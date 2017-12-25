На чьи деньги была совершена Первая русская революция?

Конец декабря 1902 года. Москва. В Камергерском переулке огромные очереди. Люди собрались у дверей Московского художественного театра в ожидании премьеры - новой пьесы Горького "На дне". Одной из главных женских ролей исполняла Мария Андреева. По словам современников - самая красивая актриса русского театра. На нее ходила смотреть вся Москва.



Однако, от того, как она исполнит роль, зависел успех не только спектакля, но и Русской революции.



Не просто красивая женщина и талантливая актриса, а товарищ Феномен. Именно так называл ее Владимир Ленин за способность доставать баснословные деньги. Изготовление документов для подпольщиков, организация побегов из ссылок, покупка оружия - все это требовало больших материальных средств, которых у партии не было. От 5 до 20 рублей - это все, что могли перечислить в казну рядовые партийцы. А Андреева приносила порой сотни тысяч. Откуда у актрисы, пусть даже очень популярной, такие деньги?











