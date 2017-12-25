17:28 25 декабря

На чьи деньги была совершена Первая русская революция?

Конец декабря 1902 года. Москва. В Камергерском переулке огромные очереди. Люди собрались у дверей Московского художественного театра в ожидании премьеры - новой пьесы Горького "На дне". Одной из главных женских ролей исполняла Мария Андреева. По словам современников - самая красивая актриса русского театра. На нее ходила смотреть вся Москва.

Однако, от того, как она исполнит роль, зависел успех не только спектакля, но и Русской революции.

Не просто красивая женщина и талантливая актриса, а товарищ Феномен. Именно так называл ее Владимир Ленин за способность доставать баснословные деньги. Изготовление документов для подпольщиков, организация побегов из ссылок, покупка оружия - все это требовало больших материальных средств, которых у партии не было. От 5 до 20 рублей - это все, что могли перечислить в казну рядовые партийцы. А Андреева приносила порой сотни тысяч. Откуда у актрисы, пусть даже очень популярной, такие деньги?




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Комментарии 12

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  1. Дедкастарый Сегодня, 14:36
    На чьи деньги была совершена Первая русская революция?
    -достали коверкать Историю...
    Дедкастарый
    1. DalaiLama Сегодня, 14:53
      А у кого вообще бывают деньги?
      DalaiLama
    2. василий50 Сегодня, 16:58
      Ну сегодня в подобном ключе и *научные труды* пишутся. Вон даже академик от истории есть, тот самый который в подобном ключе рассуждает и на разных шоу оперирует то авторским враньём то собственными домыслами.
      василий50
  2. solzh Сегодня, 14:39
    На чьи деньги была совершена Первая русская революция?

    Почему сразу первая русская революция совершалась за деньги? Первая русская революция началась без чьих-то денежных вливаний, а дальше началась революционная экспроприация.
    solzh
    1. DalaiLama Сегодня, 14:55
      Потому что нужны хотябы деньги на билет. И на листовки. Она кстати не русская а как минимум российская.
      DalaiLama
      1. solzh Сегодня, 16:00
        Революцию 1905-1907 года, в историографии принято называть Первой русской революцией. Кроме этого, период до 1917 года называют русским, с 1917 по 1991 называют советским, с 1991 по настоящее время российским периодом.
        solzh
        1. DalaiLama Сегодня, 16:42
          Принято кем? Период - да, революция - нет. В советском периоде и здесь сейчас было принято называть что никакого русского народа не было и быть не может. Как тогда могла быть русская революция? Было так какое-то бесписьменное и неграмотное призвавшее скандинавов лапотное немытое сборище массово опоенное опиумом в 988г. Вам в этом даже Пушкин помог.
          DalaiLama
          1. Geronimo73 Сегодня, 16:54
            "В советском периоде и здесь сейчас было принято называть что никакого русского народа не было и быть не может" что за бред вы городите?
            Geronimo73
    2. Балу Сегодня, 14:59
      Цитата: solzh
      Первая русская революция началась без чьих-то денежных вливаний

      Поверхностное умозаключение. Мы все гадаем, что за деньги складировал Захарченко в 4-х комнатной и других квартирах. Была инфа о пачках баксов с печатями ФРС, т.е. нераспакованные. Коробка из под ксерокса-мелочовка в сравнении с нынешними инвестициями. Придет время узнаем.
      Балу
      1. solzh Сегодня, 16:03
        Поверхностное умозаключение говорите... А как называется умозаключение по сравниванию периода первой русской революции с уголовным делом Захарченко?
        solzh
  3. 1536 Сегодня, 16:12
    Знаменитые фразы из Манифеста Коммунистической партии К.Маркса и Ф.Энгельса: "Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир." Именно эти фразы объясняют все русские революции. А власть предержащие, наслаждаясь своей властью и владениями, упиваясь безнаказанностью, даже не задумываются, что всему приходит конец. И миллионы неимущих, в конце концов, начнут экспроприировать их имущество, чтобы родить затем новых власть предержащих. И так до тех пор, пока будет, что делить. Не задумывался об этом, видимо, и Император Николай II в 1905 году. А в 1917 было уже поздно задумываться.
    1536
  4. Какой-то Компот Сегодня, 16:24
    На интернациональные с большой примесью японских
    Какой-то Компот
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