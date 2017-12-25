Saab приобрела производителя катеров Combat Boat 90
Шведская группа Saab AB объявила о приобретении двух шведских предприятий – судостроительной верфи N. Sundin Dockstavarvet AB и судоремонтного завода Muskövarvet AB. Оба они (на 100% и 55 % соответственно) принадлежали «зонтичной» частной компании Aludesign i Docksta АВ из города Докста, сообщает bmpd.
Полностью сделка будет закрыта к 29 декабря, оба предприятия войдут в состав судостроительного дивизиона Saab Kockums.
«Небольшая частная верфь N. Sundin Dockstavarvet в Докста была основана в 1905 году. В последние десятилетия Dockstavarvet получила широкую известность в качестве проектанта и головного строителя скоростных десантно-штурмовых катеров проекта Combat Boat 90 (СВ90; шведское обозначение Stridsbåt 90) и их вариантов», – говорится в материале.
Катера массово строятся как для Минобороны Швеции, так и на экспорт. Кроме того, предприятие ведет строительство других малых катеров (в том числе для коммерческого и частного применения) с алюминиевыми корпусами длиной до 30 метров. Верфь имеет портфель заказов в 250 млн крон на два года вперед (объем продаж в 2016 году составил 117,292 млн крон или около 16 млн долларов). На предприятии трудятся 43 человека.
Судоремонтный завод Muskövarvet AB был создан в 2005 году специально для ремонта катеров СВ90 ВМС Швеции. На 45 % принадлежит частным лицам. На заводе также ведется ремонт малых судов и катеров других типов, как военных, так и гражданских. Всего в производственном процессе занято 37 человек.
Полностью сделка будет закрыта к 29 декабря, оба предприятия войдут в состав судостроительного дивизиона Saab Kockums.
«Небольшая частная верфь N. Sundin Dockstavarvet в Докста была основана в 1905 году. В последние десятилетия Dockstavarvet получила широкую известность в качестве проектанта и головного строителя скоростных десантно-штурмовых катеров проекта Combat Boat 90 (СВ90; шведское обозначение Stridsbåt 90) и их вариантов», – говорится в материале.
Катера массово строятся как для Минобороны Швеции, так и на экспорт. Кроме того, предприятие ведет строительство других малых катеров (в том числе для коммерческого и частного применения) с алюминиевыми корпусами длиной до 30 метров. Верфь имеет портфель заказов в 250 млн крон на два года вперед (объем продаж в 2016 году составил 117,292 млн крон или около 16 млн долларов). На предприятии трудятся 43 человека.
Судоремонтный завод Muskövarvet AB был создан в 2005 году специально для ремонта катеров СВ90 ВМС Швеции. На 45 % принадлежит частным лицам. На заводе также ведется ремонт малых судов и катеров других типов, как военных, так и гражданских. Всего в производственном процессе занято 37 человек.
Использованы фотографии: N. Sundin Dockstavarvet AB
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