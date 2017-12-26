Сводка за неделю 16-22 декабря о военной и социальной ситуации в ДНР и ЛНР от военкора «Маг»

На этой неделе после отъезда российских офицеров из СЦКК начались сильные обстрелы поселков и городов ДНР и ЛНР. Особенно пострадали города: Горловка (ДНР), Ясиноватая (ДНР), Докучаевск (ДНР), Гольмовский (ДНР), Доломитное (ДНР), Первомайск (ЛНР), Стаханов (ЛНР), Калиново (ЛНР). ВСУ применяли РСЗО «Град», артиллерию калибром 122-мми 152-мм и минометы калибром 82-мм и 120-мм. Таких обстрелов Горловки и Ясиноватой не было 2 года.Причем киевские власти всегда утверждали, что воюют против «российских оккупационных войск», а когда офицеры из СЦКК покинули Республики, то сразу начали предлагать им вернуться. Следом за киевскими властями, предложить вернуться высказались немецкие и французские власти. Я так понимаю, что в Киеве и Европе испугались, что после отъезда российских офицеров, может повторится сценарий с «Дебальцевским котлом».Разведка ДНР получила данные о том, что в районе н.п. Авдеевка из-за грубого нарушения мер безопасности в боевой машине пехоты заживо сгорело двое украинских военнослужащих. Все военнослужащие проходили службу во 2-ом дшб 95-й одшбр, которая находится в оперативном подчинении 25-й овдбр. Этот факт подтверждает слабый контроль за своими подчиненными со стороны командиров, особенно в приданных подразделениях. А также необученность украинских военнослужащих, которые допускают роковые ошибки.Разведкой также отмечено перемещение в зону ответственности 128-й огпбр трех дополнительных единиц РСЗО «Град» и до 100 человек личного состава ДУК «Правый Сектор».Отмечено, что, батальон 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ прибыл в зону ответственности 59-й мотопехотной бригады.Отсутствие тяжелого вооружения в местах хранения ежедневно фиксируется в отчетах Миссии ОБСЕ:Всего, за прошедшую неделю установлено отсутствие 2-х единиц тяжелого вооружения ВСУ -122-мм САУ «Гвоздика».Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.11:55 в районе Калиново (ЛНР) работает к/к пулемет.12:00 в районе Логвиново позиционные перестрелки с применением снайперских винтовок.15:00 в районе Докучаевска бой с применением минометов и техники.15:40 на южном фронте начался бой с применением минометов калибром 120-мм.16:00 в районе Калиново (ЛНР) обстрел наших позиций с АГС. 16:10 в районе Логвиново перестрелки. 16:20 в районе Фрунзе (ЛНР) бой с применением АГС, СПГ-9 и минометов калибром 82-мм.17:00 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов калибром 82-мм и 120-мм и БМП-1.19:05 в районе Логвиново бой усилился, применяется АГС, СПГ-9 и БМП-1. 19:15 в районе Веселогоровка (ЛНР) наши позиции под обстрелом БМП-1. 19:55 юго-западнее Горловки прилетело два снаряда калибром 122-мм, завязался бой с применением минометов.21:45 юго-западнее, западнее и севернее Горловки бой с применением минометов, есть попадания мин в частный сектор.21:50 в районе Калиново (ЛНР) продолжается тяжелый бой с применением к/к пулеметов, гранатометов и СПГ-9. 22:35 в районе Первомайска (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов, АГС и минометов калибром 82 -мм.23:35 Петровское под обстрелом САУ «Гвоздика» калибром 122-мм, всего было выпущено три снаряда.23:50 западнее Докучаевска бой и обстрел с гранатометов и минометов.23:50 в районе Красный Лиман (ЛНР) обстрел с СПГ-9 и минометов калибром 82-мм и 120-мм.В субботу в результате утреннего обстрела ВСУ с применением 120-мм минометов в н.п. Гольмовский получил ранение Литовченко С.Н. 1975 г.р.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 30 раз.На Донецком направлении по районам девяти населенных пунктов противник выпустил, 48 мин калибром 82-мм и 120-мм. Кроме того противник вел обстрелы из БТР, а также различных типов гранатометов и стрелкового оружия.На Мариупольском направлении по районам семи населенных пунктов подразделения ВСУ выпустили 62 артиллерийских снаряда калибром 122-мм и 66 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также применял различные типы стрелкового оружия. Также, продолжились вражеские обстрелы н.п. Петровское артиллерией калибром 122-мм. Ночью на спящих жителей окраин населенного пункта было обрушено 62 снаряда. Кроме того минометы террористов ВСУ вновь повредили линии электропередач, оставив без света часть н.п. Коминтерново.На Горловском направлении по району н.п. Озеряновка враг выпустил шесть танковых снарядов и 8 мин калибром 120-мм, а также обстрелял район шахты Изотова из стрелкового оружия. Украинские каратели целенаправленно били по жилым домам и действующему детскому саду № 125 «Березка» н.п. Гольмовский.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 10 раз - минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, РПГ, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиново, Логвиново, Фрунзе, Веселогоровка, Первомайск, Красный Лиман.07:50 Аэропорт под обстрелом минометов и артиллерии.07:50 в районе Логвиново (ЛНР) бой с применением АГС, СПГ-9, минометов калибром 82-мм и 120-мм.07:55 север Горловки в районах Зайцево и Гольмовский минометный обстрел.08:05 в районе Калиновка тяжелый бой с применением к/к пулеметов, АГС, минометов калибром 120-мм и артиллерии калибром 122-мм. Всего прилетело 10 мин и 15 снарядов. 10:20 в районе Калиновка после перерыва обстрел наших позиций с АГС. 10:45 в районе Желобок (ЛНР) обстрел наших позиций с к/к пулеметов.14:30 на южном фронте минометные обстрелы наших позиций. 16:50 в районе Калиновка минометный обстрел калибром 82-мм, всего прилетело 32 мины.17:30 на южном фронте два часа без перерыва продолжаются минометные обстрелы.17:30 в районе Докучаевска позиционные бои с применением АГС, минометов и БМП-1.18:30 в районе Калиновка продолжаются бои и обстрелы наших позиций с короткими перерывами. Применяются минометы калибром 82-мм и БМП-1.19:00 в районе Калиново (ЛНР) позиционные перестрелки с применением к/к пулеметов.19.30 в районе Фрунзе (ЛНР) минометный обстрел.20:30 в районе Христовое (ЛНР) обстрел с АГС.20:30 в районе Фрунзе (ЛНР) обстрел с к/к пулеметов.20:45 в районе Калиново (ЛНР) продолжается бой с применением к/к пулеметов.22:00 в районе Калиновка также продолжается бой с применением к/к пулеметов.23:10 в районе Калиновка повторился утренний минометный и арт обстрел. Применялись минометы калибром 82-мм и 120-мм и артиллерия калибром 122-мм. Всего прилетело 30 мини 10 снарядов.23:30 на линии фронта Аэропорт-Спартак – ЯБП продолжаются бои с применением минометов.23:30 севернее Горловки поселки Зайцево и Гольмовский под минометным обстрелом.В воскресенье ВСУ обстреляли ДНР 17 раз.На Донецком направлении по районам шести населенных пунктов противник выпустил 10 артиллерийских снарядов калибром 122-мм и 152-мм, 31 мину калибром 82-мм и 120-мм. Кроме того, вели обстрелы из БТР, а также различных типов гранатометов и стрелкового оружия. По н.п. Трудовские враг выпустил 6 артиллерийских снарядов калибром 152-мм и 10 мин калибром 120-мм. Обстрел велся по команде военного преступника командира 30-й омбр (отдельной механизированной бригады).На Мариупольском направлении подразделения ВСУ выпустили 36 мин калибром 120-мм. Военные преступники из 9-го батальона 59-й омпбр (отдельной мотопехотной бригады) нанесли массированный минометный удар по н.п. Саханка с применением 27 мин калибром 120-мм. Обстрел велся с направления н.п. Лебединское. В результате обстрела сразу восемь домов по улице Октябрьская получили повреждения остекления и кровли.На Горловском направлении по району н.п. Гольмовский враг выпустил 39 мин калибром 120-мм, а также обстрелял район н.п. Зайцевое из гранатометов и стрелкового оружия. Также украинская сторона применяла БПЛА для корректировки огня на Горловском направлении при обстрелах н.п. Гольмовский. Наши подразделения для защиты мирных жителей Республики были вынуждены применить незапрещенное Минскими договоренностями оружие на подавление огневых точек противника. В результате чего не менее трех карателей были уничтожено. Только благодаря решительным действиям наших военнослужащих, жертв среди мирных жителей, удалось избежать.В вокресенье ВСУ обстреляли ЛНР 14 раз, применив артиллерию 122-мм, минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Логвиново, Калиновка, Желобок, Калиново Борщеватое, Фрунзе, Христовое.10:40 в районе Фрунзе (ЛНР) минометный обстрел. 13:40 в районе Веселогоровка (ЛНР) обстрел с к/к пулеметов и БМП-1.15:45 в районе Голубовский (ЛНР) минометный обстрел. 16:00 в районе Еленовка бой с применением снайперских винтовок и к/к пулеметов.17:50 поселок Новолуганское (Украина), который был занят ВСУ в феврале 2017, обстрелян с РСЗО «Град» с целью провокации. Всего прилетело 20 реактивных снарядов.18:50 западнее и севернее Горловки бои с применением к/к пулеметов, гранатометов и минометов.20:10 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением АГС.20.20 в районе Первомайск (ЛНР) сильный артиллерийский обстрел калибром 152-мм. Всего прилетело 14 снарядов20:30 в районе Лозовое бой с применением к/к пулеметов и минометов калибром 120-мм.20:30 в районе Калиново (ЛНР) обстрел с применением СПГ-9 и минометов калибром 82-мм и 120-мм.20:50 в районе Калиновка минометный и арт обстрел.20:55 центр Горловки под обстрелом, есть попадания по жилым домам.20:55 Гольмовский сидит без электричества в связи сильным арт обстрелом по жилмассиву.21:10 в районе Желобок (ЛНР) минометный обстрел калибром 120-мм.21:20 в районе Стаханов (ЛНР) артиллерийский обстрел.21:25 в районе Смелое (ЛНР) сильный минометный обстрел калибром 82-мм и120-мм.21:35 в районе Нижнее Лозовое минометный и арт обстрел, работали 120-мм минмоеты и артиллерия калибром 152-мм.22:05 на южном фронте бои с применением к/к пулеметов и техники.22:20 в районе Лозовое минометный обстрел калибром 120-мм.22:30 на линии фронта Калиново – Стаханов - Первомайск (ЛНР) минометные и арт обстрелы. Работают минометы калибром 82-мм и 120-мм и артиллерия калибром 122-мм и 152-мм.22:55 Гольмовский под обстрелом РСЗО «Град».23:20 западнее Горловки бой с применением к/к пулеметов, гранатометов и минометов.В понедельник в результате обстрелов получили ранения двое мирных жителей нашей Республики – Селиверстова Ю.А 1996 г.р. и Кулюк Г.З. 1957 г.р.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 33 раза.На Донецком направлении по районам семи населенных пунктов противник выпустил 33 мины калибром 82-мм и 120-мм, и вел обстрелы из различных типов гранатометов и стрелкового оружия.На Мариупольском направлении по районам трех населенных пунктов подразделения ВСУ выпустили 32 мины калибром 82-мм и 120-мм, и продолжил обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.На Горловском направлении по районам шести населенных пунктов враг выпустил 30 реактивных снарядов РСЗО «Град», 43 артиллерийских снаряда калибром 122-мм и 152-мм, 139 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия.Вечером и ночью каратели из 54-й и 128-й бригад ВСУ вели целенаправленные обстрелы из артиллерийского вооружения мирных кварталов н.п. Доломитное, Гольмовский и Зайцево. В результате этих военных преступлений получили повреждения четырнадцать домов и газовая трубы в н.п. Гольмовский а также два домостроения и газовая труба в н.п. Горловка.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 13 раз, применив артиллерию 152-мм, минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Фрунзе, Веселогоровка, Голубовский, Калиново, Первомайск, Лозовое, Калиновка, Желобок, Стаханов, Смелое, Нижнее Лозовое.08:00 в районе Санжаровка (ЛНР) тяжелый бой с применением к/к пулеметов, минометов калибром 82-мм и120-мм и БМП-1.08:00 в районе Алмазная (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов, АГС, СПГ-9 и минометов калибром 82-мм и 120-мм.08:20 в районе Первомайск (ЛНР) бой с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, АГС, минометов калибром 82-мм и 120-мм и БМП-1.09:55 в районе Калиново (ЛНР) минометный обстрел калибром 120-мм.10:30 в районе Голубовское (ЛНР) минометный обстрел калибром 120-мм.10:55-14:00 Докучаевск находился три часа под обстрелом. «Было выпущено: 3 мины калибром 82-мм, произведено 45 выстрелов из БМП-2, 22 выстрела – из БМП-1, также применялось СПГ – 4 гранаты, АГС – 29 гранат, крупнокалиберное и стрелковое оружие», – сообщает Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.11:55 в районе Донецкий обстрел с СПГ-9 и минометов калибром 82-мм и 120-мм.13:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои и обстрелы с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС, СПГ-9, минометов калибром 82-мм и 120-мм, артиллерии калибром 122-мм и 152-мм, и техники.16:00 севернее Горловки районы Зайцево и Гольмовский под обстрелом артиллерии калибром 122-мм и 152-мм.16:45 Докучаевск снова под минометным обстрелом.17:30 Докучаевск бой с применением к/к пулеметов, СПГ-9, минометов калибром 82-мм и 120-мм и БМП-2.18:10 в районе Вольво-Центра бой с применением к/к пулеметов, АГС и минометов.18:20 Докучаевск обстрел продолжается к/к пулеметы, минометы и БМП-2.20:30 юго-западнее, западнее и севернее Горловки бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС, СПГ-9, минометов калибром 82-мм и БМП-1.20:45 в районе Сокольники (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов и минометов.22:30 Докучаевск продолжает страдать от сильных обстрелов.Во вторник, при защите Республики, погиб один военнослужащий ВС ДНР.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 41 раз.На Донецком направлении по районам двенадцати населенных пунктов противник выпустил 1 артиллерийский снаряд калибром 152-мм, 90 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также вел обстрелы из различных типов гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов со стороны противника повреждения получили четыре домостроения в н.п. Докучаевск.На Мариупольском направлении по районам пяти населенных пунктов подразделения ВСУ выпустили 55 мин калибром 82-мм и 120-мм, и продолжил обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.На Горловском направлении по районам трех населенных пунктов враг выпустил 15 артиллерийских снарядов калибром 122-мм и 152-мм, 20 мин калибром 120-мм, а также вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Ночью из РСЗО «Град» был обстрелян н.п. Доломитное.Во вторник ВСУ обстреляли ЛНР 7 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Санжаровка, Алмазная, Первомайск, Калиново, Голубовка, Донецкий, Сокольники.00:20 на линии фронта Стаханов – Первомайск (ЛНР) артиллерийский обстрел, также применяется реактивная артиллерия.15:25 в районе Голубовское (ЛНР) обстрел с к/к пулеметов и АГС.20:35 в районе Голубовское (ЛНР) снова обстрел с к/к пулеметов, АГС и минометов.20:45 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС и СПГ.21:35 в районе Калиново (ЛНР) продолжается бой с применением гранатометов, СПГ-9 и БМП-1.21:40 в районе Красный Яр (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов и АГС.22:00 центр Ясиноватой подвергся артиллерийскому удару калибром 122-мм. ВСУ нанесли артиллерийский удар из 122-мм орудий с западной окраины н.п. Авдеевка. Всего по центру города было выпущено 28 снарядов.22:05 севернее Горловки в районе Гольмовский обстрел минометами калибром 82-мм и 120-мм.В среду в результате обстрела артиллерией ВСУ н.п. Ясиноватая, погиб один мирный житель, еще трое получили ранения.При защите Республики, погиб один военнослужащий ВС ДНР.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 36 раз.На Донецком направлении по районам одиннадцати населенных пунктов противник выпустил 28 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 145 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также вел обстрелы из различных типов гранатометов и стрелкового оружия.В результате обстрела артиллерией ВСУ н.п. Ясиноватая повреждено четырнадцать домостроений, в том числе общеобразовательная школа №6 и посечено осколками восемь автомобилей.На Мариупольском направлении по районам трех населенных пунктов подразделения ВСУ выпустили 16 мин калибром 82-мм и 120-мм, и продолжил обстрел из гранатометов и стрелкового оружия.На Горловском направлении по району н.п. Верхнеторецкого, Нижнего враг вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 6 раз, применив минометы 82-мм, АГС, СПГ, РПГ, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Голубовское, Калиново Борщеватое, Калиново, Красный Яр, Логвиново.00:40 в районе Логвиново продолжается бой с применением гранатометов и БМП-1.14:30 в районе Логвиново после перерыва возобновился бой с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, АГС, минометов калибром 82-мм и БМП-1.15:00 на южном фронте начались бои с применением СПГ-9 и минометов калибром 120-мм.18:10 в районе ЯБП начался вечерний бой с применением к/к пулеметов и минометов.18:20 на южном фронте продолжается бой с применением АГС и минометов.20:30 в районе Логвиново бой с применением к/к пулеметов и гранатометов.20:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС, СПГ-9, минометов и артиллерии.20:50 севернее Горловки в районе Зайцево бой с применением к/к пулеметов и минометов.22:20 в районе Красный Лиман (ЛНР) обстрел с АГС.22:50 на линии фронта Александровка - Петровский р-н Донецка бой с применением к/к пулеметов и минометов.23:20 в районе Смелое (ЛНР) обстрел с применением минометов калибром 82-мм, БМП-1 и БМП-2.23:25 Петровский р-н Донецка продолжает страдать от минометного обстрела.23:30 в районе Аэропорта продолжается бой с применением к/к пулеметов , минометов и техники.В четверг ВСУ обстреляли ДНР 28 раз.На Донецком направлении противник применил артиллерию, минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам восьми населенных пунктов выпущено 22 артиллерийских снаряда калибром 122-мм и 104 мины калибром 82-мм и 120-мм.На Мариупольском направлении противник выпустил 22 артиллерийских снаряда калибром 122-мм и 61 мину калибром 82-мм и 120-мм по районам трех населенных пунктов.На Горловском направлении украинские силовики выпустили более 30 реактивных снарядов РСЗО «Град» по северным окраинам Донецка (район Вольво-центра), при этом часть реактивных снарядов попало по н.п. Пески, находящегося под контролем Украины, а также применили минометы калибром 120-мм, гранатомёты и стрелковое оружие по районам н.п. Верхнеторецкое, Гольмовский и Доломитное. В результате обстрелов ВСУ повреждения получили пять жилых домов в н.п. Доломитное.В четверг ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза, применив минометы 82-мм, АГС, РПГ, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Логвиново, Красный Лиман, Смелое.00:00 на линии фронта Старомихайловка – Аэропорт – Спартак сильные бои и минометные и арт дуэли.02:20 на линии фронта Вольво-Центр – Аэропорт с небольшими перерывами продолжается артиллерийский обстрел.03:30 в районе Старомихайловки сильный арт обстрел.с 9:00 до 10:00 по северным окраинам Донецка («Вольво-Центр») ВСУ нанесли удар из РСЗО «Град». Всего враг выпустил более 30 реактивных снарядов. Уточняется, что огонь велся с направления поселка Нетайлово Ясиноватского района. В районе обстрела отмечены повреждения линии электропередачи. Кроме того, по данным командования, часть реактивных снарядов попала по району подконтрольного украинским властям поселку Пески к северу от Донецка.15:10 в районе Лозовое обстрел наших позиций с СПГ-9.16:45 Калиновка под обстрелом БМП-1,всего выпущено 15 снарядов калибром 73-мм.16:50 в районе ЯБП бой с применением к/к пулеметов, ВОГов, минометов и техники.19:45 на Светлодарской дуге позиционные перестрелки с применением к/к пулеметов и гранатометов.20:35 в районе Логвиново тяжелый бой с применением к/к пулеметов, АГС0 минометов калибром 120-мм и БМП-1.23:50 на южном фронте обстрел с минометов калибром 82-мм и 120-мм.23:50 Ясиноватая под минометным обстрелом калибром 82-мм и 120-мм.23:50 в районе Калиново (ЛНР) начался сильный обстрел минометами калибром 82-мм и 120-мм и артиллерией калибром 152-мм.В пятницу ВСУ обстреляли ДНР 23 раза.На Донецком направлении по районам десяти населенных пунктов противник выпустил 8 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 140 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также вел обстрелы из ПТУР и различных типов гранатометов и стрелкового оружия. На Горловском направлении враг вел огонь по районам Верхнеторецкого и Зайцево из БТР, гранатометов и стрелкового оружия. На Мариупольском направлении подразделения ВСУ выпустили 21 мину калибром 120-мм по районам населенных пунктов Сосновское и Ленинское.За сутки украинские силовики 3 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы 120-мм, АГС, СПГ, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Лозовое, Калиновка, Логвиново.За прошедшую неделю- в результате обстрелов со стороны ВСУ н.п. Ясиноватая погиб один мирный житель. Шесть жителей населенных пунктов Ясиноватая, Горловка и Гольмовский получили ранения.- погибло двое военнослужащих ВС ДНР.- ВСУ обстреляли ДНР 210 раз, противник применил по территории Республики 1430 реактивных снарядов, артиллерийских, танковых снарядов и мин калибром 82-мм и 120-мм.Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы двадцати пяти населённых пунктов Республики. Частичному повреждению и разрушению подверглись пятьдесят четыре домостроения, в их числе детский сад, поликлиника и общеобразовательная школа в населенных пунктах Ясиноватая, Горловка, Гольмовский, Доломитное, Докучаевск и Саханка.- в результате обстрелов, в ЛНР погибла одна мирная жительница, еще трое мирных жителей ЛНР были ранены.- погиб один военнослужащий ВС ЛНР.- ВСУ обстреляли ЛНР 61 раз. Огонь велся из всех видов вооружения. В том числе применялись запрещенные Минскими договоренностями 122-мм и 152-мм артиллерийские орудия, 82-мм и 120-мм минометы, гранатометы различных типов, вооружение БМП, стрелковое оружие. Всего по территории Республики было выпущено 1404 снаряда, мин и гранат.По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны вооруженных сил Украины уменьшилось на 28. В результате обстрелов населенных пунктов Донецкий, Стаханов, Первомайск и Калиново разрушения получили 11 многоквартирных домов, 21 частный дом, поликлиника, помещение кафе, агрегатный завод, газопровод, линия электропередачи, вследствие чего обесточена ЗФС четвертого подъема, также были обесточены 34 трансформатора электроподстанции.