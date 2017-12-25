17:19 25 декабря

Что возмутило израильских репатриантов из республик бывшего СССР?

Израильские репатрианты с территории постсоветского пространства высказывают возмущение тем фактом, что контролирующие органы еврейского государства продолжают проверки на «обоснованность» получения ими гражданства. Недовольство вызвано тем, что проверки проводятся и в отношении выходцев из бывшего СССР, которые успели получить израильское гражданство ещё несколько лет назад. При этом проверки ведутся на основании "несовершенства законодательства в этом вопросе".

Началось всё с отчёта государственного контролёра о деятельности Управления регистрации населения по поводу процедуры предоставления статуса постоянного жителя Израиля супругам (неевреям) выходцев с территории бывшего СССР. Смысл в том, что как только репатрианты обращались в надзорное ведомство по вопросу выдачи разрешения на постоянное проживание своим супругам-неевреям, это ведомство начинало проверки «законности» получения израильского гражданства ими самими. Причём проверка запускалась даже в отношении тех, кто получил гражданство Израиля около четверти века назад. Мало того, сообщается о нескольких случаях требования надзорного органа о лишении репатрианта с территории бывшего СССР израильского гражданства.

Что возмутило израильских репатриантов из республик бывшего СССР?



Израильский портал News.co.il пишет о том, что в течение двух месяцев власти страны обещают сменить действующую систему и избавить от дополнительных проверок на «право быть гражданином Израиля» в отношении репатриантов из республик бывшего Советского Союза.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 65

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  1. Шура пермский Сегодня, 13:29
    Пусть хоть выселяют-не жалко… сами смылись туда
    Шура пермский
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:30
      А как включишь телевизор, такое впечатление, что это пол Израиля сюда перебралось.
      Аристарх Людвигович
      1. Шура пермский Сегодня, 13:33
        Дык у нас сплошные сионисты у власти,что правда то правда
        Шура пермский
        1. Татьяна Сегодня, 13:56
          Просто властей Израиля начали "доставать" фиктивные браки евреев-израильтян с представителями иностранных трудовых мигрантов.
          Власти Израиля, борясь с этим явлением, препятствуют утечке из страны финансовых капиталов в виде отсылаемых переводом иностранными трудовыми мигрантами своих заработков своим родственникам в свои страны исхода. особенно их много из Украины.
          Евреи понимают, что этот механизм разоряет Израиль.
          В РФ аналогичная ситуация, но только российские власти делают вид, что они этого не понимают и даже не замечают.
          Татьяна
          1. Винни76 Сегодня, 14:11
            Цитата: Татьяна
            Просто властей Израиля начали "доставать" фиктивные браки евреев-израильтян с представителями иностранных трудовых мигрантов.

            Ну так и боролись бы. Законами. Которые обратной силы не имеют. А то захотели - дали, через четверть века захотели - взяли.
            А евреем из бывшего СССР - пламенный привет. Оказывается евреи тоже бывают разного сорта. Вот ведь блин горелый. Неполноценные они какие-то, советские евреи laughing
            Винни76
            1. Татьяна Сегодня, 14:49
              Винни76
              Ну так и боролись бы. Законами. Которые обратной силы не имеют. А то захотели - дали, через четверть века захотели - взяли.
              Я же Вам говорю, что речь идёт о выявлении в Израиле огромного количества ФИКТИВНЫХ браков с иностранными трудовыми мигрантами и тем самым о разорительном выводе капиталов из страны - из Израиля.
              Татьяна
              1. Винни76 Сегодня, 15:16
                Цитата: Татьяна
                Я же Вам говорю, что речь идёт о выявлении в Израиле огромного количества ФИКТИВНЫХ браков с иностранными трудовыми мигрантами

                Речь идет о незаконном лишении гражданства, на основании якобы имевшихся дцать лет назад нарушениях. Даже если они и были.
                Винни76
                1. Татьяна Сегодня, 16:14
                  Винни76
                  Речь идет о незаконном лишении гражданства, на основании якобы имевшихся дцать лет назад нарушениях. Даже если они и были.
                  Александр! В данном случае речь идёт не об изменении закона (закон не менялся. Поэтому об обратной силе говорить не приходится), а об исправлении ошибочных решений, допущенных для выдачи гражданства Израиля иностранному лицу на основании якобы его подложного применения. Тут пахнет коррупцией в миграционных службах 20-летней давности.
                  Т.о. Здесь имеются все основания для того, чтобы лишить такого "гражданина" Израиля его израильского гражданства.
                  Татьяна
          2. sogdy Сегодня, 14:44
            Цитата: Татьяна
            Евреи понимают, что этот механизм разоряет Израиль.
            В РФ аналогичная ситуация, но только российские власти делают вид, что они этого не понимают и даже не замечают.

            Танюша, у нас ограничивают возможность перевода денег. И уже давно. Так что не преувеличивайте.
            sogdy
            1. Татьяна Сегодня, 14:58
              sogdy
              Танюша, у нас ограничивают возможность перевода денег. И уже давно. Так что не преувеличивайте.
              Во-первых. К нелегальным иностранным трудовым мигрантам это не совсем относится. У них действуют другие механизмы перевода денег из России в свою страну.
              Во-вторых. По отдельности каждый иностранный трудовой мигрант в эти нормы вкладывается, а в сумме на всех них - это уже выстраивается в убыточные для страны громады вывоза денег.
              Татьяна
              1. sogdy Сегодня, 15:25
                Цитата: Татьяна
                Во-первых. К нелегальным иностранным трудовым мигрантам

                Цитата: Татьяна
                Во-вторых. По отдельности каждый иностранный трудовой мигрант

                Танюш, даже маленький банк способен вывести (и выводит) значительно бОльшие суммы.
                Таможня и граница как это принято говорить, "продолжает совершенствоваться".
                И, право, помощь испанцев и негров своим родственникам превышает убытки незаконной миграции. А еще есть армяне, азербайджанцы, грузины... кто и более чем в 10м поколении.
                Проблемы исполнения режима миграции больше упираются в вопросы госбезопасности. Финансовые вопросы - инструмент.
                sogdy
                1. Татьяна Сегодня, 15:46
                  sogdy
                  Проблемы исполнения режима миграции больше упираются в вопросы госбезопасности. Финансовые вопросы - инструмент.
                  Всё вместе это представляет как внутреннюю, так и внешнюю угрозу для национальной безопасности страны во всех социально политических и демографических отношениях.
                  См. "Финансовые риски национальной безопасности РФ от иностранной трудовой миграции" -
                  https://topwar.ru/71406-finansovye-riski-nacional
                  noy-bezopasnosti-rf-ot-inostrannoy-trudovoy-migra
                  cii.html
                  Татьяна
      2. Комментарий был удален.
      3. Tyulen Сегодня, 14:39
        Цитата: Аристарх Людвигович
        А как включишь телевизор, такое впечатление, что это пол Израиля сюда перебралось.

        Цитата: Джедай
        Егорович, привет! hi
        Цитата: Egorovich
        как собрались евреи вроде бы вместе, так и разбегутся туда, где лучше живется. Это у них в роду.

        Никого из насекомого мира не напоминает? wink


        А вот и кухонные нацисты закукарекали из под нужника
        Tyulen
    2. Геркулесыч Сегодня, 13:32
      Они раньше выдворят в Европу всех арабов и полистинцев, чем сами оттуда уедут!
      Геркулесыч
    3. ДЕДПИХТО Сегодня, 13:45
      Да это израильские хирурги догадались подзаработать,надавив на власти..однажды назвавшись евреем,будь готов к ..эээ..соответствию. lol Вот и возмущаются потенциальные пациенты из бывшего СССР.
      ДЕДПИХТО
      1. Монос Сегодня, 13:59
        А черепа мерить ещё не стали? Не? Ну, значит скоро будут. Еврейская кровь должна быть чистой! Генофонд нельзя портить некошерными генами! "Israel über alles!"
        Монос
    4. Маз Сегодня, 13:45
      Я балдею. Это ж надо. Шо хозяин -США, шо его холоп. Теже принципы безпринципности, извращения человеческих норм, поклонение больной морали. Слава героям постов Арона, Профессора и Вояки - правительству и элите Израиля! Смерть ворогам не евреям! Израиль превыше всего! Адью, парцуф(лицо) потерян (о) в очередной раз. Ле хаим нам всем от Арье Дери. Не надо ничо объяснять. Слава стране обетованной!
      Маз
      1. igor67 Сегодня, 15:14
        [quote=Маз]
        Михаил,ведь тебя не выгнали с Израиля,как и мою мать украинку, мою жену русскую.[quote=Маз]Я балдею. Это ж надо. Шо хозяин -США, шо его холоп. Теже принципы безпринципности, извращения человеческих норм, поклонение больной морали. Слава героям постов Арона, Профессора и Вояки - правительству и элите Израиля! Смерть ворогам не евреям! Израиль превыше всего! Адью, парцуф(лицо) потерян (о) в очередной раз. Ле хаим нам всем от Арье Дери. Не надо ничо объяснять. Слава стране обетованной![/quote]
        в чём с тобой согласен, так это не понятно зачем этого вора и расиста опять взяли в правительство,хотя ему второй срок светит по новому уголовному делу
        igor67
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:30
    Да что там париться.Катите бочку на Россию как часто мы тут на ВО видим, в знак лояльности Израилю.А то назад в/на Украину отправят например.laughing
    Наблюдатель2014
  3. Pirogov Сегодня, 13:30
    Хе хе пятую колону ищут ............
    Pirogov
    1. akims Сегодня, 14:36
      У брата в начале 90-х в Израиль уехало три друга под видом евреев-беженцев. Их фамилии:
      Иванов, Петренко и Хабибулин...И ничего, живут себе.
      akims
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:54
        akims
        У брата в начале 90-х в Израиль уехало три друга под видом евреев-беженцев. Их фамилии:
        Иванов, Петренко и Хабибулин..
        laughing Еврейская жена это не роскошь.А средство передвижения
        Наблюдатель2014
    2. igor67 Сегодня, 15:16
      Цитата: Pirogov
      Хе хе пятую колону ищут ............

      нет нелегальных работников.с Украины если не ошибаюсь 30тысяч работает,много тысяч с Молдавии,и Рисси.Прииезжают по туристической и остаются,вот их сейчас и ищут
      igor67
  4. Геркулесыч Сегодня, 13:31
    Ну, такими способами власть бореться за чистоту нации! Евреем сейчас быть еще и выгодно -сша с руки подкармливают, если верно хвостиком вилять!
    Геркулесыч
    1. Krasnodar Сегодня, 13:39
      Цитата: Геркулесыч
      Ну, такими способами власть бореться за чистоту нации! Евреем сейчас быть еще и выгодно -сша с руки подкармливают, если верно хвостиком вилять!

      В США евреи без всяких подкормок являются самой богатой этнической группой. В России тоже. А в статье речь идёт о неевреях выходцах из стран бывшего СССР, право на эмиграцию которых сейчас пересматривается.
      Krasnodar
  5. Egorovich Сегодня, 13:32
    Ничто не вечно под Луной, как собрались евреи вроде бы вместе, так и разбегутся туда, где лучше живется. Это у них в роду.
    Egorovich
    1. Krasnodar Сегодня, 13:41
      Цитата: Egorovich
      Ничто не вечно под Луной, как собрались евреи вроде бы вместе, так и разбегутся туда, где лучше живется. Это у них в роду.

      Это у всех в роду, ну кроме тех, которые и у себя дома особо никому не нужны )))
      Krasnodar
      1. chenia Сегодня, 13:55
        Цитата: Krasnodar
        ну кроме тех, которые и у себя дома особо никому не нужны )))


        Логическое противоречие однако . Если востребованы и нужны, так какого хрена куда то ехать. Если нет- тогда Израиль
        chenia
        1. Krasnodar Сегодня, 14:22
          Цитата: chenia
          Цитата: Krasnodar
          ну кроме тех, которые и у себя дома особо никому не нужны )))


          Логическое противоречие однако . Если востребованы и нужны, так какого хрена куда то ехать. Если нет- тогда Израиль

          Да какие противоречия? У себя дома зарабатываешь 100 тыс баков в год, как специалист, а скажем, в Цюрихе, например, заработаешь 500 тыс баков в год за ту же вакансию. Вот и переезжаешь в Швейцарию.
          Другое дело если у себя ты зарабатываешь 10 тыс баков в год, а переедешь на ту же работу скажем в Москву за 13 тыс баков в год - ничего от этого не поменяется. Поэтому сидишь дома, т.к. у себя ты не востребован, но и куда то ехать тебе понта нет - разницу в доходах съест дороговизна жизни в другом месте + неизбежные при переезде неудобства и траты.
          Krasnodar
    2. Джедай Сегодня, 13:41
      Егорович, привет! hi
      Цитата: Egorovich
      как собрались евреи вроде бы вместе, так и разбегутся туда, где лучше живется. Это у них в роду.

      Никого из насекомого мира не напоминает? wink
      Джедай
      1. Egorovich Сегодня, 13:55
        Привет, Макс! Как то мне сложно ответить на твой вопрос, но про какое насекомое понял. У меня есть хорошие знакомые - евреи, которые ни под каким предлогом не хотят в Израиль.
        Egorovich
        1. Джедай Сегодня, 14:02
          Знаешь, у меня тоже такие знакомые есть. Ездят к своим в Израиль, но переезжать туда на ПМЖ как-то чего-то не торопятся... И я их не осуждаю.
          Джедай
          1. Egorovich Сегодня, 14:12
            Мои знакомые - отец с женой и сыном не уехали, а их дочь со своим мужем вернулись из Израиля, прожив там семь лет. И это о многом говорит. Родители с сыном в Израиле ни разу не были
            Egorovich
            1. Джедай Сегодня, 14:23
              Таких примеров хватает, только не все об этом вспоминать хотят. Двойные стандарты и в памяти действуют, к сожалению...
              Джедай
  6. rodus Сегодня, 13:32
    Шуумел камыыш, дереевья гнуулись...

    Не каждому дано быть Богоподобным Каганом! laughing wassat
    rodus
  7. anjey Сегодня, 13:33
    десоветизация , русофобия и шпиономания, прикрытая бюрократией докатилась до земли обетованной...
    anjey
  8. Геркулесыч Сегодня, 13:35
    Вот почему на новости об Израиле такое повышенное внимание, как будто израильтяне должны назвать точную дату когда небо уподет на землю, но они упорно эту дату забывают озвучить? ??
    Геркулесыч
    1. Винни76 Сегодня, 14:32
      Цитата: Геркулесыч
      Вот почему на новости об Израиле такое повышенное внимание

      Переживаем за вас, болезных. Кушать не могу - о бюджетниках и пенсионерах ваших думаю. Обижает вас проклятый Нетаньях. Арабы подлые, нож присунуть норовят.
      Возвращайся, Геркулесыч. Мы дадим тебе дальневосточный гектар и никаких арабов в радиусе 3000 км.
      Винни76
      1. Геркулесыч Сегодня, 15:04
        Винни 76 -откуда возвращаться? fool Я живу в Ростове на Дону! !!! fool
        Геркулесыч
        1. Винни76 Сегодня, 15:20
          Цитата: Геркулесыч
          Винни 76 -откуда возвращаться? Я живу в Ростове на Дону! !!!

          А все равно гектар дадим laughing И это, VPN - неправославная штукенция. Бесовское изобретение
          Винни76
      2. faridg7 Сегодня, 15:06
        Цитата: Винни76
        Цитата: Геркулесыч
        Вот почему на новости об Израиле такое повышенное внимание

        Переживаем за вас, болезных. Кушать не могу - о бюджетниках и пенсионерах ваших думаю. Обижает вас проклятый Нетаньях. Арабы подлые, нож присунуть норовят.
        Возвращайся, Геркулесыч. Мы дадим тебе дальневосточный гектар и никаких арабов в радиусе 3000 км.

        Нононо! Чойто сразу кому попало дальневосточный гектар? Дальневосточникам и самим есть что делать на своей земле, а вы с барского плеча наши земли разбазариваете. Я вот тут уже четвертый год жду своего клочка земли- нету у администрации раздавать, а вы предлагаете дезертирам раздавать? Однако!
        faridg7
  9. роман66 Сегодня, 13:35
    бей ...их, сами знаете кого - спасай Израиль!
    роман66
  10. alexsipin Сегодня, 13:38
    Маз, готовь чумадан. Скоро обратно на Родину полетишь.
    alexsipin
  11. Million Сегодня, 13:40
    Они жаловались на СССР,что их притесняют,теперь жалуются,что их притесняют там..Видимо нация такая:притесняемая...
    Million
    1. Alekseits Сегодня, 13:54
      или вечно жалующаяся...
      Alekseits
  12. pvv113 Сегодня, 13:44
    проверки на «обоснованность» получения ими гражданства

    Вот и в Израиле началась классификация граждан по сортам
    pvv113
  13. askort154 Сегодня, 13:45
    Бежали от "КГБ" , а оказались под "Шабаком". Где хрен, а где редька , теперь не поймут. belay
    askort154
  14. Маз Сегодня, 13:49
    Цитата: Геркулесыч
    Ну, такими способами власть бореться за чистоту нации! Евреем сейчас быть еще и выгодно -сша с руки подкармливают, если верно хвостиком вилять!

    Газета сообщает, что премьер-министр Нетаниягу, министр финансов Кахлон и глава финансовой комиссии Моше Гафни пришли к согласию по данному вопросу. «Зеленый свет», данный Гафни имеет значение еще и потому, что в ультрарелигиозном сектре очень часто расплачиваются именно наличными.
    Лимитирование сделок наличными деньгами вводится для борьбы с черным рынком. Таким образом государство устанавливает контроль над перетеканием крупных сумм из рук в руки, что, безусловно сокращает личную свободу граждан. «Большой брат» решил за нас, как следует платить. https://news.israelinfo.co.il/economy/69928
    Маз
  15. Alexey RA Сегодня, 13:57
    Ну как не вспомнить классика:
    Мишку Шифмана не трожь,
    С Мишкой - прочь сомнения:
    У него евреи сплошь
    В каждом поколении.
    Дед параличом разбит,-
    Бывший врач-вредитель...
    А у меня - антисемит
    На антисемите.
    (...)
    ...Хвост огромный в кабинет
    Из людей, пожалуй, ста.
    Мишке там сказали "нет",
    Ну а мне - "пожалуйста".
    Он кричал: "Ошибка тут,-
    Это я - еврей!.."
    А ему: "Не шибко тут!
    Выйди, вон, из дверей!"
    Мишку мучает вопрос:
    Кто тут враг таинственный?
    А ответ ужасно прост -
    И ответ единственный:
    Я в порядке, тьфу-тьфу-тьфу,-
    Мишка пьет проклятую,-
    Говорит, что за графу
    Не пустили - пятую.
    © Высоцкий
    Alexey RA
  16. Старый26 Сегодня, 13:59
    Цитата: Pirogov
    Хе хе пятую колону ищут ............

    Да нет, все наверняка проще. В 80-х выезд в Израиль евреев был как бы протестом против политики СССР. И судя по всему давали гражданство всем, кто имел хоть капельку еврейской крови. А в бывших союзных республиках, нане странах СНГ так зачстую наверняка и бывало. Порой нельзя было сказать в отношении, к примеру грузинского еврея - что в нем больше, еврейской или грузинской крови.
    Многие уезжали из стран СНГ (а речь в заметке идет именно о них, а не выходцах из России) в силу того, что уже было невмоготу. Из моих друзей - две еврейские семьи уехали с Украины. Одни в Германию, другие в Израиль. При этом тот мой товарищ, уехавший в Израиль насколько я знаю сам этого сделать не мог. Ибо ЕМНИп национальность у евреев определяется по матери, а у него мать была украинкой, а отец - евреем. Как у его жены - не знаю. Но не исключено, что под проверку попадет и он. Но не надо ставить знак равенства между проверкой и обязательным выдворением таких людей из страны.
    Старый26
    1. voyaka uh Сегодня, 14:06
      Депортируют редко, на самом деле.
      Иногда бывают ошибки МВД, несправедливости. Адвокаты
      поднимают шум. Есть, понятное дело, лобби "прав человека".
      Растягивается на годы иногда.
      Даже нелегальных суданцев, пробравшихся когда-то через египетскую
      границу, годами не могут выгнать.
      voyaka uh
  17. Макаров Сегодня, 14:24
    СОХНУТ теперь ждут неприятности?)
    Макаров
  18. ODERVIT Сегодня, 14:26
    Ну, а мы-то здесь с какого "боку"? Пожалеть? Не очень...
    ODERVIT
    1. Комментарий был удален.
  19. Ураган70 Сегодня, 14:54
    Цитата: Аристарх Людвигович
    А как включишь телевизор, такое впечатление, что это пол Израиля сюда перебралось.

    Да уж, это точно! Лишь бы не работать руками, это их отличительная черта!
    Как некоторые утверждали:
    "Национальность по большому счёту  не имеет никакого значения!"
    Так им и отвечают:
    Почему же тогда процент евреев в Телеящике во много раз больше, чем их процент в населении России (0,16%)?  
    Ураган70
    1. Krasnodar Сегодня, 15:36
      Цитата: Ураган70
      Цитата: Аристарх Людвигович
      А как включишь телевизор, такое впечатление, что это пол Израиля сюда перебралось.

      Да уж, это точно! Лишь бы не работать руками, это их отличительная черта!
      Как некоторые утверждали:
      "Национальность по большому счёту  не имеет никакого значения!"
      Так им и отвечают:
      Почему же тогда процент евреев в Телеящике во много раз больше, чем их процент в населении России (0,16%)?  

      По той же причине, по которой количество евреев в списке Форбс США (да и в РФ) в разы выше их номинальной доле в населении.
      Надо много учиться, креативить, работать.
      Будешь покупать сессии и устроишься на работу по знакомству - всю жизнь просидишь на заднице ровно в ожидание ляма евро, который должен свалиться тебе на голову. (99% - что не свалится)
      И виноваты во всем тебе будут масоны, евреи и происходящая из-за них социальная типа несправедливость )))))
      Krasnodar
      1. Челдон Сегодня, 16:46
        Странная аргументация. Хотя для адептов "золотого тельца*" вполне оправданная.
        Челдон
  20. Челдон Сегодня, 14:54
    Агасфе́р (лат. Ahasverus), или Вечный еврей — легендарный персонаж, по преданию обреченный скитаться из века в век по земле до Второго пришествия Христа. https://ru.wikipedia.org/wiki/Агасфер
    Челдон
  21. Челдон Сегодня, 15:02
    Ответьте:почему еврей может получить российское гражданство,а русский не может израильское?
    Челдон
    1. anjey Сегодня, 15:13
      есть такое понятие нацизм,многие им заражены....,даже вальцман каким то боком к любимцам гитлера-бандеровцам ,примазался,что только не сделаешь что бы хаос в миру посеять...,и воровать то бишь править...
      anjey
    2. Krasnodar Сегодня, 15:14
      Цитата: Челдон
      Ответьте:почему еврей может получить российское гражданство,а русский не может израильское?

      Все просто - еврей чи кто то другой для получения российского гражданства должен являться или носителем русского языка или быть рождённым в РФ (РСФСР).
      Русский может получить израильское гражданство по закону о возвращении - будучи членом семьи еврея (супругом, пасынком, падчерицей)
      Но - если ты Рой Джонс или Жерар Депардье - тебе пофиг. Российское гражданство получишь, а израильское тебе нафиг не упало )))))
      Krasnodar
      1. Челдон Сегодня, 16:38
        Спасибо за ответ.
        Челдон
  22. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:41
    Третий Рейх шиворот-навыворот. Они бы еще череп измеряли линейкой, и заставляли таскать значок "Нееврей"
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. anjey Сегодня, 16:01
      к этому и катятся вагончики,7.40 ,понимашь ли...
      anjey
    2. Комментарий был удален.
  23. Ferym Сегодня, 16:57
    Демократия однако.
    Ferym
  24. Tiras Сегодня, 16:58
    Очень очень важная новость для сайта Военное обозрение.
    Tiras
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