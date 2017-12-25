В 2018 году в Арктике будут развернуты новые зенитные комплексы
Минобороны РФ в 2018 году планирует усилить противовоздушную оборону (ПВО) арктической группировки новыми зенитными ракетными комплексами (ЗРК) малой дальности, передает Интерфакс-АВН сообщение начальника войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенанта Александра Леонова.
В июле гендиректор АО «Ижевский электромеханический завод "Купол"» (входит в «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов сообщил, что «в 2018 году начнутся серийные поставки военным автономного зенитного ракетного комплекса малой дальности "Тор-М2ДТ", разработанного специально для Арктики».
По словам Зиятдинова, «ЗРК "Тор" на базовом корпусном шасси работает при температурах плюс-минус 50 градусов». А «Тор», разработанный для Арктики способен работать в еще более сложных условиях.
Гендиректор сообщил также, что в арктическом «Торе» созданы «комфортные условия для боевых расчетов, экипажей».
ЗРК «Тор-М2» – предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны на расстоянии до 15 км и на высоте до 10 км. Состоит на вооружении войсковой ПВО (Сухопутные войска) с 2015 года.
В 2018 году спланировано оснащение современным вооружением и техникой двух воинских формирований ПВО – зенитным ракетным комплексом малой дальности "Тор-М2"; подразделения ПВО, действующего в условиях Арктики и Крайнего Севера, – зенитным ракетным комплексом малой дальности "Тор-М2ДТ"; подразделений ПВО общевойсковых соединений – ПЗРК "Верба",сказал Леонов в интервью газете «Красная звезда».
В июле гендиректор АО «Ижевский электромеханический завод "Купол"» (входит в «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов сообщил, что «в 2018 году начнутся серийные поставки военным автономного зенитного ракетного комплекса малой дальности "Тор-М2ДТ", разработанного специально для Арктики».
По словам Зиятдинова, «ЗРК "Тор" на базовом корпусном шасси работает при температурах плюс-минус 50 градусов». А «Тор», разработанный для Арктики способен работать в еще более сложных условиях.
Мы адаптируем работу нашего комплекса к условиям работы в Арктике, на Дальнем Востоке, в Сибири, при полном отсутствии дорог,сказал он.
Гендиректор сообщил также, что в арктическом «Торе» созданы «комфортные условия для боевых расчетов, экипажей».
Мы его размещаем на двухзвенном гусеничном тягаче. Первое звено оснащено модулем жизнедеятельности. (...) Там есть мини-кухня, там есть возможность отдохнуть,пояснил он.
ЗРК «Тор-М2» – предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны на расстоянии до 15 км и на высоте до 10 км. Состоит на вооружении войсковой ПВО (Сухопутные войска) с 2015 года.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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