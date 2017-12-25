Лавров: перевод российских военных из Хмеймима в Египет не планируется

Каких-либо переводов наших военных на постоянной основе на территорию Египта с Хмеймима не планируется

Военные и военно-технические связи занимают очень важное место, прежде всего в контексте той угрозы, которая исходит от террористов во всем этом регионе, и она ощущается, причем серьезно ощущается, в том числе и в Египте. Мы однозначно поддерживаем решительный настрой египетского руководства на непримиримую борьбу с терроризмом. Наше военно-техническое сотрудничество в виде поставок необходимой техники и вооружений для антитеррористической операции развивается очень плотно, у нас тесные связи между военными. Проводятся совместные учения, и это помогает обмениваться опытом, в том числе с учетом опыта, который мы получили в Сирии в борьбе с терроризмом

Недавно было подписано соглашение о взаимодействии в воздушном пространстве. Оно техническое, но отражает партнерский характер наших отношений. Там предусмотрены конкретные вещи, включая бесплатную подачу заявок на полет в воздушном пространстве другого государства, предоставление военных навигационных услуг, охрану стоянок и так далее. То есть это взаимные военные меры наибольшего благоприятствования

Перевод российских военных на перманентной основе с сирийской военной базы Хмеймим в Египет не планируется. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в понедельник в интервью телеканалу RT.- сказал он.- добавил министрПо словам Лаврова, военные России и Египта на нынешнем этапе взаимодействуют в режиме наибольшего благоприятствования.- напомнил ЛавровСоглашение, о котором говорит министр, регламентирует порядок использования воздушного транспорта и аэродромной инфраструктуры двух стран. Подписать такой документ премьер-министр Дмитрий Медведев поручил в ноябре 2017 года. Документ разрешает военным каждой из стран полеты в воздушном пространстве другой стороны (за исключением самолетов, перевозящих опасные грузы, и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения). Россия и Египет бесплатно позволяют друг другу пользоваться своими навигационными системами, также не будет взиматься плата за стоянку и охрану самолетов (но за топливо, ремонт и размещение экипажа платить придется).