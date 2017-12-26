В Washington Post объявили о наличии у них текста "секретного доклада ГРУ" по Крыму

Кампания, организованная ГРУ в 2014 году, по своим масштабам была сопоставима с кампанией, которую Россия провела два года спустя – по вмешательству в американские выборы.

Используя наши аккаунты в Facebook, мы распространяли комментарии, в которых уведомляли население Крымского полуострова об угрозе со стороны нацистских организаций