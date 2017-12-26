19:23 26 декабря

Минобороны закупит 35 учебно-тренировочных самолетов производства УЗГА

Минобороны России объявило о планах до конца 2019 года приобрести 35 учебно-тренировочных самолетов Diamond DA42Т, собранных на уральском заводе гражданской авиации.

В уходящем году ведомство получило три самолета, в следующем будет куплено уже 17 единиц техники, и еще 15 - в 2019-м.

Минобороны закупит 35 учебно-тренировочных самолетов производства УЗГА



Самолеты будут использоваться для подготовки курсантов военно-транспортной авиации
- сообщил замминистра Юрий Борисов, подчеркнув, что такой самолет может стать и патрульным.

Diamond DA42Т - самолета российско-австрийской сборки. Их производство освоили в Екатеринбурге в 2013 году.

Кстати, что касается прочей техники, то, по словам замминистра, есть контракт на поставку 18 самолетов L-410 для нужд спецназа.



Он нас интересует для использования в сложных метеоусловиях, для посадки на воду, на снег. Предусмотрели модификацию поплавковую и лыжную
- приводит слова Борисова ТАСС

Использованы фотографии: (с) Алексей Иванов / ТРК «Звезда»
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Комментарии 30

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  1. Витас Сегодня, 10:52
    И не надо кричать - ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. Надо брать лучшее и собирать у себя, пока своего нет.
    Витас
    1. Олежек Сегодня, 10:57
      А смысл?
      Шоб приляпать российский шильдик?
      Олежек
      1. Кот Всапогах Сегодня, 11:03
        китайцы много лет ляпали свои шильдики и вот доляпались до мирового лидера в производстве и экономике wink
        Кот Всапогах
        1. Олежек Сегодня, 15:21
          китайцы много лет ляпали свои шильдики


          Ага, делала Европа, а китайцы только шильдики вешали...
          Австрийская птичка антересна только при полной локализации.
          А то на УЗГА и чешские самолётики собирают и австрийские...
          По факту - отвертку в зубы и уперёд!

          Зато можно похвастать на выставке - новая русская самолёта!
          Олежек
    2. Topotun Сегодня, 11:06
      Да свое могло быть! Сколько наработок, в том числе и по легкомоторной и по амфибийной авиации. Но ведь вкладываем в чужое. А потом опять санкции и опять начнем "замещать".
      Topotun
      1. Вадим237 Сегодня, 11:23
        Самое дорогое в самолёте это двигатели - а для всех этих проектов их не было, для примера что бы разработать построить и запустить в серию реактивный двигатель, нужно от 180 миллиардов рублей.
        Вадим237
        1. Topotun Сегодня, 11:28
          Но ведь для легкомоторной и учебной авиации (первой ступени) реактивные двигатели не нужны. Может имеет смысл создать свой поршневой двигатель именно для такого класса машин? Тем более что для нашей страны НУЖНА малая авиация. Слишком большие территории. Есть же АШ82, почему не сделать его модернизацию? Или что-то подобное?
          Topotun
          1. dauria Сегодня, 11:46
            Но ведь для легкомоторной и учебной авиации (первой ступени) реактивные двигатели не нужны


            В СССР начинали обучение с реактивной "Элки" L-29 (39). Кстати, в ущерб своему отличному Як-30 отдали чехам эту нишу чисто по политическим мотивам. Для легкомоторных забав у нас народ бедноват даже для электрички, не то что для полётов . А кто побогаче - проще и дешевле "Цессну" взять.Подумаешь, цена квартиры - мелочь для кого-то. laughing
            dauria
            1. R.L. Сегодня, 16:02
              Як-30 — первый реактивный истребитель ОКБ Яковлева со стреловидным крылом. Был изготовлен в двух экземплярах и испытан в конце сороковых годов. Серийно не производился.
              Як-30 остался опытной машиной, ввиду того что уже серийно строились истребители Ла-15 и МиГ-15 и принятие на вооружение ещё одного аналогичного самолёта было сочтено нецелесообразным.
              R.L.
              1. dauria Сегодня, 16:56
                Як-30 — первый реактивный истребитель ОКБ Яковлева


                Ау, был ещё один Як-30 ....
                dauria
          2. ADmA_RUS Сегодня, 12:22
            Создайте! Кто вам запрещает. А пока я вижу рассуждение инфальтильного подростка, что кто-то, кому-то должен.
            ADmA_RUS
            1. Topotun Сегодня, 15:30
              Причем здесь создайте? В СССР была прилично развитая сеть малой авиации. То что от нее осталось авиацией назвать уже нельзя. Что касается меня я работаю на своем месте и работаю честно. Да и на подростка давно уже не тяну.... Ирония не к месту. При СССР рулило государство, сейчас спасибо кудринцам - хотят чтобы у государства не осталось ничего. И как-то слабо верю, что после этого у нас появится и малая авиация и свои двигатели и прочее, прочее.
              Topotun
          3. donavi49 Сегодня, 14:30
            Потому как ресурс, надежность, количество часов между обслуживанием, потребление ГСМ, временные сроки обслуживания. Современного двигателя нет. И создать его просто так не выйдет.

            У этого австрийца отличный дизелек Austro Engine AE 300. Собственно благодаря двигателю с низким потреблением, высоким ресурсом, простотой обслуживания, всеми сертификатами - самолет и полетел, а не помер после постройки прототипа.
            donavi49
  2. Олежек Сегодня, 10:55
    Diamond DA42Т - самолета российско-австрийской сборки


    Ну и насколько она российская ? Эта "самолета"?
    Что значит "освоено производство"?
    Олежек
    1. DEZINTO Сегодня, 10:58
      Что значит "освоено производство"?

      Ну как шкаф собрать, вот инструкция, вот отвертка - вперёд.
      У нас так БМВ в Калининграде собирают уже который год, и ни чё так собирают, пол города всегда на новейших моделях... ))
      DEZINTO
      1. Вадим237 Сегодня, 11:24
        Вообще 70% деталей этого самолёта производят в России.
        Вадим237
        1. Олежек Сегодня, 15:28
          Вообще 70% деталей этого самолёта производят в России.


          А поподробней??
          Живу недалеко от УЗГА.... soldier
          Олежек
    2. perepilka Сегодня, 11:31
      Цитата: Олежек
      Ну и насколько она российская ?

      Шасси российское.
      Я, честно говоря, не верил, что взлетит совместный, инфа тут на ВО некоторое время назад проскакивала.
      Ну, чот нефига у мну Австрия, с авиаконструкторсвом и самолётостроением не ассоциируется what
      Только вот, немцы, однажды, слепили в Швеции ту самую "ахт комма ахт", когда им дома не давали, так что..., но опять, почему так поздно то, иль я чего не знаю? what
      perepilka
    3. Piramidon Сегодня, 14:22
      Цитата: Олежек
      Ну и насколько она российская ?

      Ответ в самой фразе
      Diamond DA42Т - самолета российско-австрийской сборки

      Ключевое слово - СБОРКА. То есть австрийцы присылают в "коробочках" детали, типа конструктор, а все остальное (ключи, молотки и отвертки) - российское.
      Piramidon
      1. НЕКСУС Сегодня, 18:10
        Цитата: Piramidon
        Ключевое слово - СБОРКА. То есть австрийцы присылают в "коробочках" детали, типа конструктор, а все остальное (ключи, молотки и отвертки) - российское.

        Даже если так,что тут плохого?Австрийцы плюют на санкции и хотят с нами работать. Освоение этих самолетов и приведет к постепенному осваиванию производства этих машин на нашей территории. Важно ,что закупают и делают.А говорить об импортозамещении...ну это конечно занятно,но Россия не СССР и многое приходиться либо восстанавливать либо вообще начинать с нуля.
        НЕКСУС
  3. kap-lei Сегодня, 11:02
    Для ПЛП лётчиков-транспортников и такие в самый раз
    kap-lei
  4. Sergey53 Сегодня, 11:04
    Чего только у нас уже не закупили и не наплодили. Сразу заметно что идёт борьба за уменьшение однотипной техники, дублирующей друг друга.
    Sergey53
  5. Spez Сегодня, 11:31
    L-410 - братская могила
    Spez
  6. Геркулесыч Сегодня, 11:37
    С Итальянцами совместно обкакались, выводы не сделали, возгорели желанием обгадиться с Австрийцами? fool А что, сами уже не можем? Скоро боевые самолеты в кооперации с Китаем и Индией делать будем -позор! !!!!!!
    Геркулесыч
    1. perepilka Сегодня, 11:54
      Так пытались уже, с Индией, FGFA, аналог Т-50. Но чёт не срослось, индусам халявных технологий захотелось, всех и сразу what
      Ну, если по русски, жену отдай дяде, а сам иди к...
      Что Украина и сделала, передав китайцам Ан-225
      perepilka
  7. silberwolf88 Сегодня, 11:40
    Странная какая-то политика ... номенклатура учебной авиации расползается на новые типы ... и ограниченные партии летательных аппаратов ... которые потом будет тяжело обслуживать в местах подготовки ... и на сколько вообще адекватно готовить пилотов ВТА на этом??? ... в 40-50 в Балашове поднимали в небо на учебных яках а потом на Ли-2 ... может и сейчас заложить в программу такой подход ... начинать с нового яка ... а потом на ИЛ - 114 например ...
    silberwolf88
    1. DenZ Сегодня, 15:04
      Цитата: silberwolf88
      Странная какая-то политика ... номенклатура учебной авиации расползается на новые типы ... и ограниченные партии летательных аппаратов ... которые потом будет тяжело обслуживать в местах подготовки ...

      Видимо пытаются уцепиться за то что можно сделать быстро. Иначе это (то о чем Вы пишите) объяснить трудно. Видел эти самолетики живьем на форуме "Армия 2016" на аэродроме Уктус. Не производят они как-то впечатления, ну совсем. Этакая двухместная стрекоза чтобы только в небо подняться. Видимо только для начального этапа обучения.
      DenZ
      1. Олежек Сегодня, 15:43
        Видимо пытаются уцепиться за то что можно сделать быстро.


        Что значит "сделать"??? am
        Олежек
  8. Олежек Сегодня, 15:33
    Diamond DA42Т - самолета российско-австрийской сборки. Их производство освоили в Екатеринбурге в 2013 году.


    То есть сборка российско-австрийская а производство ЕКБ?
    Чудны дела твои Господи...
    Олежек
  9. Олежек Сегодня, 15:40
    Минобороны закупит 35 учебно-тренировочных самолетов производства УЗГА


    Но название статьи настраивает на патриотический лад. am
    А вот чтобы с ладу не сбиться дальше лучше не читать...
    Олежек
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