19:22 26 декабря

Россия начала формировать постоянную группировку в Сирии

Россия приступила к формированию постоянной группировки в Тартусе и Хмеймиме в Сирии, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

На прошлой неделе верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме
— заявил глава Минобороны на селекторном совещании.

Россия начала формировать постоянную группировку в Сирии



Он поблагодарил парламент за ратификацию соглашений. Сегодня Совет Федерации рассмотрел документ, предполагающий расширение пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе до полноценной военно-морской базы.

Договор определяет порядок захода российских военных кораблей в сирийские порты, их регистрации и перемещения военной техники. Оговаривается, что одновременно в Тартусе могут находиться 11 кораблей, включая атомные.

Расходы на расширение базы составят 3,2 миллиарда рублей в год. Соглашение действует в течение 49 лет с возможностью его автоматического продления на 25-летние периоды.

Протокол, который регулирует вопросы размещения российской авиационной группы в Сирии, парламент одобрил летом 2017 года.

Одиннадцатого декабря президент отдал приказ о выводе значительной части контингента из Сирии после разгрома террористов. При этом заявлялось, что российские базы в Хмеймиме и Тартусе продолжат функционировать, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 24

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  1. Neserg Сегодня, 12:03
    Вот щас Либералы раскричатся 3 лярда в год можно было на медицину или учебу пустить.
    Neserg
    1. Геркулесыч Сегодня, 12:06
      Как сказал один герой одного фильма "в пасть им эти деньги засунуть надо "!Чтобы рта без разрешения не пытались открыть!
      Геркулесыч
      1. Neserg Сегодня, 12:09
        Это понятно.
        Критиковать всегда проще.
        А вот что-то предложить а уж делать это уже требует совсем других усилий и знаний.
        Думаю что многие оппоненты Путина не упустят момента затронуть эти расходы против него.
        Neserg
      2. seti Сегодня, 12:38
        По моему мнению большая ошибка заключать с сирийской стороной соглашение всего на 49 лет. Говорите можно будет продлить ? Власть может поменяться и привет договору. Арену ЧФ в Севастополе тоже ведь продлевали и если бы Крым не вернулся бы домой сегодня его там видимо уже не было. А была бы база НАТО.
        Учится нужно у американцев. База Гуантанамо на Кубе как пример. 3.4 тыс $ в год и гуляйте. Не берете эти деньги - ваше дело. А территория под базу с бухтой навечно по договору у США. Почему нам землю в Тартусе и Хмейниме не отдали в вечное пользование ? Скажем за 100 тыс рублей. По шапке дать тому кто заключает договоры или в жарком Магадане пусть пользу приносит.
        seti
        1. allaykbar Сегодня, 16:03
          чтоб потом оппозиционеры скакали на теме разбазаривания государственной земли православным?
          allaykbar
    2. Chertt Сегодня, 12:12
      Корпорация "Газпром" (государство владеет более 50%) содержит "эхо Москвы" Так что, для государства накладнее, вред от радиостанции или польза от военной базы
      Chertt
    3. 210окв Сегодня, 12:14
      Ага,что бы таких коль из Уренгоя побольше после этой "учебы" выходило...
      Цитата: Neserg
      Вот щас Либералы раскричатся 3 лярда в год можно было на медицину или учебу пустить.
      210окв
  2. Геркулесыч Сегодня, 12:04
    Хорошая новость! Надеюсь, что Россия оттуда больше никогда не уйдет! !!
    Геркулесыч
    1. Джедай Сегодня, 12:07
      Цитата: Геркулесыч
      Надеюсь, что Россия оттуда больше никогда не уйдет!

      Разделяю надежды, потому как свято место пусто не бывает. А работы в Сирии ещё надолго хватит, тем более что там звёздно-полосатые домой не собираются. negative
      Джедай
      1. Геркулесыч Сегодня, 12:17
        Максим hi очень даже хочется быть уверенным в том что мы в Сирии, и не только там, останемся навсегда! Возможно, со временем наши базы появится и в Ливии, и в Египте. .. hi
        Геркулесыч
        1. Идущий Сегодня, 12:20
          Думаю , мы больше ошибок делать не будем.
          Идущий
        2. Джедай Сегодня, 12:30
          Цитата: Геркулесыч
          со временем наши базы появится и в Ливии, и в Египте

          Именно в таком контексте, без слова "возможно" - согласен! wink
          Джедай
    2. Evgeniy667b Сегодня, 12:31
      Надеяться можно на кого угодно и на что угодно, но "верблда надо привязывать"
      Evgeniy667b
    3. seti Сегодня, 16:55
      Почитайте мой пост немного выше. Не нужно надеяться - нужно перенимать чужой положительный опыт по владению базами на чужой территории. Сегодня нам там рады. Пройдет время и те же сирийцы могут кричать что мы им не братья и что их окупировали. Под одобрительный гул стран Запада. И тогда кто знает как повернется барабан.
      Если мы спасли Сирию и ее народ то нам и основные плюшки. Нужно привязать эту страну к нам экономически. Кто нам мешал договорится с властями Сирии о предоставлении побережья под строительство курортной зоны на льготных условиях ? Лучше наши граждане туда через лет 5 будут летать чем в ту же Турцию Египет...Ведь там будут и наши военные.
      Я что то не слышу ни о каких экономических договорах, о расширении торговли, добыче полезных ископаемых, о развитии с/х и т.п. А их с/х могло бы существенно дополнить наш внутренний рынок тем что у нас выращивать нецелесообразно. Теснее должны быть связи это нашим странам было бы на пользу...Ждем когда все это возьмут другие ?
      seti
  3. БАРХАН Сегодня, 12:22
    Я наверно покажусь сильно меркантильным,но хотелось бы экспертного мнения,а ,что мы можем там поиметь там кроме политического влияния на верблюжатников всех мастей и кости в горле запада.Какие там вообще возможности заработать?
    БАРХАН
    1. voyaka uh Сегодня, 12:32
      Недавно же была статья на ВО, где говорилось, что Россия теперь
      имеет моральное право на разработку полезных ископаемых в Сирии.
      (Я не против - на здоровье drinks ). Но никаких особых ископаемых там нет.
      Нефти не так много, и она под курдами. Газа мало совсем. Может, найдут газ на шельфе.
      Есть фосфаты. Не большая ценность.
      voyaka uh
      1. НЕКСУС Сегодня, 18:26
        Цитата: voyaka uh
        Есть фосфаты. Не большая ценность.

        Ценность может быть не только в полезных ископаемых,но и ценность стратегическая и политическая. Например,большая ценность была базы на Кубе? Там нет ископаемых,однако воздействие на Штаты политическое было очевидным.
        НЕКСУС
  4. loginovich Сегодня, 12:24
    Так же гарант вывел войска из Cирии ,или это и есть секретный план путина.?
    loginovich
    1. allaykbar Сегодня, 12:39
      Так же гарант вывел войска из Cирии ,или это и есть секретный план путина.?


      тяжело наверное жить укроинцем. вокруг все так не понятно и дивно. не то шо с кастрюлей власть свергать. на майдане как на войне, все просто - вот там зло. а тут добро. И даже голову включать не надо. А тут везде все хитро. Привыкай.
      allaykbar
  5. Egorovich Сегодня, 12:26
    Своевременное и нужное решение. Сирия - это же великолепный форпост России в Средиземноморье.
    Egorovich
    1. Ростовчанин Сегодня, 13:26
      И я о чем... Все позиционные районы носителей "топоров" отодвинуты в центральные и западные части средиземноморья... Нашему югу теперь полегче дышать...
      Ростовчанин
      1. Egorovich Сегодня, 13:32
        А если еще и в Ливии база будет, а все к этому и идет, то это буде вообще великолепие. При условии, что Египет разрешил нам использовать их военные аэродромы.
        Egorovich
    2. askort154 Сегодня, 13:35
      Egorovich.......Своевременное и нужное решение. Сирия - это же великолепный форпост России в Средиземноморье.

      К тому же, рассматривается вопрос о создании там курортной зоны для военнослужащих МО и их семей, на период отпуска. Там и зимой прекрасно.
      Причём, государственных инвестиций не потребуется.
      askort154
      1. Egorovich Сегодня, 13:41
        Раньше туда россияне как то мало ездили, а теперь после замирения в САР в эти курортные зоны не только военнослужащие МО поедут, толпы будут.
        Egorovich
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