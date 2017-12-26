Минобороны планирует заменить самолеты-разведчики Ил-20

Главная особенность Ил-18 и созданных на его базе машин – это возможность длительное время барражировать. То есть выполнять полет на очень малой скорости на большой высоте. Фактически при барражировании самолет как бы неподвижно зависает в воздухе на несколько часов. Такой режим полета обеспечивает наиболее эффективную работу бортового разведывательного комплекса и другого оборудования. При этом Ил-18 способен пролететь около 7 тыс. км. До недавнего времени самолета с аналогичными характеристиками просто не было в линейке российского авиапрома. К примеру, главная проблема более современного самолета-разведчика Ту-214Р как раз в его скорости полета,

Минобороны РФ планирует заменить легендарный самолет-разведчик Ил-20. На смену ему придет машина на базе легкого пассажирского турбовинтового самолета Ил-114-300, сообщают Известия Ил-20 приняты на вооружение в 1969 году, они ищут излучение радиоэлектронных систем, а также скрытые объекты противника. Самолеты работают не только в военное, но и в мирное время. Во время холодной войны натовцы дали им прозвище «верный друг».По данным главкома ВКС, в настоящее время формулируются тактико-технические требования к новому самолету-разведчику на базе Ил-114-300. Ожидается, что работы по новой машине начнутся сразу после того, как новый пассажирский самолет поднимется в воздух.«Ил-114-300 – глубоко модернизированная версия пассажирского турбовинтового самолета Ил-114-100, который был разработан в 1980-е и выпускался на Ташкентском авиазаводе в 1990–1998 годах. Обновленная версия машины получила новые двигатели ТВ7-117СТ-01, цифровую кабину, облегченный за счет композитов фюзеляж. Это современный самолет с топливной эффективностью на 30% выше, чем у предшественника. Ил-114-300 будет выпускать завод корпорации "МиГ" в подмосковных Луховицах», – пишет издание.рассказал газете независимый военный эксперт Антон Лавров.Эксперт отметил, что Ил-114-300 еще не поднялся в воздух. Но его "родитель" Ил-114-100 отличается хорошими летно-техническими характеристиками. Поэтому военные могут рассчитывать на достойную замену ветерана Ил-20.