Россия запатентовала палубный «летающий радар»

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева получил патент на изобретение палубного самолета дальнего радиолокационного обзора с пониженной радиолокационной заметностью. Аппарат предполагается оснастить системой антенн кругового обзора. Согласно патенту, самолет сможет взлетать с трамплина авианосца.Согласно патенту, самолет радиолокационного обзора может быть выполнен по традиционной самолетной схеме с крылом нормальной стреловидности и V-образным хвостовым оперением. Крыло имеет массивные корневые наплывы, в которых планируется разместить антенны радиолокационной станции.Размещение антенн в наплывах позволяет отказаться от традиционного размещения антенных модулей в радиопрозрачном обтекателе над фюзеляжем самолета. Отказ от верхнего размещения, в свою очередь, дает несколько преимуществ, включая беспрепятственное и безопасное катапультирование экипажа вверх, а не под самолет, а также упрощенный доступ к антеннам в условиях корабельного обслуживания.В патенте указано, что самолет должен оснащаться двумя реактивными двигателями с размещением воздухозаборников по краям фюзеляжа над крылом. Размеры самолета не указаны. Предполагается, что он получит складываемые назад консоли крыла для компактной стоянки на палубе авианосца или его размещения в ангаре.