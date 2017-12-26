19:23 26 декабря

ВЦИОМ: уровень одобрения деятельности российской армии вырос до 88%

Как свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), 88% россиян одобряют деятельность российской армии, 68% хотели бы видеть своих родственников в рядах Вооруженных сил.

За пять лет уровень одобрения деятельности российской армии вырос от 52% до 88%. Третий год подряд россияне отмечают войну в Сирии и в том числе успехи российской армии как одно из главных мировых событий года (в 2017 году - 38%)
- говорится в исследовании социологов.

ВЦИОМ: уровень одобрения деятельности российской армии вырос до 88%



Рекордное число россиян хотели бы видеть своих родных в рядах военнослужащих: об этом заявили 68% респондентов (47% в 2015 году, 53% в 2014 году). Растет оценка россиянами состояния российской армии - об "очень хорошем/хорошем состоянии" ВС сказали 62% опрошенных (по сравнению с 13% в 2011 году). Отмечается и улучшение общей ситуации в армии - об этом заявили две трети опрошенных (64%, столько же положительно оценили бытовые условия рядового состава), 84% также считают, что повысилась общая боеспособность вооруженных сил.

По данным исследования, 93% считают, что Вооруженные силы способны защитить Россию в случае реальной военной угрозы со стороны других стран, обратного мнения придерживается только 3%.

Исследования проведены в октябре-ноябре 2017 года, они включали всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник", ежемесячный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Экспресс", всероссийский опрос населения в рамках НИР "Доверие Вооруженным силам РФ", опрос представителей целевых групп в рамках НИР "Доверие Вооруженным силам РФ", передает ТАСС

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 11

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  1. 210окв Сегодня, 13:06
    Интересно,а кто они такие эти 12%?.Не довольны Армией России?Ну так валите туда где вы будете гордится армией США или Цахалом например?
    210окв
    1. Геркулесыч Сегодня, 13:10
      Детишки ползунки, старенькие глуховато -слеповатые старики и старушки! Так и они душой с Армией России! !!П С-доля либеров и прочей нечести в этих 12 процентах на уровне статичтической погрешности, которой можно принебречь! !!
      Геркулесыч
    2. Идущий Сегодня, 13:12
      2 % это пятая колона , а остальные не совсем дружат со своей головой и всегда всем недовольны.
      Идущий
    3. Зяблицев Сегодня, 13:17
      А в 90-х нам приходилось в гражданку переодеваться, что бы не плевали в спину...Офицерам в гарнизонах оружие выдавали...Вот почему я должен против Путина голосовать - это во многом его заслуга!
      Зяблицев
      1. ando_bor Сегодня, 13:28
        Цитата: Зяблицев
        А в 90-х нам приходилось в гражданку переодеваться, что бы не плевали в спину...

        Потому за Путина и голосуют, что бы спину не плевались, а у тебя нестыковочка получается, - ты случайно cpaнью в госдепе не подрабатываешь? Очень им не нравится современная Российская Армия и ее верховный.
        ando_bor
        1. Зяблицев Сегодня, 17:46
          А Вы за разговором своим следите - когда вопрос задать хочется!Возможно я Вам и отвечу!Либо еще раз прочтите, что я написал...Два раза!Может дойдет!
          Зяблицев
      2. Комментарий был удален.
        1. ando_bor Сегодня, 13:51
          Цитата: BlombiRus
          Именно Путин начал возрождение нашей армии из тлена.

          Потому и идет информационная война, наезд на Российскую Армию и ее верховного, госдеповские наемники всю русскоязычную сеть загадили, в том числе и ленту ВО, вопреки здравому смыслу норовят против Путина что сказать, ума только хватает "Слава Украине" здесь не кричать, - украинцы в основном наемниками работают, здесь, в ленте под коммунистов косят.
          ando_bor
      3. BlombiRus Сегодня, 13:43
        Цитата: Зяблицев
        А в 90-х нам приходилось в гражданку переодеваться, что бы не плевали в спину...Офицерам в гарнизонах оружие выдавали...Вот почему я должен против Путина голосовать - это во многом его заслуга!

        Полностью поддерживаю! Именно Путин начал возрождение нашей армии из тлена. За это его и ненавидят либерасты всех мастей. А я его уважаю как мужчину, как лидера, главнокомандующего. После Великого Сталина у нас впервые стоящий лидер. Нам весь мир завидует!
        BlombiRus
    4. Sergey53 Сегодня, 13:54
      Цитата: 210окв
      Интересно,а кто они такие эти 12%?

      А это либеральное крыло в полном составе. Типа Собчак, Навальный и К.
      Sergey53
  2. ando_bor Сегодня, 13:10
    Я видел во что Российская Армия превратилась еще при Сердюкове в 2012 году,
    когда сын срочку служил, - фантастика, основная масса населения в Крыму и Сирии увидели.
    ando_bor
  3. Геркулесыч Сегодня, 13:13
    Мы за свою Армию и глотки и оч-ко порвем любому! Наша Армия часть нас! Мы даже единое целое с армией ,один нераздельный организм! Мы рады что мы кормим СВОЮ Армию-то есть кормим самих себя, и свое будущее! !!Может быть, и пафосно сказал, зато искренне, и от души! !!!!!
    Геркулесыч
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