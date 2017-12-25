17:26 25 декабря

Росатом полностью выполнил государственный оборонный заказ 2017 года

Госкорпорация "Росатом" полностью выполнила государственный оборонный заказ 2017 года, об этом говорится в новогоднем поздравлении работникам и ветеранам российской атомной отрасли генерального директора Росатома Алексея Лихачева.

Успешно выполнен государственный оборонный заказ
— говорится в поздравлении.

Росатом полностью выполнил государственный оборонный заказ 2017 года



Надежное обеспечение обороноспособности России — главный приоритет работы атомной отрасли. Росатом совместно с министерством обороны и воинскими частями ядерного обеспечения вооруженных сил РФ гарантируют реализацию политики России в области ядерного сдерживания.

Росатом выполняет гособоронзаказ в рамках работы своего ядерного оружейного комплекса, а также участвуя в создании неядерных вооружений. Ядерный оружейный комплекс Росатома не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками.

Росатом — единственная российская структура, регулярно, из года в год на 100% выполняющая гособоронзаказ, ранее в нынешнем году заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, возглавлявший отечественную атомную отрасль в 2005–2016 годах, передает РИА Новости

Использованы фотографии: "Росатом"
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Комментарии 6

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  1. Геркулесыч Сегодня, 14:43
    А как в славное Советское время, перевыполнить план на 200 процентов не пробовали?
    Геркулесыч
    1. Logall Сегодня, 14:46
      Если попробуют, то какой смысл? Если данное изделие не найдет своего покупателя, что делать? Они работают на заказы, удовлетворяют спрос, а не навязывают предложение!
      Logall
      1. Геркулесыч Сегодня, 14:55
        Александр hi -просто режим секретности, мы не знаем чего и сколько они точно сделали, поэтому так сказать, сверхплановые изделия думаю, лишними не будут!
        Геркулесыч
        1. Topotun Сегодня, 15:01
          Да и кто сказал, что небольшой запасец не создан? Кто же это озвучит? Дураков нет....
          Topotun
          1. Paranoid50 Сегодня, 15:55
            Цитата: Topotun
            Кто же это озвучит? Дураков нет...

            Да дураков хватает, только живут они недолго. yes
            Paranoid50
  2. Doliva63 Сегодня, 16:35
    Когда никто не знает, чего и сколько, отрапортовать можно и о 300% laughing drinks
    Doliva63
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