Сирийцы в районе Голанских высот задействовали танки Т-55МВ
В последнее время танки Т-55МВ редко использовались сирийской армией в боевых действиях. Однако, во время операции против террористов в Бейт-Джине, в районе Голанских высот, в дело снова были пущены бывшие «антиМеркавы», пишет Вестник Мордовии.
«200 средних Т-55МВ были закуплены Сирией для противостояния израильским танкам "Меркава" на Голанских высотах. Машины имели усовершенствованные прицельные системы, которые позволяли применять противотанковые управляемые ракеты. На башне и в передней части корпуса монтировалась противокумулятивная динамическая защита "Контакт-1", устанавливался более мощный двигатель», – говорится в материале Льва Романова.
Израильская армия постоянно совершенствовала свою бронетехнику, и со временем модернизированные «пятдесятпятые» стали значительно уступать «Меркавам» последних версий. Скорее всего, со временем сирийцы заменили бы эти танки на более современные, но в стране началась гражданская война.
В целом Т-55МВ неплохо показали себя в боях. «Благодаря динамической защите их было труднее подбить, чем ранние версии Т-72», – отмечает автор.
Теперь устаревшие боевые машины используются в основном для огневой поддержки наступающих подразделений. Против террористов применяются осколочно-фугасные снаряды, а также спаренные и зенитные пулеметы.
«200 средних Т-55МВ были закуплены Сирией для противостояния израильским танкам "Меркава" на Голанских высотах. Машины имели усовершенствованные прицельные системы, которые позволяли применять противотанковые управляемые ракеты. На башне и в передней части корпуса монтировалась противокумулятивная динамическая защита "Контакт-1", устанавливался более мощный двигатель», – говорится в материале Льва Романова.
Израильская армия постоянно совершенствовала свою бронетехнику, и со временем модернизированные «пятдесятпятые» стали значительно уступать «Меркавам» последних версий. Скорее всего, со временем сирийцы заменили бы эти танки на более современные, но в стране началась гражданская война.
В целом Т-55МВ неплохо показали себя в боях. «Благодаря динамической защите их было труднее подбить, чем ранние версии Т-72», – отмечает автор.
Теперь устаревшие боевые машины используются в основном для огневой поддержки наступающих подразделений. Против террористов применяются осколочно-фугасные снаряды, а также спаренные и зенитные пулеметы.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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