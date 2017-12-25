Что российская наука подарила миру в 2017 году

В уходящем году российские ученые сделали ряд важных открытий. Одно из низ призвано освободить нашу страну от проблемы, затрагивающей каждого жителя России.



Речь о дорогах. Главной причиной недолговечности дорожного полотна на наших улицах является резко континентальный климат. Он "властвует" над большей частью России. Как следствие, почва подвержена так называемому морозному пучению. Застывающая на холоде влага расширяется и разрушает асфальт.



В Германии эту проблемы решили с помощью пеностекольного щебня, который укладывается на определенную глубину во время строительства автодорог. Он отлично впитывает влагу, что способствует долговечности асфальтного покрытия. России, с ее размерами, такой метод влетел бы в копеечку. Поэтому на протяжении не одного десятка лет наши ученые искали аналогичный, но более дешевый материал.





В итоге, специалисты из Тюмени нашли таковой. Им оказался гранулированный диатомит. Данная технология уже используется в строительстве дорог на российском севере.









