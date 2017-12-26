19:29 26 декабря

Корветы проекта 20380 вооружат «Калибрами» и «Панцирями»

Малые сторожевые корабли проекта 20380 получат дальнобойные крылатые ракеты «Калибр» и зенитные ракетно-артиллерийские комплексы (ЗРАК) «Панцирь-М», сообщают Известия.



Как рассказали газете в главкомате ВМФ, принципиальное решение о перевооружении корветов проекта 20380 уже принято, сейчас проект находится на стадии согласования.


«Корветы проекта 20380 – это многоцелевые боевые корабли ближней морской зоны. Их строительство ведется с 2001 года. Корабли выполнены с использованием технологии "стелс". Их корпуса и надстройки имеют характерные угловатые формы, в конструкции используется трудногорючий стеклопластик со свойствами радиопоглощения», напоминает издание.

В настоящее время на вооружении этих кораблей – универсальные ракеты Х-35У, а также зенитный комплекс «Полимент-Редут».

Корветам проекта 20380 явно не хватало вооружения. Фактически это были противолодочные корабли с ограниченной возможностью поражать наземные и морские цели. На первых серийных кораблях даже не было нормального ПВО. Вместо "Полимент-Редута" стояли ЗРАК "Кортик-М". Но после модернизации стелс-корветы превратятся в универсальные платформы. Они смогут топить корабли и суда, с высокой точностью выбивать наземные цели. А сочетание "Полимент-Редута" и "Панциря" позволит создать в радиусе 100 км вокруг корвета непроницаемую зону ПВО,
сказал газете военный историк Дмитрий Болтенков.

В настоящее время в составе ВМФ России – 5 кораблей проекта 20380. «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» входят в состав Балтфлота. «Совершенный» – в состав Тихоокеанского флота. В стадии постройки – еще 8 корветов.

Использованы фотографии: http://army-news.ru
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Комментарии 45

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  1. Alexey-74 Сегодня, 10:09
    Вот это абсолютно верное решение. У Корветов появится возможностей несоизмеримо больше. Станут настоящими ударными кораблями, да еще с очень мощной ПВО/ПРО.
    Alexey-74
    1. Burbon Сегодня, 11:19
      Цитата: Alexey-74
      Вот это абсолютно верное решение

      belay laughing какое оно вереное????.....из корвета хотят сделать звезду смерти?? wassat ...ну бумага не металл....все стерпит.....бред это...тем более что на корветах нет Полимент-Редута.....ну нет...автор-->автор-->автор жжет!....там только Редут... tongue
      Burbon
      1. ШВЕДский_стол Сегодня, 12:03
        А где здесь погоня за химерами? Корабль не должен обладать своей нормальной ПВО и ударным вооружением?
        ШВЕДский_стол
        1. Burbon Сегодня, 12:17
          Цитата: ШВЕДский_стол
          А где здесь погоня за химерами?

          fool fool - водоизмещение - вооружение - стоимость!!!!! fool
          Burbon
        2. alexmach Сегодня, 13:46
          Вопрос не имеет смысла без определения что означает "нормальная пво".
          alexmach
    2. alexmach Сегодня, 13:35
      Это не верное решение, это просто бред сивой кобылы. Там и так предельно плотная компановка, куда там ещё Каллибры с панцирями запихнуть то? Вместо чего? А увеличение водоизмещения не вытянет двигательная установка. Разве что вести речь о 20386, но ведь это практически другой корабль с водоизмещением фрегата.

      Корветам проекта 20380 явно не хватало вооружения

      Эксперт бредит. У этих корветах скорее избыток вооружения при их водоизмещении. Единственное, чего ему может не хватать это противолодочной ракеты. Все остальное - просто дай бог что бы работало как заявленно.

      В настоящее время на вооружении этих кораблей – универсальные ракеты Х-35У, а также зенитный комплекс «Полимент-Редут».

      Нету там никакого полимента редута, есть пусковые устаноки Редута с радаром... от того же панциря "Фуркэ".

      А сочетание "Полимент-Редута" и "Панциря" позволит создать в радиусе 100 км вокруг корвета непроницаемую зону ПВО

      Не позволит. Его радары не позволят в принципе наводить ракеты на такую дальность. А установить другой радар без увеличения водоизмещения никак.
      alexmach
  2. Magic Archer Сегодня, 10:09
    Мал да удал!Очень мощное вооружение для корвета!Праатически мини эсминец!Единственно что смущает так это затянувшиеся испытания Полимента.
    Magic Archer
  3. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 10:11
    Для таких кораблей оружие было явно слабовато, теперь же норма.
    Анкыпельгыгыргын
    1. Burbon Сегодня, 12:18
      Цитата: Анкыпельгыгыргын
      Для таких кораблей оружие было явно слабовато, теперь же норма.

      fool он был изначально слишком перевооружен....из этого вытекала его огромная стоимость - проще сторожевики строить чем эти корветы((
      Burbon
  4. Идущий Сегодня, 10:13
    Малые сторожевые корабли проекта 20380 получат дальнобойные крылатые ракеты «Калибр» и зенитные ракетно-артиллерийские комплексы (ЗРАК) «Панцирь-М»,


    Вот пусть теперь , наши "партнеры", репу почешут.
    Идущий
    1. роман66 Сегодня, 10:20
      да чего им чесать-то - у них эсминцев как грязи, а мы сторожевиками пробавляемся crying
      роман66
      1. Идущий Сегодня, 10:22
        Да это так , но я в данном случае про качество.
        Идущий
        1. Viktor.12.71 Сегодня, 10:51
          Калибры по надводным целям работают на дистанций до 500км. Электронику USS Freedom с 20380 сравнивать не вижу смысла, и так все очевидно.
          Viktor.12.71
      2. Serg65 Сегодня, 11:24
        Здорова нытик hi
        Цитата: роман66
        у них эсминцев как грязи

        bully Рома, ты что нибудь о бриге Меркурий слышал?
        Цитата: роман66
        да чего им чесать-то

        laughing Почитай на досуге про зам.ком.ЧФ адмирале Орлове и его морских похождениях ну допустим вот это https://books.google.kg/books?isbn=5457162834
        Serg65
        1. роман66 Сегодня, 12:07
          здорова! hi в данном случае я не нытик, а завистник Меркурий? не летучий голландец часом?
          роман66
          1. Serg65 Сегодня, 12:28
            laughing Эх ты. летучий голландец!!!!!!
            Этот бриг под командованием капитан лейтенанта Казарского, имея на борту 18 пушек ухайдачил два турецких линейных корабля (110-ти пушечный Селимий и 74-х пушечный Реал-бей)

            А это памятник Казарскому в Севастополе!
            По велению императорского величества в русском флоте, отдавая дань этой победе, появилось имя "Память Меркурия" причём в ВМФ СССР тоже был гидрограф "Память Меркурия" wink
            Serg65
            1. роман66 Сегодня, 12:35
              да прочитал уже, вслух коллегам, прониклись, прочувствовались, crying гонца послали! drinks
              роман66
        2. роман66 Сегодня, 12:11
          книгу скачать по прочтении доложу soldier хотя мне больше нравится беллетристика в стиле "затяжной выстрел" Азольского
          роман66
    2. Джедай Сегодня, 10:22
      Виктор, привет! hi Улучшение зонтика ПВО и дальность поражения заставят чесать репу, дело за малым - привести задуманное в действие.
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 10:24
        Доброе утро Максим! hi , да очень медленно и с большим скрипом , но все же двигаемся.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 10:27
          Цитата: Идущий
          очень медленно и с большим скрипом , но все же двигаемся.

          Лучше так, чем попусту топтаться на месте.
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 10:29
            Топтаться на месте ещё ладно , а вот когда мы катились в пропасть было "весело".
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 10:32
              Лучше не напоминай. До сих пор не могу забыть кадры распиливания на металлолом техники под радостные речи дикторов о дружбе с США. negative
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 10:34
                "Додружились" , что чуть не разорвали нас на мелкие части , хорошо , что они временно задремали и считали что дело сделано , больше торопиться не стоит.
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 10:42
                  Очень надеюсь что урок пошёл впрок и таких ошибок больше не будет.
                  Джедай
                  1. Serg65 Сегодня, 11:27
                    hi Макс приветствуем!
                    Цитата: Джедай
                    Очень надеюсь что урок пошёл впрок и таких ошибок больше не будет.

                    Тоже очень хочется надеяться, но только вот в последнее время опять появились знакомые тенденции...народ опять хочет перемен recourse
                    Serg65
                    1. Джедай Сегодня, 11:31
                      Сергей, привет! hi
                      Цитата: Serg65
                      только вот в последнее время опять появились знакомые тенденции...народ опять хочет перемен

                      Знаю, потому и надеюсь что не будем заниматься национальным видом спорта укропов - топтанием граблей.
                      Джедай
    3. Alex_59 Сегодня, 10:23
      Цитата: Идущий
      Вот пусть теперь , наши "партнеры", репу почешут.

      Почешут, почешут.
      "....ээээ... и это русский флот?..." (чешет репу)
      Alex_59
      1. Идущий Сегодня, 10:28
        Я Вас понимаю , а что было 10 - 15лет назад? , у нас даже "чесать" нечего было.
        Идущий
        1. Alex_59 Сегодня, 10:56
          Цитата: Идущий
          Я Вас понимаю , а что было 10 - 15лет назад?

          Равняться надо не на болота, а на вершины гор. Давайте вспомним что было 30 лет назад.
          Alex_59
          1. Serg65 Сегодня, 11:31
            Цитата: Alex_59
            Давайте вспомним что было 30 лет назад.

            laughing В 87-м я 3-ю звёздочку на погон получил wink
            Не смотря на горбачёвские законы отметили здорова!
            Ну а если Алексей, серьёзно, то в 87-м надводный флот устарел безбожно!
            Serg65
            1. Alex_59 Сегодня, 11:40
              Цитата: Serg65
              Ну а если Алексей, серьёзно, то в 87-м надводный флот устарел безбожно!

              Я про темпы строительства и сроки строительства.
              Устарел в том, что куча кораблей постройки 60-х годов накопилась? Ну это да. В начале 90-х все это утилизировали. В в конце 90-х утилизировали и то что не устарело.
              Жизнь...
              Alex_59
  5. Vadim851 Сегодня, 10:13
    Это безусловно хорошо, очень даже. Но что с 9М96Е и Е2? Ракета нужна как воздух. При всех плюсах Кортика - это мало, очень мало для защиты от современных средств нападения с воздуха.
    Vadim851
  6. Alex_59 Сегодня, 10:15
    Господи! Да что ж это такое... Полимент не довели, корабли строят по 6-7 лет, еще давайте "Калибр" туда воткнём. А чё только "Калибр", а давайте туда еще "Циркон", можно палубу для Су-33 приделать. Пиши больше - бумага стерпит. А понятие "унификация" забудь на всегда, подумаешь что в серии нет трех одинаковых кораблей, кому это интересно? Технари разберутся как это всё обслуживать.

    Лучше бы "Редут" довели, унифицировали серию, и сроки до 2-х лет постройки сократили, чтоб выкатить 40 корпусов на трех заводах за 15 лет как в Китае - вот это меня бы порадовало.
    Alex_59
  7. dvina71 Сегодня, 10:28
    Головой подумать ..не? У 20380 вместо наклонных пу для урана установят все..туда помещается вся линейка калибров и оникс..по циркона..там вообще вопрос больше чем ответов.
    Что касается П-Редута...у 20380 и Горшкова они отличаются.. и ещё в 14г успешно отстрелялись именно с 20380.
    dvina71
    1. sivuch Сегодня, 10:33
      С помощью Пумы и без Фуркэ ?
      тоже не очень-то .
      sivuch
  8. ВохаАхов Сегодня, 10:38
    Нет на корвете проекта 20380 "Полимента-Редута". Есть только "Редут". И вообще. Серию не достроили, а уже "репу морщат" и собираются модернизировать. Пишите, что корвет недовооружен. Я бы так не сказал. В 2000 тонн водоизмещение впихнули вооружения, сопоставимое с фрегатом. И если бы "Редут" заработал как было запланировано, то его ПВО могло сбивать воздушные цели на дальностях до 120 км. И, как мне кажется, эта новость бредовая.
    ВохаАхов
  9. Berkut24 Сегодня, 10:54
    А сочетание "Полимент-Редута" и "Панциря" позволит создать в радиусе 100 км вокруг корвета непроницаемую зону ПВО

    К этому моменту "Алмаз-Антей" еще не раз получит звиздюлей за этот самый "Полимент-Редут".
    Berkut24
  10. viktorch Сегодня, 10:54
    че, полимер-редут на корвет, думаю еще два десятка ониксов надо туда впихнуть - это будет еще более крутой проект, никто его никогда не построит конечно же, но бумажка будет на загляденье, у нас уже есть чудище бумажное - лидер называется, нарисуем младшего братика есчо.
    viktorch
  11. FomaKinyaev Сегодня, 11:13
    У меня к таким новостям отношение негативное. Оснастят ,модернезируют,закупят,изобретут....Еще ничего не сделали,а новости уже есть.Как сплетницы.Сделайте и молчите,болтун находка для шпиона.
    FomaKinyaev
    1. faiver Сегодня, 12:25
      согласен полностью
      faiver
  12. Zomanus Сегодня, 13:03
    Вот и свита для МРК, позволяющая тем выполнить боевое задание.
    Да и рядом с авианосцем такой корабль к месту.
    Zomanus
  13. НЕКСУС Сегодня, 15:17
    а также зенитный комплекс «Полимент-Редут».

    Который очень не хочет оморячиваться. Вопрос-чего на замену этому комплексу будет?
    НЕКСУС
  14. Александр War Сегодня, 18:09
    Характеристики
    Александр War
  15. Немезида Сегодня, 18:23
    В Редуте вообще нет смысла,это мертвая не работоспособная система,которую нужно не дополнять,а заменять на Штиль,или что то иное,что будет работать...В замене Уранов Калибрами тоже есть смысл...
    Немезида
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