19:22 26 декабря

Кто из сирийской "оппозиции" отказался от участия в Сочинском конгрессе?

Телеканал Al-Arabiya сообщает о том, что несколько десятков групп так называемой «сирийской оппозиции» заявили о намерении бойкотировать Конгресс национального диалога Сирии, который пройдёт в Сочи. Главари группировок, называющих себя оппозиционными, в качестве аргумента отказа от поездки в Россию заявляют, что Россия «не оказывает давление на Асада, который должен остановить гонения на инакомыслящих и прекратить преступления против сирийского народа».

Основная масса не готовых присоединиться к Конгрессу, который намерен выработать план действий по политической нормализации в Сирии, представляют собой участников так называемого Женевского формата, который так до сих пор и не разработал ни единого варианта по урегулированию ситуации в САР. Кроме того, к «отказникам» от поездки в Сочи относятся представители откровенно аффилированных с террористическими группировками структур. Такие лица по определению не способны вносить хоть какой-то конструктивный вклад в сирийское урегулирование, так как те организации и страны, от которых они получают средства, точно не ставят перед ними таких целей.

Кто из сирийской "оппозиции" отказался от участия в Сочинском конгрессе?



Al-Arabiya сообщает, что отказались отправиться в Сочи на Конгресс, который пройдёт 29-30 декабря, около 40 «оппозиционных» групп. Судя по всему, «Белые каски» и прочие «правозащитники», не успевшие заретушировать символику «Джебхат ан-Нусры» (*запрещена в России), и при этом снимающие фейки о применении армией САР химического оружия, в числе «отказников».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. 210окв Сегодня, 12:58
    Не хотите,не надо.Не настаиваем."Калибр"вам в помощь по пути к гуриям..
    210окв
    1. Джедай Сегодня, 13:12
      Звёздно-полосатые и их шавки продолжают гадить с завидным упорством...
      Джедай
  2. Геркулесыч Сегодня, 13:03
    Недобитки, подкормленные сша и саудитами голос подали !Ну, ничего, и на их головы ФаБы еще упадут!
    Геркулесыч
    1. Vasya_Piterskiy Сегодня, 14:47
      Согласен с Вами. Объявить их организациями - пособниками терроризма со всеми последствиями (полным уничтожением). Думается некоторые передумают быстро.
      Vasya_Piterskiy
  3. rotmistr60 Сегодня, 13:07
    Телеканал Al-Arabiya
    А когда этот канал хоть раз выступил в поддержку сирийского режима ( законного). Но объявить о тех кто ни кого в итоге не представляет запросто.
    rotmistr60
  4. ando_bor Сегодня, 13:16
    Так и задумано.
    Кто не согласится в Сочи договариваться, - тех вычеркнут.
    ando_bor
    1. Viktor.N.Aleksandrov. Сегодня, 13:19
      Вычеркнут только из каких-либо списков на переговоры, но внесут в другие- подлежащие уничтожению.
      Viktor.N.Aleksandrov.
  5. Tiras Сегодня, 13:19
    . Главари группировок, называющих себя оппозиционными


    Так же называет их и Путин. Сам Путин говорил о переговорах с оппозицией.


    в качестве аргумента отказа от поездки в Россию заявляют, что Россия «не оказывает давление на Асада, который должен остановить гонения на инакомыслящих и прекратить преступления против сирийского народа».


    В этом они правы. Впрочем Россия и не ставила целью оказывать давление на Асада в этом. Россия, Иран со стороны Асада, Запад со стороны оппозиции - каждый пытается взять свое и свой кусок.

    и при этом снимающие фейки о применении армией САР химического оружия, в числе «отказников».


    Переняли опыт у своих противников.
    Tiras
  6. Egorovich Сегодня, 13:23
    Кто в Сочи приедет, с теми и вести диалог и переговоры, а кто не приедет, тех в расход. Чинно и благородно.
    Egorovich
  7. Лексус Сегодня, 13:49
    Поскольку любят удирать от ВКС и САА, переодевшись в женщин, можно сказать"Баба с возу - кобыле легче!"
    Лексус
  8. HMR333 Сегодня, 13:52
    пока полосатых от туда не выкинут будет мишура
    HMR333
  9. Sergey53 Сегодня, 13:57
    Ну и хрен с ними. Добьют попозже. Чего с ними церемониться.
    Sergey53
  10. Zubr Сегодня, 19:17
    Цитата: Vasya_Piterskiy
    Согласен с Вами. Объявить их организациями - пособниками терроризма со всеми последствиями (полным уничтожением). Думается некоторые передумают быстро.

    Не успеют передумать, откалибруют... smile
    Zubr
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