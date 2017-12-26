На пути Сирии к миру Россия остается одним из главных проводников

«В Восточной Гуте живут около 400 тысяч мирного населения. Около 500 человек, в том числе 170 детей и женщин нуждаются в срочной помощи. Мы обсуждаем с (президентом РФ Владимиром) Путиным, как их без проблем вывезти в нашу страну и оказать медицинскую помощь» – заявил лидер Турецкой Республики.Напомним, отдельные территории провинции Дамаск продолжают оставаться под контролем боевиков «Джебхат ан-Нусры», группировки «Файлак ар-Рахман» и других незаконных вооруженных формирований. Источники сообщают, что жители целого ряда населенных пунктов Восточной Гуты продолжают насильно удерживаться боевиками и вооруженной оппозицией, фактически, выполняя роль живого щита, препятствующего полномасштабному наступлению правительственных войск на позиции радикалов. В городах Джоубар, Айн-Терма, Дума гражданское население испытывает нехватку воды и медикаментов, а продажа товаров первой необходимости курируется боевиками. Благодаря властям Сирии, ООН и российскому центру по примирению враждующих сторон (ЦПВС) с отдельными контролируемыми оппозицией территориями достигнута договоренность о поставке конвоев гумпомощи, что облегчило положение жителей этих районов.Помимо Восточной Гуты, не менее сложной остается гуманитарная ситуация, где боестолкновения практически остановлены, а территория находится под чутким контролем Соединенных Штатов Америки. Речь идет о населенных пунктах и лагерях беженцев, расположенных в непосредственной близости от американских военных объектов в Сирии.Одним из самых ярких примеров является палаточный городок Эр-Рукбан на границе Сирии и Иордании. В нескольких километрах от лагеря находится военная база Эт-Танф, где американские инструкторы передают боевой опыт «умеренной оппозиции». Отметим, охраняемая Вашингтоном 55-километровая зона изолирована от внешнего мира: радикалы группировки «Куват Шахид Ахмад Абду» выставили посты, заблокировав выход беженцев, и отказываются пропускать конвои гуманитарной помощи.В силу закрытости территории получить информацию от беженцев данного лагеря так и не удалось, однако, вернувшаяся из другого лагеря жительница населенного пункта Мазлум (провинция Дейр-эз-Зор) Аида поделилась некоторыми сведениями.Аида сообщила, что в течение восьми месяцев она вместе со своими детьми находилась в лагере Аль-Садд, расположенном вблизи американской военной базы Эш-Шаддади (юго-восток провинции Эль-Хасака). Как говорит беженка, «вернулась домой по двум причинам».Во-первых, женщина отмечает, что последние два месяца криминогенная обстановка на территории палаточного городка резко ухудшилась. Во многом это вызвано попаданием в лагерь разгромленных в Дейр-эз-Зоре боевиков и членов их семей.Во-вторых, ситуация в ее населенном пункте стабилизируется. Во многом это стало возможно, благодаря работе российских военных, которые находятся в населенном пункте Эль-Сальхиях. Они принимают участие в разминировании социальных и промышленных объектов, оказывают населению медицинскую помощь и раздают продукты питания.Накануне военнослужащие российского ЦПВС провели гуманитарную акцию в селении, где проживает Айда, раздав жителям Мазлума 455 продуктовых наборов и оказав медицинскую помощь 50 гражданам Сирии.В завершении необходимо напомнить, что со стороны стран международной коалиции регулярно звучат заявления о необходимости оказания помощи сирийскому населению. По всей видимости, у каждого государства свои представления об «оказании помощи».