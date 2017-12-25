17:21 25 декабря

Россия не принимала решений о поставках оружия в Донбасс

Москва не принимала никаких решений о поставках оборонительного оружия на восток Украины в связи с решением США поставлять такое оружие Киеву.

Россия не принимала решений о поставках оружия в Донбасс


Никаких решений на этот счет не принималось
- заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, намерена ли РФ поставлять такое оружие в ДНР и ЛНР.


В пятницу руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что США приняли решение поставить Украине "продвинутые оборонительные средства" в рамках усилий Вашингтона по укреплению обороноспособности страны. До этого телеканал ABC сообщил, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, одобрит план, предполагающий поставки украинским властям противотанкового оружия на сумму $47 млн. В указанную партию могут быть включены противотанковые ракетные комплексы Javelin. Если Трамп одобрит данный план, то он поступит на рассмотрение в Конгресс США. У законодателей будет на это 30 дней.

На протяжении последних нескольких лет и республиканцы, и демократы голосовали за включение в оборонные бюджеты США статей об оказании "летальной военной помощи" Украине, передает ТАСС

Использованы фотографии: ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 33

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. svp67 Сегодня, 14:19
    А кто то иного ожидал? Дончане сейчас могут и сами много, что производить...благо есть уже опыт Сирии.
    svp67
    1. Офицер запаса Сегодня, 14:35
      "Россия не принимала решений о поставках оружия в Донбасс"

      Серьезные политики, обладающие развитым мышлением и ответственностью, в отличии от пресс-службы Госдепартамента, о решениях подобного рода на публику не распространяются. Да и решений может быть масса - например, "содействовать" поступлению упомянутого оружия в качестве трофеев сразу в ЛНР и ДНР.
      Офицер запаса
      1. Дедкастарый Сегодня, 14:43
        Россия не принимала решений о поставках оружия в Донбасс

        давайте,тоже, отправим на Донбасс "Джавелины" ... а чо ???
        Дедкастарый
        1. svp67 Сегодня, 14:48
          Цитата: Дедкастарый
          давайте,тоже, отправим на Донбасс "Джавелины" ... а чо ???

          Так отправляйте, адрес надеюсь знаете.
          svp67
        2. Балу Сегодня, 15:02
          Цитата: Дедкастарый
          Россия не принимала решений о поставках оружия в Донбасс

          давайте,тоже, отправим на Донбасс "Джавелины" ... а чо ???

          Давайте fellow drinks good
          Балу
        3. Вадим237 Сегодня, 15:53
          Давай отправим "Тюльпаны" - как раз ВСУшные доты и арт позиции разносить, за три года они там хорошо окопались.
          Вадим237
      2. антивирус Сегодня, 14:55
        вот и пришли к:"с кем Вы мастера искусств?( политики)
        выборнадосделать .
        заобтекаемымифразаминеотсидеться
        илиКуршавелилидачавПодмосковье
        антивирус
      3. SOF Сегодня, 15:54
        Да и решений может быть масса - например, "содействовать" поступлению упомянутого оружия в качестве трофеев сразу в ЛНР и ДНР

        ...или еще проще:
        ДНР и ЛНР признаны Южной Осетией и Абхазией, которые, в свою очередь, признаны Россией, и с которыми у нас договоры о военно-техническом сотрудничестве.
        Как думаете, а нужны ли Абхазам комплексы С-300? Ну или осетинам ТОС-1А? Может подкинуть им?
        Причем будет все абсолютно официально...
        SOF
    2. Burbon Сегодня, 14:57
      Никаких решений на этот счет не принималось
      а сколько было воплей, что если только госдеп решит поставлять летальное - то мы то такое поставим.....проглотили и жуем....только болтать языком ....за слова уже давно не отвечаем...тьфу
      Burbon
      1. svp67 Сегодня, 14:59
        Цитата: Burbon
        .проглотили и жуем...

        Да? Вот пусть и они так думают... Тут главное НЕ КРИЧАТЬ, а дело ДЕЛАТЬ.
        svp67
        1. Burbon Сегодня, 15:05
          Цитата: svp67
          Да? Вот пусть и они так думают... Тут главное НЕ КРИЧАТЬ, а дело ДЕЛАТЬ.

          так ни чего не делается......людей убивают? -да....только гуманитарка и все!
          Burbon
          1. svp67 Сегодня, 16:08
            Цитата: Burbon
            так ни чего не делается......людей убивают? -да....только гуманитарка и все!

            Людей ОЧЕНЬ жаль. И это ИСКРЕННИ. И наша "гуманитарка" там далеко не лишняя. Но вот "грубо" вмешиваться туда, мы не как не можем... Аккуратно и хитро надо.
            svp67
      2. частное лицо Сегодня, 15:29
        А вы предлагаете открыто вступить в войну с Украиной? Как не крути а ЛДНР это территория Украины(но Крым наш) а все пустые разговоры по поводу Россия должна РОССИЯ НЕ КОМУ И НЕ ЧЕГО НЕ ДОЛЖНА. Кричать в 90-х надо было . Россия обещала что не бросит так она и не бросает в противном случае хохлы давно бы уничтожили республики при помощи своих кураторов.
        частное лицо
        1. Burbon Сегодня, 15:39
          Цитата: частное лицо
          А вы предлагаете

          поставить вооружение ЛДНР и заявить об этом....
          Burbon
    3. Sergey53 Сегодня, 15:13
      Сурков команды не давал ещё?
      Sergey53
    4. Paranoid50 Сегодня, 16:00
      Цитата: svp67
      А кто то иного ожидал?

      Дык, журналюги. yes Ей-бо,как дети малые,неразумные. Нашли у кого спросить. Что же сразу не у ГлавКома: "Владимир Владимирович,ответьте,как на духу - Военторг на Донбассе функционирует" ? laughing
      Paranoid50
  2. Геркулесыч Сегодня, 14:20
    Можно не принемать решений, а просто отправить некую партию некоего оружия и боеприпасов. А решение можно принять потом -главное действовать нужно сейчас!
    Геркулесыч
    1. Балу Сегодня, 15:03
      Цитата: Геркулесыч
      Можно не принемать решений, а просто отправить некую партию некоего оружия и боеприпасов.

      например в Абхазию или Ю.Осетию.
      Балу
    2. Topotun Сегодня, 15:06
      Так ведь был же сбит украинский Ан на высоте 4500.... А высота поражения основных ПЗРК была 3500-4000 м.... И только новая "Верба" достает уже на 4500 м (а может и выше, кто же знает)....
      Topotun
  3. ODERVIT Сегодня, 14:23
    О решениях можно и не свистеть на каждом углу.......
    ODERVIT
    1. Burbon Сегодня, 14:58
      Цитата: ODERVIT
      О решениях можно и не свистеть на каждом углу.......

      belay да что вы????...а зачем было предупреждать на весь мир госдеп???
      Burbon
  4. Мар.Тира Сегодня, 14:28
    Цитата: svp67
    А кто то иного ожидал? Дончане сейчас могут и сами много, что производить...благо есть уже опыт Сирии.

    У них есть ещё один союзник.Южная Осетия.Она не сдаст.Это всё конечно дипломатия,но реально никто и ни когда не скажет,о своём решении.США и страны НАТО уже давно нелегально сливают туда оружие.За исключением тяжёлого вооружения,которое не спрячешь.Так что нового ни чего нет.Да Пескову и не обязательно всё знать,и говорить.
    Мар.Тира
    1. oldzek Сегодня, 15:32
      чего не знаешь о том и не сболтнешь.а вообще о своих намерениях сообщать вероятному....
      oldzek
  5. Tyulen Сегодня, 14:32
    Решение не принимали, так, спонтанно поставили что по быстрому нагребли из старья.
    Tyulen
  6. solzh Сегодня, 14:34
    Пора принимать решение. Но кремль почему-то не может принять решение. Чего наш гарант ждёт? Новой войны на Донбассе?
    solzh
    1. Ныробский Сегодня, 14:48
      Цитата: solzh
      Пора принимать решение. Но кремль почему-то не может принять решение. Чего наш гарант ждёт? Новой войны на Донбассе?
      А чего ждёт гарант? Если вы не в курсе, то он уже месяца полтора назад на пресс конференции открыто сказал: - "Если такое решение в США будет принято, то это никак не сможет способствовать наступлению мира на Уркаине. Да и нет никаких гарантий того, что в ответ на это, оружие не появится в других чувствительных для Киева областях Уркаины"(не дословно, но как то так). По моему, намёк более чем ясный.
      Ныробский
    2. Spez Сегодня, 15:02
      Но кремль почему-то не может принять решение.

      Вас ввело в заблуждение отсутствие в заявлении слова "прямых". Официальных прямых поставок не было, и скорей всего пока не будет. Пока только частично признанная Южная Осетия признала ЛДНР суверенными гос-вами.остальные ждут Россию и США. В случае признания ЛДНР Россией, могут возникнуть сложности с изменением статуса после возможного присоединения этих субъектов к РФ. ИМХО.
      Spez
  7. morpogr Сегодня, 14:36
    Можно подумать что мы об этом должны сообщить экстреным сообщением ТАСС. Пусть мучаются и теряются в догадках, а потом сюрприз будет.
    morpogr
  8. dim7ka Сегодня, 14:48
    Планов нет, но мы поставляем туда оружие с 2014г.
    dim7ka
  9. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:56
    Не официально, у нас много что есть, так что джавелины погоду не изменят.
    Генерал Песчаных Карьеров
  10. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:58
    Да поставьте вы людям лучше российские паспорта! Мямлите вокруг да около почти 4 года уже..
    Наблюдатель2014
    1. Paranoid50 Сегодня, 16:05
      Цитата: Наблюдатель2014
      Да поставьте вы людям лучше российские паспорта!

      Коллега,есть "зеркальный" вариант - гражданам РФ в массовом порядке подавать доки на получение паспортов ДНР и ЛНР. Лично я не буду считать это "двойным" гражданством,скорее,оба документа будут,как единое целое.
      Paranoid50
  11. vissarion Сегодня, 16:47
    Нечего распускать сопли и размазывать слезы умиления. Как они к нам. так и мы к ним. У нас есть Южная Осетия. Она призгнала ДНР и ЛНР. Вот и перегнать через них то оружие, которое нужно. Но все это сделать тихо, без шума и пыли. И поменьше болтать языком. Вот тогда и посмотрим. кто кого и когда.
    vissarion
Картина дня