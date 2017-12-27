Автомат будущего THOR A1

Количество различных вариантов ручного огнестрельного оружия поражает своим многообразием, и чем больше начинаешь узнавать о разных интересных и необычных конструкциях, тем сильнее становиться понимание что непривычного и экспериментального оружия просто огромное количество и охватить все просто невозможно. Конечно, об образцах оружия, которые были изготовлены хотя бы для демонстрации, знают все, кому оружие хотя бы чуть-чуть интересно. Но сколько еще интересных идей осталось на бумаге?К такому «бумажному» оружию не стоит относиться с пренебрежением, ведь то, что автомат или пистолет с нестандартной конструкцией не был произведен, еще не говорит о том, что сама конструкция нежизнеспособна. Нередко человек имеет светлую голову полную самых смелых и полезных идей, но реализовать их не может в силу отсутствия собственных навыков работы руками или же при банальном отсутствии необходимых материалов и инструмента. Серьезным останавливающим фактором является и законодательство. Остается только стучать во все закрытые двери, которые, чаще всего, так и остаются закрытыми, а конструктор приобретает статус местного шута.Справедливости ради нужно отметить и то, что не все понимают, ради оружия с незначительно превосходящими характеристиками никто ничего делать не будет. Немало непризнанных гениев, предложения которых было отвергнуты из-за того, что пара процентов улучшений по тем или иным параметрам не стоят возросших в несколько раз затрат при производстве. Пытаются улучшить и само оружие и боеприпасы, разрабатывают собственные уникальные конструкции, но результатом этого является только потраченное время и разочарование.Даже несмотря на то, что современным изобретателям не нужно часами сидеть в библиотеке, делать каждый расчет вручную, по десять раз переделывать чертежи и пытаться выстругать из дерева хоть какое-то подобие макета конечного продукта, о новых талантливых оружейниках «из народа» уже очень давно не слышно. Тем не менее, они есть, правда теперь, чаще всего, это дизайнеры и художники.Попробуем оценить работу одного из них, а именно познакомиться с автоматом, который существует только в цифровом виде и в нем же, быстрее всего, и останется.Информация о новом автомате появилась еще в 2014 году, многие развлекательные интернет ресурсы разместили не только изображения нового оружия, но даже его характеристики. О происхождении «оружия будущего» никто ничего не сообщал, не было известно ни имени конструктора, ни о компании, которая собиралась выпустить эту новинку на рынок. Однако очень скоро стало известно, что новый автомат не что иное, как просто идея и красивые рисунки молодого дизайнера из Германии, так что ко всем материалам по этому оружию пришлось сделать приписку, что оно не настоящее, равно как и его характеристики.Если рассматривать конструкцию самого оружия, то становится понятно, что человек огнестрельное оружие любит и интересуется им, так как большинство решений, которые применены в автомате редкие, но не новые. Одновременно с этим можно заметить и то, что углубленным изучением конструкции различных образцов оружия человек не озаботился, так как отдельные узлы не проработаны, а некоторые просто не будут работать в том виде, который был предложен. Иначе говоря, был разработан концепт, а не готовый продукт, подготовленный хотя бы для сборки экспериментального образца.Говорить о внешнем виде, равно как и об эргономике оружия, занятие не самое благодарное, так как вкусы у всех разные, а удобство эксплуатации определяется скорее привычкой и разумным расположением элементов управления в рамках возможностей человеческой руки. Тем не менее, кое что нужно выделить.Если говорить о внешнем виде, то, я думаю многие со мной согласятся, оружие красивое, нарядное, но не для полевой эксплуатации. Дело даже не в том, что куда-то может набиться грязь или отдельные элементы будут неудобны при удержании. Просто действительно полноценное, серийное, боевое оружие для массового вооружения не имеет ни одного лишнего выступа, который бы не нес какую-то определенную функцию при эксплуатации этого оружия или при его производстве. В данном случае можно наблюдать хорошую работу дизайнера и головную боль фрезеровщика. Кстати, автор предлагает ствольную коробку выполнить из титанового сплава, что уже само по себе вызывает улыбку.Несмотря на то, что внешний вид у автомата THOR A1 больше подойдет для фантастического боевика или же компьютерной игры, отдельные решения весьма здравые. В первую очередь нужно обратить внимание на элементы управления оружием. Переключатель предохранителя располагается перед спусковой клавишей, то есть снятие автомата с предохранителя осуществляется буквально в доли секунды, при этом ладонь стрелка никуда не перемещается и не делает лишних движений. Переключатель режимов огня располагается на более привычном месте для автоматов – над рукоятью для удержания, в доступности большого пальца удерживающей руки. Сам переключатель продублирован с обеих сторон оружия. Отдельно отмечается, что и выброс стреляной гильзы может быть настроен как на левую так и на правую сторону оружия, правда этот момент не проработан и каким образом такое переключение может быть реализовано непонятно, так как вариантов несколько.Отдельным плюсом автомата нужно выделить то, что далее при сложенном прикладе оружие остается полностью функциональным. Кстати говоря о прикладе. Сам приклад не является просто упором для ведения огня, в прикладе предполагается размещение средств ухода за оружием. Для нас это скорее обыденность или даже обязательное явление, а вот судя по комментариям из-за рубежа многие считают такое решение чуть ли не революционным, видимо не знают, что применялось оно в оружии которое старше Великой Октябрьской социалистической революции.Вызывает вопрос складывающаяся дополнительная ручка для удержания оружия, кому-то она кажется неотъемлемой частью современного оружия, кому-то эта дополнительная рукоять неудобна и непривычна, но главное в ней то, что она несъемная. То есть автомат лишается возможности установки даже фонарика, не говоря уже о подствольном гранатомете. Намного разумнее было бы расположить под стволом планку крепления, позволяющую установить на оружие именно то, что нужно стрелку.Зато на всю длину ствольной коробки расположена планка крепления для прицельных приспособлений. Своих собственных несъемных целика и мушки оружие не имеет, вместо них устанавливаются удобные для стрелка. С одной стороны это удобно, при желании можно установить то к чему привык, тем более целик и мушка не мешают дополнительно установить оптический или коллиматорный прицел. На практике же об открытых прицельных приспособления явно будут забывать. А вспоминать о них начнут тогда, когда более сложные прицельные приспособления выйдут из строя, а оружие станет бесполезным.Ну и самое главное, что бросается в глаза это изогнутый, прозрачный магазин оружия, который примыкает к автомату с тыльной стороны ствольной коробки. Если смотреть на эту деталь объективно, то очевидно, что такой магазин имеет как плюсы, так и минусы только со стороны эргономики, не говоря уже о технической стороне вопроса. Явный плюс это его вместимость в 50 патронов, к плюсу можно отнести и то, что количество боеприпасов удобно контролировать и баланс автомата не меняется по мере расходования патронов. Минус же это процедура смены магазина. В принципе, привыкнуть можно к чему угодно, когда-то и дульнозарядным оружием пользовались и не жаловались. Тем не менее, при смене коробчатого магазина нужно соотнести магазин только его верхней частью со ствольной коробкой, в случае с автоматом THOR A1 магазин должен войти не только в ствольную коробку, но и в пазы с тыльной части рукояти для удержания. То есть, в стрессовой ситуации магазин может быть установлен неправильно с перекосом, а это потраченное время на его правильную установку, а если еще что-то сломается или заклинит… В общем, для того чтобы пользоваться преимуществом магазина с большей вместимостью, нужно долго и упорно тренироваться в его замене, вплоть до автоматизма.Автомат THOR A1 имеет не только примечательный внешний вид, но и не самую распространенную конструкцию. Честно говоря, ничего революционного в конструкции оружия нет, отдельные решения применялись в тех или иных образцах, тем не менее все это вместе еще никто не собирал в одном оружии.С учетом не совсем обычной конструкции оружия нужно сразу разобраться с обозначениями отдельных деталей. В оригинале красная деталь на анимации работы оружия обозначена как затвор; синяя, как затворная рама; зеленая, как пылезащитный кожух. Я предлагаю затворной рамой называть зеленую деталь. А синюю обозначить как подаватель.Начать нужно с узла подачи патронов из магазина в патронник, а так же с причин, почему в данном виде это работать не будет. Из-за расположения и конструкции магазина, патроны в нем располагаются перпендикулярно оси ствола оружия, следовательно, для того чтобы подать патрон в патронник, его нужно развернуть на 90 градусов. В целом задача вполне решаемая, однако в данном случае она несколько сложнее. Как видно из анимации работы системы автоматики оружия, поворот патрона реализуется аналогично пистолету-пулемету ZB-47, однако в данном случае патрон значительно длиннее пистолетного и расположен пулей вниз. То есть гравитация играет против такой системы поворота патрона, а значит патрон во время поворота должен быть жестко зафиксирован. В случае же если его не фиксировать, то в какой-то момент он просто упрется пулей и разберется, а не повернется на 90 градусов. Каким образом будет происходить фиксация патрона не показано.После того, как патрон будет повернут на 90 градусов, подаватель (синяя деталь на анимации работы системы автоматики) подхватывает его и размещает соосно каналу ствола, таким образом, чтобы затвор смог дослать затвор в патронник. Взаимодействие всей затворной группы осуществляется при помощи выступов и пазов в деталях, что намекает на чувствительность оружия к загрязнениям, перепадам температур и так далее.Сам затвор оружия двигается не по прямой, а по дуге, что, по мнению автора данной работы должно положительно сказываться на отдаче при ведении огня. Спорить с этим утверждением сложно, однако глядя на размеры затворной рамы, несложно догадаться, что весить она будет немало, а двигается эта рама по привычной прямой. Единственное, что действительно оправдывает такое устройство затвора – реализация подачи патронов, так как затвор уходит с линии подачи боеприпаса.Автоматика оружия, по всей видимости, построена на отводе пороховых газов из канала ствола и их использовании для приведения в движение затворной группы оружия. Именно потому, что пороховые газы воздействуют на зеленую деталь, я и предлагаю называть ее затворной рамой, а не кожухом для защиты от пыли. Немного непонятно каким образом происходит запирание канала ствола, так как изменения траектории движения затвора явно недостаточно для нормальной работы с относительно мощными боеприпасами. Быстрее всего запирание канала ствола происходит за счет взаимодействия синей детали с затворной рамой и затвором, каким конкретно образом это происходит непонятно, да и навряд ли автор конструкции детально продумал этот момент.Отдельным плюсом выделяется система воздушного охлаждения ствола. Так затворная рама, в процессе своего движения, должна выполнять функцию насоса, который будет захватывать в ствольную коробку холодный воздух со стороны дульного вреза и выпускать его уже приятным и согретым в лицо стрелка с тыльной стороны оружия. Насколько приятно, когда тебе в глаза особенно при прицеливании дует теплый ветерок, рассуждать не будем. Но как мне кажется, если оружие перегревается при стрельбе, то тут «косяк» стрелка или, реже, конструктора.Главным плюсом автомата является его магазин увеличенной вместимости, однако нужно понимать, что сменить магазин с такой конструкцией сложнее, не говоря уже о существенном усложнении конструкции оружия для возможности питания из таких магазинов. Предположения о том, что отдача при стрельбе будет мягче из-за того что затвор двигается по дуге навряд ли можно считать верными, так как затворная рама двигается так же как и у распространенных моделей оружия, а основную массу движущихся деталей как раз и занимает затворная рама. К плюсам можно отнести разумное и удобное расположение элементов управления и то что они доступны как при удержании левой, так и при удержании правой рукой.Главным недостатком оружия является сложность его конструкции и реализация взаимодействия элементов затворной группы. Так как пружины в конструкции только две (боевая и возвратная), то все связано при помощи выступающих элементов и пазов, по которым они двигаются. Соответственно оружие очень чувствительно к загрязнениям и смазке в зависимости от температуры окружающей среды и даже большая масса движущихся деталей не спасет ситуацию. Конечно, все можно выполнить с огромными зазорами, так чтобы автомат гремел как погремушка, но тогда снизится ресурс оружия, не говоря уже о надежности подачи боеприпасов.Безусловно, автомат THOR A1 оружие весьма интересное по своей конструкции. Вообще любые нестандартные и необычные конструкции имеют право на жизнь. Даже если они не будут применяться здесь и сейчас, то их могут применить или взять за основу в последующем. В крайнем случае, подобные конструкции показывают как делать не нужно, что тоже несет определенную пользу, ведь учиться лучше на чужих ошибках.Как уже говорилось выше в самом оружии нет ничего нового, все решения так или иначе были реализованы в других образцах. Другими словами в автомате THOR A1 было собрано все, что показалось автору конструкции наиболее интересным. Как результат конструкция интересная, но излишне сложная.Можно ли все это реализовать в металле и довести до более-менее приемлемых результатов по работе? На мой взгляд, все вполне реализуемо, но вот в какую конечную стоимость это выльется, остается только гадать. При этом оружие имеет только одно единственное явное преимущество – более вместительный магазин. Так что даже такой человек как я, любящий все необычное в оружии и даже в какой-то степени извращенное, признает, что два магазина скрепленных изолентой выглядят более выгодно, чем автомат THOR A1. По всей видимости, именно это и является главной причиной, почему это оружие вызывает интерес только у пользователей интернета, а не у производителей оружия.Несмотря на это нельзя не отметить, что труд автора данного концепта достоин уважения. В конце концов, не каждый может совместить даже готовые идеи в одной конструкции. Пускай отдельные узлы не проработаны, сама конструкция имеет массу проблем и в производстве такое оружие будет «золотым», но человек потратил свое время, нарисовал действительно красивые картинки, которые многие приняли как реально действующий и существующий автомат. При этом нужно учитывать и то, что автор не оружейник, а дизайнер, который только интересуется огнестрельным оружием. В то же время есть масса людей с образованием, которые либо годами просиживают штаны, либо положили свой диплом на полку и работают по другой специальности. Страшно представить какие бы «вундервафли» были бы разработаны этим дизайнером при наличии соответствующего образования, знаний и возможностей.