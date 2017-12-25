Памфилова отказала Навальному

У Алексея Навального отсутствуют законные основания на участие в выборах президента в качестве одного из кандидатов.

Я пришел сюда (в ЦИК), чтобы заявить о том, что представляю огромное количество избирателей. Решение ЦИКа о недопуске меня исключит миллионы людей из этих выборов. Всем очевидно, и вы тоже это понимаете, - мои дела были сфабрикованы, чтобы не допустить меня на выборы.

Кроме того, мои приговоры были отменены ЕСПЧ, а вы тут много говорили о главенстве международного права.

Несмотря на наличие судимости, Алексей Навальный всё же подал документы для регистрации в качестве кандидата на пост президента. Центризбирком документы принял, однако вердикт штаб Навального явно не обрадовал. После рассмотрения поданной заявки в ЦИК пришли к выводу, что Навальному в регистрации нужно отказать. Причина отказа была заранее ясна – наличие у Навального судимости. При этом судимость у политика и блогера весьма странная – такая, что позволяла ему без труда покидать территорию Российской Федерации.Напомним, что в феврале текущего года Алексей Навальный был приговорён к пяти годам лишения свободы (условно) и штрафу в размере в полмиллиона рублей.Председатель Центризбиркома Элла Памфилова:Сам Навальный комментирует ситуацию так:О том, кому именно «всем» это очевидно, Навальный не конкретизировал.Навальный:А с каких пор надстройки, называющие себя судами по «правам человека», получили право отменять приговоры судов в Российской Федерации?