Минобороны закупит 35 учебно-тренировочных самолетов производства УЗГА

Самолеты будут использоваться для подготовки курсантов военно-транспортной авиации

Он нас интересует для использования в сложных метеоусловиях, для посадки на воду, на снег. Предусмотрели модификацию поплавковую и лыжную

Минобороны России объявило о планах до конца 2019 года приобрести 35 учебно-тренировочных самолетов Diamond DA42Т, собранных на уральском заводе гражданской авиации.В уходящем году ведомство получило три самолета, в следующем будет куплено уже 17 единиц техники, и еще 15 - в 2019-м.- сообщил замминистра Юрий Борисов, подчеркнув, что такой самолет может стать и патрульным.Diamond DA42Т - самолета российско-австрийской сборки. Их производство освоили в Екатеринбурге в 2013 году.Кстати, что касается прочей техники, то, по словам замминистра, есть контракт на поставку 18 самолетов L-410 для нужд спецназа.- приводит слова Борисова ТАСС