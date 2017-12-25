В 2018 году в Арктике будут развернуты новые зенитные комплексы

В 2018 году спланировано оснащение современным вооружением и техникой двух воинских формирований ПВО – зенитным ракетным комплексом малой дальности "Тор-М2"; подразделения ПВО, действующего в условиях Арктики и Крайнего Севера, – зенитным ракетным комплексом малой дальности "Тор-М2ДТ"; подразделений ПВО общевойсковых соединений – ПЗРК "Верба",

Мы адаптируем работу нашего комплекса к условиям работы в Арктике, на Дальнем Востоке, в Сибири, при полном отсутствии дорог,

Мы его размещаем на двухзвенном гусеничном тягаче. Первое звено оснащено модулем жизнедеятельности. (...) Там есть мини-кухня, там есть возможность отдохнуть,