17:24 25 декабря

Фрегат "Адмирал Макаров" передали заказчику

Третий фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров", построенный на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передан заказчику - Министерству обороны России, сообщил пресс-секретарь завода Сергей Михайлов.

Фрегат "Адмирал Макаров" передали заказчику


25 декабря на ПСЗ "Янтарь" подписан приемопередаточный акт на фрегат "Адмирал Макаров". Акт подписали генеральный директор завода Эдуард Ефимов и председатель комиссии государственной приемки Минобороны РФ капитан 1-го ранга Алексей Потешкин. Тем самым утверждено, что третий корабль проекта 11356 передан заказчику
- сказал он.


Михайлов отметил, что государственные испытания фрегата (сторожевой корабль, СКР)"Адмирал Макаров" начались в октябре 2016 года и проходили в Балтийском и Баренцевом морях. Во время выходов в море и межфлотских переходов корабль показал хорошие мореходные качества и слаженную работу систем. В итоге было подтверждено полное соответствие его тактико-технических характеристик спецификационным данным техпроекта.

Первый подъем флага ВМФ на СКР "Адмирал Макаров" состоится 27 декабря с участием представителей Минобороны РФ, Объединенной судостроительной корпорации и региональных органов власти
- уточнил Михайлов.

Использованы фотографии: Бастион "Карпенко"
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Комментарии 24

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  1. seti Сегодня, 16:04
    Семь футов воды под килем.
    seti
    1. Джедай Сегодня, 16:06
      Присоединяюсь к Вашим словам! good Ну и всего, чего в таких случаях принято желать кораблю и его экипажу.
      Джедай
      1. Logall Сегодня, 16:31
        Цитата: Джедай
        Ну и всего, чего в таких случаях принято желать кораблю и его экипажу.

        Ага, пузырь шампанского о борт...!
        Logall
    2. Burbon Сегодня, 16:11
      все...серия закончилась...а Горшкова еще пилить долго будут....
      Burbon
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 16:27
        Цитата: Burbon
        все...серия закончилась...

        Ну может еще индусы пару корпусов адмиральской серии 11356 профинансируют. Они вроде собирались ГТУ у Украины купить.
        Аристарх Людвигович
        1. seti Сегодня, 16:39
          Скорее всего два корпуса из трех они и купят. Нам нецелесообразно их держать учитывая конвеер на ССЗ "Янтарь". Ведь помимо проекта 1135.6 строятся и будут строится другие корабли. И военного и гражданского назначения. А держать корпуса на плаву без ясных перспектив накладно.
          seti
      2. seti Сегодня, 16:27
        "Адмирал Бутаков" будет передан заказчику ( в ЧФ РФ) в следующем году. Это по плану. Турбины на нем будут отечественного производства НПО "Сатурн". Эксперементальные.
        Судьба "Адмирал Истомин" и "Адмирал Корнилов" пока не ясна. Или продажа Индии или ожидание новых турбин. На этот раз отечественных. Но когда ? Наверное не ранее 20-го года.
        Интересная ссылка на НПО Сатурн : https://neftegaz.ru/news/view/160701-V.-Putin-na-
        NPO-Saturn-v-g-Rybinske-zapustiv-proizvodstvo-gaz
        oturbinnyh-dvigateley-dlya-malyh-korabley-VMF-RF-
        sozdal-novuyu-otrasl-promyshlennosti-gazoturbinno
        go-dvigatelestroeniya
        seti
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 16:29
          Цитата: seti
          "Адмирал Будаков" будет передан заказчику ( в ЧФ РФ) в следующем году. Это по плану. Турбины на нем будут отечественного производства НПО "Сатурн". Эксперементальные.

          Че то я сильно сомневаюсь. Скорее всего на Янтаре будут стоять без дела пять корпусов: Туман, Новик/Бородино, Бутаков, Истомин и Корнилов.
          Аристарх Людвигович
      3. Александр War Сегодня, 16:28
        Серия закончилась,пойдет серия фрегатов пр22356?
        Александр War
      4. Александр War Сегодня, 16:59
        А вы пилить smile Вообще эти новые фрегаты с усиленным вооружением появятся этак году к 2025
        Александр War
    3. 79807420129 Сегодня, 16:12
      Вот и дождались хорошей новости. good good good Семь футов под килем! good
      79807420129
    4. RASKAT Сегодня, 17:11
      Блин передача корабля 25 декабря, меня упорно наталкивает на мысль, что любыми путями но в этом году нужно сдать корабль, для галки в отчетных документах.
      Надеюсь что это не так и корабль приняли в полном порядке и без серьезных косяков. Тем более что корабль далеко не первый в серии, уж руку можно было набить на предыдущих.
      Кораблю удачи, экипажу безаварийных походов и метких выстрелов. good
      RASKAT
  2. рюрикович Сегодня, 16:11
    Странно, что уложились раньше на несколько дней, а не в приснопамятную стандартную дату 31 декабря lol feel
    А вообще-то 7 футов под килем!!! soldier
    рюрикович
    1. svp67 Сегодня, 16:14
      Цитата: рюрикович
      Странно, что уложились раньше на несколько дней, а не в приснопамятную стандартную дату 31 декабря

      Возможно, что еще радости будут...
      svp67
      1. рюрикович Сегодня, 16:33
        Цитата: svp67
        Возможно, что еще радости будут...

        Ну если учесть очередной перенос сдачи "Горшкова"вправо, то такой перенос влево уже можно считать успехом и радостью feel
        рюрикович
    2. avt Сегодня, 16:30
      Цитата: рюрикович
      Странно, что уложились раньше на несколько дней,

      Ничего не раньше , просто не знаете российских реалий - бухгалтера баланс подбивают именно к 27 числу , всё что после - сливают на первый квартал следующего года .
      avt
  3. Геркулесыч Сегодня, 16:14
    Хоть этот фрегат передали флоту, с учетом того что "Горшков "флот в этом году не получит новость честично позитивная!
    Геркулесыч
  4. Горный стрелок Сегодня, 16:14
    Красивый. 7 футов под килем.
    Горный стрелок
  5. san4es Сегодня, 16:29
    25 декабря на ПСЗ "Янтарь" подписан приемопередаточный акт на фрегат "Адмирал Макаров".
    soldier
    san4es
  6. Галеон Сегодня, 16:31
    Глядя на фото, так и хочется лапу к уху приложить, поприветствовать. Славное имя дали пароходу.
    Галеон
  7. xant Сегодня, 16:35
    Семь футов под килем! drinks
    xant
  8. НЕКСУС Сегодня, 16:43
    Вертикальная пусковая установка УКСК 3С14, установленная на кораблях проектов 11356 и 21631 имеет усеченные возможности и не может применять ракеты Оникс и ракето-торпеды 91Р1

    В свете того,что уже разработана универсальная ПУ,почему не меняют на Макарове ее то?
    НЕКСУС
  9. Ferym Сегодня, 16:50
    С Богом, пусть святой Ушаков хранит его.
    Ferym
  10. TPAKTOP Сегодня, 17:15
    Хотите открою секрет мощи государства!?
    TPAKTOP
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