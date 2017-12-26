ВЦИОМ: уровень одобрения деятельности российской армии вырос до 88%

За пять лет уровень одобрения деятельности российской армии вырос от 52% до 88%. Третий год подряд россияне отмечают войну в Сирии и в том числе успехи российской армии как одно из главных мировых событий года (в 2017 году - 38%)

Как свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), 88% россиян одобряют деятельность российской армии, 68% хотели бы видеть своих родственников в рядах Вооруженных сил.- говорится в исследовании социологов.Рекордное число россиян хотели бы видеть своих родных в рядах военнослужащих: об этом заявили 68% респондентов (47% в 2015 году, 53% в 2014 году). Растет оценка россиянами состояния российской армии - об "очень хорошем/хорошем состоянии" ВС сказали 62% опрошенных (по сравнению с 13% в 2011 году). Отмечается и улучшение общей ситуации в армии - об этом заявили две трети опрошенных (64%, столько же положительно оценили бытовые условия рядового состава), 84% также считают, что повысилась общая боеспособность вооруженных сил.По данным исследования, 93% считают, что Вооруженные силы способны защитить Россию в случае реальной военной угрозы со стороны других стран, обратного мнения придерживается только 3%.Исследования проведены в октябре-ноябре 2017 года, они включали всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник", ежемесячный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Экспресс", всероссийский опрос населения в рамках НИР "Доверие Вооруженным силам РФ", опрос представителей целевых групп в рамках НИР "Доверие Вооруженным силам РФ", передает ТАСС