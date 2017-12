В Washington Post объявили о наличии у них текста "секретного доклада ГРУ" по Крыму

Кампания, организованная ГРУ в 2014 году, по своим масштабам была сопоставима с кампанией, которую Россия провела два года спустя – по вмешательству в американские выборы.

Используя наши аккаунты в Facebook, мы распространяли комментарии, в которых уведомляли население Крымского полуострова об угрозе со стороны нацистских организаций

Очередным антироссийским перлом отметились американские СМИ. Издание The Washington Post сообщает о том, что Главное разведывательное управления Россия якобы ещё до событий в Крыму «начало готовить почву с помощью информационных ресурсов». В материале заявлено, что ГРУ «начало применять пропагандистские технологии» в Интернете, запуская информационную операцию перед тем, как Россия присоединила Крым.Из материала:Вмешательство не доказано, но, как видно, для американской прессы это сегодня вообще не важно.При этом The Washington Post ссылается на некий «засекреченный доклад», который не публикует. В этом докладе ГРУ якобы сообщает о проведении операции по «созданию фейковых аккаунтов в сети». На этих аккаунтах, как всех пытается убедить американская пресса, «несуществующие украинцы плохо высказывались о майдане в Киеве». Затем, как пишет The Washingron Post, эти сведения транслировались на украинскую аудиторию.Приводится даже "прямая речь" из "доклада ГРУ", не сообщая читателям того, каким образом "секретный доклад" попал именно к WP:По такой логике, любой аккаунт, на котором кто-либо выражает неодобрение фактом антиконституционного переворота на Украине, необходимо автоматически относить к фейковым? А нефейковые – это сугубо те, в которых двумя руками голосуют за присоединение Украины к НАТО?..Публикация в WP сама по себя является явным образчиком фейк-ньюс, о которых так часто говорит президент США Дональд Трамп.