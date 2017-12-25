17:28 25 декабря

Украина вводит биометрический контроль на границе с Россией с 26 декабря

Система биометрического контроля в тестовом режиме заработает во вторник на всех основных пунктах пропуска украинско-российской границы, заявил в понедельник пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Украина вводит биометрический контроль на границе с Россией с 26 декабря


Ранее в аэропорту "Киев" состоялась презентация системы фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил на презентации, что система заработает на 157 основных пунктах пропуска на украинской границе с 1 января 2018 года.


Как заявил Слободян, все пункты пропуска на границе Украины с Россией и авиационные пункты пропуска уже оборудованы системой фиксации биометрических данных.

С завтрашнего дня эти мобильные комплексы будут использоваться на украинско-российском участке границы на основных пунктах пропуска
— заявил он в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, система будет работать в тестовом режиме, основной задачей такого режима будет подготовка к полномасштабному запуску системы биометрического контроля, передает РИА Новости

Использованы фотографии: https://inforesist.org/
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Комментарии 68

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  1. 210окв Сегодня, 15:17
    Тады ой!Граница на замке! wassatТеперь без отпечатков ни один москаль не проникнет! fool
    210окв
    1. Шура пермский Сегодня, 15:28
      Во они дичи…
      Шура пермский
    2. LSA57 Сегодня, 15:53
      Цитата: 210окв
      Теперь без отпечатков ни один москаль не проникнет!

      а нам это надо? я за грузовик блинов в голодный год туда не поеду
      LSA57
      1. Михаил Филиппов Сегодня, 16:13
        а родственников навестить?
        Михаил Филиппов
        1. Esoteric Сегодня, 16:18
          Цитата: Михаил Филиппов
          а родственников навестить?

          При фашистах, чтоб не сняли скальпа, достаточно и "скайпа"... laughing
          Esoteric
          1. Михаил Филиппов Сегодня, 16:20
            Ну, когда вам надо будет навестить больную маму, вы тоже по скайпу будете?
            Михаил Филиппов
            1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:51
              Больную маму сразу надо перевозить в Россию, а не держать в бандерштате.
              Генерал Песчаных Карьеров
              1. Михаил Филиппов Сегодня, 16:55
                Ну так сейчас по сути Украина говорит своим "выбирайте сторону". Можно сказать что то же самое в скором времени будет говорить и Россия.
                А на деле - никто не ожидал разрыва - ни там, ни тут.
                Михаил Филиппов
                1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:00
                  "выбирайте сторону" еще в 2014 году было. Поэтому в моем случае, больную маму вывезли с Луганска в Россию в самый разгар войны, летом 2014. Люди еще тогда определились, с кем они, и чью сторону принять.
                  Генерал Песчаных Карьеров
                  1. Михаил Филиппов Сегодня, 17:07
                    То Луганск, а то Харьков, Полтава или Киев, где войны нет.
                    Михаил Филиппов
                    1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:18
                      А ты думаешь вывести больную женщину с блокадного Луганска в 2014 проще, чем сейчас с Харькова, Полтавы или Киева, где войны нет и не было?
                      Не пойму, к чему ты это все ведешь?
                      Генерал Песчаных Карьеров
                      1. Михаил Филиппов Сегодня, 17:20
                        Ну во-первых, не такого уж и блокадного - ведь Россия со своей стороны не заблокировала.
                        А во-вторых, отвечаю на твой вопрос: все это приводит к тому что билет в Россию будет в один конец.
                        Михаил Филиппов
    3. pvv113 Сегодня, 16:36
      Привет, Дмитрий! По-моему, это не граница на замке, а деньги на ветер wink
      pvv113
  2. частное лицо Сегодня, 15:20
    Хитро придумали визовый режим с Россией вводить не хотят а биометрический контроль нате.Вот вам и "братья".
    частное лицо
    1. Михаил Филиппов Сегодня, 15:30
      а это шаг к нему
      Михаил Филиппов
      1. LSA57 Сегодня, 15:57
        Цитата: Михаил Филиппов
        а это шаг к нему

        не пойдут они на это. около 5 миллионов кормится у нас. не будем их к себе пускать, в ответку, они там такоооооой майдан устроят
        LSA57
        1. Михаил Филиппов Сегодня, 16:14
          Вот потому не вводят его сразу, а делают это пошагово. И потом...не будет возможности поехать в Россию - поедут в Польшу, Чехию, Италию...поверьте, там их дофига
          Михаил Филиппов
        2. Esoteric Сегодня, 16:29
          Цитата: LSA57
          не будем их к себе пускать, в ответку...

          Это не наши возможности и уж, конечно, не метод нашего руководства. no Скорее всего, может быть... what в ответ пригласят бойцов ВСУ с ребятишками типа этой:

          на Кремлёвскую ёлку... belay
          Вы здесь, наверно, думаете, что там в Кремле, в кабинете, при свете ночника думает думу великий вождь народов о том чтобы... laughing Обрыбьтесь, тут своих проблем полно...
          Esoteric
        3. AID.S Сегодня, 16:37
          Цитата: LSA57
          нас. не будем их к себе пускать, в ответку, они там такоооооой майдан устроят

          Ничего не будет, уедут работать на запад, для них главое-прокормить семьи, а не устраивать майданы.А на нас будут смотреть как виновных в лишении их заработка.
          AID.S
        4. alexmach Сегодня, 16:41
          5 миллионов это очень большое преувеличение.
          alexmach
          1. Black_PR Сегодня, 16:55
            4.5 млн. - официальные данные. Незарегистрированные - от 500 тыс. до 800 тыс по разным источникам, в разное время года и т.д. и т.п. Так что их может быть и более 6 млн.
            Black_PR
        5. seti Сегодня, 16:58
          Цитата: LSA57
          не пойдут они на это. около 5 миллионов кормится у нас. не будем их к себе пускать, в ответку, они там такоооооой майдан устроят

          Просто вы плохо знакомы с ситуацией в стране 4о4. Никакого майдана вам там не дадут устроить. Они ясно дают понять своему населению кто не с ними тот против них. И если эти несколько млн гастрабайтеров останутся в РФ руководство Бандерстана лишь радостно утрется платочком. А на оставшихся усилится идеологическое воздействие.
          seti
          1. Михаил Филиппов Сегодня, 17:09
            Ну почему же...если наберется достаточное количество народу и найдутся пара олигархов, которые готовы это все оплатить (а они найдутся) и пропихнуть во власть нужных людей, то все может быть
            Михаил Филиппов
          2. sir_obs Сегодня, 17:19
            А мы подождем, скоро мвфу проуенты с долгами возвращать. Глядишь, руководство ихнее и свалит, а там всяко может статься.
            sir_obs
    2. seti Сегодня, 15:38
      Просто они ни словом а делом показывают свое к нам отношением. А вы все про "братьев", "дружбе народов". Ау руководство может пора заканчивать дурачится а то как бы не акнулось по полной.
      seti
      1. частное лицо Сегодня, 15:52
        До выборов всё равно ни чего наше руководство предпринимать не будет, ну и после выборов скорей всего тоже .
        частное лицо
        1. seti Сегодня, 15:58
          Очевидные вещи до руководства РФ доходит долго. Как до жирафа. Или есть у них какая то идея (хитрый план) ведь столько времени и крови утекло что что то придумать можно было. Опять же и планировка компании в Сирии показала что аналитика есть и думать не разучились.
          Но по стране 4о4 боюсь время упущено - можно было все решить еще в 2014. А теперь? Нацизм и культ бандеры пустили глубокие корни.
          seti
          1. Михаил Филиппов Сегодня, 16:17
            можно, только если вернуть Яныка на штыках. И это надо было делать да, в 2014-м. Пока власти не было. Не пытаться оттяпывать регионы по кусочкам, а сразу на Киев
            Михаил Филиппов
          2. Esoteric Сегодня, 16:36
            Цитата: seti
            Опять же и планировка компании в Сирии показала что аналитика есть и думать не разучились.

            Компания в Сирии показала только то, что наши военные - герои. Они приняли Присягу и остались ей верны до конца. А сама компания, в которой всё оглядывались на "партнёров", оставляли уничтожение врага по просьбе "заокеанских покровителей", ещё не закончена. Пока на сирийской земле присутствует хоть одна живая голова из US ARMY победу праздновать глупо...
            Esoteric
            1. seti Сегодня, 16:52
              "Живые вражеские головы" и в РФ есть. И ничего им за это нет и наверное не будет...И въезд им зеленый. Много вопросов к руководству РФ. Ответов вот только нет. А они все в партизана играют. Мол не знаю не понимаю не вижу никаких у нас проблем. Ни политических ни экономических. Растем мы на 0.5%...В стране-соседке просмотрели ( или наплевали на увиденное) примерно это

              Просто когда у страны нет идеи все выглядит серо и придурковато. У РФ идеи способной сплатить народ сейчас нет. Ее задушили в 2014. Ту самую Русскую Весну и Русскую Идею. А в стране 4о4 идея есть. Хреновая но она есть. И это та соломинка может сломать хребет нашему медведю. Если наше руководства не перестанет валять дурака и начнет шевелить серым веществом.
              seti
              1. Михаил Филиппов Сегодня, 17:00
                В Украине решили состряпать украинцев как политическую нацию. В России тоже пытались состряпать "россиян" - не вышло. Не прижилась эта идея. Как не особо прижилась идея политической русской нации.
                Михаил Филиппов
                1. seti Сегодня, 17:06
                  Это все просто потому что у Ельцина и К не было Идеи. Они как говно плыли по течению. А в стране 4о4 Идея есть. Да она хреновая да она ущербная. Но она есть и руководство их страны ей следует. И имеют в этом без заговорочную поддержку сил Запада. Финансовую и политическую. Так что с паспортами на границе все логично и правильно с их стороны.
                  seti
                  1. Михаил Филиппов Сегодня, 17:12
                    Вообще-то россиян как политическую нацию начали пытаться делать при Медведеве (а считай при Путине)
                    Михаил Филиппов
      2. DMB_95 Сегодня, 16:01
        Цитата: seti
        Ау руководство может пора заканчивать дурачится а то как бы не акнулось по полной.

        У руководства Олимпиада (прости , Господи) и выборы на носу , поэтому вряд ли будут с его стороны какие-нибудь жёсткие ответные меры . К сожалению .
        DMB_95
      3. Михаил Филиппов Сегодня, 17:14
        Не "дружбе народов", а "одного народа". Сейчас в России в отношении Украины такая формула: один народ, одна история, одно будущее
        Михаил Филиппов
    3. LSA57 Сегодня, 15:55
      Цитата: частное лицо
      Вот вам и "братья".

      братству на майдане пришёл жирный кирдык
      LSA57
    4. Михаил Филиппов Сегодня, 16:26
      Запомните - не бывает братств между государствами. Это все политика. При царе мы с сербами братались, при СССР - чуть ли не с африканцами, сейчас вот с Беларусью. Но это все - политика и экономика
      Михаил Филиппов
  3. Миханище Сегодня, 15:23
    Правильно значит Путин всё делает!
    Миханище
    1. Геркулесыч Сегодня, 15:25
      То есть, по звонку Путина укроинцы и ввели эту систему в эксплуатацию? ??? fool
      Геркулесыч
      1. Миханище Сегодня, 15:31
        Путин всесилен реально. И всех переигрывает.
        У нас стабильность, курс рубля стабилен, экономика растёт потихоньку, народ богатеет. Не быстро, но богатеет. Так что ваш сарказм мимо.
        Россия - в перёд!
        Миханище
        1. Deniska999 Сегодня, 16:03
          Путин назвал унизительными масштабы бедности в России (http://www.ntv.ru/novosti/1964521/). Это расцвет?
          Deniska999
        2. Esoteric Сегодня, 16:47
          Цитата: Миханище
          У нас стабильность, курс рубля стабилен, экономика растёт потихоньку, народ богатеет. Не быстро, но богатеет. Так что ваш сарказм мимо.
          Россия - в перёд!

          И аватар ваш имеется:
          Esoteric
    2. 79807420129 Сегодня, 15:39
      Цитата: Миханище
      Правильно значит Путин всё делает!

      А вот Путин и ни чего и не делает.Подходи с той стороны некто Ярош или Корчинский,вложи в паспорт пару сотен американских рублей,скажи:-"Я к родственникам,вон с той деревеньки" и проходи спокойно и растворяйся на бескрайних,российских просторах. wink Хотя это дело не Путина,а ФСБ.Но чего то подвижек не видать.
      79807420129
      1. Миханище Сегодня, 15:43
        Ярошу достаточно визитку вложить. :)))
        Миханище
        1. 79807420129 Сегодня, 15:44
          Цитата: Миханище
          Ярошу достаточно визитку вложить. :)))

          Тем более hi
          79807420129
      2. катана Сегодня, 16:26
        А чего Ярош то потерял у вас в России,чтоб еще и деньги давать вашим ФСБешникам за пересечение российско - украинской границы ?
        катана
  4. Masya Masya Сегодня, 15:25
    Система биометрического контроля в тестовом режиме заработает во вторник на всех основных пунктах пропуска украинско-российской границы


    и тишина........ lol
    Masya Masya
  5. Геркулесыч Сегодня, 15:27
    Что то не видно новости о ввидении визового режима с бендеровским режимом! Опять молчанка, и никакой реакции?
    Геркулесыч
    1. Михаил Филиппов Сегодня, 15:29
      вообще-то Клинцевич вроде говорил об ответных мерах но "не для украинцев, а для Киева"
      Михаил Филиппов
    2. LSA57 Сегодня, 15:59
      Цитата: Геркулесыч
      Что то не видно новости о ввидении визового режима с бендеровским режимом!

      а зачем чем больше их увидят как живут они и как живём мы и как им про нас врут, тем быстрее рагулевскую власть вычистят из куева
      LSA57
      1. Геркулесыч Сегодня, 16:17
        Что то не спешат они вычищать власть у себя эти пять миллионов укрогастербайтеров! Потому что их ВСЁ устраивает!
        Геркулесыч
        1. Михаил Филиппов Сегодня, 16:21
          А кем заменять? Таджикогастербайтерами?) Нам эмиграция славян выгодна. Поселим на Дальнем востоке и пусть живут. А то неровен час, он тихой сапой китайским станет
          Михаил Филиппов
  6. ded100 Сегодня, 15:38
    Ну все теперь граница на замке!! wassat
    ded100
  7. vladimirvn Сегодня, 15:41
    Так для въезда, загранпаспорта, уже не достаточно?
    vladimirvn
    1. igor67 Сегодня, 15:46
      Цитата: vladimirvn
      Так для въезда, загранпаспорта, уже не достаточно?

      у нас в Израиле то же вводятся биометрические паспорта и удостоверения личности,и в мире постепенно везде вводится.
      igor67
      1. Masya Masya Сегодня, 15:52
        Цитата: igor67
        ,и в мире постепенно везде вводится.

        а краина впереди планеты всей! самое " прогрессивное г- во"... wink
        Masya Masya
    2. vladimirvn Сегодня, 16:39
      https://rg.ru/2017/12/25/ukraina-vvodit-biometric
      heskij-kontrol-rossiian.html
      .."Таким образом, уже через неделю для въезда на территорию Украины гражданам России нужно будет сначала заполнить на сайте МИД Украины специальную анкету с указанием точного адреса проживания, профессии, места работы и других персональных данных, включая информацию о родственниках, а также указать цель поездки и населенные пункты, которые намечены к посещению. Причем заполнять такие анкеты вскоре придется за месяц, и что примечательно - только на английском или украинском языке. ..
      vladimirvn
  8. Al Shurshun Сегодня, 15:48
    Цитата: seti
    как бы не акнулось по полной
    что у кого аукается - вольному воля feel
    Al Shurshun
  9. Al Shurshun Сегодня, 15:52
    Цитата: 79807420129
    вложи в паспорт пару сотен американских рублей,скажи:-"Я к родственникам
    вот это действительно проблема биометрических документов,
    пару сотен американских рублей
    только по банковской карточке feel
    Al Shurshun
  10. Al Shurshun Сегодня, 16:02
    Цитата: Геркулесыч
    не видно новости о ввидении визового режима с бендеровским режимом
    вообще то визовый режим со странами вводится, как минимум, - законом, здесь - система контроля для граждан 71 страны, в том числе и РФ feel
    Al Shurshun
    1. катана Сегодня, 16:30
      Цитата: Al Shurshun
      Цитата: Геркулесыч
      не видно новости о ввидении визового режима с бендеровским режимом
      вообще то визовый режим со странами вводится, как минимум, - законом, здесь - система контроля для граждан 71 страны, в том числе и РФ feel

      Господа из России делают вид,что удивлены данным фактом - как будто не все шло к этому.
      катана
  11. svp67 Сегодня, 16:28
    Система биометрического контроля в тестовом режиме заработает во вторник на всех основных пунктах пропуска украинско-российской границы, заявил в понедельник пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
    И денег же хватило. Или "спонсоры" помогли. Надо бы и нам, такую же меру ввести на наших КПП... Пора, давно пора.
    svp67
  12. serega61 Сегодня, 16:42
    Не ужели Путин опять утрётся?
    serega61
    1. инструктор батутной зоны Сегодня, 16:46
      Ребята, ну нет в современном русском языке слова "ужели"!
      инструктор батутной зоны
  13. инструктор батутной зоны Сегодня, 16:44
    Да оно мне даром не надо!
    Я последний раз вна Украине был в 2013г. И больше я туда ни ногой. В чумной барак хода нет. Родственников у меня там нет, и делать мне там нечего. Насколько знаю, даже российские гражданские самолёты украину стороной облетают, сейчас новую железную дорогу построили - поезда обходят. И мне так сам бог велел.
    инструктор батутной зоны
  14. AID.S Сегодня, 16:44
    Цитата: катана
    А чего Ярош то потерял у вас в России,чтоб еще и деньги давать вашим ФСБешникам за пересечение российско - украинской границы ?

    Наверное на заработки. Плитку класть, обои клеить...
    AID.S
  15. Altona Сегодня, 16:53
    Цитата: seti
    Очевидные вещи до руководства РФ доходит долго. Как до жирафа. Или есть у них какая то идея (хитрый план) ведь столько времени и крови утекло что что то придумать можно было.

    -----------------------------
    Все хитрые планы Путина-это удерживать ресурсы России под контролем олигархов.Всё!
    Altona
  16. коноправ Сегодня, 17:26
    Проснулись.... В РФ уж лет пять выдают биометрические паспорта. Глобализм сказал " Так надо!" - ФМС ответил - "Есть!"
    коноправ
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