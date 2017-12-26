Производство МиГ-35 начнется с января 2018 года

Серийные поставки МиГ-35 ВКС России включены в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы. Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" начнет выполнять госзаказ на производство установочной партии самолетов буквально с начала нового года

Государственный заказ на изготовление многофункциональных истребителей МиГ-35 получен, сборка установочной партии новейших истребителей стартует в начале 2018 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.- рассказал собеседник агентства.Производством новых истребителей займется предприятие РСК "МиГ" в подмосковных Луховицах, значительный объем агрегатной сборки возьмет на себя нижегородский завод "Сокол".МиГ-35 относится к истребителям поколения 4++ и считается переходным звеном к самолетам пятого поколения. Радиоэлектронное оборудование позволяет истребителю применять все существующие и перспективные боеприпасы, система управления огнем способна захватывать 10 целей одновременно.Основные лётно-технические характеристики МиГ-35: нормальная взлётная масса - 19 200 кг. Максимальная - 24 500 кг. Максимальная скорость на высоте - 2100 км/ч, у земли - 1400 км/ч. Практический потолок - 16 000 м. Радиус действия МиГ-35 с ракетами класса "воздух-воздух" и тремя подвесными топливными баками (ПТБ) - 1000-1400 км (в зависимости от состава вооружения и высоты полета), с ударным вооружением и тремя ПТБ - 800-1100 км. Максимальная эксплуатационная перегрузка - 9,0 g.В январе 2017 года новый истребитель показали руководству страны. Владимир Путин отметил экспортный потенциал машины, поскольку ее предшественник, МиГ-29 стоит на вооружении более 30 стран мира. Одновременно начались и государственные испытания самолета.