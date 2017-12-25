17:23 25 декабря

В 2018 году в Арктике будут развернуты новые зенитные комплексы

Минобороны РФ в 2018 году планирует усилить противовоздушную оборону (ПВО) арктической группировки новыми зенитными ракетными комплексами (ЗРК) малой дальности, передает Интерфакс-АВН сообщение начальника войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенанта Александра Леонова.



В 2018 году спланировано оснащение современным вооружением и техникой двух воинских формирований ПВО – зенитным ракетным комплексом малой дальности "Тор-М2"; подразделения ПВО, действующего в условиях Арктики и Крайнего Севера, – зенитным ракетным комплексом малой дальности "Тор-М2ДТ"; подразделений ПВО общевойсковых соединений – ПЗРК "Верба",
сказал Леонов в интервью газете «Красная звезда».


В июле гендиректор АО «Ижевский электромеханический завод "Купол"» (входит в «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов сообщил, что «в 2018 году начнутся серийные поставки военным автономного зенитного ракетного комплекса малой дальности "Тор-М2ДТ", разработанного специально для Арктики».

По словам Зиятдинова, «ЗРК "Тор" на базовом корпусном шасси работает при температурах плюс-минус 50 градусов». А «Тор», разработанный для Арктики способен работать в еще более сложных условиях.

Мы адаптируем работу нашего комплекса к условиям работы в Арктике, на Дальнем Востоке, в Сибири, при полном отсутствии дорог,
сказал он.

Гендиректор сообщил также, что в арктическом «Торе» созданы «комфортные условия для боевых расчетов, экипажей».

Мы его размещаем на двухзвенном гусеничном тягаче. Первое звено оснащено модулем жизнедеятельности. (...) Там есть мини-кухня, там есть возможность отдохнуть,
пояснил он.

ЗРК «Тор-М2» – предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны на расстоянии до 15 км и на высоте до 10 км. Состоит на вооружении войсковой ПВО (Сухопутные войска) с 2015 года.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 7

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  1. Teberii Сегодня, 12:29
    Защита военных объектов необходима в самых суровых условиях.
    Teberii
  2. Геркулесыч Сегодня, 12:35
    Посмотрим, получат ли войска в следующем году обещанную технику, ибо срывы оборонзаказа стали все чаще, и виной тому шапка не по Сеньке -невозможность некоторых фирм выполнять контракты в первую очередь из за нехватки тех или иных специалистов!
    Геркулесыч
    1. Burbon Сегодня, 12:40
      Цитата: Геркулесыч
      невозможность некоторых фирм выполнять контракты в первую очередь из за нехватки тех или иных специалистов!

      не совсем так....многие идит на все что бы победить в тендере - и это задача №!...там куча бабла.....а как выполнить подряд - уже дело второе, потом ищут спецов и поставщиков ит.д...вот так все и срывается на уровне субподрядов и подрядов
      Burbon
    2. Pirogov Сегодня, 12:44
      Цитата: Геркулесыч
      Посмотрим, получат ли войска в следующем году обещанную технику, ибо срывы оборонзаказа стали все чаще, и виной тому шапка не по Сеньке -невозможность некоторых фирм выполнять контракты в первую очередь из за нехватки тех или иных специалистов!

      И специалистов не хватает это есть . Но на мой взгляд дело в другом ,берут на себя заранее не выполнимые в данные сроки обязательства ,лишь бы выиграть тендер . Одни ставят не реальные задачи ,другие берут обязательство их выполнить и т.д. ,а если учесть ,что некого не наказывают ,так чему удивляться .
      Pirogov
      1. perepilka Сегодня, 13:06
        Так и вспомнишь бериевские шарашки.
        И наказывать за неисполнение взятых обязаельств надо.
        А ещё, всю эту фигню, с тендерами и фнансированием на старославянский новый год перенести, на первое сентября, а отчётность за освоение, так и оставить, глядишь, к маю со всей фигнёй определятся и посмотрим, кто летом в отпуск wassat
        А вообще, дверки внутрь открываться должны, Севера, тут даже без вариантов, обычная пурга и весь экипаж заперт what
        К лету может оттают, и то не факт belay
        perepilka
  3. НЕКСУС Сегодня, 12:44
    Придут матрассы в Арктику,а там уже русские с Торами,Панцирями и Триумфами...
    НЕКСУС
  4. x.andvlad Сегодня, 12:44
    Первое звено оснащено модулем жизнедеятельности. (...) Там есть мини-кухня, там есть возможность отдохнуть,
    Хорошо, что о комфорте расчета стали проявлять заботу. Хотя без этого в условиях Арктики трудно себе представить нормальную боевую работу.
    x.andvlad
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