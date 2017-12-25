Яков Кедми рассказал, чему России следует поучиться у США

Американская внешняя политика базируется на военной силе. Только основываясь на ней, Госдеп США проводит свою международную линию. И в этом контексте нет ничего удивительного в том, что Россия и Китай обозначены основными противниками США в их новой Стратегии национальной безопасности.



Обе страны уже не менее 10 лет активно наращивают военную мощь. Такие действия, по мнению американцев, в конечном счете подорвут не только их силовое доминирование в ключевых регионах мира, но и полит-экономическое превосходство. Если это случится, то Соединенные Штаты будут вынуждены вернуться к своим "естественным размерам".



Как считает израильский военно-политических эксперт Яков Кедми, курс России на обновление своей армии, а также ликвидации отставания по ряду типов вооружений, является единственным верным в сложившейся обстановке в мире.











