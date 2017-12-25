Греф предостерег своих американских кураторов
Эпопея вокруг антироссийских санкций рискует продлится и в наступающем 2018 году. Чуть более, чем через месяц американский Конгресс должен рассмотреть вопрос о расширении ограничительных мер в отношении России.
Глава Сбербанка РФ Герман Греф предостерег США от необдуманных шагов. Сделал это он посредством авторитетного экономического издания Financial Times. В интервью он заявил, что обсуждаемое на Западе возможное отключение российских банков от международной платежной системы SWIFT приведет к необратимым процессам.
Как считают аналитики, то, что обсуждается еще в 2014 года действительно может стать реальностью.
Более того, в январе следующего года Белый Дом представит Сенату США доклад, в котором будут содержаться фамилии тех российских бизнесменов и политиков, против которых рекомендуется ввести санкции.
Глава Сбербанка РФ Герман Греф предостерег США от необдуманных шагов. Сделал это он посредством авторитетного экономического издания Financial Times. В интервью он заявил, что обсуждаемое на Западе возможное отключение российских банков от международной платежной системы SWIFT приведет к необратимым процессам.
Как считают аналитики, то, что обсуждается еще в 2014 года действительно может стать реальностью.
Более того, в январе следующего года Белый Дом представит Сенату США доклад, в котором будут содержаться фамилии тех российских бизнесменов и политиков, против которых рекомендуется ввести санкции.
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