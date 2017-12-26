19:27 26 декабря

В Washington Post объявили о наличии у них текста "секретного доклада ГРУ" по Крыму

Очередным антироссийским перлом отметились американские СМИ. Издание The Washington Post сообщает о том, что Главное разведывательное управления Россия якобы ещё до событий в Крыму «начало готовить почву с помощью информационных ресурсов». В материале заявлено, что ГРУ «начало применять пропагандистские технологии» в Интернете, запуская информационную операцию перед тем, как Россия присоединила Крым.

Из материала:
Кампания, организованная ГРУ в 2014 году, по своим масштабам была сопоставима с кампанией, которую Россия провела два года спустя – по вмешательству в американские выборы.


Вмешательство не доказано, но, как видно, для американской прессы это сегодня вообще не важно.


В Washington Post объявили о наличии у них текста "секретного доклада ГРУ" по Крыму


При этом The Washington Post ссылается на некий «засекреченный доклад», который не публикует. В этом докладе ГРУ якобы сообщает о проведении операции по «созданию фейковых аккаунтов в сети». На этих аккаунтах, как всех пытается убедить американская пресса, «несуществующие украинцы плохо высказывались о майдане в Киеве». Затем, как пишет The Washingron Post, эти сведения транслировались на украинскую аудиторию.

Приводится даже "прямая речь" из "доклада ГРУ", не сообщая читателям того, каким образом "секретный доклад" попал именно к WP:
Используя наши аккаунты в Facebook, мы распространяли комментарии, в которых уведомляли население Крымского полуострова об угрозе со стороны нацистских организаций


По такой логике, любой аккаунт, на котором кто-либо выражает неодобрение фактом антиконституционного переворота на Украине, необходимо автоматически относить к фейковым? А нефейковые – это сугубо те, в которых двумя руками голосуют за присоединение Украины к НАТО?..

Публикация в WP сама по себя является явным образчиком фейк-ньюс, о которых так часто говорит президент США Дональд Трамп.

Использованы фотографии: https://function.mil.ru
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Комментарии 45

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  1. Altona Сегодня, 13:13
    "Тем временем в параллельной реальности", надо такую рубрику организовать в западных СМИ.
    Altona
    1. allaykbar Сегодня, 13:15
      Используя наши аккаунты в Facebook, мы распространяли комментарии, в которых уведомляли население Крымского полуострова об угрозе со стороны нацистских организаций


      убогие наверное не догадываются, что в России кроме твитора и фейсбука - есть вконтакт. 430 миллионов аккаунтов и 50 миллионов посещений в сутки. Доклад писал писатель сидя в туалете в Ленгли, почитав других писателей американских.

      реально убогие с убогой работой. Куда скатились США.
      allaykbar
      1. Чёрный Сегодня, 13:27
        Дискредитация муйдана это сегодняшняя жизнь украинцев...в основном у сортиров в Польше и с лопатой на стройках России.
        Чёрный
        1. Владимир16 Сегодня, 14:11
          Работу по возврату Крыма безусловно вели. Иначе не было бы возврата. И СПАСИБО всем причастным к этой работе.
          Необходимо вернуть и остальные русские города - Одессу, Николаев и т.д.
          А упыри пусть утрутся.
          Владимир16
          1. НЕКСУС Сегодня, 17:31
            Цитата: Владимир16
            Работу по возврату Крыма безусловно вели. Иначе не было бы возврата. И СПАСИБО всем причастным к этой работе.
            Необходимо вернуть и остальные русские города - Одессу, Николаев и т.д.
            А упыри пусть утрутся.

            Работа конечно была проведена,но...Запад упорно не замечает результата голосования референдума в Крыму и вообще наличия этого самого референдума.
            НЕКСУС
      2. Aaleks1974 Сегодня, 14:01
        Абсолютно согласен, на пространстве СНГ, Вконтакте гораздо весомее американских соцсетей, и тут можно сделать 2 вывода: или у ВП убогие аналитики или просто стояла задача показать что русские всегда используют ФВ для своих "черных дел". Второй вариант, мне кажется, более вероятен и эту лабуду они пишут для внутреннего потребления, и им глубоко наплевать на реальное положение дел.
        Aaleks1974
      3. papas-57 Сегодня, 16:42
        ''Используя наши аккаунты в Facebook, мы распространяли комментарии, в которых уведомляли население Крымского полуострова об угрозе со стороны нацистских организаций''. Офигеть, ГРУ ещё до майдана знало что на Украине к власти придут нацисты. Пора ГРУ выпускать доклад о конце США как страны. Может побыстрее сбудется.
        papas-57
    2. Идущий Сегодня, 13:18
      Что то как то он запоздал по времени. lol
      Идущий
      1. Logall Сегодня, 13:24
        Виктор, просто можно стала брехать безнаказанно... Без предъявления доказательств. Вот они это и делают.
        Кто во что горазд...
        Logall
        1. Чёрный Сегодня, 13:25
          The Washinn Post под Шкиряка подделывается, один в один. wassat.......А еще Агенты КГБ распространяют фейковую кремлевскую пропаганду про падение гривны после майдана, повышение цен, долги МВФ, вывоз кругляка, оффшоры и тд smile
          Чёрный
          1. Идущий Сегодня, 13:30
            Цитата: Logall
            Виктор, просто можно стала брехать безнаказанно... Без предъявления доказательств. Вот они это и делают.
            Кто во что горазд...

            Так они вроде и не стеснялись , а вот мы беззубые это точно.
            Идущий
        2. BlombiRus Сегодня, 13:35
          Цитата: Logall
          Виктор, просто можно стала брехать безнаказанно... Без предъявления доказательств. Вот они это и делают.
          Кто во что горазд...

          Да им всегда брехать было можно. Только страна брехунов могла наплодить туеву кучу аблокатов.
          BlombiRus
      2. Джедай Сегодня, 13:28
        При этом The Washington Post ссылается на некий «засекреченный доклад», который не публикует

        Дальше можно и не читать - старая песня... fool
        Джедай
        1. Идущий Сегодня, 14:34
          Пора США засекретить , что бы о них никто ничего не знал.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 14:51
            Сами себя рассекретят, но доказательств опять не покажут. wassat
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 15:18
              Эти могут и не такие фокусы провернуть и самих себя будут бояться.
              Идущий
              1. Джедай Сегодня, 18:38
                Скорее сами себя высекут. wink lol
                Джедай
      3. Sergey53 Сегодня, 13:42
        Цитата: Идущий
        Что то как то он запоздал по времени. lol

        Это примерно как с новыми подробностями о допинге. Выходит в свет когда надо и сколько надо информации. Прокатило здесь ,чего не попробовать по Крыму. Так что ждём новой информации.
        Sergey53
      4. Лексус Сегодня, 13:45
        Что то как то он запоздал по времени.

        Ему, наверное, "логопед" Парубий этот "документ" подсуропил... Тут, сами понимаете... smile
        Лексус
    3. Chertt Сегодня, 13:19
      Цитата: Altona
      "Тем временем в параллельной реальности", надо такую рубрику организовать в западных СМИ.

      Все западные СМИ параллельная реальность, Надо в америке и европе создать рубрику "Реальность" где иногда, для разнообразия, печатать правдивую информацию
      Chertt
      1. 79807420129 Сегодня, 13:26
        Цитата: Chertt
        Надо в америке и европе создать рубрику "Реальность" где иногда, для разнообразия, печатать правдивую информацию

        Их тогда кондратий хватит Коллега! hi
        79807420129
        1. Идущий Сегодня, 13:31
          Поэтому RT и трамбуют. hi
          Идущий
  2. Шура пермский Сегодня, 13:13
    господа америкосы,вы свои фейконьюс оставьте своим согражданам... ваш электорат хорошо фуфло хавает...
    Шура пермский
  3. Зяблицев Сегодня, 13:13
    Ну, ту-у-у-у-у-у-у-пы-е-е! laughing Это уровень ЦРУ! ГРУ серьезная организация!
    Зяблицев
  4. Livonetc Сегодня, 13:13
    А на фото снайпер пропагандист?
    Livonetc
  5. 210окв Сегодня, 13:13
    Если эти "кампании"схожи,то почему над Белым Домом до сих пор полосатый флаг?
    210окв
  6. White wolf Сегодня, 13:14
    Есть у кого поучиться.
    White wolf
  7. rotmistr60 Сегодня, 13:16
    В Washingron Post объявили о наличии у них текста "секретного доклада ГРУ" по Крыму
    Все. Дальше можно ни чего не говорить. Можно только поздравить американских "журналистов" с такими источниками информации. Ну прямо как наш "Комерсантъ".
    rotmistr60
  8. Геркулесыч Сегодня, 13:17
    Весь текст доклада в переводе на Русский язык wassat -"бла, бла, бла, бла, бла бла, бла Русский Крым "!!! wassat
    Геркулесыч
  9. Pacifist Сегодня, 13:22
    В Washington Post объявили о наличии у них текста "секретного доклада ГРУ" по Крыму

    Точно, точно. Сам писал и им отправил... drinks Это был четвертый день запоя. wassat
    Pacifist
  10. Романенко Сегодня, 13:27
    Очередное, наспех состряпанное враньё из раздела "Свежие Псаки от Вашингтон пост", а точнее из Госдепа через WP.
    Уж если кто и готовил почву для перехода Крыма обратно в Россию, так это Киев, и низкий поклон ему за помощь.
    Романенко
  11. FalconD Сегодня, 13:29
    И совсем не важно, что с 2010 года такой структуры как "ГРУ" не существует...
    FalconD
  12. К-50 Сегодня, 13:30
    Кампания, организованная ГРУ в 2014 году, по своим масштабам была сопоставима с кампанией, которую Россия провела два года спустя – по вмешательству в американские выборы.

    Брехня! Брехня. Доказательств опять не представлено, как и с "вмешательством в выборы в ФША". Нет доказательств. request
    Даже если бы было правдой, по-любому ФША начали первыми. Так сам кипеж на Украине начался несколько раньше, притом что Баран Обмана признавался, они на "демократизацию Украины" потратили 5 млрд "зелени". Сейчас украинцы эту "демократию" полной ложкой хавают, причём довольных этой "кашей" с каждым годом всё меньше.
    Так что пора на всяких "икспердов газетных" в суд подавать за клевету, а лучше вообще на кол садить. Из-за их "правдивостей" люди, с неустойчивой психикой и сознанием, "берега теряют и начинают на своих соседей кидаться, а бешеных всегда отстреливали, дабы заразу не разносили.
    К-50
  13. Балу Сегодня, 13:32
    Крым наш, тема закрыта. Там никто не скачет и не жгет покрышки. Ситуация в Керчи не совсем ясна, кто нарушил закон, власть должна разобраться.
    Меня беспокоит другое-отсутствие внимания со стороны западной демократической общественности к судьбе Лимпопо и Биномо. Давно не было вестей из Занзибара и Зурбагана. belay
    Почему американские журналисты до сих пор не расследовали вмешательство Лексуса и Вована во внутренние дела Лимпопо и Биномо? belay
    Балу
  14. iliitchitch Сегодня, 13:35
    супер вашингтон пост доклад ГРУ раздобыло , надо же , да цены нет тому посту вашингтонскому , на пожизненный оклад его в полном составе , включая типографию , цру с моссадом скинутся .
    Сдаётся мне , коллеги , в свете воплей вероятных друзей о фальшивых аккаунтах и прочих хакерах , что полосатый курятник закрыться скоро попытается нешуточно от интернета . Астрономически говоря , сия сверхновая в чёрную дыру схлопнуться собралась , потому как снаружи гешефтов больше не светит , напоследок трампушка на триллиончик грабанёт , и ФСЁ . Ну что ж , закономерный промежуточный итог любого тоталитарного государства .
    iliitchitch
  15. HMR333 Сегодня, 13:39
    от логика у них))) секретный доклад))) если он секретный откуда он у них лузеры !
    HMR333
  16. Vard Сегодня, 14:35
    Ну прям как дети... на горшках в детском саду...
    Vard
  17. Altona Сегодня, 14:38
    Цитата: Владимир16
    Работу по возврату Крыма безусловно вели.

    ------------------------
    Какую работу "по возврату Крыма"? Если только спланировали спецоперацию по блокированию частей ВСУ и ВМСУ. А так вся работа в словах Виктора Сухорукова из фильма "Брат-2": "вы мне ,гады, еще за Севастополь ответите".
    Altona
  18. bk316 Сегодня, 14:58
    Кампания, организованная ГРУ в 2014 году, по своим масштабам была сопоставима с кампанией, которую Россия провела два года спустя – по вмешательству в американские выборы.

    Ой мы лохи, надо было не Трампа назначать, а сразу референдум о присоединении США устраивать. Судя по WP прокатило бы.
    bk316
  19. Topotun Сегодня, 15:38
    Интересно в ЦРУ данный доклад написали хотя бы без ошибок? А то как то за Россию обидно...
    Topotun
  20. Житель Урала Сегодня, 15:53
    А что - открытие что спецслужбы участвовали?
    Крымчане изъявили желание присоединиться к России, Путин официально озвучил, что наши вооруженные силы в тч и спецслужбы помогли в наведении порядка. Что за новость - стесняться нечего - только гордиться можно. Крым больше не "уплывет" никогда.
    Житель Урала
  21. 1536 Сегодня, 16:50
    Крым был включен в состав России в 1783 году. Тому уже как 234 года.
    Образование США случилось всего лишь за 7 лет до этого. Кстати не без помощи нашей же армии, отряд которой наша добрая императрица Екатерина II послала на помощь восставшим в заморских владениях Великобритании против тирании английской монархии.
    Насмотревших голливудских боевиков, население США и их правительство считает, что их страна была всегда. И поэтому им всё позволено. Но это не так. Они даже не удосуживаются искать Шамбалу по аналогии с их предшественниками из Германии, видимо, считая, что как раз-то они и есть представители этой мистической страны. И это не так.
    1536
  22. ушкуйник Сегодня, 18:53
    В Washington Post объявили о наличии у них текста "секретного доклада ГРУ". Можно ожидать, что в недалеком будущем Washington Post будет одним из "боевых" филиалов ЦРУ. А, что: бюджет огромный, позволяющий проводить операции в "зазеркалье".
    ушкуйник
  23. Кент0001 Сегодня, 19:05
    Или они себя пытаются оправдать за про сер Крыма, либо реально шиза там всех накрыла и про laughing грессирует.
    Кент0001
  24. Zubr Сегодня, 19:22
    Наверное слишком скучной стала газета, решили поднять продажи. Кушать то надо.. smile И новость прям со стола нашего генштаба ГРУ ! А вы как думали, это вам не мелочь по карманам тырить... laughing
    Zubr
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