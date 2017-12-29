Ещё раз о политике двойных стандартов и двойной морали





Ничего нового, всего лишь очередной ролик на «Ютюбе» про очередной сбитый исламистами вертолет. И, как и прежде, из американского противотанкового ракетного комплекса BGM-71 TOW, кои попадают к ним сотнями, если не тысячами, через вторые и третьи страны. От американских друзей и союзников, членов всевозможных антиисламских коалиций, осуждающих зверства «ИГ» (запрещено в России), но не брезгующих торговлей оружием и боеприпасами. А что? Тоже бизнес. Или политика двойных стандартов. Тут уж кому что нравится. Из "Тоу", кстати, несмотря на их почтенный возраст, можно не только вертолет, но и практически любой современный танк "завалить". Вот и получается, что орущие в видеороликах во все горло "Аллах акбар!" исламисты есть не что иное, как очередное откровенное подтверждение/признание очевидного: США и некоторые их союзники не только на словах, но и вполне материально поддерживают боевиков террористических исламистских организаций. А все их громогласные заявления о необходимости борьбы с ними есть пустое сотрясение воздуха и ничего более. Увы...



При этом и европейские партнеры НАТО и сами американцы имеют наглость отстаивать свою позицию, деля боевиков на хороших и плохих и утверждая, что поставляют оружие лишь первым, но отнюдь не вторым. Вся мощь западной пропаганды работает на обоснование этого тезиса и на втюхивание его в сознание людей по всему миру. Статистики как таковой нет, но, судя по всяким европам, многие верят.





Та же самая пропагандистская машина весьма неплохо поработала над тем, чтобы запудрить людям мозги относительно сирийского химического оружия, чтобы получить молчаливое согласие европейских столиц на ракетный обстрел Вашингтоном территории независимого государства. Хотя ведь был уже иракский прецедент! Но, нет, похоже, не в счет.



Сегодня, как и тогда, все усилия западных политиков и прислуживающих им СМИ направлены на то, чтобы скрыть от людей правду. Правду о том, что на отбитых у боевиков сирийскими правительственными войсками складах были обнаружены снаряженные отравляющими веществами ручные гранаты и снаряды к гранатометам производства США и Великобритании. С учетом того, что Лондон и Вашингтон Асаду ничего не поставляют, нетрудно предположить, кому на самом деле предназначались вышеуказанные боеприпасы.



В полный голос протестует только Россия. И Китай. Но Россия все равно выступает застрельщиком, не уставая отстаивать правду. На всех уровнях. Во всех мировых инстанциях. Постоянно. Смириться с двойной моралью Вашингтона и его европейских партнеров, поставляющих оружие массового поражения исламистским боевикам для уничтожения мирных граждан Сирии, Москва не в состоянии. Ее дипломаты денно и нощно стараются донести до всего цивилизованного мира одну простую истину: "хороших" и "плохих" боевиков не бывает, исламистский терроризм – реальная угроза, справиться с которой можно лишь сообща.