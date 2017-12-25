17:26 25 декабря

Россия запатентовала палубный «летающий радар»

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева получил патент на изобретение палубного самолета дальнего радиолокационного обзора с пониженной радиолокационной заметностью. Аппарат предполагается оснастить системой антенн кругового обзора. Согласно патенту, самолет сможет взлетать с трамплина авианосца.

Россия запатентовала палубный «летающий радар»


Согласно патенту, самолет радиолокационного обзора может быть выполнен по традиционной самолетной схеме с крылом нормальной стреловидности и V-образным хвостовым оперением. Крыло имеет массивные корневые наплывы, в которых планируется разместить антенны радиолокационной станции.




Размещение антенн в наплывах позволяет отказаться от традиционного размещения антенных модулей в радиопрозрачном обтекателе над фюзеляжем самолета. Отказ от верхнего размещения, в свою очередь, дает несколько преимуществ, включая беспрепятственное и безопасное катапультирование экипажа вверх, а не под самолет, а также упрощенный доступ к антеннам в условиях корабельного обслуживания.

В патенте указано, что самолет должен оснащаться двумя реактивными двигателями с размещением воздухозаборников по краям фюзеляжа над крылом. Размеры самолета не указаны. Предполагается, что он получит складываемые назад консоли крыла для компактной стоянки на палубе авианосца или его размещения в ангаре.

Использованы фотографии: ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева"
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Комментарии 32

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  1. Геркулесыч Сегодня, 12:52
    Они бы поменьше чухались, ла выполняли ранее заключенные контракты, а то в Иркутске уже жалеют, что передали на свою голову в Таганрог производство гидосамолетов! fool Патенты, это тоже нужно, только авианосца у нас еще ка минимум лет 30 не будут строить!
    Геркулесыч
    1. просто экспл Сегодня, 12:56
      а че Вы хотели ? это же Таганрог , там живут и работают Серии Юрьевичи Бирюковы .
      потому и долго .
      просто экспл
  2. Миханище Сегодня, 12:53
    Вот это да!!!!!! Дали бериевцы прикурить!
    Эффектный внешний вид, отличная аэродинамика. Молодцы наши!
    Миханище
    1. Spez Сегодня, 13:37
      Вы наглазок можете определить коэфф. аэродинамического сопротивления? Так чтож вы тут сидите, надо срочно разгонять ЦАГИ и приносить вам на одобрение эскизы. Месяцы, если не годы сэкономим.
      Spez
  3. Андрей из Челябинска Сегодня, 12:54
    Аппарат предполагается оснастить системой антенн кругового обзора

    Осталось только выяснить, а антенны для этого самолета кто-нибудь запатентовал?
    Андрей из Челябинска
    1. avt Сегодня, 13:07
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Осталось только выяснить, а антенны для этого самолета кто-нибудь запатентовал?

      request А они в природе , как образец есть ? Застолбили просто схему . Я вот спросил бы про другое , поскольку не знаю какова судьба советских АвторскихСвидетельств , которые вообще то вне СССР не воспринимали- А где , в каких странах патент то зарегистрирован ? Бабки за регистрацию в $ это не кислые , а для Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева просто астрономические при их нынешнем финансовом состоянии.Решили кому то патент схемы втюхать ? Я не вкугсе , гебята! bully
      avt
  4. просто экспл Сегодня, 12:54
    стелс ДРЛО ? а ниче что еще палить будут не на собственных радарах , а по излучению того что на этом самолете будет ?
    просто экспл
    1. ЗВО Сегодня, 13:18
      Цитата: просто экспл
      стелс ДРЛО ? а ниче что еще палить будут не на собственных радарах , а по излучению того что на этом самолете будет ?


      Не поверите, но на АВАКСах - огромное количество именно пассивного оборудования...
      Его просто не замечают перед "основным калибром" - Обзорной РЛС...
      ЗВО
  5. Хагалаз Сегодня, 12:55
    Выходит вперед по курсу мертвая зона? Иначе экипаж попадает под свч излучение.
    Хагалаз
    1. svp67 Сегодня, 13:03
      Цитата: Хагалаз
      Выходит вперед по курсу мертвая зона? Иначе экипаж попадает под свч излучение.

      Можно и "змейкой" на курсе ходить или кругами, не велика наука....
      svp67
    2. Andy Сегодня, 13:09
      верхний рисунок позиция номер 14 носовой радар
      Andy
    3. pvv113 Сегодня, 13:09
      По-моему, в НЧФ антенна под №14
      pvv113
    4. ЗВО Сегодня, 13:17
      Цитата: Хагалаз
      Выходит вперед по курсу мертвая зона? Иначе экипаж попадает под свч излучение.


      Позиция 14 на рисунке ни о чем не говорит?
      ЗВО
  6. svp67 Сегодня, 13:02
    Как же мне "бериевцы" всегда нравились. Достойные последователи Бартини. Дай Бог им удачи и главное, финансов....
    svp67
  7. Правда Сегодня, 13:07
    Складно пи... ть стали перед выборами, но нет.
    Правда
  8. Lester7777 Сегодня, 13:10
    К нему бы еще палубу - цены бы не было.
    Lester7777
  9. НЕКСУС Сегодня, 13:14
    Согласно патенту, самолет сможет взлетать с трамплина авианосца.

    Угу...дело осталось за малым-построить авианосец. wassat Напомню,в программе новой перевооружения до 27 года,упор будет сделан на постройку МРК разных заточенных на укрепление прибрежной зоны.
    НЕКСУС
  10. ЗВО Сегодня, 13:18
    Остается только надеяться на то, что к тому времени наши научатся сопрягать в единое целое данные с разных полотен ФАР...
    ЗВО
  11. Pacifist Сегодня, 13:19
    Идея кстати весьма хороша. Такая компоновка дает массу преимуществ для корабельного размещения.
    Исследования и патентование это отдельная активность. Производство тут не всегда рядом лежит. Не факт, что даже если его возьмут в производство, то делать будут там. Могут передать кому порасторопней и понадежней.
    Pacifist
    1. ProkletyiPirat Сегодня, 15:02
      Цитата: Pacifist
      Такая компоновка дает массу преимуществ для корабельного размещения.

      Это же какие преимущества то? а? Малый размах крыла? большая высота в парковочном состоянии? большая ширина в парковочном состоянии? Малый процент использования парковочного пространства?
      Да ГОВНО это, а не "ДРЛО"! все эти "места для антенок" можно сделать и на обычных самолётах за счёт подвешиваемого оборудования.
      Самая лучшая схема ЛА для ДРЛО корабельного базирования это схема с верхним поворотным или поворотно-складывающимся крылом, ибо у такой схемы можно сделать максимальный размах крыла при минимальном парковочном объёме с наибольшим процентом использования парковочного пространства.
      ProkletyiPirat
      1. Pacifist Сегодня, 15:58
        Предполагается, что он получит складываемые назад консоли крыла для компактной стоянки

        И эта схема очень неплохо отработана в отличие от упомянутой вами
        с верхним поворотным или поворотно-складывающимся крылом

        А к вопросу
        большая высота в парковочном состоянии?

        Указанная схема как раз ниже применяемой стандартно в самолетах ДРЛО.
        Насчет подвесных контейнеров... они в несколько раз дороже в производстве и не имеют никаких преимуществ в данном случае. Они хороши только в варианте когда надо превратить истребитель или истребитель-бомбардировщик в самолет ДРЛО. Для специализированных самолетов внутренняя компоновка предпочтительнее.
        Pacifist
        1. ProkletyiPirat Сегодня, 16:39
          Цитата: Pacifist
          И эта схема очень неплохо отработана в отличие от упомянутой вами

          Описываемая мной схема крыла применяется уже много лет на конвертоплане Bell V-22 Osprey. (Pacifist далее не для вас) Сразу поясняю для всех диванных экспертов, проблемы оспрея не в поворотном крыле, а в двигателях, так что не надо орать тут про стоимость, надёжность и т.п.
          Цитата: Pacifist
          Для специализированных самолетов внутренняя компоновка предпочтительнее.

          Согласен, но вы не учитываете создание специальных подвесных систем интегрирующихся в аэродинамическую схему ЛА. (не помню название но по этой же схеме делают топливные баки у некоторых военных самолётов)
          Цитата: Pacifist
          А к вопросу
          большая высота в парковочном состоянии?

          Указанная схема как раз ниже применяемой стандартно в самолетах ДРЛО.

          И что толку что она ниже если не получаем крыло с максимальным размахом? Что толку что она ниже если в корабль не влезет больше ЛА?
          ProkletyiPirat
  12. omit Сегодня, 13:23
    Очень громкое заявление.А что на деле ? А на деле патент - это бумажка , выданная заявителям.
    Патентообладатель(и): Публичное Акционерное Общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева" (ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева") (RU)

    ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

    1. Самолет пониженной радиолокационной заметности палубного и наземного базирования с системой антенн кругового обзора, содержащий фюзеляж, крыло, оперение, силовую установку, шасси и систему антенн кругового обзора, отличающийся тем, что центральная часть крыла выполнена с радиопрозрачными передними и задними кромками и имеет большее сужение, чем концевые части крыла, причем центральная часть крыла выполнена с таким сужением, чтобы установленные в ее передних и задних кромках антенны обеспечивали круговой обзор.

    2. Самолет пониженной радиолокационной заметности палубного и наземного базирования с системой антенн кругового обзора по п.1, отличающийся тем, что на нижней поверхности центральной части крыла перед задними радиопрозрачными кромками установлены простые щитки.
    http://www.freepatent.ru/patents/2572366
    omit
  13. voyaka uh Сегодня, 13:26
    Дык.., сейчас АВАКСы с тарелками, кажется, уходят в прошлое?
    В обычные небольшие самолеты (хоть истребители) встраивают под фюзеляж АФАРы и они могут работать как самолеты ДРЛО.
    voyaka uh
  14. фа2998 Сегодня, 13:27
    Цитата: Миханище
    Вот это да!!!!!! Дали бериевцы прикурить!
    Эффектный внешний вид, отличная аэродинамика. Молодцы наши!

    А воздухозборники на взлете затенятся не будут?Да и габариты, размером с истребитель- как же он будет висеть часами, как положено.Да и авианосец у нас пока не предвидится лет 20-30, мы уже и эсминцы не строим, обходимся корветами и катерами.Нужно строить что нужно стране и флоту, и не бежать впереди паровоза! request hi
    фа2998
    1. ЗВО Сегодня, 13:45
      Цитата: фа2998
      Да и габариты, размером с истребитель- как же он будет висеть часами, как положено.


      Ну размеры - не вот прямо ограничение..
      Тот же палубный Викинг (если без боевой нагрузки) мог и по 6-7 часов висеть...
      А он относительно невелик...
      ЗВО
  15. amr Сегодня, 13:35
    Круто, я не пойму а Армату тоже запатентовали?
    amr
  16. vovashturman Сегодня, 13:36
    [quote][/quote]а че Вы хотели ? это же Таганрог , там живут и работают Серии Юрьевичи Бирюковы .
    Других не уважаешь, себя хоть по уважай. балаболка, списиалисть...
    vovashturman
  17. omit Сегодня, 13:39
    Даю зуб, что этот самолёт никто строить не будет.Это патент ради патента.Сам аналогичные стряпал, потому, что есть патентный отдел на предприятии, у которого есть годовой план по количеству патентов, ну и т.д.Дальше понятно?
    omit
  18. Berkut24 Сегодня, 13:44
    А основную-то задачу по выпуску авиатехники завод Бериева вообще собирается выполнять?
    Berkut24
  19. Старый26 Сегодня, 14:46
    Нда, лучше бы довели до серии тот же ЯК-44 или его приемника (если такой есть). Имели бы палубные и не только палубные, но и обычного аэродромного базирования самолеты ДРЛО достаточно эффективные и относительно недорогие. Чтобы не пришлось каждый раз гонять тот же А-50, когда можно было бы обойтись более "мелким" самолетом
    Старый26
  20. Даос Сегодня, 16:18
    Интересная компоновка. в принципе можно и ВКР сделать
    Даос
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