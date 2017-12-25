Новый Ан-148 поступил в авиаполк в Ростове-на-Дону
В состав 30-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного округа (Ростов-на-Дону) прибыл из Воронежа новый транспортно-пассажирский самолет Ан-148-100Е, сообщает bmpd.
Данный самолет является двенадцатым Ан-148-100Е, построенным ВАСО для Минобороны по контракту стоимостью 18,4 млрд рублей на поставку 15 самолетов, подписанному в 2013 году.
Самолет совершил первый полет в Воронеже 6 ноября 2017 года.
Чуть ранее 13 декабря 2017 года в состав 33-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка 6-й армии ВВС и ПВО Западного округа (Левашово, Ленинградская область) прибыл 11-й в серии самолет Ан-148-100Е и первый, построенный ВАСО по программе 2017 года.
То есть, всего в текущем году предприятием было построено два транспортно-пассажирских самолета Ан-148-100Е в рамках контракта с военным ведомством.
По данным ресурса, из 12 полученных Министерством обороны к настоящему времени самолетов Ан-148-100Е, девять входят в состав 8-й авиационной дивизии особого назначения на аэродроме Чкаловский (Московская область), два – в состав 33-го полка в Левашово, и один – в состав 30-го полка в Ростове-на-Дону.
Данный самолет является двенадцатым Ан-148-100Е, построенным ВАСО для Минобороны по контракту стоимостью 18,4 млрд рублей на поставку 15 самолетов, подписанному в 2013 году.
Самолет совершил первый полет в Воронеже 6 ноября 2017 года.
Чуть ранее 13 декабря 2017 года в состав 33-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка 6-й армии ВВС и ПВО Западного округа (Левашово, Ленинградская область) прибыл 11-й в серии самолет Ан-148-100Е и первый, построенный ВАСО по программе 2017 года.
То есть, всего в текущем году предприятием было построено два транспортно-пассажирских самолета Ан-148-100Е в рамках контракта с военным ведомством.
По данным ресурса, из 12 полученных Министерством обороны к настоящему времени самолетов Ан-148-100Е, девять входят в состав 8-й авиационной дивизии особого назначения на аэродроме Чкаловский (Московская область), два – в состав 33-го полка в Левашово, и один – в состав 30-го полка в Ростове-на-Дону.
Использованы фотографии: Владимир Сырых / russianplanes.net
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