Фрегат "Адмирал Макаров" передали заказчику

25 декабря на ПСЗ "Янтарь" подписан приемопередаточный акт на фрегат "Адмирал Макаров". Акт подписали генеральный директор завода Эдуард Ефимов и председатель комиссии государственной приемки Минобороны РФ капитан 1-го ранга Алексей Потешкин. Тем самым утверждено, что третий корабль проекта 11356 передан заказчику

Первый подъем флага ВМФ на СКР "Адмирал Макаров" состоится 27 декабря с участием представителей Минобороны РФ, Объединенной судостроительной корпорации и региональных органов власти

Третий фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров", построенный на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передан заказчику - Министерству обороны России, сообщил пресс-секретарь завода Сергей Михайлов.- сказал он.Михайлов отметил, что государственные испытания фрегата (сторожевой корабль, СКР)"Адмирал Макаров" начались в октябре 2016 года и проходили в Балтийском и Баренцевом морях. Во время выходов в море и межфлотских переходов корабль показал хорошие мореходные качества и слаженную работу систем. В итоге было подтверждено полное соответствие его тактико-технических характеристик спецификационным данным техпроекта.- уточнил Михайлов.