06:58 26 декабря

В экипировку израильских солдат включат смартфон

Уже в 2019 году израильские солдаты получат Android-смартфон в комплекте штатной экипировки. Сегодня, 25 декабря, отдел технологий и логистики ЦАХАЛа презентовал новую военную экипировку под названием Shaked Fighting.

В Минобороны Израиля указывают, что Shaked Fighting – дополнение к уже существующей униформе. Каждый солдат получит Android-смартфон в виде наручных часов, а каждый командир подразделения – «умный» рюкзак, вмещающий средства связи, дополнительный противоударный и водонепроницаемый смартфон, а также портативное зарядное устройство.

В экипировку израильских солдат включат смартфон

Смартфон-часы для солдата



В военном ведомстве указывают, что хотя в гаджетах будут установлены специализированные приложения, солдаты смогут легко пользоваться ими, поскольку интерфейс и функциональность останутся на уровне привычных всем смартфонов. Так, военнослужащие смогут пользоваться цифровым компасом, картами, камерой, а также передавать информацию в пределах своей боевой группы.


Командирский рюкзак системы Shaked Fighting


По словам подполковника Орена Мацляча, принимавшего участие в разработке системы Shaked Fighting, с помощью персональных смартфонов солдаты смогут лучше ориентироваться на местности, а также оперативно получать боевые задачи и докладывать о результатах их выполнения. Кроме того, Shaked Fighting умеет идентифицировать цели и оснащена функцией «свой-чужой», что сведёт к нулю риск дружественного огня.

Система Shaked Fighting успешно прошла испытания в одном из боевых подразделений, и солдаты высоко оценили её возможности. В Минобороны Израиля указывают, что в течение следующего года завершат доработку «умной» экипировки, и в 2019 году она начнёт поступать на вооружение армии, передает "Warspot"

Использованы фотографии: idf.il
18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 99

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  1. Ураган70 Вчера, 17:41
    Вот это- весч!!! Теперь Профессор будет в курсе новостей из первых рук!!! Правда не он один...
    Ураган70
    1. хрыч Вчера, 18:19
      Ядерный ЭМИ и расплавленная пластмасса потечет по руке wassat оставит апокалиптическую печать на судный день, вместе с приборами на башке, как у Михаила Сергеевича wassat
      хрыч
      1. Tyulen Вчера, 18:30
        Проследуйте в школу, уважаемый.
        Там физику преподают.
        Где расскажут, что пластик от ЭМИ не течет.
        Tyulen
        1. хрыч Вчера, 18:34
          Цитата: Tyulen
          Где расскажут, что пластик от ЭМИ не течет.

          Наведенный ЭМИ в микросхемах и прочих электронных устройствах пробой вызовет возгорание пластмассового корпуса. Предлагаю ваш смартфон положить в микроволновку и смоделировать ситуацию, голову засунуть также не возбраняется. Учись, Малыш, будешь самым умным в ешиве wassat
          хрыч
          1. Идущий Вчера, 20:47
            А почему выбор именно за андроид ?
            Идущий
            1. хрыч Вчера, 21:13
              Цитата: Идущий
              А почему выбор именно за андроид ?

              Потому, что дроид с особой приставкой wassat
              хрыч
              1. Идущий Вчера, 21:15
                Ну все опять к одному и тому же , а если технически? lol
                Идущий
                1. хрыч Вчера, 21:34
                  Цитата: Идущий
                  а если технически?

                  Зачем изобретать велосипед, если для смартфона лучшего не придумано, да и все приложения эпловские - платные, шекели же жалко laughing
                  хрыч
                  1. Идущий Вчера, 21:39
                    Опять бизнес , а не безопасность и надежность.
                    Идущий
                    1. хрыч Вчера, 21:50
                      А еще у Стива Джобса папа был сирийцем, а мама немка, приемная мать была армянкой. Короче все антиизраильтяне wassat А Андроид на основе ядра Линукса, который создал горячий финский парень Линус Торвальдс. А так почти 85-90% смартфонов используют Андроид.
                      хрыч
                      1. Идущий Вчера, 21:55
                        Я не спец в этих делах , я потребитель , так для военных что лучше?
                        Идущий
                    2. хрыч Вчера, 22:06
                      Цитата: Идущий
                      так для военных что лучше?

                      Рынок присудил победу Андроиду
                      хрыч
                  2. Стас Снежин Сегодня, 03:29
                    И сдавленный крик, переходящий в хрип в эфире:
                    "А-а-а, меня взломали.."
                    Стас Снежин
              2. хрыч Вчера, 23:44
                Нашим палестинским друзьям, как и соратникам из Хезбаллаха на заметку, простой РЭБ против гаджетов карателей и как Хибины действительно могут ослеплять эсминцы врага. А Красуха действует на 150-300 километров, и она ушатала Томагавки так огорчив теоретиков Молниеносного Глобального удара wassat
                хрыч
        2. хрыч Вчера, 19:25
          Цитата: Tyulen
          Проследуйте в школу, уважаемый.

          Вот вам из курса ОБЖ для всестороннего развития личности
          https://infourok.ru/integrirovanniy-urok-po-fizik
          eobzh-na-temu-iskusstvennaya-radioaktivnost-yader
          noe-oruzhie-279423.html
          хрыч
        3. хрыч Вчера, 19:41
          Цитата: Tyulen
          Там физику преподают.

          Вот такой опыт проведи
          хрыч
      2. Нормаль ок Вчера, 18:57
        Цитата: хрыч
        Ядерный ЭМИ и расплавленная пластмасса потечет по руке wassat

        После ядерного ЭМИ, никому и не с кем будет разговаривать, от слова вообще.
        Нормаль ок
        1. хрыч Вчера, 19:18
          Цитата: Нормаль ок
          После ядерного ЭМИ, никому и не с кем будет разговаривать, от слова вообще.

          Ну, мы же не звери, всех сжигать, делается высотный взрыв, но у него большая площадь поражения, скажем вырубит всю электронику Великобритании laughing
          Одна из причин, почему Антанта так стремилась к сокращению ядерного потенциала, чтоб своим электронными военными гаджетами получить преимущество.
          хрыч
    2. BABAY22 Вчера, 19:25
      А как будет обеспечиваться зона покрытия сотовой сети? Они что на марше через каждые 5 км будут вышки строить, или предпочтут в каждой роте иметь спец взвод для обеспечения связи через спутник? А спутник вещь ой какая не надежная во время войны.
      BABAY22
      1. Офицер запаса Вчера, 21:03
        А разговоры кто оплачивать будет? Тоже Минобороны Израиля? Я таки не верю такому подарку.
        Все-таки кабель надежнее. Как там - барышня, дайте Смольный! Т.е., Кнессет, конечно же...
        Офицер запаса
        1. Арон Заави Вчера, 21:05
          Цитата: Офицер запаса
          А разговоры кто оплачивать будет? Тоже Минобороны Израиля? Я таки не верю такому подарку.
          Все-таки кабель надежнее. Как там - барышня, дайте Смольный! Т.е., Кнессет, конечно же...

          Думаю, что в ближайшие годы аналогичное оборудование получат и солдаты РА. Процесс технологического оснащения солдата не остановить.
          Арон Заави
          1. Офицер запаса Вчера, 21:09
            Прогресс, конечно же, не остановить. Но знаете, Арон, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Мои хорошие друзья говорят, что будущее связи в серьезных конфликтах (в смысле - куда уж серьезнее) - катушка, кабель, связист...
            Офицер запаса
            1. Арон Заави Вчера, 22:51
              Цитата: Офицер запаса
              Прогресс, конечно же, не остановить. Но знаете, Арон, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Мои хорошие друзья говорят, что будущее связи в серьезных конфликтах (в смысле - куда уж серьезнее) - катушка, кабель, связист...

              Гм. 41 ничему не научил?
              Арон Заави
              1. Офицер запаса Вчера, 23:06
                А Вы не поняли, о каких конфликтах речь? В 41-м электромагнитного импульса от ЯО не было. И РЭБ тоже. Да и зоны покрытия сотовой связи - вещь весьма уязвимая.
                Офицер запаса
    3. Geisenberg Вчера, 19:43
      Цитата: Ураган70
      Вот это- весч!!! Теперь Профессор будет в курсе новостей из первых рук!!! Правда не он один...


      Теперь с точностью до миллиметра будет известно положение каждого оккупанта ))) можно будет Стрелять по местам массового скопления )
      Geisenberg
    4. nikolaev Вчера, 19:50
      вазелин - обязательно, пригодится в ближайшем будущем; хотя похоже это снадобье у них всегда с собой - все евпропей...сатые ценности пошли от "избранных" - разв...ратная нация с библейских времен; Содом и Гоморра - их разврат.
      nikolaev
      1. nikolaev Вчера, 19:57
        если есть сомнения - отсылаю к ветхому завету. Когда-то задавшись целью изучить древнее наследие, начал читать Ветхий завет, но буквально через несколько страниц увял от омерзения - вот это "религия" и "наследие" ! Вот такие "дети" Израилевы!
        nikolaev
      2. Krasnodar Вчера, 20:27
        Цитата: nikolaev
        вазелин - обязательно, пригодится в ближайшем будущем; хотя похоже это снадобье у них всегда с собой - все евпропей...сатые ценности пошли от "избранных" - разв...ратная нация с библейских времен; Содом и Гоморра - их разврат.

        Интересно, мужчина с нормальной ориентацией о таком подумал бы?
        Krasnodar
        1. Dym71 Вчера, 20:42
          Цитата: Krasnodar
          Интересно, мужчина с нормальной ориентацией о таком подумал бы?

          А Вы с какой целью интересуетесь? wassat
          Dym71
          1. Krasnodar Вчера, 20:44
            Цитата: Dym71
            Цитата: Krasnodar
            Интересно, мужчина с нормальной ориентацией о таком подумал бы?

            А Вы с какой целью интересуетесь? wassat

            Что Вы, что Вы, я толерантен ))))
            Krasnodar
            1. Dym71 Вчера, 20:52
              Цитата: Krasnodar
              Что Вы, что Вы, я толерантен ))))

              Напрасно, уважаемый!
              У нас особенная стать — в Россию можно только верить. good
              Dym71
              1. Krasnodar Вчера, 21:10
                Цитата: Dym71
                Цитата: Krasnodar
                Что Вы, что Вы, я толерантен ))))

                Напрасно, уважаемый!
                У нас особенная стать — в Россию можно только верить. good


                Главное легально ...))))))
                Krasnodar
                1. Dym71 Вчера, 21:17
                  Цитата: Krasnodar
                  Главное легально ...))))))

                  Не ищите подвох, всё чётко, если не нравится, не звони и всё! wink
                  Dym71
                  1. Krasnodar Вчера, 21:21
                    Цитата: Dym71
                    Цитата: Krasnodar
                    Главное легально ...))))))

                    Не ищите подвох, всё чётко, если не нравится, не звони и всё! wink

                    Кстати, шутки шутками, а лицензионное снятие порчи мне в Краснодаре предлагали, причём с серьёзным лицом )))
                    Krasnodar
                    1. Dym71 Вчера, 22:09
                      Цитата: Krasnodar
                      Кстати, шутки шутками, а лицензионное снятие порчи мне в Краснодаре предлагали, причём с серьёзным лицом )))

                      А заговор не предлагали? winked
                      Dym71
                      1. Krasnodar Вчера, 22:55
                        Цитата: Dym71
                        Цитата: Krasnodar
                        Кстати, шутки шутками, а лицензионное снятие порчи мне в Краснодаре предлагали, причём с серьёзным лицом )))

                        А заговор не предлагали? winked

                        Против России - да, за тридцать Серебряников. В цене не сошлись.
                        Krasnodar
  2. Hexagon Вчера, 17:42
    А как же "злобные русские хакеры" то ?:) Не боятся же повторить подвиг и 40 лет по пустыне то побегать...
    Hexagon
    1. ИмПерц Вчера, 17:50
      Что ж вы так...
      Всё-таки технологии уже не 2000-тысячелетней давности... Год погуляют, затем начнут флажки и метки оставлять...
      ИмПерц
  3. майор Юрик Вчера, 17:42
    Рядовой Моня,это вам таки уже командир звонит! Что вы можете сказать за военную обстановку около вашего окопа! belay
    майор Юрик
    1. Вежливый Лось Вчера, 20:17
      Цитата: майор Юрик
      Рядовой Моня,это вам таки уже командир звонит! Что вы можете сказать за военную обстановку около вашего окопа!

      Вы можете-таки говорить за любые версии, но в первую очередь телефон солдату нужен, чтобы позвонить маме.
      Вежливый Лось
      1. Dym71 Вчера, 22:21
        Цитата: Вежливый Лось
        Вы можете-таки говорить за любые версии, но в первую очередь телефон солдату нужен, чтобы позвонить маме.

        А еврейская мама, это отдельная песня! wink

        видео атомное ! good
        Dym71
        1. Вежливый Лось Сегодня, 06:37
          Цитата: Dym71
          А еврейская мама, это отдельная песня!

          Попробуй такой не позвонить... Я даже думать не хочу за последствия.
          Вежливый Лось
  4. Монос Вчера, 17:43
    Уже в 2019 году израильские солдаты получат Android-смартфон в комплекте штатной экипировки.

    Ну-ну...
    Монос
    1. Safer Вчера, 17:48
      Да! С не отключаемой геопривязкой!!! laughing
      Safer
      1. Лексус Вчера, 19:25
        И ещё SLEEP-таймер, отключающий систему в шабат laughing
        Лексус
    2. Джедай Вчера, 18:12
      Витя, привет! hi Как думаешь: наши уже подготовили "правильную" прошивку для этого смарта? wink soldier
      Джедай
      1. Монос Вчера, 18:15
        Цитата: Джедай
        Витя, привет! hi Как думаешь: наши уже подготовили "правильную" прошивку для этого смарта? wink soldier

        Ну, ты чё, старый? Здоровкались уже. laughing Однако, всё равно, здравствуй! smile hi
        Прошивка в 7,62мм вполне сгодиться. yes
        Монос
        1. Джедай Вчера, 18:21
          А я со своими друзьями могу и по десять раз на дню здоровкаться! wink drinks
          Цитата: Монос
          Прошивка в 7,62мм вполне сгодиться.

          А не маловато будет? what Может, патч 12,7мм добавить? laughing
          Джедай
          1. Монос Вчера, 18:25
            Цитата: Джедай
            А не маловато будет? Может, патч 12,7мм добавить?

            smile Та не... Хотя... Для устойчивой связи на больших расстояниях... drinks
            Монос
            1. Джедай Вчера, 18:28
              Цитата: Монос
              Для устойчивой связи на больших расстояниях...

              О! Истину глаголешь!!! good drinks
              Джедай
  5. voyaka uh Вчера, 17:48
    Было уже несколько попыток внедрить такие гаджеты пехоте.
    Не очень получалось. Но - назрело. Радиосвязь устарела, как проводной телефон когда-то.
    Технологии в этом деле развиваются стремительно - может, пойдет на этот раз.
    voyaka uh
    1. faridg7 Вчера, 18:04
      Ну, мысль то интересная.
      У нас вот егерь перед охотой дает загонщикам собачьи ошейники, во время загона отслеживает их по жпс и по рации корректирует их движение, очень результативно получается. А вот иметь такие гаджеты в бою с противником у которого налажена радиоэлектронная разведка... Да ладно, не у всех же противников есть возможность наладить разведку и радиопротиводействие. Вот палестинцев гонять- сгодится, они же противопоставить смогут только свою ненависть
      faridg7
      1. voyaka uh Вчера, 18:13
        " у которого налажена радиоэлектронная разведка"///

        Не так все просто. Частоты в сети меняются по сложным алгоритмам, при
        обнаружения "подслушки" или глушения принимаются контр-меры...
        В любом случае, стандартная армейская радиосвязь глушится и подслушивается гораздо легче.

        "Вот палестинцев гонять- сгодится, они же противопоставить смогут только свою ненависть"///

        На ненависти далеко не уехать. У нас нет к арабам ненависти, поэтому и развиваемся быстро.
        voyaka uh
        1. faridg7 Вчера, 18:22
          А смысл подслушивать и глушить? обнаружил, уточнил координаты и накрыл артилерией. Хотя, в некоторых случаях достаточно и просто подавить сигнал- средств хватает
          faridg7
        2. Tusv Вчера, 20:02
          Цитата: voyaka uh
          Частоты в сети меняются по сложным алгоритмам, при
          обнаружения "подслушки" или глушения принимаются контр-меры...

          А если ласково прослушивать и глушить? Я таки хочу... атставить One billion rubles за инфу. Баксы нынча не катят bully
          Лупится пакет - сбить его не сложно, далее все зацикливается и фсё -Ви таки, як на ладоне
          Tusv
        3. Hottabych Вчера, 21:26
          Цитата: voyaka uh
          На ненависти далеко не уехать.


          Скажите, вояка, а к кому у вас ненависть есть? К фашистам осталась?
          Я к чему это спрашиваю?! На днях увидел "интересную" книгу на прилавке инет магазина Украины -
          Книгограда. Книга называется - "Гейдрих. Полная реабилитация". Если интересно, на этом сайте вы можете почитать какие отзывы оставили всякие выродки.
          Ваше мнение?
          Hottabych
      2. Tyulen Вчера, 18:32
        Сразу видно диванного рыцаря. Сейчас существует множество приложений, которые могут работать без связи с сетью.
        Tyulen
        1. faridg7 Вчера, 19:02
          Много ваши приложения без связи в составе подразделения наработают? А диван мой попрошу не трогать- он почти на год старше меня. можно сказать семейная реликвия и прошел он со мной как минимум 15000 км
          faridg7
    2. APASUS Вчера, 18:09
      Что то по моему перебор?
      Еще 080808 грузины использовали прибор по названию"инициатор" ,для наведения артиллерии на сигнал сотового телефона.Даже если телефон был выключен ,с помощью этого прибора его включали.
      Роль средств РЭБ резко возрастет,а безопасность использующего этот прибор военнослужащего вряд ли .Хотя если папуасов гонять по пустыне,то возможно
      APASUS
    3. Tusv Вчера, 18:18
      Цитата: voyaka uh
      Не очень получалось. Но - назрело. Радиосвязь устарела, как проводной телефон когда-то.
      Технологии в этом деле развиваются стремительно - может, пойдет на этот раз.

      А сота или файфай это не радио чтоля?
      Тут сложность не в часы смартик прикрутить, а чтобы противник не увидел новую сеть, трафик и прочие демаскирующие факторы hi
      Tusv
      1. voyaka uh Вчера, 18:23
        Вы правы. Защитой занимаются, конечно.
        Новая связь дает преимущество 1) гео-локация 2) свой-чужой 3) карта
        4) пометку-символ, которую делает командир видят все солдаты и сразу и .т.д.
        Словом, то же что в авиации, у танкистов, артиллеристов пришло в пехоту.
        voyaka uh
        1. рюрикович Вчера, 18:27
          Цитата: voyaka uh
          Новая связь дает преимущество 1) гео-локация 2) свой-чужой 3) карта
          4) пометку-символ, которую делает командир видят все солдаты и сразу и .т.д.
          Словом, то же что в авиации, у танкистов, артиллеристов пришло в пехоту.

          Главное, шоб покемончиков не закачали по ошибке, а то будут бегать,ловить(в перерывах между боями, ещё заблудятся wink soldier
          рюрикович
        2. Tusv Вчера, 18:44
          Цитата: voyaka uh
          Новая связь дает преимущество 1) гео-локация 2) свой-чужой 3) карта
          4) пометку-символ, которую делает командир видят все солдаты и сразу и .т.д.
          Словом, то же что в авиации, у танкистов, артиллеристов пришло в пехоту.

          Тут панимаешь, Это не танк, где нормальный компьютер, с терабайтом памяти.По битно информацию на разных частотах смартик не считает. Мозгов не хватит. Следовательно засечь гораздо проще
          Tusv
        3. KaPToC Вчера, 22:42
          Цитата: voyaka uh
          Новая связь дает преимущество 1) гео-локация 2) свой-чужой

          Таки Израиль создал собственную систему глобального позиционирования?
          KaPToC
    4. ul_vitalii Вчера, 18:28
      Всё это хорошо, к хорошему привыкаешь быстро, лишь бы при сбое в работе оборудования бойцы с командиром не растерялись.
      ul_vitalii
      1. voyaka uh Вчера, 18:36
        Это - верно. У нас было: накрылась ротная рация во время перестрелки "дружеского огня".
        Орали - передавали команды по цепи. А лежали далеко друг от друга. Все охрипли.
        Я лежал на спине и вопил в синее небо "Хадаль эш!!!" (прекратить огонь).
        Вот и хай-тек...
        voyaka uh
        1. Дирижер Вчера, 20:08
          Надеюсь потерь не было?
          Дирижер
    5. Trouble Вчера, 20:17
      Цитата: voyaka uh
      Радиосвязь устарела, как проводной телефон когда-то.

      Вообще-то, смартфоны - это те же радиостанции.
      Trouble
    6. Челдон Вчера, 20:33
      Идея-то не плохая.А как помехозащищённость?
      Челдон
  6. Yoshi Вчера, 17:50
    "Явка с повиной" для РЭР. Видно всё, что на поле "светится". Хотя, конечно, с "Хамасом воевать" это одно дело, а с армией - дугое.
    Yoshi
    1. Hexagon Вчера, 17:53
      Корректируемый боеприпас с наведением на смартфон, термобарический желательно... :)
      Hexagon
    2. Tusv Вчера, 18:34
      Цитата: Yoshi
      "Явка с повиной" для РЭР. Видно всё, что на поле "светится". Хотя, конечно, с "Хамасом воевать" это одно дело, а с армией - дугое.

      А у каждой ли армии, есть сканеры, которые следят за всеми частотами и делают выводы - Там ейтот иудей и только там? На всидку: Мы, Хранцузы и Янки
      Tusv
      1. Yoshi Вчера, 19:33
        Передовики в этой теме, опять таки, наши украинцы. Ну и приторговывают, нхб, соответственно! Контроля то за ними нормального уже нет.
        Yoshi
  7. Геркулесыч Вчера, 17:59
    Патроны кончатся, отправит на склад эсэмэску? В ответ получит слово "патроны"! fool
    Геркулесыч
    1. voyaka uh Вчера, 18:15
      В ответ получит патроны.
      voyaka uh
    2. Виктор Red Вчера, 18:20
      Не, там целый чат развернется с опросником, типа "выберите нужную цифру", а в конце - "Для подтверждения Вашего заказа отправьте ответное сообщение со словом ДА или пустое сообщение".
      Виктор Red
  8. Комментарий был удален.
    1. Krasnodar Вчера, 18:30
      Цитата: Маз
      Цитата: Ураган70
      Вот это- весч!!! Теперь Профессор будет в курсе новостей из первых рук!!! Правда не он один...

      Гарная штука, ось за цэ мы i полюбляемо рiдну Iзраiльску Армiю Обороны - за iнновацiї. Хай жывэ рiдна Iзраiльщина!

      Вы это хотите в свои ВСУ внедрить?
      Krasnodar
  9. Комментарий был удален.
  10. А. Привалов Вчера, 18:25
    Уточнение. Подполковника зовут не Орен Мацляч, а Орен Мацлиях. Переводчиком гугловским, видать, пользовались? lol В описании также указывается, что девайс не боится воды, падения с высоты 3-х метров, умеет "хранить тайну", если попадёт не в те руки и следующая его модель будет заряжаться от солнечной батареи good .
    А. Привалов
    1. Hexagon Вчера, 18:33
      А так же определять кошерность гамбургеров, отвечать вопросом на вопрос и самостоятельно создавать онлайн-аукционы на которых будет выставлять доступную ему информацию :)
      Hexagon
      1. А. Привалов Вчера, 18:33
        Цитата: Hexagon
        А так же определять кошерность гамбургеров, отвечать вопросом на вопрос и самостоятельно создавать онлайн-аукционы на которых будет выставлять доступную ему информацию :)

        Класс! good drinks
        А. Привалов
    2. рюрикович Вчера, 18:38
      Цитата: А. Привалов
      умеет "хранить тайну", если попадёт не в те руки

      Ага...намедни одним исключительным целые выборы взломали,а тут какой-то смартик wassat Хотелось бы увидеть, как по ошибке в гео-позиционировании роты солдат будут маршировать в теплые воды Средиземного моря, аки крысы на дудочку, из-за шалости русских хакеров или гипотетического использования средствРЭБ laughing
      рюрикович
  11. Tyulen Вчера, 18:41
    А теперь кратко и по делу:
    1. База Android подразумевает под собой операционную систему, довольно таки гибкую, которую можно поставить на любое "железо".
    2. То что устройство работает на Android не подразумевает под собой то, что устройство обязательно будет китайским смартфоном.
    3. Особо одаренным: ЭМ импульс давно научились экранировать.
    Итог таков: почти все комментаторы напоминают мне рогулей. Единственное отличие что не на мове пишут, и обмазывают экскрементами других.
    Tyulen
    1. Hexagon Вчера, 18:46
      Ну по делу писали выше. Если оно обменивается данными - то дает засветку(и вовсе не обязательно ломать шифрование). По засветке прилетает подарок, а учитывая что нормально работающей инерционной системы навигации нет, то при отключении от сети сей девайс годится только что бы фанфики почитать скачанные заранее или в АнгриБерд поиграть.
      Hexagon
    2. Oleg7700 Вчера, 19:22
      Я дилетант, понял, что информационная боевая спецсвязь этой системы не выходит за пределы подразделения? На сайте ЦАХАЛ прочитал гораздо подробнее, на иврите естественно. Провели ученье в 92-м батальоне бригады Кфир, впечатляет, и это, пишут, только начало.
      Oleg7700
      1. Tusv Вчера, 20:26
        Цитата: Oleg7700
        Я дилетант, понял, что информационная боевая спецсвязь этой системы не выходит за пределы подразделения?

        А это я уже описал. Новая скрытая сеть - тут даже Хизболина вас обнаружит, как два бита обнулить hi
        Tusv
        1. Арон Заави Вчера, 21:08
          Цитата: Tusv

          А это я уже описал. Новая скрытая сеть - тут даже Хизболина вас обнаружит, как два бита обнулить hi

          И не говорите. Позвони племяшке,пусть она глаза здесь откроет.
          Арон Заави
          1. Tusv Вчера, 21:17
            И не говорите. Позвони племяшке,пусть она глаза здесь откроет.

            Она Лейтенат Цахала. Я всего лишь Гвардии ефрейтор ПВО hi Для Нас Девчонка и будущая Мать, для вас боевая единица. Разные системы исчисления hi Засим здравствуйте hi Она еще картины маслом пишет, как ни одна еврейка
            Tusv
    3. Tusv Вчера, 19:30
      Цитата: Tyulen
      3. Особо одаренным: ЭМ импульс давно научились экранировать.

      Ну с экранировали ЭМ, а дальше что? Вес я так понимаю - будет стремится к килограмму, да хотябы 100 лишних грамм на руке, это уже не комильфо. hi
      Далее Есть такое понятие, как передача данных - идет пакет, Часики его не приняли, отвечает FALSE, пакет идет повторно и вычислит это дело, ну какая то миллисекунда
      Tusv
  12. faterdom Вчера, 19:49
    израильские солдаты получат Android-смартфон

    Правильно. Сначала надо закупить всем Андроид-смартфоны для солдат, и всем странам НАТО тоже ( не отставать же от Израиля?) Потом в Конгрессе США организовать слушания по теме "Сергей Брин (основатель Google) - русский шпион!"
    И перевооружить всех солдат 12-м Айфоном! С I-Watch, естественно!
    Какие деньги! Какие перспективы!
    faterdom
  13. Вечно так Вчера, 20:54
    теперь они непобедимы!!
    Вечно так
  14. Оператор Вчера, 21:38
    Зашибись - каждый солдат ЦАХАЛа на поле боя будет запеленгован как два пальца об асфальт laughing
    Оператор
    1. Дормидонт Вчера, 22:37
      и в темноте снайперу подмога
      Дормидонт
  15. Му Дозвон Вчера, 22:31
    Чем смартфон отличается от планшета?
    Му Дозвон
  16. Дормидонт Вчера, 22:35
    Главное сразу закачать игр побольше
    Дормидонт
  17. Dym71 Вчера, 23:25
    Krasnodar,
    Цитата: Krasnodar
    Против России - да, за тридцать Серебряников. В цене не сошлись.

    Виктор Петрович Серебряников ? belay
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%
    D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D
    0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F
    %D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
    Dym71
  18. Керенский Вчера, 23:46
    Каждый солдат получит Android-смартфон в виде наручных часов,

    Чего?! Вот просто так и получит?! В ЦАХАЛе?
    Товарищи военнослужащие АОИ! А Вам не приходилось ПОКУПАТЬ впрок деталюшки от винтовки (если они улетают при разборке)?
    Керенский
  19. kig Сегодня, 02:42
    Ага. Прицелился, выстрелил, достал смарт, нашел номер командира, набрал Цель поражена, нажал Отправить ...
    kig
  20. DimanC Сегодня, 04:12
    Как-то раз читал, что во время Франко-Прусской войны 1870 года французские офицеры-масоны регулярно докладывали своим ложам о местоположении своих частей. А потом эти сведения чудесным образом оказывались у немецкого командования. А сами офицеры потом удивлялись, а чего это и так эффективно бьют. Теперь, похоже, все будет быстрее и проще. А, главное, по-современному...
    DimanC
  21. профессор Сегодня, 04:15
    Почитал комментарии- ужаснулся. Это столько же талантов и гениев пропадает зря. Так и хочется спросить: "Если Вы такие умные то почему Вы такие бедные?" request
    Особо впечатлило как уряки будут "пеленговать" и "засекать" девайсы радиус действия которых не превышает сотни метров. Я понимаю, что в секретных лабораториях научных рот МО РФ уже разработан прибор позволяющий даже из космоса засечь мои наручные часы Гармин передающие на мой смартфон данные о гео-локации (ГПС, Глонас), состоянии моего здоровья (пульс), данные о состоянии окружающей среды (температура воздуха), данные о моем движении (ускорение, шагомер и пр.). Перехватывает также получаемые наручными часами данные типа мэйлов и сообщений Вотсап. Разумеется законы физики для научных рот совсем не препятствие и то что сигнал с моих часов распространяется лишь на сотню метров совсем не имеет никакого значения.
    Любителей ЭМИ посылаю в клетку Фарадея. wink

    Кстати. Обязательное упражнение на офицерских курсах это ориентирование на местности без электронных девайсов. Периодически вижу пары солдат "гуляющих" в любую погоду в Западной Галилеи и горе Кармель. Это информация тем кто считает, что армия придет в негодность когда сядут батарейки.
    профессор
Картина дня