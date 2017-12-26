Ил-114: почему забытый самолет ждет большое будущее

К началу 80-х годов прошлого века авиаперевозки стали более доступными. Услугами стали пользоваться не только зажиточные граждане, но и средний класс. Все большее значение играли полеты небольшой протяженности. В это время в США и Европе появляются новые экономичные турбовинтовые самолеты, которые впоследствии были массово задействованы на внутренних региональных линиях.



В Советском Союзе тоже было решено создать подобную машину, тем более, что для страны с такими размерами это было крайне необходимо. Эксплуатирующиеся тогда Ан-24 находились на грани исчерпания ресурса.



Ил-114 проектировался универсальным самолетом: он мог осуществлять посадку и взлет с грунтовых полос и работать в экстремальных температурных условиях. В 1990 году опытный образец совершил свой первый полет, и на этом история данной машины была поставлена на паузу... До сегодняшнего дня.











