за пределами страны остались?
          Muvka
          1. НЕКСУС Сегодня, 12:54
            Цитата: Muvka
            Скоро будет.

            Ну да...осталось для полноты картины,крикнуть-УРА!
            Цитата: Muvka
            У них тоже мощности по выпуску высокотехнологичной продукции за пределами страны остались?

            А им это "горит"?Вам напомнить о том,что вооруженные силы Бундесвера -это часть военных сил НАТО?
            НЕКСУС
            1. Лексус Сегодня, 15:22
              Ну да...осталось для полноты картины,крикнуть-УРА!

              laughing laughing laughing
              Наши диванные войска соседние галактики скоро возьмут. Уряяяя!
              Лексус
    2. Капитан Пушкин Сегодня, 12:52
      Цитата: Сергей-svs
      Сергей-svs Сегодня, 12:19 Новый
      однако ранее ВМС Германии заявляли, что новый фрегат имеет проблемы с программным обеспечением и крен на правый борт.

      Сразу видна эффективная работа - русских хакеров и чукотских водолазов! good НАТО в панике - русские везде! laughing Ждёмс официальных обвинений и угроз!

      Не уверен насчет русских хакеров. Вся Германия при нынешнем фюрере, и она лично, имеют сильный крен вправо и большие проблемы с "программным обеспечением".
      Капитан Пушкин
  2. burigaz2010 Сегодня, 12:22
    У немцев был только один удачный проект, Бисмарк!
    burigaz2010
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:31
      По мне,так ПЛ 7 серии ,времён ВМВ))
      Насколько "удачный- неудачный", покажет время) Корабль, в новой серии, головной.. Допилят, и будет шлёпать по морю- океану,на радость супостатам.
      Сибирский цирюльник
    2. К0щей Сегодня, 13:02
      Цитата: burigaz2010
      У немцев был только один удачный проект, Бисмарк!

      супер удачный)) только утоп быстро)))
      К0щей
      1. игорка357 Сегодня, 13:29
        Утопает у вас в унитазе,а Бисмарк пошел на дно...с почти пустыми погребами,поврежденными орудиями,и весь в пробоинах.Да и стопроцентно не известно,выдвигаются разные версии!Вообще враги не враги,Немцы,или Японцы...американцы,люди во флоте,люди чести,там либо все в пучину либо все победители!А Шарнхорсту вообще сам адмирал Фрейзер честь отдал,а это очень много говорит о немецких моряках!У Тирпица вообще трагическая судьба,корабли не должны так погибать,представьте эскадру Бисмарк,Тирпиц,Шарнхорст и Гнейзенау...при поддержке нескольких пл и эсминцев Z серии,флоту метрополии пришел бы кирдык.И да про "утоп" до этого "утоп"..Бисмарк с 23 км с одного залпа,популярно обьяснил королевскому красавцу Худу,кто в ситуации хозяин!
        игорка357
        1. К0щей Сегодня, 13:56
          Цитата: игорка357
          Утопает у вас в унитазе

          не питаю пиетета перед нацистами, будь они у себя хоть 10 раз героями.
          Цитата: игорка357
          Бисмарк с 23 км с одного залпа,популярно обьяснил королевскому красавцу Худу,кто в ситуации хозяин!
          угу, прямо-таки с одного
          В 5:56 шестой залп с «Принца Уэльского» попал в «Бисмарк», снаряды повредили топливные цистерны и вызвали утечку топлива и заполнение их водой, корабль стал оставлять нефтяной шельф. Минуту спустя «Худ» получил попадания от третьего залпа «Бисмарка» и второго залпа «Принца Ойгена на корабле начались пожары. В это время «Бисмарк» получил еще два попадания с «Принца Уэльского» ниже ватерлинии. К 6:00 часам корабли сблизились до 16 км., в это время «Худ» накрыл пятый залп с немецкого линкора, раздался страшной силы взрыв и гордость английского флота, разломившись пополам, за считанные минуты ушел на дно. Из всего экипажа 1417 человек спасти удалось лишь троих.
          а по поводу того, что Бисмарк был не супер-оружием (да, очень живучий, мощный и опасный): эффективные подлодки U - примерная стоимсоть 4,5 млн рейсхмарок (могу ошибаться, но навряд ли сильно); Стоимость линкора "Бисмарк" - 198,8 млн. рейхсмарок. Стоимость танка "Тигр" - порядка 800 тыс. рейхсмарок. Итого один линкор эквивалентен 249 танкам "Тигр" Этого вполне хватит для оснащения танковой дивизии танками, но у танковой дивизии кроме танков есть еще автомобили, бронетранспортреры, орудия и проч и проч. © Андрей из Челябинска.
          К0щей
    3. игорка357 Сегодня, 13:14
      Это не проект,а тип..а тип Шарнхорст разве не удачный,а еще у них седьмая серия ПЛ была шикарная,да и в авиации фрицы далеко двинулись,как и в танкостроении!Хорошо наши дедушки с бабушками им хребтину перебили!
      игорка357
  3. svp67 Сегодня, 12:24
    Военно-морские силы Германии впервые в своей истории вернули производителю корабль на доработку. Как сообщил портал navaltoday.com, немецкий флот забраковал новейший фрегат Baden-Württemberg.
    Вот что значить мигрантов к работе привлекать.... Ну, лиха беда НАЧАЛО...
    svp67
    1. 32363 Сегодня, 14:20
      Цитата: svp67
      Военно-морские силы Германии впервые в своей истории вернули производителю корабль на доработку. Как сообщил портал navaltoday.com, немецкий флот забраковал новейший фрегат Baden-Württemberg.
      Вот что значить мигрантов к работе привлекать.... Ну, лиха беда НАЧАЛО...

      мигрантов к таким заказам не привлекают., косяки бывают, починим и дальше работать, не ошибается тот, кто ничего не делает.
      32363
      1. svp67 Сегодня, 14:21
        Цитата: 32363
        мигрантов к таким заказам не привлекают., косяки бывают, починим и дальше работать, не ошибается тот, кто ничего не делает.

        Но это впервые за столько лет... Хотя надо же с чего то начинать....
        svp67
        1. 32363 Сегодня, 14:26
          Цитата: svp67

          Но это впервые за столько лет... Хотя надо же с чего то начинать....

          какое впервые, ещё никогда чтото новое не работало сразу и без косяков, обычный процесс доработок и доводок и так у любого производителя будь он российский или немецкий.
          32363
      2. ЗВО Сегодня, 14:49
        Цитата: 32363

        мигрантов к таким заказам не привлекают., косяки бывают, починим и дальше работать, не ошибается тот, кто ничего не делает.


        Вы были хотя бы на одном немецком предприятии?
        ЗВО
        1. 32363 Сегодня, 14:52
          Цитата: ЗВО

          Вы были хотя бы на одном немецком предприятии?

          и не на одном даже)), мои отпечатки и на той посудине есть (см. фото в заголовке) wink
          32363
          1. ЗВО Сегодня, 15:52
            Цитата: 32363
            Цитата: ЗВО

            Вы были хотя бы на одном немецком предприятии?

            и не на одном даже)), мои отпечатки и на той посудине есть (см. фото в заголовке) wink


            Отпечатки на фото?
            :)
            ЗВО
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:25
    и крен на правый борт.
    А, что крен сразу не заметили? Кинулись тестировать электронику и не обратили внимания на то, что палуба под углом. Чем больше косяков у стран НАТО, тем лучше.
    rotmistr60
  5. Александр War Сегодня, 12:28
    Последнее время ,все чаще с кораблями нато не имеющих аналогов в мире laughing происходят неполадки
    Александр War
  6. Геркулесыч Сегодня, 12:29
    Не удевлен -после Англии с их авианосцем, следовало ожидать что еще где то копитально накосячат! А все потому что упал стимул качественно строить, ибо раньше таким стимулом был СССР, а сейчас раз нету у нато врагов, то строят по принципу "так сойдет "!Вот и сходят самотопы, или перекособоченные из за неправильной центровки!
    Геркулесыч
  7. oldzek Сегодня, 12:30
    подумаешь крен,я помнится ходил на одном судне ,сорок лет ходило с конструктивным креном 3 градуса.
    oldzek
  8. san4es Сегодня, 12:36
    Baden-Württemberg — первый из четырёх кораблей типа F125

    san4es
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