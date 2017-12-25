07:06 26 декабря

В США подсчитали число жертв ядерных испытаний

Американские учёные опубликовали результаты исследования, в котором подсчитали число «жертв ядерных испытаний». В докладе специалистов, который публикует британское издание Daily Mail, заявлено, что в США таких жертв до 695 тысяч человек за период с 1951 по 1973 годы.

Во главе исследования с более чем размытыми критериями выступил доктор экономики Аризонского университета Кит Мейерс.

В США подсчитали число жертв ядерных испытаний



По словам Мейерса, оказавшиеся в почве радиоактивные изотопы со временем попадали в пищу, включая питьевую воду и молоко. В результате этого, по состоянию на 2016 год США получили экономические убытки, которые доктор экономики из Аризоны оценил в размере до 2,63 трлн долларов. Эти убытки связаны с преждевременными человеческими смертями в Соединённых Штатах Америки.

В качестве одного из примеров американский экономист привёл масштабную серию ядерных испытаний на полигоне в Неваде.

Из доклада:
Только в период по 1962 год на Невадском полигоне заражению подверглись сотни квадратных километров территории.


Официальные власти США доклад Мейерса пока оставляют без комментариев.

Напомним, что лауреатом Нобелевской премии мира в 2017 году стала Международную организация по отказу от ядерного оружия. Судя по всему, Мейерс решил воспользоваться случаем и получить премию по экономике по той же тематике.

Использованы фотографии: vdovenko.livejournal.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 74

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  1. verner1967 Вчера, 19:30
    В докладе специалистов, который публикует британское издание Daily Mail, заявлено, что в США таких жертв до 695 тысяч человек за период с 1951 по 1973 годы.
    интересно, а у нас такой учёт кто-нибудь вёл?
    verner1967
    1. 79807420129 Вчера, 19:33
      Цитата: verner1967
      интересно, а у нас такой учёт кто-нибудь вёл?

      У нас один Чернобыль чего стоил. requestА вообще точную цыфирь никто не назовет ни тут,ни там. hi
      79807420129
      1. dvina71 Вчера, 19:45
        Я понимаю. Физика в школе никак с девочкам не конкурент..,но сравнивать ядерный взрыв и заражение в следствии разрушения ядерного реактора.. это совсем надо было ее прогуливать.. Ядерный и тем более термоядерный взрывы оставляют очень мало изотопов с большим сроком полураспада,поэтому в эпицентр взрыва через несколько часов уже можно входить. В СССР было произведено несколько яв в хозцелях.и в сети сейчас полно видио с так называемого ядерного озера.. эти об'екты очень плотно обследованы,найденные источники радиации всего в разы превышают естественный фон и скажем в солнечный день на пляже фон больше.
        dvina71
        1. хрыч Вчера, 19:55
          Цитата: dvina71
          В СССР было произведено несколько яв в хозцелях.

          Когда в свое время СССР, а теперь РФ вырвалась вперед в ракетно-ядерной гонке, начинается вой пацифистов, дают Шнобеля антиядерщикам, американцы начинают предлагать ядерное разоружение, одновременно показывая мультики про СОИ и пр. Замечательно, что у руля не рагули, включая последнего меченного, а Верховный главнокомандующий, который за 17 лет блестяще выиграл 4 войны, провел перевооружение и т.д.
          хрыч
          1. Идущий Вчера, 20:28
            Цитата: 79807420129
            Цитата: verner1967
            интересно, а у нас такой учёт кто-нибудь вёл?

            У нас один Чернобыль чего стоил. requestА вообще точную цыфирь никто не назовет ни тут,ни там. hi


            И не потому что не хотят , а не возможно.
            Идущий
            1. хрыч Вчера, 22:15
              Цитата: Идущий
              И не потому что не хотят , а не возможно.

              Преувеличен вред Чернобыля, главное преступление, когда загнали ликвидаторов и облучили их, когда убирали вручную. Сделали саркофаг, а вот Фукусимские реакторы разрушены, причем не один, а три, расплавленное топливо уже прожгло конструкции и уже пошло в грунт и ничего, никто сильно не парится, людей отселили и все.
              хрыч
              1. Монос Вчера, 23:11
                Сегодня годовщина авиакатастрофы в Сочи. Ансамбль им.Александрова, легендарная Доктор Лиза и 9 журналистов российских телеканалов. Всего погибло 92 человека.

                Монос
              2. Вадим237 Сегодня, 00:12
                Вроде рассчитывали что надо 125 тонн воды графита и урана что бы создать критическую массу и энерговыделение от 3 до 5 мегатонн - в случае если расплавленный графит и уран дойдут до водоносного слоя.
                Вадим237
          2. iliitchitch Вчера, 21:48
            Цитата: хрыч
            Замечательно, что у руля не рагули, включая последнего меченого, а Верховный главнокомандующий, который за 17 лет блестяще выиграл 4 войны, провел перевооружение и т.д.

            Эт точно . А эти пусть ещё заражённых сусликов подсчитают с лейкемией . Самое оно для поддержки шведских "зелёных" при дележе добычи от Нобеля . Обесценивается она , Премия , как и олимпийские медали . Не об этом товарищи Альфред и Пьер думали . Грустно как-то , да .
            iliitchitch
            1. хрыч Вчера, 22:22
              Цитата: iliitchitch
              как и олимпийские медали

              Под шумок последних олимпиад, америкаши устраивали войны, видимо корейская будет последняя am
              хрыч
              1. iliitchitch Вчера, 23:59
                Цитата: хрыч
                Под шумок последних олимпиад, америкаши устраивали войны, видимо корейская будет последняя


                Думается мне , коллега , цыканут они , потому как на заднюю полусферу локатором не озаботились вследствие крайнего снобизма , что тот тов.Будённый перед Войной , проходили мы уже такое (а у СУ-35С по обшивке датчики стоят на этот случай . Чёрт , если фильм не врёт - за решение проблемы локатора - good) А теперь оглядываются в ожидании пендаля . "Куда несёшься ты , тройка Русь?" . Да в Будущее , очевидно , все в понятии . А вот куда этот чёртов перегруженный дилижанс несётся , м-да . Жертвы радиации , и помножить это на генетическую деградацию кланов , и вот ЭТО нас пугать пытается ?
                Чёрт , клинтонша ещё не добавляется со своим всёобемлющим "вау!" , шайтанка .
                iliitchitch
        2. CooL_SnipeR Вчера, 19:59
          Цитата: dvina71
          это совсем надо было ее прогуливать..
          ... ядерного озера.. эти об'екты очень плотно обследованы,найденные источники радиации всего в разы превышают естественный фон и скажем в солнечный день на пляже фон больше.

          Походу это Вы прогуливали... Когда после взрыва замерили - идею оставили...навсегда. Они не используются до сих пор спустя десятилетия, т.к. средний фон там в сотни и тысячи раз выше нормы.
          Так что сходите позагорайте wassat
          CooL_SnipeR
        3. bk316 Вчера, 20:11
          несколько яв в хозцелях.

          не несколько - десятки
          через несколько часов уже можно входить

          войти можно даже выйти можно, проживете только не долго

          Вы что в СА не служили? Нормы же до всех доводили....
          bk316
          1. Skay Вчера, 20:28
            несколько яв в хозцелях

            ПХГ вна Украине не что иное как результат подземного ЯВ. Их там много Союз понаделал. Может оттуда и майдан головного мозга случился. Мирный атом, понимаешь... wassat
            Skay
            1. Ныробский Вчера, 22:49
              Цитата: Skay
              ПХГ вна Украине не что иное как результат подземного ЯВ. Их там много Союз понаделал. Может оттуда и майдан головного мозга случился. Мирный атом, понимаешь..
              С чего это вы вдруг решили, что подземные газовые хранилища на Уркаине, это результат подземных ядерных взрывов?! В Европе по вашему, тоже подземные ядерные взрывы колошматили, что бы у них ПХГ появились? При таком раскладе все европейцы должны светиться и трещать))) Бред!
              Ныробский
        4. Дормидонт Вчера, 22:33
          В точку. Хибакуся из Хиросимы и Нагасаки до сих пор живут. А ликвидаторов-чернобыльцев в живых - кот наплакал.
          Дормидонт
      2. 210окв Вчера, 19:48
        Учения на Тоцком полигоне,различные испытания и аварии.Нам хватило.
        Цитата: 79807420129
        Цитата: verner1967
        интересно, а у нас такой учёт кто-нибудь вёл?

        У нас один Чернобыль чего стоил. requestА вообще точную цыфирь никто не назовет ни тут,ни там. hi
        210окв
        1. Идущий Вчера, 21:08
          А сколького мы ещё не знаем?
          Идущий
      3. Джедай Вчера, 19:53
        Американские учёные опубликовали результаты исследования, в котором подсчитали число «жертв ядерных испытаний». В докладе специалистов, который публикует британское издание Daily Mail, заявлено, что в США таких жертв до 695 тысяч человек

        Влад, я вот думаю: из этих 695 000 сколько успело посидеть в Конгрессе и вообще у власти побывать? И сколько таких сейчас? recourse
        Джедай
        1. 79807420129 Вчера, 20:21
          Цитата: Джедай
          Влад, я вот думаю: из этих 695 000 сколько успело посидеть в Конгрессе и вообще у власти побывать?

          Хрен его знает Макс,но тогда,когда в Конгрессе сидели отцы и деды нынешних оболтусов конгрессменов,как то уважения друг к другу было больше,те все таки были профессионалами,они умели думать,а нынешние маккейны,пальцы веером,морда кирпичом,а думать зачем,вон пошлем 6-ой флот к берегам Белоруссии,он довезет,ага уже четвертый год берега ищет. fellow
          79807420129
          1. Джедай Вчера, 20:26
            Согласен с тобой, у нынешних конгрессменов уровень маразма зашкаливает, такое впечатление что это основной критерий отбора.
            Цитата: 79807420129
            вон пошлем 6-ой флот к берегам Белоруссии,он довезет,ага уже четвертый год берега ищет.

            Четвёртый год наблюдаю в бинокль как эти чудики мечутся... lol
            Джедай
            1. Идущий Вчера, 20:30
              Как бы там ни было , а они флот пошлют laughing , смотри внимательно.
              Идущий
              1. Джедай Вчера, 20:32
                Виктор, я не буду говорить куда я пошлю их флот - модератор не пропустит. wassat
                Джедай
                1. Идущий Вчера, 20:40
                  Максим , ну вот они оттуда выплыть собрались , а ты их запираешь. lol
                  Идущий
                  1. Джедай Вчера, 20:52
                    Дык это: всяк сверчок знай свой шесток... feel
                    Джедай
                    1. Идущий Вчера, 21:04
                      На твоем месте , я бы их зацементировал , что бы не лазили в подземелье. lol
                      Идущий
                      1. Джедай Вчера, 21:06
                        Ты почти угадал: забетонированы... bully
                        Джедай
                2. Идущий Вчера, 21:10
                  Цитата: Джедай
                  Ты почти угадал: забетонированы... bully


                  А растяжки поставил , с банками погремушками?
                  Идущий
                  1. Джедай Вчера, 21:12
                    Конечно, только банок не было - я Ф-1 присобачил. feel
                    Джедай
                    1. Идущий Вчера, 21:20
                      Ты изверг , ну хоть бы хлопушку в начале. laughing
                      Идущий
                      1. Джедай Вчера, 21:24
                        Цитата: Идущий
                        Ты изверг

                        И горжусь этим... bully
                        Джедай
                3. Идущий Вчера, 21:27
                  Цитата: Джедай
                  Цитата: Идущий
                  Ты изверг

                  И горжусь этим... bully


                  Даже не разу не сомневался.
                  Идущий
            2. 79807420129 Вчера, 20:34
              Цитата: Джедай
              Согласен с тобой, у нынешних конгрессменов уровень маразма зашкаливает, такое впечатление что это основной критерий отбора.

              Так Макс безнаказанность развращает однако,раньше все таки думали,чем это им аукнется,а сейчас только озабоченность может прилететь. request
              79807420129
              1. Джедай Вчера, 20:37
                Цитата: 79807420129
                а сейчас только озабоченность может прилететь.

                Такая?
                Джедай
                1. 79807420129 Вчера, 20:42
                  Цитата: Джедай
                  Такая?

                  Макс,если бы оболтусы конгрессмены были уверены,что прилетит такая озабоченность,то тогда бы они резко начали бы думать. fellow
                  79807420129
                  1. Джедай Вчера, 20:52
                    Вот как бы им в бошки вбить что это не виртуальная, а вполне реальная и осязаемая озабоченность? what
                    Джедай
                    1. Идущий Вчера, 21:23
                      Макс , похоже это полная безнадега , они живут в мире гамбургеров и пицц , запивая это всё "пепси колой" и жалуются , что штаны , каждые три месяца , надо увеличивать в размере.
                      Идущий
                      1. Джедай Вчера, 21:25
                        Я понимаю, Виктор. Мой вопрос был чисто риторическим. Пока сами не поймут - толку не будет.
                        Джедай
                    2. Идущий Вчера, 21:30
                      Цитата: Джедай
                      Я понимаю, Виктор. Мой вопрос был чисто риторическим. Пока сами не поймут - толку не будет.


                      Я не могу ванговать , но все идет к тому , что их задницы никого не интересуют и пусть они их спасают сами.
                      Идущий
                  2. sabakina Вчера, 21:35
                    Вовка, прЮвет! Им надо комекс нарисовать на эту тему. Они только в них разбираются. В годы моей молодости они хоть читать умели между строк.
                    sabakina
              2. Идущий Вчера, 20:42
                Эту озабоченность Макс показал во всей красе.
                Идущий
            3. AID.S Вчера, 23:29
              Цитата: Джедай
              Согласен с тобой, у нынешних конгрессменов уровень маразма зашкаливает, такое впечатление что это основной критерий отбора.

              А про комиссию Маккарти слышали? 40 лет работала. Ничего-то у них не изменилось, все по прежнему, просто на новом технологическом уровне.
              AID.S
      4. сибиралт Вчера, 22:35
        Когда прекратили испытания на семипалатинском полигоне, на юге Алтая огурцы стали болеть мучнистой росой. С чего бы это?hi
        сибиралт
        1. woron333444 Сегодня, 02:22
          я в 100 км от полигона, ничего не болеют, только в теплице, если сильно зальешь
          woron333444
    2. svp67 Вчера, 19:35
      Цитата: verner1967
      интересно, а у нас такой учёт кто-нибудь вёл?

      Конечно, такие же спецы как и этот... Подтверждений то, что он, что наши все равно не дождутся...
      svp67
    3. nikolaev Вчера, 20:16
      а у нас такого дерьма не было! и Быть не могло! Фальшивки , снятые либероидами на США -совские деньги - не доказательство! У нас был другой строй и другие отношения между людьми!
      nikolaev
      1. Идущий Вчера, 21:12
        Это Вы о чем ? belay , у нас даже пехоту в окопы загоняли и смотрели , как они выдерживают.
        Идущий
  2. 210окв Вчера, 19:36
    На фото-одни из жертв?
    210окв
    1. pvv113 Вчера, 19:53
      Дмитрий, это наблюдатели ОБСЕ. Они все равно ничего не заметят laughing
      pvv113
      1. 210окв Вчера, 20:12
        Владимир hi Ну тогда для них это лучший выход.
        Цитата: pvv113
        Дмитрий, это наблюдатели ОБСЕ. Они все равно ничего не заметят laughing
        210окв
        1. pvv113 Вчера, 20:15
          Оптимальнее и не придумаешь wink
          pvv113
      2. sabakina Вчера, 21:37
        Володь, я плохо разбираюсь в расстояниях на глаз. Сколько там будет в километрах?
        sabakina
        1. pvv113 Вчера, 21:49
          Привет, Слава!
          Для этих умников достаточно lol
          pvv113
  3. anjey Вчера, 19:43
    конечно же почву заражали и унас,как в Оренбургской области так и на Конечной ,под Семском(Семипалатинском) .Когда производили открытые взрывы,но этого требововала вынужденная ситуация на грани войны,потом взрывы стали производить под землей и опасность радиационных заражений как почвы так и людей в районе испытаний значительно снизилась....
    anjey
  4. faterdom Вчера, 19:44
    Напомним, что лауреатом Нобелевской премии мира в 2017 году стала Международную организация по отказу от ядерного оружия.

    Это всего лишь одна из запасных стратегий англсаксонского мира. Раскрутить всех, а главное - Россию, на полное ядерное разоружение, и, естественно, надуть. Как с уничтожением плутония. Или РСМД, который уже фактически давно обойден с помощью ударных беспилотников, и так называемыми "контейнерами ПРО" в Восточной Европе.
    faterdom
  5. Tusv Вчера, 19:45
    Там исчо были кадры воздушного испытания, типа Американские и Русские бомбы не навредят. В общем все умерли, не быстро но мучительно
    Tusv
  6. Safer Вчера, 20:07
    А в 695 тысяч вошли жизни их вассалов ныне - Хиросимы и Нагасаки?
    Safer
  7. Masya Masya Вчера, 20:08
    хорошо считать то, что никто и никогда не проверит... и не подтвердит, и не опровергнет...
    Masya Masya
    1. Идущий Вчера, 20:31
      Так на том и вся их бизнес - экономика строится.
      Идущий
  8. nikolaev Вчера, 20:11
    какая замечательная страна и элита ею управляющая и умертвляющая 10- ки тысяч своих граждан для "эксперимента"!!!! Что же говорить о гражданах других стран?!
    nikolaev
    1. Идущий Вчера, 21:13
      Вы чего стебом занимаетесь , тема не для шуток.
      Идущий
  9. Сергей-8848 Вчера, 20:15
    Можно сколько угодно триллионов долларов себе нарисовать, представившись доктором из университета штата Вайоминг (Айдахо, и далее по списку). Кто такой этот потерпевший, что он такой этот потерпевший!? (см. "Мимино"). Если надо денежку срубить на исследования (это если честный учёный), или просто разбазарить, то эта тема - непаханый край!
    Сергей-8848
  10. Лексус Вчера, 20:19
    В результате этого, по состоянию на 2016 год США получили экономические убытки, которые доктор экономики из Аризоны оценил в размере до 2,63 трлн долларов.

    Американцы не были бы американцами, если бы всё в бабки не перевели...
    Лексус
  11. Геркулесыч Вчера, 20:23
    С кого они теперь эти триллионы убытков требовать хотят? ?? fool
    Геркулесыч
    1. Mavrikiy Вчера, 20:45
      Цитата: Геркулесыч
      С кого они теперь эти триллионы убытков требовать хотят? ?? fool

      Угадай с одного раза.
      СССР втянуло бедные США в гонку вооружений. Если бы США не создали ЯО в 1945г., то Т34 в том же 1945г. стоял бы в Фашингтоне на своем законном месте.
      СССР победило Германию, так уж от США остались бы только линкоры и авианосцы.....
      Вот они с испугу ЯО и сотворили.
      Mavrikiy
  12. Mavrikiy Вчера, 20:39
    Только в период по 1962 год на Невадском полигоне заражению подверглись сотни квадратных километров территории.
    А ошибки нет, на несколько ноликов?
    Mavrikiy
  13. dvina71 Вчера, 20:49
    Цитата: bk316
    несколько яв в хозцелях.

    не несколько - десятки
    через несколько часов уже можно входить

    войти можно даже выйти можно, проживете только не долго

    Вы что в СА не служили? Нормы же до всех доводили....

    Вот именно что служил,а не прибывал. Кроме того с отличием по физике и школа и техвуз и ещё у нас был отличный нвпшник,кап2. Вот я даже более чем...вы не знаете механизм воздействия радиации на человеческий организм..ну за исключением жесточайшего потока,под которым плоть просто плавится..,но мы то говорим о после взрыва,а не во время. В общем вам в помощь жители Хиросимы И Нагасаки,пережившие три фактора воздействия яв..,дожившие до наших дней.
    Заканчивая дискуссию..ядерное оружие сверхмощное,но теория ядерной зимы или мутаций ..обычные страшилки...потому что реальность может быть в тысячу раз печальней. ЯО не уничтожит землю,и даже человечество наибольшие потери понесет не от яо... яо уничтожит цивилизацию и порядок,а дальше люди будут умирать от болезней,голода и жажды,захлебываясь своими фекалиями..
    dvina71
  14. Громобой Вчера, 21:20
    Жаль ,что Михаил Сергеевич и Ронни не довели ядерное разоружение до финального акта уничтожения последнего заряда...Сейчас бы жили не тужили,в космос бы вместе летали ,наладили бы мостовое сообщение через Берингов пролив,вместе помогали бы голодающей Африке,динозавров бы научились клонировать......... feel
    Громобой
  15. Симон Вчера, 21:24
    Заявлено, что в США таких жертв до 695 тысяч человек за период с 1951 по 1973 годы. --- А если развяжут ядерную войну, тогда получается и подсчитывать некому будет, просто США исчезнет с Земного шара! belay crying
    Симон
  16. Старый26 Вчера, 21:36
    Цитата: dvina71
    В СССР было произведено несколько яв в хозцелях

    Несколько? Более полутора сотен

    Цитата: faterdom
    Как с уничтожением плутония.

    И когда же нас раскрутили с уничтожением плутония?

    Цитата: faterdom
    Или РСМД, который уже фактически давно обойден с помощью ударных беспилотников, и так называемыми "контейнерами ПРО" в Восточной Европе.

    А контейнерами на Ж/д и авто с "калибрами" дальнего действия не нарушения?
    Старый26
  17. faterdom Вчера, 21:39
    Цитата: Громобой
    Жаль ,что Михаил Сергеевич и Ронни не довели ядерное разоружение до финального акта уничтожения последнего заряда...Сейчас бы жили не тужили,в космос бы вместе летали ,наладили бы мостовое сообщение через Берингов пролив,вместе помогали бы голодающей Африке,динозавров бы научились клонировать......... feel

    А Ленинград, если вовремя бы сдался - сосиски с пивом бы трескали на Новый 1942 год... Ага.
    faterdom
  18. Сибирский цирюльник Вчера, 21:50
    Хиросиму и Нагасаки, решили не считать.
    Скромные,однако..
    Сибирский цирюльник
    1. DalaiLama Сегодня, 02:08
      Нет. Это их начинает потихоньку припирать и они пытаются со своими "заявлено, что в США таких жертв до 695 тысяч человек" перед японцами "оправдаться".
      DalaiLama
  19. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 00:58
    США как добрые демократичные обезьянки с ядерной гранатой... Люди для них ничто, бабки только играет роль...
    Генерал Песчаных Карьеров
Картина дня