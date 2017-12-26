19:19 26 декабря

Строительство фрегатов проекта 11356 остановлено из-за отсутствия двигателей

Строительство второй тройки фрегатов проекта 11356 приостановлено в ожидании двигателей, сообщил глава Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) «Янтарь» Эдуард Ефимов.

На сегодня контракт "Янтаря" с Минобороны продолжает действовать, однако строительство "адмиральской" серии приостановлено в ожидании двигателей российского производства. Либо какого-нибудь иного решения заказчика
- уточнил он.

Строительство фрегатов проекта 11356 остановлено из-за отсутствия двигателей



Ранее из-за проблем с двигательными установками, производившимися на Украине, строительство второй "тройки" шло с перебоями. До сих пор нет полной ясности относительно их будущего. По одной из версий, они могут быть приобретены Индией, которая решит проблемы с двигательными установками.

Ранее на ПСЗ "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) была построена первая тройка фрегатов проекта 11356. "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" уже находятся в боевом составе Черноморского флота. Они участвовали в ударах крылатыми ракетами "Калибр-НК" по целям "Исламского государства" (запрещено в РФ) в Сирии. Накануне был подписан акт о передаче ВМФ третьего фрегата этого проекта - "Адмирал Макаров".

Корпуса второй тройки фрегатов проекта 11356 спущены на воду и находятся на ПСЗ. Пока предполагается, что два корпуса могут быть достроены для ВМС Индии, еще два будут построены в этой стране. Судьба третьего корпуса из числа находящихся на ПСЗ пока неизвестна, передает "Интерфакс"

Ранее заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщал на полях Международного военно-морского салона, проходящего в Санкт-Петербурге, о решении достроить вторую тройку фрегатов проекта 11356 – «Адмирал Истомин», «Адмирал Бутаков» и «Адмирал Корнилов» – в интересах ВМФ России.

Использованы фотографии: http://www.oborona.ru
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Комментарии 42

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  1. 210окв Сегодня, 12:45
    Так что там с Рыбинским ГТД?Пока никак,несмотря на победные реляции?
    210окв
    1. Chertt Сегодня, 12:48
      Проблема двигателей была известна всем, даже не экспертам, а просто интересующимся людям. Все надеялись, что "как нибудь рассосется" вопрос. Не прокатило
      Chertt
      1. seti Сегодня, 12:57
        Ну теперь гром грянул. Или крестится или в гроб ложиться. Будем ждать победных рапортов от НПО "Сатурн".
        seti
        1. Лексус Сегодня, 13:57
          Будем ждать победных рапортов

          С рапортами проблем нет (См. ТВ), дело отстаёт. Такое ощущение, что, не только в оборонке, рапорта составляют 90% деятельности, а остальное - работа. Хотя должно быть с точностью наоборот.
          Лексус
      2. Каштан Сегодня, 15:39
        Знаете что действительно страшно. Когда читаешь подобное несколько не удивляешся.
        Высокосложные и высокотехнологичные компоненты производится за границей, чтобы ослабить нац.безопасность государства, сбить Россию с ног.
        Идем к закупкам у Китая, печальный конец для страны.
        Каштан
    2. DMoroz Сегодня, 12:50
      Их только предполагалось получать с 2018 г.
      DMoroz
      1. 210окв Сегодня, 12:52
        Да,между желанием и реальностью дистанция огромного размера..
        Цитата: DMoroz
        Их только предполагалось получать с 2018 г.
        210окв
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:56
          На 11356 ГТУ никто не заказывал. Имеем на сегодняшний день пять недостроенных фрегатов
          на Янтаре — Туман, Новик/Бородино, Бутаков, Истомин и Корнилов. А завод и так в минусе:
          Чистый убыток Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» (ПСЗ «Янтарь», Калининград, входит в ОСК) за январь-сентябрь 2017 года составил 520,4 млн руб. против прибыли по итогам аналогичного периода прошлого года (871,48 тыс. руб.), говорится в материалах компании. Выручка за отчетный период снизилась на 33,2% и составила 5,5 млрд руб.

          portnews.ru/news/248693
          Аристарх Людвигович
          1. катана Сегодня, 13:13
            Цитата: Аристарх Людвигович
            На 11356 ГТУ никто не заказывал. Имеем на сегодняшний день пять недостроенных фрегатов
            на Янтаре — Туман, Новик/Бородино, Бутаков, Истомин и Корнилов. А завод и так в минусе:
            Чистый убыток Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» (ПСЗ «Янтарь», Калининград, входит в ОСК) за январь-сентябрь 2017 года составил 520,4 млн руб. против прибыли по итогам аналогичного периода прошлого года (871,48 тыс. руб.), говорится в материалах компании. Выручка за отчетный период снизилась на 33,2% и составила 5,5 млрд руб.

            portnews.ru/news/248693

            А кроме военных судов эта верфь "Янтарь" что - нибудь еще строит?
            катана
            1. ЗВО Сегодня, 13:20
              Цитата: катана
              А кроме военных судов эта верфь "Янтарь" что - нибудь еще строит?


              Уже ничего... не нужны.

              http://www.shipyard-yantar.ru/grazhdanskoe-sudost
              roenie/
              ЗВО
            2. Игорь В Сегодня, 13:49
              Цитата: катана


              А кроме военных судов эта верфь "Янтарь" что - нибудь еще строит?

              Строили для Камчатки БМРТ или что-то похожее серию в 3 шт, первый, вроде уже отправили заказчику. Недавно сообщили, что для местных рыбаков заказана серия уровня СРТ, но это мелочи. Янтарь - он по сути военное предприятие и постройка гражданских судов, по идее, обходится дороже, чем на гражданском предприятии.
              Игорь В
    3. Андрей К Сегодня, 12:50
      Цитата: 210окв
      Так что там с Рыбинским ГТД?Пока никак,несмотря на победные реляции?

      Пока только победные реляции, да жалобы на нехватку средств. Совести у некоторых промышленников не хватает и желания работать... request
      Андрей К
    4. катана Сегодня, 12:52
      Цитата: 210окв
      Так что там с Рыбинским ГТД?Пока никак,несмотря на победные реляции?

      Я уверен ,форумчанин под ником 210 окв - ваша страна всех победит,несмотря на временные трудности!Так держать и все будет о кэй !
      катана
      1. 210окв Сегодня, 13:22
        Конечно победим!Всем назло!
        Цитата: катана
        Цитата: 210окв
        Так что там с Рыбинским ГТД?Пока никак,несмотря на победные реляции?

        Я уверен ,форумчанин под ником 210 окв - ваша страна всех победит,несмотря на временные трудности!Так держать и все будет о кэй !
        210окв
    5. Burbon Сегодня, 13:07
      Цитата: 210окв
      Так что там с Рыбинским ГТД?

      юзают только ГТУ для серии Горшкова, а для Адмиральской ни кто и не собирался....вы не знали? belay
      Burbon
    6. vovanpain Сегодня, 13:18
      Цитата: 210окв
      Так что там с Рыбинским ГТД?Пока никак,несмотря на победные реляции?

      Дима,вообще то для этой адмиральской серии и не предполагались ГТУ requestА так литейка держит новая,старая не справляется с возросшей номенклатурой.
      Цитата: Андрей К
      Совести у некоторых промышленников не хватает и желания работать...

      Не надо Андрей,работаем в три смены,да и в выходной не выйдешь,хрен получишь laughing
      vovanpain
    7. alexmach Сегодня, 13:21
      У них в приоритете двигатели для 22350. По 11356, как и по двигателям к Удалым и прочим Буревестникам писали, что есть прикидки, но судя по всему финального решения так и нету.
      alexmach
  2. Геркулесыч Сегодня, 12:47
    Жили, жили и ус-ра-лись! fool Свое по****но думали как всегда тем местом, на котором сидеть вообще то надо! Кто мешал России освоить производство СВОИХ дизелей и турбин для нужд военного флота? Кроме мата, пятиэтажного мата, нету никаких иных мыслей! fool am fool am fool am
    Геркулесыч
    1. Mestny Сегодня, 13:21
      Хорошо, что работают одни, а на форумах ус..ются совершенно другие.
      Mestny
      1. Владимир16 Сегодня, 14:19
        Цитата: Геркулесыч
        Кроме мата, пятиэтажного мата, нету никаких иных мыслей!

        Самокритично laughing
        Соглашусь:
        Хорошо, что работают одни, а на форумах ус..ются совершенно другие.
        Владимир16
  3. gig334 Сегодня, 12:55
    С такими каши не сваришь. Лишь бы всё продать, свой флот голый, а они индусам мечтают продать либералы чёртовы. С этими либералами не построишь той армии, которая была у нас в СССР. А что бы остановить НАТО и защищать наши интересы на мировой арене, нам нужен сильный флот и т д. Так что голосовать за Путина не буду, проголосую за Грудинина из КПРФ. Думаю, у коммунистов во всём дела пойдут на порядок быстрей, как с вооружениями, так и с улучшениями жизни в стране.
    Коррупционеров ловите, у вас их на верху пруд пруди, у которых квартиры деньгами забиты., вот вам и средства на постройку новых вооружений. И не надо ничего продавать.
    gig334
  4. Моль Сегодня, 12:57
    Всё это было известно уже давно, а новости где?
    Моль
    1. Krabik Сегодня, 13:16
      Новость в том, что у стенки уже не 3 фрегата недоделанных, а 5 и когда сделают двигатели неизвестно.

      С другой стороны, кто ничего не делает, тот и не ошибается, сказал дядя Витя и накинул стопарик...
      Krabik
      1. donavi49 Сегодня, 14:36
        Почему?

        Фактически мешаются только 2 фрегата. Третий растолкали по заводу и он не мешает.

        Скорей всего дожмут Индусов, вернее Индусы на скидку - и уйдут два в Индию и еще 2 будут строить в Индии. Секции третьего или как комплекты для головного в Индию отправят или разберут на металл.
        donavi49
      2. Моль Сегодня, 15:57
        Что такая ситуация получится, было ясно сразу, я был бы сильно удивлён, если бы было иначе.
        Моль
  5. Моонзунд Сегодня, 12:58
    В рамках импортозамещения НПО "Сатурн" с 2014 года ведет три опытно-конструкторские работы по двигателям М90ФР, "Агрегат-ДКВП" и М70ФРУ-Р... лучше, КПД выше, передовой, материалы...да вот только НЕТ ЕГО. 2 года прошло, а со времени, когда его проектировать необходимо было, и того больше((( Латаем то, что отцы построили дальше. Пи...больство сплошное. Про Китайцев даже упоминать не хочу здесь.
    Моонзунд
    1. Muvka Сегодня, 13:38
      Не назовете, какие движки делают Китайцы? Они даже для танков немецкие движки заказывают, не то что ГТУ для фрегатов.
      Muvka
      1. donavi49 Сегодня, 14:34
        Они используют свои дизеля (на построенном по лицензии производстве) для фрегатов.
        На Эсминцах используются форсажные турбины QC-280 - комплекты для которых производит Зоря. Но там план на локализацию этой турбины 80%. Новую уже сами делают с помощью Зори и перебежчиков из GE.
        donavi49
    2. donavi49 Сегодня, 14:39
      Реальные работы только по М90ФР. При этом - первые поставки идут на штатный носитель (22350). По 11356 - никакого решения нет. Варианты:
      - продать Индии, но там идут жесткие торги.
      - оснастить унифицированной с 22350 энергетикой. Но это требует ОКР и большого объема переделок по собранным кораблям.
      - списать, к Туману и Бородино.
      donavi49
  6. Altona Сегодня, 13:09
    Кто там говорил в 2007 годе? Что не надо нам современной промышленности, мы всё купим на стороне? Где это купим и где эта сторона? И где этот недальновидный товарищ с "государственным мышлением"?
    Altona
    1. ЗВО Сегодня, 13:26
      Цитата: Altona
      Кто там говорил в 2007 годе? Что не надо нам современной промышленности, мы всё купим на стороне? Где это купим и где эта сторона? И где этот недальновидный товарищ с "государственным мышлением"?


      Давайте все же будем честными и не выдергивать слова из контекста...

      Министерство обороны России прибегает к покупке вооружений и военной техники иностранного производства для того, чтобы подтолкнуть российскую промышленность к созданию новых образцов оборонной продукции. Об этом в интервью «Российской газете» заявил министр обороны России Анатолий Сердюков. Кроме того, по его словам, таким образом военное ведомство пытается выявить те отрасли, в которых российская промышленность отстала от мировых производителей.

      «Мы хотим побудить промышленность к созданию современных систем вооружения. Решить эту задачу можно как за счет собственных разработок, так и созданием кооперационных отношений с иностранными компаниями. А это закупка лицензии, организация совместного производства вооружения, техники, комплектующих и отдельных узлов на нашей территории», — рассказал Сердюков.

      Действия Сердюкова - абсолютно правильные.
      Никто в мире не будет развиваться без конкуренции.
      Мозг человека любит "бамболейо" каждый день.
      И только конкуренция заставляет его шевелиться.
      Наши военные промышленники плевать хотели на конкуренцию.
      ЗВО
      1. Krabik Сегодня, 13:36
        Будут делать двигатели годами, пока в шарашки не посадят.

        И это при том, что там собственно нету ничего такого, чтобы его годами делать.

        Могли бы сделать партию первого этапа для установки на первую тройку фрегатов, а потом уже допилили бы остальные.
        Krabik
  7. alexmach Сегодня, 13:19
    Как бы эта новость вроде бы давным давно не новость.
    alexmach
  8. Alexey-74 Сегодня, 13:57
    России просто жизненно необходимо побыстрей освоить производство двигателей для нашего ВМФ, а то вот как происходит.......
    Alexey-74
  9. pin_code Сегодня, 14:37
    Цитата: alexmach
    У них в приоритете двигатели для 22350. По 11356, как и по двигателям к Удалым и прочим Буревестникам писали, что есть прикидки, но судя по всему финального решения так и нету.

    будет ГТУ и для 11356(она же для 20386)
    pin_code
  10. aleks700 Сегодня, 16:13
    А я в 2014 говорил что надо брать и Николаев и Херсон и Одессу. Так нет «Крым наш» . Да мало Крыма! Семь бед один ответ.
    aleks700
  11. НЕКСУС Сегодня, 17:34
    Эти фрегаты хороши были для своего времени...сейчас ,нам надо сконцентрировать внимание на постройке фрегатов проекта 22350(22356)...конечно,эти фрегаты достроить необходимо,тк на иголки пускать со стапелей почти готовые корабли у нас опыт есть,и он ничего хорошего нам не сулит.
    НЕКСУС
  12. Оверлок Сегодня, 17:35
    Цитата: Chertt
    Все надеялись, что "как нибудь рассосется" вопрос. Не прокатило

    наше "авось". Так думали в отношении Украины, Олимпиады - не прокатило. Как бы с футболом так же не получилось
    Оверлок
  13. Александр War Сегодня, 18:14
    Первые российские турбины для новых фрегатов сдадут в 2017 году https://lenta.ru/news/2016/05/05/engines/
    Александр War
  14. Немезида Сегодня, 18:18
    Для 11356 нужны только двигатели....Строить 22350 вообще нет смысла,потому что для них нет ни двигателей,ни систем ПВО
    Немезида
    1. Александр War Сегодня, 18:35
      Тогда уже строить фрегаты пр 22356 ,для них тоже нужны только движки!Заявлено -же что основной упор будет на фрегаты пр 22350 и в дальнейшем на пр 22350М
      Александр War
    2. Александр War Сегодня, 18:38
      Тут тоже пока не ясно, когда конкретно будут движки для проекта 22350 Тут или доведут быстрей Полимент-Редут или движки .
      Александр War
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