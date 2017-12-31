10:12 31 декабря

«И была битва великая и сеча злая…»

«И была битва великая и сеча злая…»


Церковные писатели XIII века называли монголо-татарское нашествие наказанием Божиим за междоусобные войны русских князей.

В то же время ряд историков считает, что монгольское иго способствовало сплочению русских княжеств. Но процесс объединения княжеств проходил далеко не мирным путем, кровавые междоусобицы происходили и во время монголо-татарского ига. История соперничества Москвы и Твери, особенно Юрия Даниловича, князя Московского и Михаила Ярославича, князя Тверского яркое тому подтверждение.


Борьба между ними велась за уделы Переславль-Залесский, Кострому, Городец, Нижний Новгород, за влияние в Новгороде. В 1305 году, в Орде Михаил Тверской сумел перебить цену московского князя Юрия, который также участвовал в аукционе по продаже ярлыка на великое княжение, и получил его.

Вернувшись на Русь, он пошел с войском на Москву, но взять ее не сумел. Во втором походе в 1308 году Михаил «наделал много зла», но города также не взял.

После повторного получения в 1315 году ярлыка от нового хана Узбека Михаил пошел вместе с татарами на Новгород, который решил отказаться от Михаила и пригласил на княжение Юрия Даниловича. Совместно с татарами Михаил разгромил новгородцев, «которые потеряли много мужей добрых, бояр и купцов, и потерпели совершенное поражение».

Юрий, князь Московский в это время находился в Орде, здесь он породнился с ханом, вступив в брак с его сестрой Кончакой, принявшей крещение. Сарай, золотоордынская столица являлся центром Сарайской епархии, здесь уже полвека находилась епископская кафедра, которую на тот момент возглавлял епископ Варсонофий, вероятно, он и крестил сестру хана с именем Агафья.

Правитель Орды Узбек, хоть и взошел на Ордынский престол при помощи происламских сил, ислам принял спустя семь лет. Поэтому, в этом вопросе он еще руководствовался предписаниями индифферентной Ясы Чингисхана. Для укрепления своего влияния на Руси, он избрал такой способ – выдал сестру замуж за князя Московского, а князю вручил ярлык на княжение во Владимире.

По возвращении из Орды Юрий Данилович решил восстановить утраченные позиции и сразу же двинул свое войско против Михаила Ярославича. Тверского князя сопровождало войско монгольского темника Кавгадыя, отряды хивинцев и мордвы. Иноземцы, как пишет Костомаров, «вступивши в тверскую землю… без разбора жгли всякое жилье, попадавшееся на пути, и мучили разными муками людей, которых захватывали в свои руки».

Михаил Тверской, узнав о приближении противника, выступил против объединенного войска москвичей и татар. 22 декабря 1317 года у села Бортенева произошла битва. Из нее победителем вышли тверичане, в плен попала молодая жена московского князя Кончака и его брат Борис. Юрию Даниловичу удалось ускользнуть в Новгород, а Кавгадый на следующий день сам сдался в плен.

Сложившуюся ситуацию надо было объяснять хану, и Юрий совместно с новгородцами, князьями Суздальско-Ростовской земли, боярами от русских городов выехали в Орду, где выдвинули против Михаила Тверского целый ряд обвинений, среди которых обвинение в умерщвлении сестры хана, которая умерла в плену. Есть предположение, что ее отравили противники Михаила.

Михаил Ярославич был вызван для разбирательств в ставку хана. Князь понимал, что поездка туда равнозначна смерти. Но все равно поехал, т.к. прекрасно знал, что отказ приведет к очередному набегу кочевников и разорению Тверского княжества. После несправедливого ханского суда Михаил Тверской был умерщвлен. Князя убили за Тереком, у перевала, названного впоследствии Крестовым, во время похода Узбека в Персию.

Ценой собственной жизни князь Михаил сохранил жизни тысяч русских людей, он умер достойной христианской смертью. Спустя два столетия Русская Церковь причислит Михаила Тверского к лику святых.

В противостоянии Твери и Москвы, в итоге победила последняя, но методы Юрия Даниловича по укреплению власти и возвышению Москвы не могут вызывать ни понимания, ни оправдания.
Автор: Кирилл Брагин
Первоисточник: http://rusplt.ru/wins/byila-bitva-velikaya-28942.html


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Комментарии 14

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  1. Мар.Тира Сегодня, 06:25
    Ещё с не за памятных времён мы несём бремя не выученных уроков.Нам и врага не надо,сами себя уничтожим.До сих пор.
    Мар.Тира
    1. Vard Сегодня, 08:06
      Мы пытаемся судить те дела давно минувших дней с современных позиций... Тогда были другие понятия о морали.... С другой стороны если вы участвовали в офисных войнах... То примете, что с тех пор понятия о добре и зле мало изменились...
      Vard
  2. svp67 Сегодня, 06:56
    В противостоянии Твери и Москвы, в итоге победила последняя, но методы Юрия Даниловича по укреплению власти и возвышению Москвы не могут вызывать ни понимания, ни оправдания.
    А методы его виз-а-ви?
    в Орде Михаил Тверской сумел перебить цену московского князя Юрия, который также участвовал в аукционе по продаже ярлыка на великое княжение, и получил его.
    Вернувшись на Русь, он пошел с войском на Москву, но взять ее не сумел. Во втором походе в 1308 году Михаил «наделал много зла», но города также не взял

    Эти два русских князя "стоили" друг друга...но Юрий оказался более удачливым и предприимчивым.
    svp67
    1. Cartalon Сегодня, 07:37
      И в чём удачливость Юрия? Михаил укреплял свою власть над Новгородом потому Юрий и получил новгородские деньги на подкупы в орде, а методы, Михаил был законным князем, Юрия прав на великий стол не было ибо его отец умер раньше старшего брата и у Юрия была чудная привычка казнить пленных князей Рязанского и Можайского.
      Cartalon
      1. svp67 Сегодня, 09:26
        Цитата: Cartalon
        И в чём удачливость Юрия?

        Хотя бы в том, что он ПОБЕДИЛ и именно его потомки стали и Великими Князьями и Царями Руси
        svp67
  3. сайгон Сегодня, 07:15
    . Тверского князя сопровождало войско монгольского темника Кавгадыя, отряды хивинцев и мордвы. Иноземцы, как пишет Костомаров, «вступивши в тверскую землю… без разбора жгли всякое жилье, попадавшееся на пути, и мучили разными муками людей, которых захватывали в свои руки». Цитата прямо из статьи взята.
    Это что ! Ну ляп так ляп !
    Тверское войско да на Тверской земле да такое .Ну все молу
    сайгон
  4. Dimmih Сегодня, 07:27
    Князья грызлись, а монголо-татары извлекали из этого выгоду. Народ страдал. Канонизация князей и вообще правителей дело спорное-праведников из них, возможно, было два-Борис и Глеб, судьба их печальна.
    Dimmih
  5. parusnik Сегодня, 07:30
    В 1319 Юрий Данилович Московский стал Великим князем, он собрал с Тверского княжества дань для хана , но в Орду не отправил. Сын Михаила, Дмитрий , узнав об этом , обратился к хану с жалобой на Юрия в утаивании дани за что и получил ярлык на княжение в 1322 г. А спустя 3 года убил Юрия перед ханом, за что и сам был казнен в Орде в1326 г...
    parusnik
  6. igorra Сегодня, 07:51
    Дело не в том, кто святее, а в том что страна уже более полувека под гнётом, а князья дерутся за власть. Что же тогда святой Михаил не пришёл к Юрию и другим князьям с объединяющим словом, пойдя на уступки, ради отчизны, наступив на свой княжеский гонор? То же самое можно сказать про любого другого князя. Монголы одно хорошее дело сделали для Руси: сбили спесь с князей и бояр, заставив кланяться, а то бы мы, вряд ли далеко ушли от польской шляхты.
    igorra
  7. Korsar4 Сегодня, 07:52
    Михаил Тверской - сильный был правитель. Судить не стоит князей мерками нашего времени. Перемогли Даниловичи. И в истории страны на то время все же главная роль у Ивана Калиты.
    Korsar4
  8. рюрикович Сегодня, 09:04
    Странно какое-то иго what

    ПолРуси под "игом", а другие полРуси - Смоленск,ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, Полоцк,Туров даже не ощутили его wassat
    Великий Новгород,богатейший город указанных времен "монголов" даже и не видел request Объясняют тем, что сложили лапки и "платили дань" добровольно. Такие,мол,тогда люди были laughing
    рюрикович
  9. Монархист Сегодня, 09:14
    Цитата: Vard
    Мы пытаемся судить те дела давно минувших дней с современных позиций... Тогда были другие понятия о морали.... С другой стороны если вы участвовали в офисных войнах... То примете, что с тех пор понятия о добре и зле мало изменились...

    Согласен с Вами: тогдашние времена и нынешние понятия о добре и зле также сопоставимы как бегемоты танцующие" лебединое озеро". Хотя и тогда были какие-то понятия о морали и скажем прямо : зачастую князь сознательно нарушали нравственные нормы и не каялись
    Монархист
  10. moskowit Сегодня, 09:51
    По возвращении из Орды Юрий Данилович решил восстановить утраченные позиции и сразу же двинул свое войско против Михаила Ярославича. Тверского князя сопровождало войско монгольского темника Кавгадыя, отряды хивинцев и мордвы. Иноземцы, как пишет Костомаров, «вступивши в тверскую землю… без разбора жгли всякое жилье, попадавшееся на пути, и мучили разными муками людей, которых захватывали в свои руки».

    Кавдыгаева рать была дана в помощь Московскому князю Юрию Даниловичу.....
    moskowit
  11. Синий Мент Сегодня, 10:10
    Юрий Данилович элементарно подставил Михаила - достойного человека и руководителя
    Полностью согласен с автором
    А Тверь была более чем достойной альтернативой Москве
    И Тверская Русь была б не хуже Московской
    Синий Мент
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