07:05 26 декабря

Яков Кедми рассказал, чему России следует поучиться у США

Американская внешняя политика базируется на военной силе. Только основываясь на ней, Госдеп США проводит свою международную линию. И в этом контексте нет ничего удивительного в том, что Россия и Китай обозначены основными противниками США в их новой Стратегии национальной безопасности.

Обе страны уже не менее 10 лет активно наращивают военную мощь. Такие действия, по мнению американцев, в конечном счете подорвут не только их силовое доминирование в ключевых регионах мира, но и полит-экономическое превосходство. Если это случится, то Соединенные Штаты будут вынуждены вернуться к своим "естественным размерам".

Как считает израильский военно-политических эксперт Яков Кедми, курс России на обновление своей армии, а также ликвидации отставания по ряду типов вооружений, является единственным верным в сложившейся обстановке в мире.




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Комментарии 4

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  1. Tyulen Вчера, 18:47
    Расскажите что там вкратце, а то я через две минуты этого "бу-бу-бу" засыпаю.
    Или все тоже спят под этот бубнеж?
    Tyulen
    1. 32363 Вчера, 23:17
      Цитата: Tyulen
      Расскажите что там вкратце, а то я через две минуты этого "бу-бу-бу" засыпаю.
      Или все тоже спят под этот бубнеж?

      drinks goodа у него все передачи одного типа,- бу бу, Россия молодец, бу бу, израиль лучше всех.
      32363
      1. Татьяна Сегодня, 00:10
        Профессионал Кедми как всегда на объективной аналитической высоте! Спасибо ему!
        Татьяна
  2. Egorovich Вчера, 18:50
    Якову Кедми респект полный! Честный мужик и не балабол.
    Egorovich
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