Строительство фрегатов проекта 11356 остановлено из-за отсутствия двигателей

На сегодня контракт "Янтаря" с Минобороны продолжает действовать, однако строительство "адмиральской" серии приостановлено в ожидании двигателей российского производства. Либо какого-нибудь иного решения заказчика

Строительство второй тройки фрегатов проекта 11356 приостановлено в ожидании двигателей, сообщил глава Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) «Янтарь» Эдуард Ефимов.- уточнил он.Ранее из-за проблем с двигательными установками, производившимися на Украине, строительство второй "тройки" шло с перебоями. До сих пор нет полной ясности относительно их будущего. По одной из версий, они могут быть приобретены Индией, которая решит проблемы с двигательными установками.Ранее на ПСЗ "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) была построена первая тройка фрегатов проекта 11356. "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" уже находятся в боевом составе Черноморского флота. Они участвовали в ударах крылатыми ракетами "Калибр-НК" по целям "Исламского государства" (запрещено в РФ) в Сирии. Накануне был подписан акт о передаче ВМФ третьего фрегата этого проекта - "Адмирал Макаров".Корпуса второй тройки фрегатов проекта 11356 спущены на воду и находятся на ПСЗ. Пока предполагается, что два корпуса могут быть достроены для ВМС Индии, еще два будут построены в этой стране. Судьба третьего корпуса из числа находящихся на ПСЗ пока неизвестна, передает "Интерфакс"Ранее заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук сообщал на полях Международного военно-морского салона, проходящего в Санкт-Петербурге, о решении достроить вторую тройку фрегатов проекта 11356 – «Адмирал Истомин», «Адмирал Бутаков» и «Адмирал Корнилов» – в интересах ВМФ России.