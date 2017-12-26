19:21 26 декабря

Сирийцы в районе Голанских высот задействовали танки Т-55МВ

В последнее время танки Т-55МВ редко использовались сирийской армией в боевых действиях. Однако, во время операции против террористов в Бейт-Джине, в районе Голанских высот, в дело снова были пущены бывшие «антиМеркавы», пишет Вестник Мордовии.

Сирийцы в районе Голанских высот задействовали танки Т-55МВ


«200 средних Т-55МВ были закуплены Сирией для противостояния израильским танкам "Меркава" на Голанских высотах. Машины имели усовершенствованные прицельные системы, которые позволяли применять противотанковые управляемые ракеты. На башне и в передней части корпуса монтировалась противокумулятивная динамическая защита "Контакт-1", устанавливался более мощный двигатель», – говорится в материале Льва Романова.




Израильская армия постоянно совершенствовала свою бронетехнику, и со временем модернизированные «пятдесятпятые» стали значительно уступать «Меркавам» последних версий. Скорее всего, со временем сирийцы заменили бы эти танки на более современные, но в стране началась гражданская война.



В целом Т-55МВ неплохо показали себя в боях. «Благодаря динамической защите их было труднее подбить, чем ранние версии Т-72», – отмечает автор.

Теперь устаревшие боевые машины используются в основном для огневой поддержки наступающих подразделений. Против террористов применяются осколочно-фугасные снаряды, а также спаренные и зенитные пулеметы.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 30

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  1. Геркулесыч Сегодня, 12:00
    Жалко, что в башню танка орудие помощнее установить нельзя! soldier
    Геркулесыч
    1. Джедай Сегодня, 12:11
      Цитата: Геркулесыч
      Жалко, что в башню танка орудие помощнее установить нельзя!

      А зачем?
      Теперь устаревшие боевые машины используются в основном для огневой поддержки наступающих подразделений. Против террористов применяются осколочно-фугасные снаряды, а также спаренные и зенитные пулеметы.

      Со своей задачей справляются, раз используют. Выбирать-то особо не приходится...
      Джедай
    2. Per se. Сегодня, 13:11
      Цитата: Геркулесыч
      Жалко, что в башню танка орудие помощнее установить нельзя!
      Почему же нельзя, в Харькове подобная модернизация проводилась, как Т-55 АГМ.
      Модернизация боевого отделения позволяет по желанию заказчиков устанавливать в башню 125-мм орудие КБМ1[7] или 120-мм КБМ2 (позволяющее вести стрельбу снарядами стандарта НАТО).
      Орудие может вести огонь всеми видами снарядов: управляемыми ракетами «Комбат», осколочно-фугасными, осколочно-шрапнельными снарядами, бронебойными и кумулятивными снарядами. Дальность стрельбы обычными снарядами составляет от 2000 до 3000 метров, ракетами — до 5000 метров (вероятность попадания 80%).
      На машине в задней части башни в бронированном отсеке установлен автомат заряжания. Благодаря этому количество членов экипажа в танке сократилось до 3 человек. Так же автомат заряжания дал возможность увеличить скорострельность машины до 8 выстрелов в минуту. Пулемётное вооружение машины стандартное, 7,62 мм спаренный пулемёт и 12,7 мм – зенитный, правда, в зависимости от заказа пулемёты могут устанавливаться наши или НАТОвские.
      Per se.
      1. Лексус Сегодня, 14:14
        Овчинка выделки не стоит. Может и есть какой выигрыш во времени, но под замену подходят, как правило, самые дорогостоящие составляющие (СУО, орудие, двигатель и трансмиссия, системы жизнеобеспечения, доп. бронирование), которые в цене готового изделия доходят до 80%.
        Лексус
        1. Per se. Сегодня, 17:21
          Цитата: Лексус
          Овчинка выделки не стоит.
          Ну, это смотря кто и как бабло под это дело стричь будет. Во всё мире Т-55 модернизируют или переделывают, например, очень экономные израильтяне не поленились, в своё время, переделать трофейные Т-54/Т-55 в БТР "Ахзарит", и шкурка выделки стоила. На фото словенская модернизация Т-55, кстати, с заменой орудия на 105 мм L7.
          Per se.
  2. Геркулесыч Сегодня, 12:02
    Голланские высоты рядом -сейчас израильтяне кинуться спасать своих "карманных "боевиков, как всегда, обстреляв позиции армии Сирии -знакомая песня!
    Геркулесыч
    1. Tiras Сегодня, 12:06
      Ваша ничем не подтвержденная писанина - это всем знакомая песня.
      Tiras
      1. Кот Всапогах Сегодня, 12:14
        уже не раз они били по САА на голланах, откровенно прикрывая бармалеев hi
        Кот Всапогах
        1. Михаил Филиппов Сегодня, 12:24
          Асад контактирует с Хезболлой и поставляет им вооружение. Потому Израилю иметь у себя на границе асадитов (а почитай и Хезболлу) не в его интересах. Ему выгоднее чтобы приграничье контролировала не САА, а ССА
          Михаил Филиппов
          1. Варяг_0711 Сегодня, 12:32
            Михаил Филиппов Сегодня, 12:24 ↑ Новый
            Асад контактирует с Хезболлой и поставляет им вооружение.
            И что из того? Израиль контактирует с ИГИЛ, лечит их боевиков на своей территории и поставляет им не только вооружение, а вообще все необходимое.
            Потому Израилю иметь у себя на границе асадитов (а почитай и Хезболлу) не в его интересах.
            Не в интересах Сирии иметь у себя на границе Израиль, так будет вернее. Да и вообще Израиль это гнойник на теле Ближнего Востока.
            Ему выгоднее чтобы приграничье контролировала не САА, а ССА
            А нам выгодно, чтобы таких как вы контролировали врачи из психбольницы.
            Варяг_0711
            1. Tiras Сегодня, 12:59
              Цитата: Варяг_0711
              И что из того? Израиль контактирует с ИГИЛ, лечит их боевиков на своей территории и поставляет им не только вооружение, а вообще все необходимое.


              Это ваша и асадовской пропаганды выдумка.

              Цитата: Варяг_0711
              Не в интересах Сирии иметь у себя на границе Израиль, так будет вернее. Да и вообще Израиль это гнойник на теле Ближнего Востока.


              Да да, во всем Израиль виноват laughing

              Цитата: Варяг_0711
              А нам выгодно, чтобы таких как вы контролировали врачи из психбольницы


              Вам это кому? У меня подозрения, что явно не России wink
              Tiras
            2. Михаил Филиппов Сегодня, 13:27
              Только в этот "гнойник" ездят учиться, лечиться и работать
              Михаил Филиппов
          2. voyaka uh Сегодня, 13:38
            "Ему выгоднее чтобы приграничье контролировала не САА, а ССА"///

            Вы правы. Но ССА - слабенькая. И ее потеснила Нусра. А в последние дни дружно шииты:
            Хизбалла, пришлая иракская милиция и сирийские шииты начали давить Нусру.
            voyaka uh
        2. Tiras Сегодня, 12:28
          Цитата: Кот Всапогах
          уже не раз они били по САА на голланах, откровенно прикрывая бармалеев


          Вранье. Били по Асаду, когда тот не следил за территорией и своими бойцами и снаряды летели в Израиль. Или когда Асад помогал террористам Хизбалла хранить, перевозить, производить оружие или осесть около границ с Израилем.

          Бармалеев Израиль никогда не прикрывал, больше того, когда те лезли на Израиль - ударял по ним , как было например с Нусрой.
          Tiras
          1. Кот Всапогах Сегодня, 13:06
            что то я не припомню громких заявлений и выражения озабоченности по поводу обстрелов тер. Израиля со стороны САА. А вот по поводу обстрелов САА со стороны Израиля в тот момент когда те ведут бои с ИГИЛ просто уйма! hi
            Кот Всапогах
            1. Tiras Сегодня, 13:27
              Цитата: Кот Всапогах
              что то я не припомню громких заявлений и выражения озабоченности по поводу обстрелов тер. Израиля со стороны САА


              От Израиля не слышали? Точно?
              Из страны с которой Израиль в состоянии войны летят снаряды и Асад, который помогает террористам Хизбалла против Израиля, какую вы ожидали реакцию Израиля?

              Израиль даёт понять, что не даст террористам Хизбалла осесть около границ и не даст Асаду помогать им это сделать и допускать обстрела территории Израиля. Как словами так и действиями.





              Цитата: Кот Всапогах
              А вот по поводу обстрелов САА со стороны Израиля в тот момент когда те ведут бои с ИГИЛ просто уйма!


              И все почему-то ОБС Асада wink
              Tiras
            2. Михаил Филиппов Сегодня, 13:28
              С ИГИЛ или с ССА? Израилю не выгоден ИГИЛ, но и не выгодны асадиты - и те и другие по сути против него
              Михаил Филиппов
          2. voyaka uh Сегодня, 13:34
            У нас сейчас дилемма: около Голан воюют Нусра с Хизбаллой.
            И то, и то - дрейк одинаковый. Кого мочить? recourse
            voyaka uh
            1. Варяг_0711 Сегодня, 14:01
              voyaka uh Сегодня, 13:34 ↑
              Кого мочить? recourse
              Желательно самих себя! И желательно в сортире, как и подобает мочить настоящих террористов.
              Варяг_0711
              1. Tiras Сегодня, 14:10
                Какой вы злюка wassat
                Tiras
                1. Варяг_0711 Сегодня, 14:15
                  Да вот с такими "вояками ухами", "профессорами", "аталефами" и прочими представителями государства под флагом с шестипалой звездой, и станешь тут злюкой. Столько блевотины выливают на сайте.
                  А оправдание террористических действий Израиля вообще считаю подлостью, впрочем как и действия самих израильских террористов.
                  Варяг_0711
                  1. voyaka uh Сегодня, 14:54
                    " и станешь тут злюкой."///

                    Здоровье - главное. А то - инфаркт и , как "Варяг", с песней на дно. stop
                    voyaka uh
                    1. Варяг_0711 Сегодня, 15:06
                      voyaka uh Сегодня, 14:54 ↑
                      Здоровье - главное. А то - инфаркт и , как "Варяг", с песней на дно. stop
                      Не бзди, не дождешься! tongue
                      Варяг_0711
            2. А. Привалов Сегодня, 17:37
              Цитата: voyaka uh
              У нас сейчас дилемма: около Голан воюют Нусра с Хизбаллой.
              И то, и то - дрейк одинаковый. Кого мочить? recourse

              Пожелаем полной и окончательной победы обеим сторонам. wassat
              А. Привалов
      2. Комментарий был удален.
        1. Tiras Сегодня, 12:40
          Цитата: Геркулесыч
          Tiras- опровергните мое заявление, или вы простой б*******л!


          Тут опровергать нечего, так как ваша писанина ничем не доказана.

          Это. Все равно, что вы бы написали, что на вас накакал голубь и его послали израйлетяне и вы требовали бы от меня опровергнуть ваше заявление lol

          Вы как сирийские ОБС, что сообщали о сбитом самолёте Израиля, о якобы пойманых /убитых советниках, помощи Израиля террористам и при этом ни одного доказательства, ни одного подтверждения. Одни пустые слова.
          Tiras
  3. AlexVas44 Сегодня, 12:20
    Тема анимированная. Про эти 200 Т-55МВ единственно, что не упомянули, так это то, что они закуплены в Украине.
    https://vpk.name/news/144811_siriiskie_modernizir
    ovannyie_t55mv_okazalis_luchshe_chem_nekotoryie_m
    odifikacii_t72.html
    AlexVas44
    1. Вадим237 Сегодня, 13:02
      Да эти танки там, ПТРК разнесут вдребезги.
      Вадим237
  4. BAI Сегодня, 17:30
    Т-55МВ были закуплены Сирией для противостояния израильским танкам "Меркава"

    Как можно называть "антиМеркавой" танк, коэффициент детонации боекомплекта (стеллаж для снарядов - топливный бак) которого выше, чем у Т-34, и картина взрывающихся Т-55 подвигла (если не ошибаюсь - какого-то израильского генерала) на создание "Меркавы"?
    BAI
  5. Doliva63 Сегодня, 18:31
    "Теперь устаревшие боевые машины используются в основном для огневой поддержки наступающих подразделений. "
    Афигеть! laughing А раньше - для танковых дуэлей, что ли? belay Так-то наши танки для поддержки пехоты и предназначены. laughing
    Doliva63
  6. Doliva63 Сегодня, 18:35
    Цитата: voyaka uh
    У нас сейчас дилемма: около Голан воюют Нусра с Хизбаллой.
    И то, и то - дрейк одинаковый. Кого мочить? recourse

    Как кого? Израиль! laughing
    Doliva63
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