19:27 26 декабря

Производство МиГ-35 начнется с января 2018 года

Государственный заказ на изготовление многофункциональных истребителей МиГ-35 получен, сборка установочной партии новейших истребителей стартует в начале 2018 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Серийные поставки МиГ-35 ВКС России включены в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы. Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" начнет выполнять госзаказ на производство установочной партии самолетов буквально с начала нового года
- рассказал собеседник агентства.

Производство МиГ-35 начнется с января 2018 года



Производством новых истребителей займется предприятие РСК "МиГ" в подмосковных Луховицах, значительный объем агрегатной сборки возьмет на себя нижегородский завод "Сокол".

МиГ-35 относится к истребителям поколения 4++ и считается переходным звеном к самолетам пятого поколения. Радиоэлектронное оборудование позволяет истребителю применять все существующие и перспективные боеприпасы, система управления огнем способна захватывать 10 целей одновременно.

Основные лётно-технические характеристики МиГ-35: нормальная взлётная масса - 19 200 кг. Максимальная - 24 500 кг. Максимальная скорость на высоте - 2100 км/ч, у земли - 1400 км/ч. Практический потолок - 16 000 м. Радиус действия МиГ-35 с ракетами класса "воздух-воздух" и тремя подвесными топливными баками (ПТБ) - 1000-1400 км (в зависимости от состава вооружения и высоты полета), с ударным вооружением и тремя ПТБ - 800-1100 км. Максимальная эксплуатационная перегрузка - 9,0 g.

В январе 2017 года новый истребитель показали руководству страны. Владимир Путин отметил экспортный потенциал машины, поскольку ее предшественник, МиГ-29 стоит на вооружении более 30 стран мира. Одновременно начались и государственные испытания самолета.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 96

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  1. rpuropuu Сегодня, 14:25
    Ну наконец то "Сокол" займется чем стоящим, а не только модернизацией 31-х good Совсем загибался завод sad
    rpuropuu
    1. Владыка Ситх Сегодня, 14:49
      Говорил же, а со мной еще спорили. И такая же ситуация с Су-57 и по сухопутной технике с "Арматами" и "Коалициями". Все это будет будет уже поступать в войска в 2018.
      Владыка Ситх
    2. Лексус Сегодня, 14:51
      И Луховицкий завод восстал из "пепла". В 90-е был разграблен под ноль.
      Лексус
    3. Sergey53 Сегодня, 15:29
      Цитата: rpuropuu
      Ну наконец то "Сокол" займется чем стоящим, а не только модернизацией 31-х good Совсем загибался завод sad

      Загибался завод не по своей воле, а по гноблению его Погосяном, возглавлявшим на то время ОАК.
      Sergey53
      1. Устин Сегодня, 16:14
        В 90-х Погосяна не было,А завод был уже никакой.Для "восстать из пепла" нужно еще лет 5-7 при хорошем финансировании и стабильных заказах.То что МиГ 35 в опытной серии это неплохо, но не спасение "Сокола".Пойдет ИЛ 114-300 тогда может и"поднимется".
        Устин
    4. Путник Сегодня, 17:54
      Странная ситуация у нас сложилась. Там все перевооружаются на истребитель пятого поколения F-35, а у нас начинается серийное производство истребителя четвертого поколения. Семнадцать лет высоких цен на нефть, а неудосужились разработать и запустить в серию легкий истребитель пятого поколения. Если бы Миг -35 запускался в серию двадцать лет назад, в крайнем случае пятнадцать лет назад, то я бы радовался, но сейчас это выглядит как издевательство. Только в докладах ВВП все замечательно, правительство работает великолепно. Все хорошо прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.
      Путник
  2. Дедкастарый Сегодня, 14:26
    Производство МиГ-35 начнется с января 2018 года
    Сегодня, 14:23
    приятное под конец года...быть добру.. drinks
    Дедкастарый
    1. Джедай Сегодня, 14:30
      Хорошая новость, надеюсь за оставшиеся дни 2017-го только такие и будут. Да и в наступающем поменьше грустного и побольше радостного! hi
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 14:39
        Свершилось Слава Богу , лишь бы финансирование не подвело.
        Идущий
        1. nik13 Сегодня, 14:43
          главное чтобы не растащили, финансирование енто
          nik13
      2. новичок Сегодня, 14:49
        Максим, Виктор, приветствую вас, рад видеть. несколько дней не заходил на ВО, но сегодня просто звездопад новостей_ и читать то не успеваю, не то что реагировать. тут и “Грен“ и МИГ35, “Нахимов“, правда последнему ещё пару лет “подлечиться“ надо.
        новичок
        1. Джедай Сегодня, 14:53
          Гарик, привет, дружище! hi Как видишь, хватает новостей, не все из них радостные...
          Джедай
          1. новичок Сегодня, 14:58
            да Макс. честно скажу, мнрго чего нехорошего произошло и происходит. с одной стороны и хорошо, что наш ВО хоть старается чередовать негатив с позитивом.
            новичок
            1. Идущий Сегодня, 15:12
              Привет Гарик! hi жизнь не может быть "одноцветной" и без проблем ничего не добьёшься.
              Идущий
              1. новичок Сегодня, 15:17
                да да, Виктор, так и есть. но иной раз хочется меньше знать и больше ходить на природу.
                новичок
                1. Идущий Сегодня, 15:21
                  Так и надо делать и труд чередовать умственный - физический.
                  Идущий
                  1. новичок Сегодня, 15:29
                    есть такая фишка. частенько к ней прибегаю.
                    новичок
                    1. Идущий Сегодня, 16:06
                      Я постоянно , хотя бы два часа в день физического труда , всем рекомендую.
                      Идущий
  3. DEZINTO Сегодня, 14:28
    Я читал 500 тысяч и можно прокатится. Только где-б их лишних взять? request

    Честно говоря - ну нафиг. Я с земли посмотрю. :)))) Потому что такое доступно только избранным.



    Я б уже по стенке кабины размазался и здох. )))
    DEZINTO
    1. Хагалаз Сегодня, 14:32
      А НЕ лишние значит имеются wink hi
      Хагалаз
  4. новичок Сегодня, 14:32
    ну вот и дождались, тьфу, тьфу, тьфу.
    новичок
  5. Vadim851 Сегодня, 14:32
    Максимальная скорость на высоте в статье чего-то 2100? Там 2500-2600 будет.
    Vadim851
  6. q75agent Сегодня, 14:35
    АФАР будет ??? или опять "полусырой" купят ....
    q75agent
    1. donavi49 Сегодня, 15:17
      Первая серия по контракту с Жук-М - щелевым. И по БРЭО довольно примитивная (близкая старому к М/М2 и корабелке).
      Дальше обещают апгрейт завести но в бортах закладки 20+.
      donavi49
  7. Геркулесыч Сегодня, 14:39
    Как раз 33 января и начнут строить -все два или три самолета!
    Геркулесыч
    1. allaykbar Сегодня, 14:42
      хоть и раздражают комментарии вроде вашего, но поставлю вам плюс. Вы же ради этого и написали сей опус. Держите. Только больше не пишите такое

      Геркулесыч, если не секрет, из какой страны сидя, вы переживаете за Россию?
      allaykbar
      1. Dr_Engie Сегодня, 14:50
        Ну а серьёзно - сколько их закупят? Столько же, сколько БМП-3/М и БТР-90?
        Закупят в нормальных количествах - хорошо. А если нет? Так, увы, часто бывает.
        Dr_Engie
      2. Геркулесыч Сегодня, 17:04
        Для allaykbar-страна моя Россия! И что писать, или не писать мне, и только мне решать! Просто за свои 49 лет много лжи слышал от начальников всех уровней и рангов! Верю делу, а не обещаниям! У нас красиво обещают, и не выполняют свои слова -отсюда и мои комментарии с сорказмом, или иногда откровенно злые!
        Геркулесыч
    2. bk316 Сегодня, 15:29
      Вы зацените какой троль прямо не троль а ТРОЛИЩЕ и правда ГЕРКУЛЕСЫЧ за 3 месяца 3000 комментов.
      И почти все комменты типа "прсталиполимеры" и "советские микросхемы самые большие микросхемы в мире"
      Уж вы там тормозните немножко, а то весь фонд оплаты труда госдеповский на себя стяните, что Ксюше и навальнятам останется?
      bk316
      1. Геркулесыч Сегодня, 17:00
        Во первых, я из Ростова на Дону , во вторых, обжегся я на всяких обещаниях красивых верю только словам! bk 316 -по себе видать судите? Вы за своим базаром, гусь столичный смотрите, я таким мозги через задницу на место вбивал парой ударов! А troll, s вы и есть, так себе пустышка много на себя взявшая!
        Геркулесыч
  8. Горный стрелок Сегодня, 14:44
    Ну и хорошо. Отличный, продвинутый истребитель. Легким его язык не поворачивается назвать, но куда легче Сушек.
    Горный стрелок
  9. басмач Сегодня, 14:48
    Ну как был "для завоевания превосходства над ближним приводом", так и остался.С ПТБ не повоюешь и если их убрать, то как раз и получится ближний привод. Хорошо хоть по тактике ВВС аэродромы с фронтовыми истребителями должны располагаться в 90-100 км от линии фронта. Но то в теории.А если дальше, то ПТБ не напасёшься.
    басмач
    1. Genry Сегодня, 15:06
      У вашего дивана Википедия поломалась?
      "Радиус действия с нормальной боевой нагрузкой: 1000 км"
      Genry
      1. басмач Сегодня, 19:23
        Для Вас, знаток Вики. Написано же, что с 3-мя ПТБ. Вы их хоть раз живьем по видели.На 29-м был один подфюзеляжный интегральный на 900 литров (У этой машины с самого начала был недостаточный запас топлива и как следствие малая продолжительность полёта. На ранних модификациях самолёта имелись только крыльевые и фюзеляжные баки, общий запас топлива равнялся 4365 литрам. Конструкторы со временем решили этот вопрос и уже модели 29М и 29СМТ имели увеличенный запас топлива внутри: первая – в наплывах крыла вместо входов воздухозаборников, вторая – над фюзеляжем в 900-литровом баке, сразу за кабиной пилота, придавая горбатый вид самолёту). А тут аж 3. Он с ними как корова, в случае боя ПТБ сбрасываются. Обычные подкрыльевые -850 или 1150 л. Т.Е его радиус с дополнительными 3 т горючки-1000 км Без них -500-700. С учетом патрулирования или воздушного боя без ПТБ- ещё меньше. Поэтому и прозвали так.. Да, и чтоб не быть голословным, на войсковой стажировке в 90-м ( в училище ещё) был на изд 9-12 в Ивано-Франковске. Там и услышал прозвище. Так что по своей спецухе(вооружение ЛА) я его не на картинке видел, да и по Р-27 диплом делал. А знакомые на них служили-один техником самолета( у него на 29 без ПТБ, улетал как то раз на длительность, и без подвески. Один час 17 мин на большой высоте и мин скорости. Так через 40 мин у них тихая паника началась. А по прилёту осталось 580 литров,, насухо) другой оружейником
        Да, и в 93-м, на праздновании 50-летия полка Нормандия-Неман они крутили пилотаж, показывали и колокол. А перед этим( за несколько дней, погода была песня, тренировались и 25-е, и 27-е и 29-е- насмотрелись)
        басмач
  10. voyaka uh Сегодня, 14:59
    Лучше бы на этих заводах удвоили производство Су-35.
    Чтоб насытить свои ВВС, а не только Китай снабжать на запчасти.
    voyaka uh
    1. новичок Сегодня, 15:04
      Китай снабжаем за деньги, которые и пойдут, помимо бюджетных средств, на насыщение ВКС СУшками. МИГ 35 совершенно другая история, не только не мешающая СУ35, но и дополняя.
      новичок
    2. Касым Сегодня, 15:23
      Так разные машины по задачам.
      Всю истребительную авиацию перевооружить на Су-35С денег пока не хватит. И заработать на нем сложно - многим, особенно малым странам, такой истребитель избыточен. Поэтому МиГ-35 будет иметь больший коммерческий успех. Считаю например, что для Казахстана мигарь сейчас больше необходим. hi
      Касым
      1. новичок Сегодня, 15:27
        в том то и дело. совершенно разные машины. и вечно производство одного противопоставляют другому.
        новичок
        1. voyaka uh Сегодня, 15:33
          А что в них разного? :
          1) оба - двухмоторные истребители.
          2) оба - скоростные
          3) оба - сверхманевернные.
          4) оба - могут вести воздушный бой.
          МиГ - фактически уменьшенная копия Су. Или наоборот.
          voyaka uh
          1. новичок Сегодня, 15:42
            оченнь примитивно. особенно последний пункт вашего сравнения. (особенно 4й пункт: истребители “ умеют вести воздушный бой“. по поводу “уменьшенной копии“, вы прекрасно знаете историю создания обоих планеров. это чисто по Одесски_ а поговорить. вы же знаете разницу между тяжёлым и лёгким истребителями?
            новичок
          2. Касым Сегодня, 15:44
            Вы видели работу МиГ-29(35) по земле? Я видел.
            Су-35С чистый истребитель для завоевания господства в воздухе. МиГ больше предназначен для поддержки пехоты на земле и ее прикрытия - на то он фронтовой. hi
            Смотрите опыт Сирии. Су-35С больше сопровождал и патрулировал.
            Касым
            1. новичок Сегодня, 15:50
              по поводу СУ/МИГ35х_ ну скажем отчасти вы правы. но СУшка умеет работать по земле. МИГ предназначен (даже в формулировке: фронтовой) для прорыва/уничтожения пво противника на тактическую глубину вражеских войск. но как мы знаем 29е работали и на перехвате тоже.
              новичок
              1. Касым Сегодня, 15:57
                Согласен. Но для бомбометания лучше легкая машина, которую легче довернуть при пикировании на цель. То есть точность выше. На Су-35С ошибка(разлет) при таком использовании будет куда больше. И так как машина гораздо больше, то из ствольной арты попасть проще.
                ВАФ писал, что сброс АБ идет на Сушках фактически "на глазок, по носу". Нет там такого оборудования для таких задач, тем более на Су-35С. Там оборудование для ракет в-в БД и из класса Х (могу и ошибиться). hi
                И на радиус действия смотрите. Су можно отправить в тыл противника, МиГ не желательно.
                Касым
                1. voyaka uh Сегодня, 16:07
                  Какое в 21-м веке ПИКИРОВАНИЕ на цель??? 2-ая Мировая что-ли?
                  В Сирии ВКС пикировали на цель?
                  С 5 км с прицельным контейнером (или Гефестом, на худой конец) , не меняя курса и скорости,
                  пускают точные бомбы и все дела. И чем больше их (бомб), тем лучше.
                  Чтоб второй раз не возвращаться.
                  voyaka uh
                  1. новичок Сегодня, 16:24
                    voyaka uh, вы описали ттх истребителя бомбардировщика СУ34_ основа ракето/бомбометание, но и за себя постоять может. 35СУ/МИГ истребители_ основа воздушный бой, но и по земле бить может. разницу чувствуете? я намеренно излагаю простым языком, не люблю завумных фраз.
                    новичок
                    1. voyaka uh Сегодня, 16:35
                      "основа воздушный бой, но и по земле бить может. разницу чувствуете?"///

                      НЕ ЧУВСТВУЮ. Вы описали истребитель-бомбардировщик. Все современное, что сейчас выпускается в мире (что 4-го, что 5-го поколения) -
                      истребители-бомбардировщики.
                      Одни больше истребители, другие больше бомбардировщики.
                      voyaka uh
                      1. новичок Сегодня, 16:42
                        в том то и вся соль. вы не видете разницу между СУ 35 и 34? не ну, конечно мы не впихиваем невпихуемое в один планер по типу ф35, и слава Богу, наверное.
                        новичок
                  2. басмач Сегодня, 19:14
                    Самое простое. С 5 км ( т.н. "навигационное бомбометание") можно- только если из ПВО есть "Стингеры" или "Стрелы", "Иглы". Я уже писал, что служил инженером ПрНК-54 на Су-17М4. Так вот, при выполнении НБ самолёт некоторое время летит по прямой без манёвра ( пока комплекс не сбросит АБ)-идеальная мишень. В современных условиях применяется пологое пикирование-15-20 градусов.(кстати-у нас это был основной режим-и бомбометание и НРС и пушка), А также есть бомбометание с кабрирования ( с пологого с прицеливанием по вынесенной точке (угол кабрирования до 45,если не изменяет память) или крутого с прицеливанием по цели( с углом 90). Эти 2 режима позволяют работать с предельно малых высот. Так же есть режим с горизонтального полёта( как вариант полого пикирования), но для малых высот необходимы АБ с ТП (ОФАБ-250Ш) и с соответствующим замедлением на взрывателе.
                    Ну а в варианте "Штуки" или Пе-2 -да, анахронизм.
                    Да и еще, Для ЛГСН нужна подсветка. Если нет наводчика, по подсвечивать надо бортовым ЛД. Хоть и не долго , но тоже по прямрй.
                    басмач
            2. voyaka uh Сегодня, 15:56
              "Вы видели работу МиГ-29(35) по земле? Я видел.
              Су-35С чистый истребитель для завоевания господства в воздухе"///

              Я, честно говоря, был уверен, что наоборот. belay
              Чем тяжелее (мощнее) истребитель, тем больше у него бомбоподъемность.
              Су может брать бомб (ракет ВЗ) гораздо больше, чем МиГ. Ему и работать
              по земле. Сам бог велел.
              А МиГ, натурально, для воздушного боя. Так как по земле ему НЕЧЕМ работать.
              voyaka uh
              1. Касым Сегодня, 16:01
                Вояка, неправильно. Изучайте вопрос. Су-35С имеет оборудование для ракет в-в большой дальности. У МиГ-29 этого нет. Су-35С может и ракеты класса Х таскать, МиГ-29 этого вообще не мог. У МиГ-29 даже РЛС такого нет. Там только ОЛС стоит (оптико-локационная станция). hi
                Посотрите, что значит ФРОНТОВОЙ истребитель.
                Касым
              2. новичок Сегодня, 16:06
                коллеги, вы как дети. всякими формулировками можно запутать самого себя. да оба они могут работать по земле. но это именно истребители. СУ_ тяжёлый, дорогой, с большей полезной нагрузкой, с большим радиусом работы завоевания превосходства в воздухе. МИГ_ фронтовой истребитель завоевания превосходства в воздухе на тактической глубине, вместе с работой по пво и т. д. короче МИГ легче, дешевле.
                новичок
            3. Рязанец87 Сегодня, 16:08
              Т.е. нужно производить отдельный тип "легкого" (на самом деле не очень), "дешевого" (тоже нет) истребителя для "поддержки пехоты"?? Оригинально. Может, Су-34 лучше справится, нет?
              МиГ-29 по земле пробовали применять украинцы в августе 2014, не от хорошей жизни. Угадайте, чем закончилось.
              Рязанец87
              1. новичок Сегодня, 16:13
                для того, что вы говорите у нас есть армейская авиация и фронтовой бомбардировщик.
                новичок
                1. Рязанец87 Сегодня, 16:50
                  Именно. Ну и на черта он нужен-то, 35-й?
                  "МИГ легче, дешевле" - вот эти-то параметры и под сомнением сейчас.
                  Да еще при наличии Су-30.
                  На мой взгляд, МиГ-35 не нужен ВКС от слова совсем.
                  Рязанец87
                  1. новичок Сегодня, 17:53
                    хотел изложить мысль, но коллега НЕКСУС хорошо всё обрисовал, почитайте, интересно.
                    новичок
              2. voyaka uh Сегодня, 16:18
                Россия - богатая страна. Богаче Америки, судя по решению о МиГ-35.
                Выпускать ОДНОВРЕМЕННО 4 типа истребителя: Су-30, Су-35, Су-57 и МиГ-35.
                Каждый - на ма-а-а-леньком заводике. И единичной сборке (по причине нерезинового бюджета).
                Вместо того, чтобы выпускать какой-то один тип, но на 2-3 крупных заводах параллельно.
                И уж напрячься, сделать на этот единственный тип: 1) АФАР 2) прицельный контейнер ...все современные прибамбасы
                voyaka uh
                1. новичок Сегодня, 16:37
                  voyaka uh, мы снабжаем Воздушный Флот несколькими типами, так как от этого зависит жизнь предприятий в прямом смысле. некоторые городообразующие. я так думаю.
                  новичок
                  1. voyaka uh Сегодня, 16:48
                    Вот в эту причину я верю. Чтоб занять людей чем-то.
                    Но с другой стороны, какая разница этим людям что собирать:
                    одно и то же на 4 -х заводах или разные типы?
                    voyaka uh
                    1. новичок Сегодня, 17:11
                      ну вы точно как на Привозе в Одэсе, шутка конечно. здесь вопрос в готовности МО покупать дорогие 35. невозможно насытить ВКС дорогущими машинами полностью, да и стоит ли. у спарких30й своя ниша и свои задачи. как я вижу 30 больше полюбилась морской авиации. да и некоторые серии нужно ставить на вооружение, что б клиент “клюнул“.
                      новичок
                  2. ЗВО Сегодня, 17:33
                    Цитата: новичок
                    voyaka uh, мы снабжаем Воздушный Флот несколькими типами, так как от этого зависит жизнь предприятий в прямом смысле. некоторые городообразующие. я так думаю.


                    Что мешает сделать унификацию сборочного производства?
                    И какие градообразующие предприятия используются в производстве самолетов-истребителей?
                    ИАЗ - 12000 человек.
                    С учетом членов их семей, и обслуживающих их предприятий. фирм. магазинов, их персонала их членов семей и прочее - естественная заинтересованность именно в данном месторасположении завода - 50-60 тысяч человек.
                    Население Иркутска - 600000 человек, т.е. вдесятеро больше.
                    Т.е. понимаем, что здесь зависимости градообразующей нет.
                    С Комсомольском-на-Амуре - чуть похоже на градообразующее, но все равно.. 5 кратная разница.
                    Лыткарино? Вообще смешно. Москва, она и есть Москва. с ее 20 реальными миллионами.
                    Кто еще?
                    Никого...
                    ЗВО
                    1. новичок Сегодня, 17:50
                      очень серъёзное и ошибочное умозаключение. вы понимаете, что нет времени переналаживать линию “станка“ и переобучивать технарей? эти две модели 30 и 35 разные не только планером.
                      новичок
                      1. ЗВО Сегодня, 18:38
                        Цитата: новичок
                        очень серъёзное и ошибочное умозаключение. вы понимаете, что нет времени переналаживать линию “станка“ и переобучивать технарей? эти две модели 30 и 35 разные не только планером.


                        А нам надо что бы было 4 разных завода, истребительных, полного цикла?
                        2-х не хватит?
                        Именно сборочных?
                        А остальным предприятиям - обязательно нужен полный цикл?
                        Почему самарская Гидроавтоматики(Технодинамика) шлепает себе шасси и шлепает.
                        Может она то же хочет стать сборочным предприятием? Полного цикла. что бы все ее шасси ставились в самолеты.. Ее же самолеты, ею же сделанные?

                        Что бы каждый мог делать самолеты. но вот беда. больше 20 самолетов каждый завод сделать не способен...

                        Может проще развивать унификацию?
                        И дело совсем не в переналадке станков...
                        Где и какие станки вы собрались в авиасборочном производстве переналаживать?
                        Сменить кондуктора и стапели? Дело 2-х дней.
                        Посмотрите на заводы Эрбаса и Боинга.
                        Идеальное управление. Поэтому то и могут весь мир под себя подминать..
                        Что умеют делать технологию.
                        С момента первого начала разделки металла до выхода полностью готового 373 Боинга проходит 11 дней...
                        Это и называется управлением производством.
                        Почему они могут себе позволить распределенное производство планера по частям, а мы не можем?

                        Я прекрасно помню, как делали Ту-154 и Ту-95 на 18 авиазаводе.
                        Как бы это ни было давно, но с тех пор техника настолько далеко шагнула. если вы не знаете... Всякое там компьютерное управление...
                        ЗВО
                      2. новичок Сегодня, 18:54
                        ух, как много интересного вы написали. с самого начала слово “станок“ взято в ковычки, о чём то говорит? не может завод выпускающий шасси выпускать самолёты, без потерь во времени и финансах. наши авиа заводы постепенно переходят на параллельный выпуск гражданских судов. со временем будут полеостью деверсицированы на производство гражданской продукции. ну а сравнение с боингом и ербасом, как минимум некорректно: за последние 30 лет мы потеряли не только производство, но и рынок судов. боинг же “схавал“ наши ниши. дайте время людям компетентным, всё постепенно наладят. кажется, на основную мысль я ответил.
                        новичок
              3. Касым Сегодня, 16:22
                Друзья. Первоначально Су-27 ВООБЩЕ НЕ МОГ РАБОТАТЬ по земле. Его задача снять с воздуха любую цель, вкл. КР, бомбордировщики и т.д. МиГ-29 первоначально мог использовать НАРы и АБ. Его задача прикрыть войска на земле и помочь им своим боекомплектом. Вот именно, что он может пикировать на наземные цели. Это я наблюдал на авиаполигоне 2 года. Он более универсален. Его слабости были в том, что нет РЛС (как наводить рак.в-в большой дальности), маленький радиус, ресурсы ниже. МиГ-35 эти проблемы решает (но радиус все-таки меньше Сушек). Смотрите на скорость МиГ-35 и Су-35 - думаю многое подскажет.
                Су-34 больше бомбер и там есть для этого все оборудование, на Су-35С его нет. Споросите профи на сайте. hi
                Касым
                1. новичок Сегодня, 16:29
                  Касым, так и я про то же. может иными словами, но то же. да и обижаете, Касым, для меня любой собеседник интересен.
                  новичок
                  1. Касым Сегодня, 16:45
                    Новичок. У меня нет намерений кого-то задеть, дружище. Просто я за МиГ-29 и его модернизированными версиями давно слежу. У нас, в РК, поставили Су-30СМ против МиГ-29 в учебном бою. МиГ-29 в одни ворота. Он меньше. Вес меньше. Что легче развернуть: джип или легковушку? Конечно, если исключить ОВТ. А если воткнуть на МиГ-29 его, то ... Су в проигрыше.
                    Очень жаль, что профи очень редко заходят на сайт. Раньше их было больше. ВАФ летал на МиГ-29. Я, споря с земляками, которые утверждали, что он уже стал анахронизмом, попросил его комментарии. ... "Смотря для каких задач Вам нужен истребитель. Если по земле, то лучше МиГ-29 нету ничего. Рафаль ему в ближнем бою уступит. Хотя он достойный противник, но цена заоблачная. За один Рафаль 2-3 МиГ-29, которые его просто уроют". hi
                    Еще раз про слабости МиГ-29. Радиус, РЛС (БРЭО) и ресурсы низкие (500 часов на двигатель). Теперь смотрите на данные в этой статье и др. по МиГ-35. АФАР ЖУК, ресурсы движка увеличены в разы, дальность увеличена.
                    Еще на авиаполигоне (87-89) Руководители Полетов в звании Полковников говорили за разницу между Су и МиГ. Что мне, планшетисту и радиомеханику, простому солдату, можно добавить - поэтому говорю, что все могут разъяснить профи, тем более которые летали на нем. Они мне это и писали ранее. hi
                    Извините, если где-то "задел".
                    Касым
                    1. новичок Сегодня, 17:00
                      коллега, всё пучком, не стоит извиняться. я вот тоже не проффи, но 29 мне по душе с детства, брат средний привил мне любовь к 29. слежу давно за перепетиями, а уж какой облом с МИГ29ОВТ_ зарезали парня, черти. но а 35, сильно надеюсь, будет с полным фаршем. есть мнение, что именно МИГ29 должен был встречать моссированную воздушную атаку противника, за ними должны были вступить в бой СУшки. полагаю в этом есть смысл.
                      новичок
    3. Устин Сегодня, 16:18
      Цитата: voyaka uh
      Лучше бы на этих заводах удвоили производство Су-35.
      Чтоб насытить свои ВВС, а не только Китай снабжать на запчасти.

      Лучше бы утроили количество летного состава .Да инженерно-технического.Поможете? Тогда и о матчасти можно было поговорить "по взрослому".
      Устин
      1. voyaka uh Сегодня, 16:27
        "...бы утроили количество летного состава ... Поможете?"////

        Утроить? В смысле детей не хватает? Не знаю... силы уже не те. recourse
        Два-три сына еще смогу зачать...
        voyaka uh
        1. Касым Сегодня, 16:51
          Вояка, в том то и дело, что УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ БОЕВЫЕ САМОЛЕТЫ лучше универсалов. Тот Ф-35. Попробуйте втащить туда такое кол-во оборудования. Как пример. Су-24. Посмотрите на номенклатуру боеприпасов (свыше 30). У КАЖДОГО ТИПА СВОЕ ПРИЦЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. И как это все воткнуть в одну машину? Вот поэтому Су-24 очень долго доводили до ума и учили летать на сверхмалых - отсюда и столько ЧП с ним было. Но зато, как он себя проявил - Су-34 пока отдыхает. hi
          Касым
          1. voyaka uh Сегодня, 17:04
            " У КАЖДОГО ТИПА СВОЕ ПРИЦЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
            И как это все воткнуть в одну машину?"////

            Вот это-то и УЖАСНО. Надо наоборот: у всех типов оружия
            ОДНО прицельное оборудование.
            И все это воткнуто в ОДНУ машину: "Толстого Пингвина" laughing Ф-35, который Вы так презираете. Он выстрелит (и попадет) любой ракетой, любого производителя
            после минимальной притирки кусочка ПО и приспособы-подвески.
            voyaka uh
    4. НЕКСУС Сегодня, 17:00
      Цитата: voyaka uh
      Лучше бы на этих заводах удвоили производство Су-35.

      Зачем? У нас явный количественный перекос в сторону тяжелых МФИ против средних и легких. МИГ-35,как временная мера нужен,как в свое время нужен был и СУ-35. На МИГе обкатают технологию,арсенал,РЛС и тд и на его основе можно будет строить и средний МФИ поколения 5. Наших летунов ,которые летают на 29-х надо скорее пересаживать на МИГ-35 .
      АФАР Жук доработают,а к 20 году и РОФАР появится. По сути,МИГ-35 нужен,но с оптимизированной ценой. Сейчас,она не многим меньше ,чем цена на тяжелый СУ-35,что не есть хорошо. Но ,думаю,с увеличением серии,цена будет снижаться.
      НЕКСУС
      1. voyaka uh Сегодня, 17:22
        Не получится. Финансово. В 2017 закончился Резервный фонд. Его нет.
        Остался Благосостояния (пенсионный) - еще года на два-три.
        Если Россия хочет сохранить ВВС, то надо сокращаться и
        сосредотачиваться на самых необходимых и перспективных моделях.
        Они: Су-35 и Су-57. Остальное - нафиг. И абсурдный броневик Су-34 - нафиг.
        Но эти две можно "вылизать" со всеми современными наворотами. И занять ими те же
        заводы, что клепают непонятно что.
        Тогда, когда рецессия кончится когда-нибудь - будут не устаревшие, унифицированные ВВС.
        voyaka uh
        1. НЕКСУС Сегодня, 17:28
          Цитата: voyaka uh
          Не получится. Финансово. В 2017 закончился Резервный фонд. Его нет.
          Остался Благосостояния (пенсионный) - еще года на два-три.
          Если Россия хочет сохранить ВВС, то надо сокращаться и

          Меня всегда умиляют подобные заявления про "денег нет" и что РФ совсем бедная и немощная страна. Уважаемый,вы говорите о самой богатой стране в мире,а не о Гондурасе.Проснитесь и не пишите больше такого бреда.
          Цитата: voyaka uh
          Они: Су-35 и Су-57. Остальное - нафиг. И абсурдный броневик Су-34 - нафиг.

          СУ-30 ближайшие 5 лет и останется основным тяжелым МФИ.После пойдет СУ-35С. Причем 35-й еще улучшать и улучшать как по арсеналу,так и по РЛС и по РЭБ комплексам.
          По 34-му...нашим ВКС их надо не более 300 штук.Больше,это избыточно.Почему? Потому то во всю разрабатывают новый штурмовик,для обновления парка 25-х.А задачи,которые выполняет 34-й хорошо перекрываются и 30-ми и 35-ми и будут перекрываться новыми штурмовиками.
          НЕКСУС
          1. voyaka uh Сегодня, 17:53
            "Уважаемый,вы говорите о самой богатой стране в мире"///

            О! с такой замечательной предпосылкой ничего не страшно:
            можно и 10 типов истребителей выпускать. Море по колено.
            ... успехов! fellow
            voyaka uh
            1. НЕКСУС Сегодня, 17:59
              Цитата: voyaka uh
              "Уважаемый,вы говорите о самой богатой стране в мире"///

              О! с такой замечательной предпосылкой ничего не страшно:
              можно и 10 типов истребителей выпускать. Море по колено.
              ... успехов! fellow

              Вам бы успехов в освоении Ф-35 и дальнейшего разочарования в них. А мы с 10-ю типами как-нибудь разберемся,не переживайте.
              НЕКСУС
              1. ЗВО Сегодня, 18:40
                Цитата: НЕКСУС

                Вам бы успехов в освоении Ф-35 и дальнейшего разочарования в них. А мы с 10-ю типами как-нибудь разберемся,не переживайте.


                Я бы не стал ерничать и радоваться 10 типам. Вояка абсолютно прав.
                Распыление по якобы "узким специалистам" - никогда не приводит к реальной пользе.
                ЗВО
                1. Касым Сегодня, 19:18
                  Вояка АБСОЛЮТНО не прав. Реальная польза - смотрите Сирию.
                  Ф-35, как пример. Уступает:
                  1. Как штурмовик - Тандербол.
                  2. Как истребитель - Ф-16, 18,15 по скорости и маневренности.
                  3. Бомбер - с 4 точками подвески во внутренних отсеках он никакой. 2 АБ и 2 ракеты.
                  Этот универсал и есть распыление средств. hi
                  Касым
                2. НЕКСУС Сегодня, 19:23
                  Цитата: ЗВО
                  Я бы не стал ерничать и радоваться 10 типам. Вояка абсолютно прав.

                  А я и не ерничаю...90-е годы нам вот так аукаются. И было два пути:либо продолжать летать на 27-х и 29-х ,геройски их модифицтруя(не глубоко)и ждать СУ-57-й,либо строить новые МФИ и потихоньку доводить до ума СУ-57.Второй путь по мне удачнее и логичнее. Поэтому линейка и растянулась.По логике,30-е должны потихоньку перевести на экспорт,а на место основного тяжелого МФИ станет СУ-35С. Пройдет лет 10 еще,до того момента,пока СУ-57 доработают,испытают,даже модернизируют,и не сделают основным тяжелым МФИ ВКС. При этом всем ,все это время нашим летунам то на чем-то летать надо?
                  НЕКСУС
        2. новичок Сегодня, 17:31
          “сосредоточиться на главном“, тем более “сокращаться“ нам супостат не даёт, уж необезсутьте, вместе с вами. да и хватит нас хоронить, лопата поломается. да и в планах МО постепенно выйти как и прежде на четыре типа истребителей: МИГ/СУ35е, ЛФИ МИГ и СУ57.
          новичок
          1. НЕКСУС Сегодня, 18:00
            Цитата: новичок
            ЛФИ МИГ и СУ57.

            Нет уже ЛФИ как класса.Все легкие истребители перешли в класс средних и МИГ-35 не исключение.
            НЕКСУС
            1. новичок Сегодня, 18:04
              я надеюсь, композитный ЛФИ окажется легче, чем пятёрка на базе 35го, который хотят делать с арабами.
              новичок
              1. НЕКСУС Сегодня, 18:13
                Цитата: новичок
                я надеюсь, композитный ЛФИ окажется легче, чем пятёрка на базе 35го, который хотят делать с арабами.

                Не окажется...истребители стали сложнее,добавилась многофункциональность,то есть работа по различным целям,опять же тот же арсенал изменился и тд...новый средний МФИ поколения 5 будет не легче 35-го,даже с учетом композитов. Много веса истребителям прибавляет многофункциональность и появление новых угроз.
                НЕКСУС
                1. новичок Сегодня, 18:17
                  надеюсь наш то будет истребителем, а не штурмовик бомбер тихоходный, типа ф35.
                  новичок
                  1. НЕКСУС Сегодня, 18:19
                    Цитата: новичок
                    надеюсь наш то будет истребителем, а не штурмовик бомбер тихоходный, типа ф35.

                    Новый штурмовик разрабатывают отдельно...новый истребитель будет именно истребителем.
                    НЕКСУС
                    1. новичок Сегодня, 18:28
                      НЕКСУС я в курсе. неужели вы не уловили иронию?
                      новичок
                      1. НЕКСУС Сегодня, 18:29
                        Цитата: новичок
                        НЕКСУС я в курсе. неужели вы не уловили иронию?

                        Я понял,что это кирпич в огород моего израильского оппонента...
                        НЕКСУС
                      2. новичок Сегодня, 18:37
                        вот, ну таки да.
                        новичок
            2. ЗВО Сегодня, 18:41
              Цитата: НЕКСУС
              Цитата: новичок
              ЛФИ МИГ и СУ57.

              Нет уже ЛФИ как класса.Все легкие истребители перешли в класс средних и МИГ-35 не исключение.


              Ну поспорю.

              Гриппен - шикарный самолет.
              Но как и все шведское не имеет рыночной доли...
              Поэтому и забывается. Без должных оснований. незаслуженно.
              ЗВО
              1. новичок Сегодня, 18:57
                да спорьте, кто ж мешает? грипен_ да хорош. мало ль хороших и красивых в мире бывает? но против 29СМТ или ОВТ, это не о чём.
                новичок
        3. Касым Сегодня, 19:04
          Вояка, полный абсурд написали. По Вашему Су-35 и Су-57 какое имеет назначение и см. опыт Сирии. Ковали победу фронтовая авиация и бомберы. Они продвигали пехоту и помогали брать населенные пункты. Су-24, 25, 30СМ, 34; Ту-95, вертолеты с работай по земле. Для Су-35 и 57 работы практически никакой, в виду отсутствия воздушных целей. Как создать один прицел для бомб и ракет - глупость полная?! Для АБ и нужно знать направление ветра, влажность, плотность, высота нахождения цели и т.д.. Для ракет нужно "захват и сопровождение" цели (лазерое, радиолокационное, тепловое). Если разницу не видите, то можно дальше не вести дискусию. hi
          Касым
          1. voyaka uh Сегодня, 19:26
            "Для АБ и нужно знать направление ветра, влажность, плотность, высота нахождения цели и т.д"///

            Ничего не нужно! Вы застряли в ВОВ.
            Нужно, чтобы на бомбе была ГСН и крылышки с управлением от ГСН.
            И подсвечивать цель с самолета.
            Вот так выглядят современнные бомбы:
            Это не ракеты, а именно бомбы.
            voyaka uh
  11. q75agent Сегодня, 15:22
    Цитата: donavi49
    Первая серия по контракту с Жук-М - щелевым. И по БРЭО довольно примитивная (близкая старому к М/М2 и корабелке).
    Дальше обещают апгрейт завести но в бортах закладки 20+.

    ясно ...опять денег не хватает , стоимость каждой БРЛС составит 3,5—4 млн долларов
    q75agent
    1. ЗВО Сегодня, 17:36
      Цитата: q75agent
      Цитата: donavi49
      Первая серия по контракту с Жук-М - щелевым. И по БРЭО довольно примитивная (близкая старому к М/М2 и корабелке).
      Дальше обещают апгрейт завести но в бортах закладки 20+.

      ясно ...опять денег не хватает , стоимость каждой БРЛС составит 3,5—4 млн долларов


      Думаю, что как минимум в 2 раза больше...
      ЗВО
  12. Рязанец87 Сегодня, 17:10
    " Вот поэтому Су-24 очень долго доводили до ума и учили летать на сверхмалых - отсюда и столько ЧП с ним было. Но зато, как он себя проявил - Су-34 пока отдыхает. hi[/quote]"
    Прямо интересно стало, чем себя таким Су-24 проявил? Капризный, сложный самолет с высоким уровнем аварийности (только за период 1988—1992 годов разбились 27 самолётов!). Активно применялся в Чечне и Сирии, т.е. при отсутствии у противника полноценного ПВО. На данный момент устаревший - к 2020 году с вооружения снимать собираются.
    Рязанец87
    1. Рашнэйрфорс Сегодня, 19:04
      И то в Чечне применялся из-за отсутствия более совершенной техники. Ещё в 1ю Чеченскую горько пожалели что миг27 и су17м4 отправили на слом. Итого кроме су24 и су25 больше ни в 1ю ни во 2ю чеченскую активно никакие самолёты больше не применялись. Периодически использовались ту22м3 но в основном по ночам САБы " вешали", знаю что во 2ю войну было несколько вылетов Су30 испытатели чего-то испытывали. Собственно всё. А вообще вы правы- у "маленьких" су24 считается весьма сложным и капризным самолётом.
      Рашнэйрфорс
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