19:30 26 декабря

Минобороны планирует заменить самолеты-разведчики Ил-20

Минобороны РФ планирует заменить легендарный самолет-разведчик Ил-20. На смену ему придет машина на базе легкого пассажирского турбовинтового самолета Ил-114-300, сообщают Известия.



Ил-20 приняты на вооружение в 1969 году, они ищут излучение радиоэлектронных систем, а также скрытые объекты противника. Самолеты работают не только в военное, но и в мирное время. Во время холодной войны натовцы дали им прозвище «верный друг».


По данным главкома ВКС, в настоящее время формулируются тактико-технические требования к новому самолету-разведчику на базе Ил-114-300. Ожидается, что работы по новой машине начнутся сразу после того, как новый пассажирский самолет поднимется в воздух.

«Ил-114-300 – глубоко модернизированная версия пассажирского турбовинтового самолета Ил-114-100, который был разработан в 1980-е и выпускался на Ташкентском авиазаводе в 1990–1998 годах. Обновленная версия машины получила новые двигатели ТВ7-117СТ-01, цифровую кабину, облегченный за счет композитов фюзеляж. Это современный самолет с топливной эффективностью на 30% выше, чем у предшественника. Ил-114-300 будет выпускать завод корпорации "МиГ" в подмосковных Луховицах», – пишет издание.

Главная особенность Ил-18 и созданных на его базе машин – это возможность длительное время барражировать. То есть выполнять полет на очень малой скорости на большой высоте. Фактически при барражировании самолет как бы неподвижно зависает в воздухе на несколько часов. Такой режим полета обеспечивает наиболее эффективную работу бортового разведывательного комплекса и другого оборудования. При этом Ил-18 способен пролететь около 7 тыс. км. До недавнего времени самолета с аналогичными характеристиками просто не было в линейке российского авиапрома. К примеру, главная проблема более современного самолета-разведчика Ту-214Р как раз в его скорости полета,
рассказал газете независимый военный эксперт Антон Лавров.

Эксперт отметил, что Ил-114-300 еще не поднялся в воздух. Но его "родитель" Ил-114-100 отличается хорошими летно-техническими характеристиками. Поэтому военные могут рассчитывать на достойную замену ветерана Ил-20.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 24

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  1. To be or not to be Сегодня, 10:51
    Новые крылья -это отлично!
    Но . главное .что будет внутри ..та же станция бокового обзора " типа Игла и приемники УКВ перехвата ?
    Какой будет КПД комплекса в эпоху беспилотных средств разведки при НН затратах ??
    To be or not to be
  2. Николай Р-ПМ Сегодня, 10:52
    Разве ил-114 как самолет с втрое меньшей взлетной массой сопоставим с ил-20? Да и внутрение объемы существенно меньше. Или я что-то не знаю-не понимаю, или речь идет о комплексе на базе ил-114, который не заменяет ил-20, а дополняет существующий парк самолетов ртр?
    Николай Р-ПМ
    1. AlexVas44 Сегодня, 10:57
      Цитата: Николай Р-ПМ
      ...я что-то не знаю-не понимаю,

      Сам не понял. stop
      AlexVas44
      1. Николай Р-ПМ Сегодня, 11:27
        Вот и я о том же. По дальности не бьются вовсе, а тем более и время дежурства в воздухе меньше.
        Николай Р-ПМ
        1. Лексус Сегодня, 14:25
          Действительно,Ту-214, а в перспективе МС-21, на эту роль больше подходят.
          Лексус
    2. внук Перуна Сегодня, 10:59
      Но ведь и электроника за последние десятилетия стала значительно компактнее и экономичнее.
      внук Перуна
      1. мыслитель Сегодня, 11:08
        Микроэлектроника хорошо, но дальность полёта регионального самолёта около 2000 км. Спецам, конечно, виднее, раз есть такие планы.
        мыслитель
      2. Topotun Сегодня, 11:09
        Ага, и дальность полета у ИЛ-20 6200 км, а у ИЛ-114 1000 км. Может имеет смысл сохранить ИЛ-20? Или все-таки заменить на что-то более близкое по характеристикам?
        Topotun
        1. Anyone Сегодня, 11:43
          Близкого по характеристикам самолета у нас нет. Да и не было. Не случайно, та же рыбразведка проводилась именно на Ил-18.
          Anyone
          1. Alexey RA Сегодня, 16:07
            Цитата: Anyone
            Близкого по характеристикам самолета у нас нет. Да и не было. Не случайно, та же рыбразведка проводилась именно на Ил-18.

            А как же вот это чудо?

            Кстати, уже в готовом разведварианте.
            Скорость не нравится? Так работать шустрее надо. smile Янки же как-то решили проблему скорости при переходе от "Ориона" к "Посейдону"? А у самолётов ПЛО требования во многом схожи с РТР.
            Alexey RA
            1. Anyone Сегодня, 17:10
              Ту-214 - паллиативное решение, поскольку не предназначен для использования на неподготовленных полосах.
              Anyone
              1. Alexey RA Сегодня, 18:13
                Цитата: Anyone
                Ту-214 - паллиативное решение, поскольку не предназначен для использования на неподготовленных полосах.

                А оно ему надо? Нужно ли гонять штучный самолёт РТР, базирующийся обычно в тылу, с неподготовленных полос?
                Alexey RA
                1. Anyone Сегодня, 18:22
                  Я летал в ГА, поэтому могу сравнивать эксплуатационные характеристики самолетов. К ВВС отношения не имею и не имел, и в силу этого не могу авторитетно обсуждать нюансы применения подобного рода самолетов. Но думаецца мне, для военного аэроплана лучше иметь возможность базироваться на различных аэродромах с различным покрытием ВПП, чем не иметь такой возможности.
                  Anyone
        2. внук Перуна Сегодня, 12:08
          В статье написано, что у трехсотой модификации новые двигатели ТВ7-117СТ-01 с топливной эффективностью на 30% выше плюс более легкий фюзеляж с использованием композитов.
          внук Перуна
        3. Servisinzhener Сегодня, 13:43
          Смысл есть, но вот одна беда, новые не производятся, а старые изнашиваются в первую очередь по ресурсу планера. Сейчас у нас нет самолёта аналогичного по характеристикам. Ил-114-300 не дотягивает по дальности полёта. У него с загрузкой в одну тонну дальность 4800 , а у Ил-20 6200. И врядли в одну тонну можно запихнуть всю аппаратуру с её операторами. Есть Ту-214Р но он летит быстрее, т.е. я так понимаю время дежурства меньше.
          Servisinzhener
    3. Vlad.by Сегодня, 11:44
      А микроминиатюризация - пустой звук? Вес электронной начинки уменьшился раз в 5-6, энергопотребление примерно так же при сохранении мощности излучения БРЛС и чувствительности приемников.
      Все течет, все изменяется
      Vlad.by
      1. groks Сегодня, 12:22
        Так он и совершенно пустой не улетит сильно дальше. Скорости у них вроде одинаковые.
        Короче - шпионить будут не за НАТО, а за нами. Исходя из параметров.
        groks
    4. Летунъ Сегодня, 15:25
      Цитата: Николай Р-ПМ
      Разве ил-114 как самолет с втрое меньшей взлетной массой сопоставим с ил-20? Да и внутрение объемы существенно меньше. Или я что-то не знаю-не понимаю, или речь идет о комплексе на базе ил-114, который не заменяет ил-20, а дополняет существующий парк самолетов ртр?

      Ну что Вы хотите от статьи, в которой "При барражировании самолёт как бы зависает на несколько часов"? Чем дальше, тем безграмотнее становится материал на ВО. Под стать основной массе урякающей аудитории...
      Летунъ
    5. НЕКСУС Сегодня, 17:57
      Цитата: Николай Р-ПМ
      Разве ил-114 как самолет с втрое меньшей взлетной массой сопоставим с ил-20?

      Авионика со времен СССР слегка стала легче.Прибавить к этому то,что на ИЛ-114 будут новые двигатели,совсем не те,что в 60-е годы,то есть и дальность будет увеличена и экономичность. При этом интересен вопрос-4 или 2 двигателя будет на новом 114-ом...
      Ну а по поводу МС-21 в оборонке...его еще не испытали как надо,а мы тут уже о военной версии рассуждаем. Наверняка,в будущем и МС-21 станет на вооружение нашей армии,но не сейчас.
      НЕКСУС
  3. Геркулесыч Сегодня, 11:40
    Я планирую пару миллиардов лет поупровлять Вселенной wassat !может быть хватит, толочь воду в ступе? Делайте, а не планируйте, ибо между этими словами огромнейшая разница! !!!
    Геркулесыч
    1. Genry Сегодня, 11:59
      Цитата: Геркулесыч
      может быть хватит, толочь воду в ступе? Делайте, а не планируйте, ибо между этими словами огромнейшая разница! !!!

      А кому вы адресуете свои претензии? К сайту "Военное обозрение"? Или к кому?
      Вам не кажется что вы тут зря стенаете, да и вырванных своих волос не видно. Может хватит ныть, а пора заняться делом и не планировать, а воплощать.
      Genry
      1. Геркулесыч Сегодня, 12:54
        Вы бы сударь, комметировали событие, а не чужой комментарий!
        Геркулесыч
        1. Genry Сегодня, 14:07
          Цитата: Геркулесыч
          может быть хватит, толочь воду в ступе?

          Вот ваше событие!
          Genry
  4. faiver Сегодня, 14:51
    уж простите но все это пустые слова - дележка шкуры не убитого медведя - самолета пока нет
    faiver
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