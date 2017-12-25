17:17 25 декабря

Saab приобрела производителя катеров Combat Boat 90

Шведская группа Saab AB объявила о приобретении двух шведских предприятий – судостроительной верфи N. Sundin Dockstavarvet AB и судоремонтного завода Muskövarvet AB. Оба они (на 100% и 55 % соответственно) принадлежали «зонтичной» частной компании Aludesign i Docksta АВ из города Докста, сообщает bmpd.

Saab приобрела производителя катеров Combat Boat 90


Полностью сделка будет закрыта к 29 декабря, оба предприятия войдут в состав судостроительного дивизиона Saab Kockums.


«Небольшая частная верфь N. Sundin Dockstavarvet в Докста была основана в 1905 году. В последние десятилетия Dockstavarvet получила широкую известность в качестве проектанта и головного строителя скоростных десантно-штурмовых катеров проекта Combat Boat 90 (СВ90; шведское обозначение Stridsbåt 90) и их вариантов», – говорится в материале.

Катера массово строятся как для Минобороны Швеции, так и на экспорт. Кроме того, предприятие ведет строительство других малых катеров (в том числе для коммерческого и частного применения) с алюминиевыми корпусами длиной до 30 метров. Верфь имеет портфель заказов в 250 млн крон на два года вперед (объем продаж в 2016 году составил 117,292 млн крон или около 16 млн долларов). На предприятии трудятся 43 человека.

Панорамный вид приобретаемой шведской группой Saab AB судостроительной верфи N. Sundin Dockstavarvet AB в Докста (Швеция).

Судоремонтный завод Muskövarvet AB был создан в 2005 году специально для ремонта катеров СВ90 ВМС Швеции. На 45 % принадлежит частным лицам. На заводе также ведется ремонт малых судов и катеров других типов, как военных, так и гражданских. Всего в производственном процессе занято 37 человек.

Использованы фотографии: N. Sundin Dockstavarvet AB
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 23

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Геркулесыч Сегодня, 15:07
    Это вроде как те самые катера что у нас за основу наших "рапторов "взяты! recourse
    Геркулесыч
    1. Балу Сегодня, 15:14
      Цитата: Геркулесыч
      Это вроде как те самые катера что у нас за основу наших "рапторов "взяты! recourse

      Идеи витают в воздухе. У наших обводы и размеры чуть иные, вооружение тоже.
      Балу
      1. Джедай Сегодня, 15:23
        Патрульные катера проекта 03160 "Раптор" - серия быстроходных патрульных катеров прибрежной зоны. Проект разработан в КБ ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" по заданию ВМФ России. Строительство катеров ведётся на верфи "Пелла" в городе Отрадном Ленинградской области. Из-за большой схожести внешнего вида, катера проекта можно перепутать с другими транспортно-десантными катерами проекта 02510 типа "БК-16", разработанными в концерне "Калашников", и производимыми на "Рыбинской верфи". В основе обоих проектов лежат скоростные катера CB90
        Джедай
        1. san4es Сегодня, 15:25
          Привет Макс.
          В основе обоих проектов лежат скоростные катера CB90


          ...Для сравнения "Раптор"
          san4es
          1. Джедай Сегодня, 15:35
            Саня, здрав будь! hi Я же не сказал что это клоны. wink
            Джедай
            1. san4es Сегодня, 15:43
              Цитата: Джедай
              ...hi Я же не сказал что это клоны. wink

              ...Конечно нет...А-то так все корабли можно клонами назвать fellow
              san4es
              1. Джедай Сегодня, 15:48
                Саш, я не вижу ничего зазорного в том, чтобы брать за основу собственных проектов то, что кто-то неглупый уже до тебя придумал. yes Мы же не мыздобулы какие-то... lol
                Джедай
                1. san4es Сегодня, 15:56
                  Цитата: Джедай
                  ... брать за основу собственных проектов то, что кто-то неглупый уже до тебя придумал. yes

                  ...С улучшениями fellow
                  san4es
                  1. Джедай Сегодня, 16:04
                    Это несомненно! good drinks
                    Джедай
        2. 32363 Сегодня, 15:34
          Цитата: Джедай
          В основе обоих проектов лежат скоростные катера CB90

          вот это правильно, когда честно указывают на прототипы, а не орут, -это наше, неимеетаналогофвмире и другую хню.
          32363
    2. 210окв Сегодня, 15:15
      Внешний вид ни о чем не говорит.Компоновка и рубка похожие,а внутри?
      Цитата: Геркулесыч
      Это вроде как те самые катера что у нас за основу наших "рапторов "взяты! recourse
      210окв
    3. баклан Сегодня, 15:17
      Да не, наш аналогов не имеет. Combat Boat 90 жалкое подобие нашего раптора laughing
      баклан
      1. Геркулесыч Сегодня, 15:29
        good good good good good истину сударь изрекли! lol lol lol
        Геркулесыч
      2. Геркулесыч Сегодня, 15:31
        Привет земляку! hi У нас сейчас дождик, погода 3раза за сутки миняется! !!! drinks
        Геркулесыч
  2. 32363 Сегодня, 15:14
    кто у кого слямзил? smile


    32363
    1. Burbon Сегодня, 15:22
      Цитата: 32363
      кто у кого слямзил?

      наши у шведов! или вы не в курсе?...тогда яндекс в помощь! этот факт не скрывали и в руководстве ВМФ РФ
      Burbon
      1. 32363 Сегодня, 15:30
        Цитата: Burbon
        наши у шведов! или вы не в курсе?...тогда яндекс в помощь!

        понял, сделал, в принцыпе ответ был в названии.
        Быстроходный военный катер Combat Boat 90 (CB 90) разработан компанией «Dockstavarvet», для замены устаревающих катеров шведского флота класса 200. Он представляет собой экспортный вариант Strp 90H, официальное шведское обозначение H означает, что катер способен транспортировать и развертывать до половины десантного взвода во всеоружии. Катер был принят на вооружение в 1991 году
        32363
  3. kolkulon Сегодня, 15:27
    Еще над китайцами стебемся по поводу принтеров feel
    kolkulon
    1. donavi49 Сегодня, 15:35
      Так причем тут принтеры? Например
      Верфь имеет портфель заказов в 250 млн крон на два года вперед (объем продаж в 2016 году составил 117,292 млн крон или около 16 млн долларов).

      Работают там - 37 человек.
      donavi49
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:31
    Ой да ладно ,слямзили не слямзили у шведов не у шведов.Сейчас расплачусь."Раптор" вояк устраивает?Если да, то и аминь drinks laughing
    Наблюдатель2014
  5. Сергей824 Сегодня, 15:31
    Обратите внимание на количество трудяг! У нас уже человек 300 с ложками присосалось.
    Сергей824
    1. Вадим237 Сегодня, 15:59
      У нас - это где?
      Вадим237
      1. катана Сегодня, 16:11
        Цитата: Вадим237
        У нас - это где?

        У нас - это у вас! wassat
        катана
Картина дня