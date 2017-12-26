Корветы проекта 20380 вооружат «Калибрами» и «Панцирями»

Корветам проекта 20380 явно не хватало вооружения. Фактически это были противолодочные корабли с ограниченной возможностью поражать наземные и морские цели. На первых серийных кораблях даже не было нормального ПВО. Вместо "Полимент-Редута" стояли ЗРАК "Кортик-М". Но после модернизации стелс-корветы превратятся в универсальные платформы. Они смогут топить корабли и суда, с высокой точностью выбивать наземные цели. А сочетание "Полимент-Редута" и "Панциря" позволит создать в радиусе 100 км вокруг корвета непроницаемую зону ПВО,

Малые сторожевые корабли проекта 20380 получат дальнобойные крылатые ракеты «Калибр» и зенитные ракетно-артиллерийские комплексы (ЗРАК) «Панцирь-М», сообщают Известия Как рассказали газете в главкомате ВМФ, принципиальное решение о перевооружении корветов проекта 20380 уже принято, сейчас проект находится на стадии согласования.«Корветы проекта 20380 – это многоцелевые боевые корабли ближней морской зоны. Их строительство ведется с 2001 года. Корабли выполнены с использованием технологии "стелс". Их корпуса и надстройки имеют характерные угловатые формы, в конструкции используется трудногорючий стеклопластик со свойствами радиопоглощения», напоминает издание.В настоящее время на вооружении этих кораблей – универсальные ракеты Х-35У, а также зенитный комплекс «Полимент-Редут».сказал газете военный историк Дмитрий Болтенков.В настоящее время в составе ВМФ России – 5 кораблей проекта 20380. «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» входят в состав Балтфлота. «Совершенный» – в состав Тихоокеанского флота. В стадии постройки – еще 8 корветов.