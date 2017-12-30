Т-44 на фоне «тридцатьчетверки»: оценка фронтовика – танкоиспытателя

Т-44 (Объект 136) — советский средний танк, созданный в 1944 году конструкторским бюро Уралвагонзавода под руководством А. А. Морозова, предназначался для замены Т-34 в роли основного среднего танка. Однако преемником «тридцатьчетверки» в этой роли Т-44 не стал – помешало появление Т-54.Тактико-технические характеристики среднего танка Т-44:Боевая масса - 31,8 тонн;Экипаж – 4 человека;Пушка:Марка – ЗИС-С-53 образца 44 года;Калибр – 85 миллиметров;Двигатель:Марка – В-44;Тип – дизельный;Мощность – 500 л. с.;Скорость по шоссе – 51 км/ч;Танкисту - фронтовику Рему Уланову ( сайт «Я помню») уже после войны – в 1947 - 48 годах довелось испытывать Т-44. Главное Бронетанковое Управление приняло решение о проведении ресурсных испытаний танка Т-44. Были выделены три новые машины, которые должны были выполнить пробег в 6000 км каждая. Командирами танков – техниками-испытателями назначили лейтенанта Уланова, капитана Борисова и старшего лейтенанта Каплинского.Программа испытаний предусматривала после каждых 1500 км пробега отстрел, разборку машины, замеры износов. После сборки - пробег последующей части километров. Всего четыре этапа. Местом проведения испытаний был назначен научно-исследовательский испытательный бронетанковый (НИИБТ) полигон Красной Армии – станция Кубинка Западной железной дороги, в/ч 68054.Уже после первого знакомства с Т-44 стало ясно: «Это не «тридцатьчетверка». Плавность хода и динамика разгона были ощутимо выше».Основные затраты времени на проведение испытаний приходились на ходовые по трассе. В те времена она, являющаяся основной, в виде замкнутого кольца протяженностью около 30 км находилась севернее военного городка полигона. На трассу танки перевозились на прицепах-тяжеловозах. За световой день нужно было проехать, как минимум один круг. На следующий день экипаж обслуживал машины, а техник-испытатель оформлял протокол испытаний предыдущего дня.«До первой тысячи километров пробега все шло благополучно. А дальше стали возникать всяческие неприятности. У Борисова из-за неисправности фрикционной предохранительной муфты привода вентилятора при резкой остановке двигателя скрутился семь раз и оборвался вал. У меня при переключении передач включились сразу две скорости, что вызвало поломку шестерни. У Каплинского полетел двигатель. Правда, причиной тому была бравада. Стремясь показать, что именно его, Каплинского, «сорокчетверка» самая лучшая и самая сильная, он тащил на буксире тяжелый танк ИС-3, у которого отказал двигатель».Испытателям танков пришлось решать для себя продовольственную проблему – 1947 год был очень нелегким для СССР: «Чувство голода присутствовало постоянно. К концу лета стало полегче: отъехав по трассе от базы высаживали «десант» в виде сержанта Калистратова, имевшего при себе ведро, ножик и щепотку соли, добытую правдами и неправдами на солдатской кухне. Пока мы выполняли свою работу, двигаясь по ухабистой трассе, «десант» тайно добывал картошку, чистил, варил и мял толкушкой. Сделав круг, мы останавливались у выглядывающего из кустов Калистратова, глушили двигатель и приступали к желанной трапезе».Что по этому поводу сказали бы американцы, если бы узнали? Посмеялись бы или задумались – ну как с таким противником воевать, если он даже в мирное время привычно выносит военные лишения? Основания были и для того, чтобы посмеяться, и для того, чтобы задуматься.Зимой добавились новые проблемы: «Из-за неполного слива воды из системы охлаждения, вызванного изменением привода водяного насоса с целью уменьшения высоты двигателя, полетел валик при замерзшей крыльчатке. Замена валика в полевых условиях происходила как акробатический номер. Два человека брали третьего за ноги и опускали вниз головой в моторно-трансмиссионное отделение. Там он отвинчивал крепеж и вынимал сломанный валик. Его (человека) вытаскивали и, дав отдышаться, опускали еще раз с новым валиком. Если он не успевал закончить работу, то его вытаскивали и опускали еще раз».Во время зимних испытаний Уланов обморозился, на что начальство отреагировало с похвальной оперативностью: «Через три дня все офицеры…получили шерстяные свитера, меховые жилеты, какие выдавались нам во время войны, белые новенькие полушубки, чесанки с галошами для инженеров и толстые серые валенки для техников. Испытателям, кроме того, выдали танковые шлемы с белой мерлушковой подкладкой и меховые рукавицы на кожаном шнурке».Не поскупилось руководство, обеспечивая подчиненных теплой одеждой.Вот только использовалось полученное добро зачастую совсем не так, как было задумано: «Вскоре в городке можно было видеть офицерских жен, щеголяющих в полушубках мужей». А вот эта ситуация могла бы, надо полагать, повториться во многих странах, никого не удивив. Принцип – «мне это больше идет, я надену», глубоко аполитичен и интернационален.По мере проведения испытаний выполнение поставленной задачи – совершить пробег в 6000 километров, становилось все более и более проблематичным: «Выяснилось, что завал опорных катков наступает ранее ожидаемых сроков. Для увеличения срока службы ходовой части катков и балансиров новый танк имеет небольшой развал сдвоенных опорных катков. При этом больше нагрузки приходится на наружные катки. По мере пробега развал исчезает, и оба катка - наружный и внутренний нагружаются равномерно. Последний этап пробега идет с завалом опорного катка. Более нагруженным оказывается внутренний каток. На наших машинах завал катков стал появляться после пробега в 2500 км. Для выполнения 6000 км пробега требовалась замена дорогих элементов ходовой части».Дело было не только в катках: «К середине третьей тысячи километров машины постарели, поизносились… Двигатель моей машины постарел, стал плохо заводиться. Давление масла упало до 2-3 атмосфер. При нагрузках стал дымить, выпуская вбок черную струю. Гусеница обрывалась несколько раз».Стало ясно, что машины исчерпали свой ресурс, показав все, на что они были способны. 6000 км пробега без капитального ремонта они не вытягивали. После 3000 км пробега испытания были закончены. Вскоре в Кубинку из Нижнего Тагила на железнодорожных платформах, укрытые брезентом и под охраной прибыли танки Т-54 - на испытания».К каким же выводам для себя пришел испытатель Уланов относительно Т-44? Вот они: «В него (Т-44) был внесен букет новшеств. Основным было - поворот двигателя с установкой его поперек машины. Это смелое решение предопределило компоновку танков последующих модификаций на многие десятилетия вперед. Трудно было пойти на него. Все предыдущие средние и тяжелые советские (да и не только советские) танки компоновались с двигателем, расположенным вдоль корпуса. У Т-34 на носке коленчатого вала устанавливался главный фрикцион с воздушной турбиной для охлаждения радиаторов. Мощность двигателя на коробку передавалась парой конических шестерен. Отработавшие газы по коллекторам и выхлопным трубам выходили через заднюю стенку корпуса наружу. По обе стороны двигателя устанавливались наклонно два радиатора. Оставшееся между ними и двигателем пространство заполнялось аккумуляторными батареями. Тот, кто не занимался заменой аккумуляторов на легендарной «тридцатьчетверке», не знает, чего стоило в тесноте и темноте установить, закрепить на месте, соединить клеммы четырех деревянных ящиков весом по 64 кг каждый. Подавались они в танк через тесный люк механика-водителя или на веревках через верхние башенные люки. Скептики (а они всегда были, есть и будут) говорили: нельзя быстроходный V-образный 12-цилиндровый двигатель с рабочим объемом почти в 40 литров ставить поперек движения машины - могут быть неприятности вплоть до обрыва шатунов прицепной группы. Они (скептики) считали, что уменьшение объема моторно-трансмиссионной части танка ради увеличения объема боевой части - ненужная затея. Смещение башни назад может уменьшить угол снижения вертикальной наводки пушки. Но все это были крупные страхи, тупая приверженность традициям.Поворот двигателя позволил решить многие задачи. Значительное уменьшение длины моторно-трансмиссионного отделения позволило перенести башню назад. Ось ее вращения расположилась в середине корпуса. При этом, не нарушая центровки машины и не повышая ее веса в сравнении с Т-34, стало возможным более чем в два раза увеличить толщину лобовой брони. В танке Т-34 толщина брони составляла 45 мм кругом, кроме днища и крыши. Для начала второй мировой войны этого было достаточно. Улучшение Т-34 в ходе Великой Отечественной войны коснулось повышения калибра пушки (с 76 до 85 мм), усиления брони башни и других нововведений. Но корпус танка оставался прежним - слабеньким. Увеличение боевого отделения за счет поворота двигателя позволило убрать подпольную боеукладку, из которой крайне неудобно было брать снаряды, натыкаясь на стреляные гильзы, и перенести ее в боковые объемы. При этом общая высота танка при сохранившейся практически без изменений башне уменьшилась на 300 мм. Избавление от конической пары в трансмиссии позволило выполнить коробку передач более компактной, улучшить управление бортовыми фрикционами и тормозами. Резко улучшилось управление машиной в походном положении, так как смещение башни назад, понижение высоты корпуса позволило перенести люк механика-водителя с лобовой части на крышу корпуса и обеспечить ему прекрасную обзорность, избавиться от захлестывания механика-водителя водой при движениях по броду. Ходовая часть получила торсионную подвеску, обеспечившую плавность хода по неровностям. «Тридцатьчетверка» на ходу была жесткой, трясучей. Гусеницы новой машины были заимствованы от ее предшественницы. «Сорокчетверка» была последним отечественным средним танком с гусеницами гребневого зацепления. Но механизм натяжения их был значительно улучшен. У Т-34 для натяжения гусеницы необходимо, отвернув две гайки кривошипа, находящихся внутри корпуса, ударами кувалды выбить кривошип из зацепления с корпусом. После ее натяжения кувалда также была нужна для посадки кривошипа на место. После чего он закреплялся на месте. В операции натяжения гусеницы Т-34 участвовало до трех человек под звуки непечатных выражений. На Т-44 гусеницу мог легко натянуть один человек без кувалды. Поворот двигателя несколько усложнил трансмиссию введением дополнительного редуктора - гитары и приводом вентилятора. В то же время обслуживание моторно-трансмиссионного отделения улучшилось. Его крышка, поворачиваясь вместе с радиатором, открывала хороший доступ как к двигателю и его оборудованию, так и ко всем элементам трансмиссии и к аккумуляторным батареям. В общем, это была принципиально новая машина».Вот только фатально не повезло этой действительно принципиально новой машине. Успей ее создать и запустить в серийное производство до июля 1943 года - получили бы немцы очень неприятный сюрприз на Курской дуге. Но опоздал Т-44 с датой рождения.И в конце войны Т-44 не суждено было проявить свои качества. Хотя его и приняли на вооружение, выпускаемый небольшими партиями, чтобы не мешать производству Т-34-85, на фронт Т-44 так и не попал.А потом «большую дорогу» ему перекрыл Т-54. Конкурировать с ним, с его 100-мм. пушкой Т-44 не мог. Пытались было и на Т-44 100-мм. пушку установить – модернизированная машина получилась перетяжеленной и на вооружение принята не была…