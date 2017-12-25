Россия не принимала решений о поставках оружия в Донбасс
Москва не принимала никаких решений о поставках оборонительного оружия на восток Украины в связи с решением США поставлять такое оружие Киеву.
В пятницу руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что США приняли решение поставить Украине "продвинутые оборонительные средства" в рамках усилий Вашингтона по укреплению обороноспособности страны. До этого телеканал ABC сообщил, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, одобрит план, предполагающий поставки украинским властям противотанкового оружия на сумму $47 млн. В указанную партию могут быть включены противотанковые ракетные комплексы Javelin. Если Трамп одобрит данный план, то он поступит на рассмотрение в Конгресс США. У законодателей будет на это 30 дней.
На протяжении последних нескольких лет и республиканцы, и демократы голосовали за включение в оборонные бюджеты США статей об оказании "летальной военной помощи" Украине, передает ТАСС
Никаких решений на этот счет не принималось- заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, намерена ли РФ поставлять такое оружие в ДНР и ЛНР.
В пятницу руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что США приняли решение поставить Украине "продвинутые оборонительные средства" в рамках усилий Вашингтона по укреплению обороноспособности страны. До этого телеканал ABC сообщил, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, одобрит план, предполагающий поставки украинским властям противотанкового оружия на сумму $47 млн. В указанную партию могут быть включены противотанковые ракетные комплексы Javelin. Если Трамп одобрит данный план, то он поступит на рассмотрение в Конгресс США. У законодателей будет на это 30 дней.
На протяжении последних нескольких лет и республиканцы, и демократы голосовали за включение в оборонные бюджеты США статей об оказании "летальной военной помощи" Украине, передает ТАСС
Использованы фотографии: ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти