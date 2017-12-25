В США подсчитали число жертв ядерных испытаний

Только в период по 1962 год на Невадском полигоне заражению подверглись сотни квадратных километров территории.

Американские учёные опубликовали результаты исследования, в котором подсчитали число «жертв ядерных испытаний». В докладе специалистов, который публикует британское издание Daily Mail , заявлено, что в США таких жертв до 695 тысяч человек за период с 1951 по 1973 годы.Во главе исследования с более чем размытыми критериями выступил доктор экономики Аризонского университета Кит Мейерс.По словам Мейерса, оказавшиеся в почве радиоактивные изотопы со временем попадали в пищу, включая питьевую воду и молоко. В результате этого, по состоянию на 2016 год США получили экономические убытки, которые доктор экономики из Аризоны оценил в размере до 2,63 трлн долларов. Эти убытки связаны с преждевременными человеческими смертями в Соединённых Штатах Америки.В качестве одного из примеров американский экономист привёл масштабную серию ядерных испытаний на полигоне в Неваде.Из доклада:Официальные власти США доклад Мейерса пока оставляют без комментариев.Напомним, что лауреатом Нобелевской премии мира в 2017 году стала Международную организация по отказу от ядерного оружия. Судя по всему, Мейерс решил воспользоваться случаем и получить премию по экономике по той же тематике.