Что представляет из себя новый двигатель «Изделие 30» для Су-57

4 декабря новый российский истребитель 5-го поколения Су-57 совершил свой первый полет с двигателем второго этапа. Он известен как "Изделие 30".



На первых кадрах полета прототипа Су-57 с новым двигателем сразу создается впечатление, что сопло нового ТРД короче, чем у АЛ-100.



Мы видим пилообразные кромки для снижения радиолокационной заметности. Причем размер самих граней не меньше, чем длина волны трехсантиметрового диапазона X-band, который применяется в РЛС подсвета и наведения большинства ЗРК, а также в РЛС головок самонаведения ракет.





Оно и очевидно, что данная мера предназначена прежде всего для снижения заметности при ракурсах облучения снизу. Ведь обычные кромки створок сопла отражают существенно лучше.



Есть ли смысл делать сопло компактнее? Да, есть. Такое сопло менее заметно в инфракрасном диапазоне, так как оно меньше торчит из за оперения.









