17:26 25 декабря

Новый Ан-148 поступил в авиаполк в Ростове-на-Дону

В состав 30-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного округа (Ростов-на-Дону) прибыл из Воронежа новый транспортно-пассажирский самолет Ан-148-100Е, сообщает bmpd.

Самолет Ан-148-100Е (серийный номер 43-09, регистрационный номер RA-61732) - двенадцатый по счету, построенный по контракту с Министерством обороны России на АО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество", во время испытаний. Воронеж, 06.11.2017.

Данный самолет является двенадцатым Ан-148-100Е, построенным ВАСО для Минобороны по контракту стоимостью 18,4 млрд рублей на поставку 15 самолетов, подписанному в 2013 году.


Самолет совершил первый полет в Воронеже 6 ноября 2017 года.

Чуть ранее 13 декабря 2017 года в состав 33-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка 6-й армии ВВС и ПВО Западного округа (Левашово, Ленинградская область) прибыл 11-й в серии самолет Ан-148-100Е и первый, построенный ВАСО по программе 2017 года.

То есть, всего в текущем году предприятием было построено два транспортно-пассажирских самолета Ан-148-100Е в рамках контракта с военным ведомством.

По данным ресурса, из 12 полученных Министерством обороны к настоящему времени самолетов Ан-148-100Е, девять входят в состав 8-й авиационной дивизии особого назначения на аэродроме Чкаловский (Московская область), два – в состав 33-го полка в Левашово, и один – в состав 30-го полка в Ростове-на-Дону.

Использованы фотографии: Владимир Сырых / russianplanes.net
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Комментарии 17

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  1. Вадим237 Сегодня, 12:51
    Два самолёта в год - темпы производства просто "потрясающие"
    Вадим237
    1. Геркулесыч Сегодня, 12:55
      Оторвитесь от дивана и компа, и помогите -в одиночку за год три соберите!
      Геркулесыч
      1. Вадим237 Сегодня, 13:00
        У меня своё производство сборочных единиц имеется, ещё другому помогать - жирно будет.
        Вадим237
      2. баклан Сегодня, 16:07
        У каждого есть своя работа, которую он возможно выполняет эффективно, почему он должен решать проблемы тех кто не справляется со своими обязанностями.
        баклан
    2. Миханище Сегодня, 12:55
      Да и ещё и украинской разработки, для которого нет двигателей. Встаём с колен. Но это ведь не лихие 90-е.)))
      Миханище
    3. фигвам Сегодня, 12:57
      Цитата: Вадим237
      Два самолёта в год - темпы производства просто "потрясающие"

      А вы что не в курсе что часть запчастей раньше шла с окраины?
      фигвам
      1. Вадим237 Сегодня, 13:01
        Их вроде как уже заменили на отечественные.
        Вадим237
        1. фигвам Сегодня, 13:11
          Цитата: Вадим237
          Их вроде как уже заменили на отечественные.

          Как я понимаю это был крайний самолёт в серии, больше их выпускать в Воронеже не будут, из-за разрыва отношений с "Антоновым", да и вообще никаких АНов у нас делать не будут.
          фигвам
    4. просто экспл Сегодня, 12:57
      ну это лучше чем вообще ничего , у нас с транспортниками сейчас беда .
      матрасные аналитики уже отмечали что наши теперь начнут транспортники вводить . так как с ударниками ситуацию исправили .
      просто экспл
      1. Вадим237 Сегодня, 13:04
        В ВТА критически не хватает тяжёлых транспортников, грузоподъёмностью от 60 до 120 тонн.
        Вадим237
    5. svp67 Сегодня, 13:52
      Цитата: Вадим237
      Два самолёта в год - темпы производства просто "потрясающие"

      Для МО -нормально, их там тысячи не нужны. Хуже иное, когда "Илы" пойдут.... "Ан", сейчас, это тупик....
      svp67
      1. Вадим237 Сегодня, 15:40
        Их там не одна сотня нужна - всех классов грузоподъёмности.
        Вадим237
        1. svp67 Сегодня, 15:54
          Цитата: Вадим237
          Их там не одна сотня нужна - всех классов грузоподъёмности.

          Этот "пассажирский", их там не столько много надо
          svp67
  2. Геркулесыч Сегодня, 12:56
    Вообще то смотрится со стороны впечатляюще, хотя вроде как ничего необычного нету -просто красивый самолет! hi
    Геркулесыч
    1. Сухов Сегодня, 13:08
      Цитата: Геркулесыч
      хотя вроде как ничего необычного нету -просто красивый самолет!

      Не специалист, но слышал что преимущество антоновских транспортников над ильюшинскими заключается в том, что у первых "диаметр" грузового отсека больше. Результат:
      Антоновские транспортники могут перевозить всю номенклатуру образцов техники (~ 15).
      Ильинское транспортники ~ 10- 12.
      Сухов
      1. НЕКСУС Сегодня, 13:30
        Цитата: Сухов
        Не специалист, но слышал что преимущество антоновских транспортников над ильюшинскими заключается в том, что у первых "диаметр" грузового отсека больше. Результат:

        Ну как посмотреть...например в 90-е был у КБ Ильюшина вот такой проект...
        Ил-106 — проект тяжелого военно-транспортного самолёта ОКБ Ильюшина, который победил в государственном (CCCP) конкурсе между ОКБ Ильюшина, ОКБ Антонова и ОКБ Туполева в начале 1990-х годов. Этот самолет грузоподъемностью до 80 тонн должен был заменить самолеты Ан-22 и Ил-76. Было запланировано производство первого прототипа на 1995-й год и начало летных испытаний на 1997-й год, но из-за экономического кризиса эти планы не были осуществлены.

        А по наработкам по ИЛ-106 ,появился новый проект этого КБ "ЕРМАК"...
        Стоит отметить, что разработки перспективных транспортных самолетов ведутся в России с конца 1980-х годов. ОКБ Ильюшина в 2013 году представило проект сверхтяжёлого транспортного самолета «Ермак» для замены Ан-22 «Антей» и Ан-124 «Руслан» в ВВС России. Начало работ запланировано на 2016-й год, а производство - на 2024 год.
        НЕКСУС
        1. Сухов Сегодня, 13:52
          Цитата: НЕКСУС
          Ну как посмотреть...например в 90-е был у КБ Ильюшина вот такой проект...

          В программе ТВ, из которой я получил эти данные, говорилось о серийных самолетах.
          Увы, я не специалист в это области ...
          hi
          Сухов
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