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Прокуратура ЯНАО бежала от дела

Дело с выступлением наших школьников в Бундестаге пытаются «слить» самым пошлым образом

Прокуратура ЯНАО бежала от дела


Как я сообщал, мои обращения (уверен, что и обращения других людей) переадресованы на рассмотрение в прокуратуру ЯНАО. Это пока ещё было в рамках закона. Но вот прокуратура ЯНАО... переадресовала обращение в департамент образования ЯНАО, и «ответ по существу обращения будет дан департаментом образования ЯНАО».


Позвольте, но я просил проверить выступления школьников на предмет нарушения закона, конкретнее — по признакам реабилитации нацизма! Так при чём тут департамент образования?! С каких пор у нас департаменты образования занимаются оценкой деяний на предмет нарушения закона? Это как раз прямая обязанность и прерогатива прокуратуры! Ни следственный комитет, ни ФСБ или МВД не смогут расследовать дело, если прокуратура сочтёт, что признаков преступления нет, с другой стороны, они не смогут «слить» дело когда прокуратура считает, что признаки преступления имеются.

На обращение о признаках преступления прокуратура должна дать ответ с выводом: либо признаки преступления есть, дело заведено и передано на расследование туда-то, либо признаков преступления нет.

Но такого вывода в ответе прокуратуры ЯНАО нет. Прокуратура ЯНАО устранилась от ответа по существу, что сама же прямым текстом указала.

Если оценивать по-армейски, то такое поведение прокуратуры ЯНАО — это бегство с поля боя. Позорное бегство.

Единственными виноватыми пытаются выставить сотрудников лицея, организовавших поездки школьников. Я не оправдываю учителей, которые воспитали пораженцев, они должны понести наказание. И не выговор, а как минимум дисквалификацию. Но самоустранение прокуратуры заведомо оставляет без воздействия «Фонд Эберта», связанный с германской разведкой БНД («Бесогон», смотреть с 19 минуты). Департамент образования, даже если проявит чудеса патриотизма, ничего сделать с этим фондом не сможет, нет таких прав у департамента образования.

Более того, такое поведение прокуратуры фактически перекрывает возможности по расследованию всем правоохранительным структурам.

Понятно, что прокуратура действует (точнее, бездействует) с оглядкой на одобрение Путиным этого проекта "примирения над могилами".

Поэтому я направил в электронную приёмную президента РФ следующее обращение:

В электронную приёмную президента Российской Федерации.

Наименование государственного органа: президент РФ Путин В.В.

Фамилия, имя, отчество: Сватеев Виктор Алексеевич.

Адрес электронной почты: ХХХХХХХХ.

Телефон: ХХХХХХХХ.

Тип: обращение.

Текст:

Товарищ верховный главнокомандующий!

29 июня 2016 года Вы одобрили проект (далее цитирую по ТАСС) "Работа во имя мира — примирение над могилами", который осуществляет немецкая школа в Москве при поддержке немецкого Народного союза по уходу за солдатскими могилами и посольства Германии.

Вы решили, что этот проект поможет российским и немецким школьникам "видеть, к чему приводит стремление к порабощению других стран". Почему-то Вас не смутило, что этот проект приурочен не ко Дню Победы, не к годовщине разгрома фашистской Германии, а к 75-й годовщине нападения фашисткой Германии на СССР. Вы посчитали проект "своевременной и полезной инициативой".

Во-первых, позвольте узнать, каких полномочий не хватает Вам как президенту РФ, чтобы инициировать создание российской школьной программы по истории, из которой наши школьники узнавали бы правду: к чему привели бредовые человеконенавистнические расовые идеи германского фашизма? Неужели без помощи немецкой школы в Москве рассказать это российским школьникам никак нельзя?!

Прикрываясь Вашим одобрением, в рамках указанного проекта российских школьников возили по немецким захоронениям. Например, Н. Десятниченко в Бундестаге вспоминал о посещении только немецких захоронений и не говорил, что его возили на захоронения наших защитников Отечества.

В рамках одобренного Вами проекта в наши школы зашёл "Фонд Эберта", который запрещён в союзной нам Беларуси, а в Турции на базе этого фонда работала германская разведка БНД.

Результатом одобренного Вами проекта стали позорные выступления российских школьников в Бундестаге. Или Вы считаете нормальным сожаления наших школьников по "невинно убиенным" немецко-фашистским захватчикам?!

Вы как-то вспоминали, что Ваша мама не испытывала ненависти к немцам. Верю. Моя бабушка тоже не испытывала ненависти, хотя в 1942 году, тогда уже вдова (дед погиб в октябре 1941 года), она с моей 5-летней мамой чудом не погибла под фашистскими бомбёжками в родном хуторе близ Сталинграда. После Сталинградской битвы немецкие военнопленные долго восстанавливали разрушенные дома и коровники в хуторе, часто приходили к жителям менять одни продукты, которые им выдавали по солдатской норме, на другие. В нашем хуторе ни один пленный не умер. У моей бабушки не было ненависти к пленным немцам. Но она их и не простила.

Наш народ давно примирился с немцами. Это случилось 9 мая 1945 года.

Я в 1990 году тоже служил в Группе советских войск в Германии (ГДР), причём недалеко от Вас: охранял аэродром "Брандис". Я неоднократно встречал пожилых немцев, воевавших на Восточном фронте. Все они сами напрашивались на разговор о том времени, в основном рассказывали, где и когда были ранены. Ненавидеть их?! Много чести! Они были просто мне неинтересны.

Так с кем я и мои дети должны "примиряться над могилами"?! Мы победили захватчиков, для нас вопрос закрыт. И для честных немцев вопрос тоже закрыт, они тоже давно примирились с нами на том, что фашизм на немецкой земле больше появиться не должен.

Но есть другие немцы, которые всё ещё не примирились. С поражением они не примирились. Хотят переиграть войну, выиграть её задним числом хотя бы морально. Это такие немцы организуют проекты "примирения над могилами".

Вы "освятили" этот проект "над могилами" — Вам его и закрывать. Потому что после Вашего одобрения прокуратура даже проверку вопиющих выступлений наших школьников в Бундестаге не проводит, а переадресовала моё обращение в департамент образования ЯНАО "для ответа по существу". Но ведь я просил проверить выступление Н. Десятниченко и других по признакам состава уголовного преступления "реабилитация нацизма". Разве прокурор не знает, что оценка деяний на предмет наличия/отсутствия состава преступления — это его прерогатива, а никак не департамента образования?

Уверен, что действовать прокурору мешает Ваше одобрение проекта.

ПРЕДЛАГАЮ ВАМ публично осудить реабилитацию фашистских оккупантов нашими школьниками в Бундестаге и инициировать полномасштабное расследование этого инцидента, установление всех организаторов и исполнителей этой реабилитации, расследование и оценку деятельности "Фонда Эберта" и других причастных структур в России.

С уважением — офицер запаса Сватеев Виктор Алексеевич.

400015, г. Волгоград, ул. ХХХХХХХХХХХХХХ.

Отправлено: 25 декабря 2017 года, 15:42.

Как присоединиться к обращению?

В комментариях к предыдущей статье мне предлагали создать петицию, к которой они могли бы присоединиться. Но ситуация с петициями следующая.

Администрацией президента отслеживаются петиции на сайте "Российская общественная инициатива". Чтобы проголосовать за петицию на этом сайте, человек должен зарегистрироваться в ЕСИА, насколько помню (я зарегистрирован), для идентификации (получения пароля) надо идти в ближайший МФЦ с паспортом. То есть массовую поддержку получить на этом сайте сложно.

Отлично работает "Changе.org". Но ресурс не российский, и внимание к нему со стороны официальных органов соответствующее (и правильно, там можно "накрутить" любую поддержку любой петиции).

Поэтому самое простое и эффективное — направить электронное обращение президенту. Не заметить не смогут. Тем более в том случае, если одинаковых будет много.

Там есть одна особенность: текст обращения невозможно скопировать откуда-то и вставить, набирать придётся прямо на сайте, я со своим возился долго. Поэтому предлагаю короткий текст обращения:

"Товарищ верховный главнокомандующий!

Прошу Вас публично осудить реабилитацию фашистских оккупантов нашими школьниками в Бундестаге и инициировать полномасштабное расследование этого инцидента".

Тут будет эффект не от длины обращения, а от их количества.
Автор: Сватеев В.А.


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Комментарии 8

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  1. 210окв Сегодня, 06:00
    Вы прете против власти,за которую через несколько месяцев пойдет голосовать большинство избирателей..Подумайте,а стоит ли пытаться защищать наших погибших солдат,наших дедов и прадедов..раз мы сами ПРЕДАЛИ их....Голосуя за это...Вы же видите как встали на защиту коль родства не помнящих представители нынешней власти...И что вы хотели,что бы прокуратура начала кусать руку дающего?
    210окв
    1. Стропорез Сегодня, 06:34
      Цитата: 210окв
      ..Вы же видите как встали на защиту коль родства не помнящих представители нынешней власти...

      А разве власть не стоит на защите тех же олигархов,грабящих страну, а разве власть не отмазывает корупционеров одной рукой,другой рукой бросая за решётку патриотов.
      А разве это не власть каялась за Катынские расстрелы?
      А разве не власть лраперует Мавзолей Ленина во время Парада? А потом вывешивает мемориальные таблички манергейму,открывают эбн-центры,"стены плача"....,выводит команду страны под белым флагом...
      Всё это делается с нашего же попустительства.Многие из нас считают количество машин на улицах городов и прибавки похлёбки в собственной миске, а страна тем временем уходит в небытие...
      Стропорез
  2. Нонна Сегодня, 06:09
    Ну что,форумчане, пишем электронное обращение к Президенту? Или мы твари дрожащие? Спросите каждый сам себя и ответьте - достойны ли мы памяти своих дедов и прадедов, отстоявших Родину в войне.
    Нонна
    1. Стропорез Сегодня, 06:18
      Подписываюсь!!! soldier
      Стропорез
    2. 210окв Сегодня, 06:19
      Безусловно напишем...Хотя результат известен.Но совесть зато чиста будет.
      Цитата: Нонна
      Ну что,форумчане, пишем электронное обращение к Президенту? Или мы твари дрожащие? Спросите каждый сам себя и ответьте - достойны ли мы памяти своих дедов и прадедов, отстоявших Родину в войне.
      210окв
      1. jolly deckhand Сегодня, 07:06
        Кому писать собрались?Голове рыбы?
        jolly deckhand
        1. Стропорез Сегодня, 07:11
          Цитата: jolly deckhand
          Кому писать собрались?Голове рыбы?

          Хорошо сказали!!!
          Думается , лучше открытое письмо)
          Стропорез
  3. Джингиби Сегодня, 06:27
    Мой прадед принимал участие в боях за освождение Китая от японских оккупантов. Присоединюсь. Хоть Великая отечественная и закончилась 8-9 мая в Берлине, но завершал Союз Вторую мировую победоносным ударом на Дальнем востоке.
    Джингиби
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