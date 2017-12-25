07:05 26 декабря

Греф предостерег своих американских кураторов

Эпопея вокруг антироссийских санкций рискует продлится и в наступающем 2018 году. Чуть более, чем через месяц американский Конгресс должен рассмотреть вопрос о расширении ограничительных мер в отношении России.

Глава Сбербанка РФ Герман Греф предостерег США от необдуманных шагов. Сделал это он посредством авторитетного экономического издания Financial Times. В интервью он заявил, что обсуждаемое на Западе возможное отключение российских банков от международной платежной системы SWIFT приведет к необратимым процессам.

Как считают аналитики, то, что обсуждается еще в 2014 года действительно может стать реальностью.


Более того, в январе следующего года Белый Дом представит Сенату США доклад, в котором будут содержаться фамилии тех российских бизнесменов и политиков, против которых рекомендуется ввести санкции.



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Комментарии 15

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  1. Iaaa Вчера, 20:20
    Чет даже не хотца энтого деЯтеля обсуждать........
    Iaaa
    1. Васся Вассин Вчера, 20:34
      Деятель правильно называется халуем.
      Васся Вассин
      1. Freelancer7 Вчера, 21:51
        Народ, а мож не будем скатываться к моральному дегенератству? Если есть по теме что то прокомментировать - прошу. Если же сказать нечего, то не надо опускать, высмеевать, обзывать и так сказать "чмырить". Неужели это так приятно? Я понимаю когда американцы так изгаляются, но зачем нам, психически здоровым людям опускаться до такого низкого уровня?!
        Freelancer7
        1. Dym71 Вчера, 22:40
          Цитата: Freelancer7
          Если есть по теме что то прокомментировать - прошу.

          Спасибо за приглашение, только нам можно и не комментировать, Герман Оскарович и сам за себя сказать может:
          Dym71
          1. Krabik Вчера, 23:43
            Слишком прямолинейно говорит для такого высокого чина.

            Было бы логичнее для него привести басню "лебедь, рак и щука" товарища Крылова.

            Она не так резка и общий смысл понятен.
            Krabik
            1. Dym71 Сегодня, 00:17
              Цитата: Krabik
              Слишком прямолинейно говорит для такого высокого чина.

              Ну он же для своих!
              Цитата: Krabik
              Или вы нашли ещё какие то скрытые смыслы в его речи?

              Никакого скрытого смысла (видео, которое мной выложено неполное + пишут в коментах к нему, что подрезано) здесь больше и полнее с 10:55 ответ Набиулиной:
              https://www.youtube.com/watch?v=kHKqMd86frk
              Dym71
              1. Krabik Сегодня, 02:32
                Ну она смягчила его резкость %)

                Но общий смысл понятен, руководству проще управлять послушными не образованными рабами - это даже логично.
                Krabik
            2. Sergey53 Сегодня, 05:11
              Цитата: Krabik
              Слишком прямолинейно говорит для такого высокого чина

              Своим диалогом он показал нам что есть ЛИБЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В РОССИИ,её суть и что она думает о нас и как к нам относится. Это надо показать на каждом канале.Пусть народ увидит и задумается над тем кто им управляет.
              Sergey53
              1. Krabik Сегодня, 05:40
                И тогда власть точно станет другая ;)

                Начнут любить и уважать людей ниже рангом.

                Ну это как в армии, генерал заходит в барак к солдатам и говорит "дорогие граждане, послушайте пожалуйста мою команду" %)

                А ему солдаты дружно "иди в жопу"...

                П.С.
                Я давно уже задумывался о Грефе, есть такая поговорка "Судят не по словам, а по делам."
                Krabik
                1. dsk Сегодня, 06:24
                  "Война план покажет" и ждём когда прилетит "жаренный петух".
                  dsk
  2. Sonet Вчера, 20:45
    Во всей этой ,,эпопеи,, жаль нашу ,,элиту,,.Это же надо-27 лет они боготворили и преклонялись перед Западом,а оказалось что-поматросил и бросил.
    Впрочем,кого я обманываю-не жаль ни чуть.
    Sonet
    1. RainDragon Вчера, 23:46
      "Элиту" - не жалко, сами доигрались. Только их это не коснется, не дураки пиндocы своих крыть. Тут не воров-олигархов прессуют, а элиту. Ту, которая вкалывает на государство, руками, мозгами и ресурсами.
      Вот спалят элиту - и привет, банановая республика
      RainDragon
  3. Captain Nemo Вчера, 21:05
    Автор заголовка предпочел из скромности остаться неизвестным. Кураторы порекомендовали?
    Captain Nemo
  4. Громобой Вчера, 21:33
    Эпопея вокруг антироссийских санкций рискует продлится и в наступающем 2018 году.
    Радуйтесь и ликуйте ,люди,ведь от санкций нам только благо,а Ольмерике стыд и позор за её подлые змеиные укусы!Она скоро истощится ядом и задёргается в страшной агонии от своего бессилия!Не всё измеряется долларами,чем измерить стойкость народа и уверенность в завтрашнем дне?За океаном этого не понимают,а значит их крах неминуем.
    Громобой
    1. RainDragon Вчера, 23:52
      Санкции - зло, но с тонущего корабля побежали крысы, от которых собственно и был перегруз) Ну а насчёт "заокеанских друзей" - привыкли они считать себя первоосновой мира, думают что без их руководства всем п***а. Ну их право, в обитых войлоком комнатах тоже цари и полководцы много чего думают
      RainDragon
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