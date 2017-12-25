17:23 25 декабря

Что представляет из себя новый двигатель «Изделие 30» для Су-57

4 декабря новый российский истребитель 5-го поколения Су-57 совершил свой первый полет с двигателем второго этапа. Он известен как "Изделие 30".

На первых кадрах полета прототипа Су-57 с новым двигателем сразу создается впечатление, что сопло нового ТРД короче, чем у АЛ-100.

Мы видим пилообразные кромки для снижения радиолокационной заметности. Причем размер самих граней не меньше, чем длина волны трехсантиметрового диапазона X-band, который применяется в РЛС подсвета и наведения большинства ЗРК, а также в РЛС головок самонаведения ракет.


Оно и очевидно, что данная мера предназначена прежде всего для снижения заметности при ракурсах облучения снизу. Ведь обычные кромки створок сопла отражают существенно лучше.

Есть ли смысл делать сопло компактнее? Да, есть. Такое сопло менее заметно в инфракрасном диапазоне, так как оно меньше торчит из за оперения.



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Комментарии 4

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  1. Vard Сегодня, 16:21
    Мы вряд ли когда нибуть узнаем подробности... Но это не означает что двигатель несправляется с поставленными задачами... Можем когда захотим...
    Vard
  2. svp67 Сегодня, 16:22
    Этот "мальчик в маске", еще тот спец во всех военных вопросах, особенно в танкостроении, не раз его на "ляпах" ловил. Так, что жду комментов "летунов" и тех, кто действительно в теме....
    svp67
  3. НЕКСУС Сегодня, 16:35
    Что касаемо двигунов по нашим истребителям,все разложенно вполне себе доступно и понятно. И тут я согласен с этим пареньком,что изделие 30-это изобретение именно Сатурна,а не Салюта. Да и модернизировать тот же АЛ 31 до посинения тоже не получится.
    К тому же,сам проект ПАК ФА,а после и СУ-57 во многом секретен,что тоже говорит о том,что скорее всего изделие 30-это сатурновский двигун. Салют за все это время не создал СВОЕГО нового двигателя,и все модернизации-это лишь модернизация старого АЛ 31,чего не скажешь о Сатурне. Убежден,что изделие 30-это по настоящему новый двигатель,а не модернизация того же изделия 117.
    НЕКСУС
  4. баклан Сегодня, 16:40
    Разжевал парень. Для школьника уровень знаний очень похвальный. Молоток.
    баклан
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