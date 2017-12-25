Что возмутило израильских репатриантов из республик бывшего СССР?
Израильские репатрианты с территории постсоветского пространства высказывают возмущение тем фактом, что контролирующие органы еврейского государства продолжают проверки на «обоснованность» получения ими гражданства. Недовольство вызвано тем, что проверки проводятся и в отношении выходцев из бывшего СССР, которые успели получить израильское гражданство ещё несколько лет назад. При этом проверки ведутся на основании "несовершенства законодательства в этом вопросе".
Началось всё с отчёта государственного контролёра о деятельности Управления регистрации населения по поводу процедуры предоставления статуса постоянного жителя Израиля супругам (неевреям) выходцев с территории бывшего СССР. Смысл в том, что как только репатрианты обращались в надзорное ведомство по вопросу выдачи разрешения на постоянное проживание своим супругам-неевреям, это ведомство начинало проверки «законности» получения израильского гражданства ими самими. Причём проверка запускалась даже в отношении тех, кто получил гражданство Израиля около четверти века назад. Мало того, сообщается о нескольких случаях требования надзорного органа о лишении репатрианта с территории бывшего СССР израильского гражданства.
Израильский портал News.co.il пишет о том, что в течение двух месяцев власти страны обещают сменить действующую систему и избавить от дополнительных проверок на «право быть гражданином Израиля» в отношении репатриантов из республик бывшего Советского Союза.
Началось всё с отчёта государственного контролёра о деятельности Управления регистрации населения по поводу процедуры предоставления статуса постоянного жителя Израиля супругам (неевреям) выходцев с территории бывшего СССР. Смысл в том, что как только репатрианты обращались в надзорное ведомство по вопросу выдачи разрешения на постоянное проживание своим супругам-неевреям, это ведомство начинало проверки «законности» получения израильского гражданства ими самими. Причём проверка запускалась даже в отношении тех, кто получил гражданство Израиля около четверти века назад. Мало того, сообщается о нескольких случаях требования надзорного органа о лишении репатрианта с территории бывшего СССР израильского гражданства.
Израильский портал News.co.il пишет о том, что в течение двух месяцев власти страны обещают сменить действующую систему и избавить от дополнительных проверок на «право быть гражданином Израиля» в отношении репатриантов из республик бывшего Советского Союза.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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