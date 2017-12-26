19:22 26 декабря

Ил-114: почему забытый самолет ждет большое будущее

К началу 80-х годов прошлого века авиаперевозки стали более доступными. Услугами стали пользоваться не только зажиточные граждане, но и средний класс. Все большее значение играли полеты небольшой протяженности. В это время в США и Европе появляются новые экономичные турбовинтовые самолеты, которые впоследствии были массово задействованы на внутренних региональных линиях.

В Советском Союзе тоже было решено создать подобную машину, тем более, что для страны с такими размерами это было крайне необходимо. Эксплуатирующиеся тогда Ан-24 находились на грани исчерпания ресурса.

Ил-114 проектировался универсальным самолетом: он мог осуществлять посадку и взлет с грунтовых полос и работать в экстремальных температурных условиях. В 1990 году опытный образец совершил свой первый полет, и на этом история данной машины была поставлена на паузу... До сегодняшнего дня.




8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 12

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Дедкастарый Сегодня, 14:29
    Ил-114: почему забытый самолет ждет большое будущее
    потому что, и Страну стараются "забыть",а её,всё равно,ждёт Большое Будущее. soldier
    Дедкастарый
    1. Венд Сегодня, 14:37
      Цитата: Дедкастарый
      Ил-114: почему забытый самолет ждет большое будущее
      потому что, и Страну стараются "забыть",а её,всё равно,ждёт Большое Будущее. soldier

      Дело не в стране. Как сказал мне знакомый с самолетами профессионал, наши двигатели потребляют много горючего, в итоге убыточные, в отличии от двигателей Боинга. А вот так ли это или нет, думаю на Во найдутся профессионалы знающие об это не по наслышке.
      Венд
      1. IGAR Сегодня, 14:50
        Боинг не строит двигатели для своих самолетов
        IGAR
        1. Олежек Сегодня, 16:03
          в отличии от двигателей Боинга. А вот так ли это или нет, думаю на Во найдутся профессионалы знающие об это не по наслышке.

          Есть тут спецы по двигателям Боинга?
          А ежели сурьезно то проблема есть с экономичностью наших движков
          Олежек
  2. senima56 Сегодня, 15:40
    Говорят, говорят, говорят.... Может хватит наконец трепаться и начнём самолёты строить?! А то много обещают а в итоге- "пшик"! В 2017 обещали первый полёт Ил-112 (г-н Рогозин) ("пшик"), Сейчас о нём вообще молчат! Тут же обещали "серию" МС-21 (г-н Мантуров) ("пшик"), да и Ил-114 уже в 2017 обещали первый полёт, если не ошибаюсь, тот же Рогозин ("пшик")! Наверно пора уже срок давать за "пустой трёп языком"!?
    senima56
    1. vasilkovichi Сегодня, 18:00
      Уважаемый,самолёт УЖЕ собирают в Луховицах. Мощность сборочный линии 12 машин в год.
      vasilkovichi
  3. НЕКСУС Сегодня, 17:39
    Какие двигатели будут ставить на этот ИЛ?Думаю не те,которые разработали в 80-х,а что-то новое и по видимому экономичное.
    НЕКСУС
    1. IGAR Сегодня, 18:15
      ТВ7-117СТ сейчас испытания проходит
      IGAR
      1. НЕКСУС Сегодня, 18:21
        Цитата: IGAR
        ТВ7-117СТ сейчас испытания проходит

        Два или четыре двигателя будут ставить?
        НЕКСУС
        1. IGAR Сегодня, 19:03
          конечно же два
          IGAR
  4. vasilkovichi Сегодня, 18:02
    Специально для местных спецов!
    Самолёт УЖЕ строят в Луховицах. Мощность сборочной линии 12 машин в год.
    vasilkovichi
    1. IGAR Сегодня, 18:15
      серийное производство запланировано на 2021 год
      IGAR
Картина дня