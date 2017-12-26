Кто из сирийской "оппозиции" отказался от участия в Сочинском конгрессе?
Телеканал Al-Arabiya сообщает о том, что несколько десятков групп так называемой «сирийской оппозиции» заявили о намерении бойкотировать Конгресс национального диалога Сирии, который пройдёт в Сочи. Главари группировок, называющих себя оппозиционными, в качестве аргумента отказа от поездки в Россию заявляют, что Россия «не оказывает давление на Асада, который должен остановить гонения на инакомыслящих и прекратить преступления против сирийского народа».
Основная масса не готовых присоединиться к Конгрессу, который намерен выработать план действий по политической нормализации в Сирии, представляют собой участников так называемого Женевского формата, который так до сих пор и не разработал ни единого варианта по урегулированию ситуации в САР. Кроме того, к «отказникам» от поездки в Сочи относятся представители откровенно аффилированных с террористическими группировками структур. Такие лица по определению не способны вносить хоть какой-то конструктивный вклад в сирийское урегулирование, так как те организации и страны, от которых они получают средства, точно не ставят перед ними таких целей.
Al-Arabiya сообщает, что отказались отправиться в Сочи на Конгресс, который пройдёт 29-30 декабря, около 40 «оппозиционных» групп. Судя по всему, «Белые каски» и прочие «правозащитники», не успевшие заретушировать символику «Джебхат ан-Нусры» (*запрещена в России), и при этом снимающие фейки о применении армией САР химического оружия, в числе «отказников».
Основная масса не готовых присоединиться к Конгрессу, который намерен выработать план действий по политической нормализации в Сирии, представляют собой участников так называемого Женевского формата, который так до сих пор и не разработал ни единого варианта по урегулированию ситуации в САР. Кроме того, к «отказникам» от поездки в Сочи относятся представители откровенно аффилированных с террористическими группировками структур. Такие лица по определению не способны вносить хоть какой-то конструктивный вклад в сирийское урегулирование, так как те организации и страны, от которых они получают средства, точно не ставят перед ними таких целей.
Al-Arabiya сообщает, что отказались отправиться в Сочи на Конгресс, который пройдёт 29-30 декабря, около 40 «оппозиционных» групп. Судя по всему, «Белые каски» и прочие «правозащитники», не успевшие заретушировать символику «Джебхат ан-Нусры» (*запрещена в России), и при этом снимающие фейки о применении армией САР химического оружия, в числе «отказников».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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