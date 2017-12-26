19:25 26 декабря

Российские стратегические бомбардировщики отработали дозаправку в воздухе

Экипажи дальней авиации, поднявшиеся с аэродрома в Саратовской области, отработали дозаправку в воздухе, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские стратегические бомбардировщики отработали дозаправку в воздухе


Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС отработали наиболее сложный элемент летной подготовки – ночную дозаправку в воздухе. Полеты проходили на аэродроме в Саратовской области,
говорится в релизе.


Летчики дальней авиации в ходе многочасового полета выполнили по две дозаправки. Всего в полетах было задействовано до 10 экипажей Ту-160, Ту-95МС, Ил-78.

Сообщается, что «дозаправка проходила на высотах более 5 тысяч метров, на скорости около 600 километров в час, с использованием дополнительного освещения, установленного как на самолете-заправщике, так и на заправляемом воздушном судне».

Воздушная заправка топливом является «необходимым элементом подготовки летчиков дальней авиации, позволяющим значительно увеличить боевой радиус действия и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования», добавили в военном ведомстве.

Использованы фотографии: http://erra.livejournal.com
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Комментарии 18

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  1. ПРАВОкатор Сегодня, 14:41
    Это точно новость,если бы в полёте не только дозаправлялись,но и переворужались.
    ПРАВОкатор
    1. фигвам Сегодня, 14:53
      Хочу видеть дозаправку в воздухе ТУ-22М3.
      фигвам
      1. Джедай Сегодня, 14:59
        Цитата: фигвам
        Хочу видеть дозаправку в воздухе ТУ-22М3.

        С них же по требованию американских "друзей" сняли оборудование для дозаправки в воздухе. И как я понимаю, вернуть его обратно не так просто, как кажется. Но тоже с удовольствием на это посмотрел бы. wink Видео к статье:
        Джедай
        1. pvv113 Сегодня, 17:54
          Привет, Макс! У нас в полку демонтаж системы дозаправки прошел в 1986 году. Демонтировалась не только штанга, но и вся система полностью. Все это сдано на склад, а дальнейшая судьба неизвестна
          pvv113
          1. Рашнэйрфорс Сегодня, 18:41
            Наверное с ту22м2? Демонтировали только с двоек насколько мне известно, учитывая что ни один лётчик не дозаправлялся на ту22м3 и по словам "старых войнов" их изначально с заводе не ставилось , штанги с оборудованием приходили на склад АТИ, но на самолёты не устанавливались. Кстати только первые серии ту22м3 были способны выполнять дозаправку, ( несколько еще в строю), крайние серии шли даже без оборудования и штанг в комплектности.
            Рашнэйрфорс
            1. pvv113 Сегодня, 18:46
              Ту-22М3. Мы получали самолеты в Казани без штанги, но с установленной системой дозаправки. Штанга шла в комплекте 1:1 на склад. В полку все самолеты (с 54-й по 63-ю серию) были оборудованы этой системой до 1986 года. Потом демонтировали по ОСВ-2
              pvv113
              1. Рашнэйрфорс Сегодня, 19:10
                Система может быть. Сейчас ещё парочка живых бортов осталась где даже рукоятка аварийной уборки штанги осталась- сверху между рукояток аварийного сброса крышек фонаря- единственное напоминание про то что когда- то дозаправка была предусмотрена. Ну и фонарик на киле. Пвв а вы в каком полку служили?
                Рашнэйрфорс
          2. Джедай Сегодня, 18:42
            Володя, привет! hi Зная тебя не сомневался что ты такую тему стороной не обойдёшь. wink Я знаю что убирали не только штангу, а всю систему. Насколько читал - всё это было либо уничтожено, либо разворовано. Потому и пишу что вернуть такую систему на Ту-22 не так просто... А жаль. sad
            Джедай
            1. pvv113 Сегодня, 18:50
              Горбатый согласился с американцами, что при установке штанги дальний бомбардировщик Ту-22М3 становится стратегом. (дальше следует непереводимая на иностранные языки многоэтажная фраза в адрес горбатого). С тех пор летали без штанги
              pvv113
              1. Джедай Сегодня, 18:57
                Цитата: pvv113
                (дальше следует непереводимая на иностранные языки многоэтажная фраза в адрес горбатого)

                Володя, если такая:

                то я полностью солидарен с тобой. soldier
                Джедай
                1. pvv113 Сегодня, 19:17
                  Именно так, но в более жесткой форме (надеюсь, ему многократно икается)
                  pvv113
                  1. Джедай Сегодня, 19:24
                    Я надеюсь что этот леопёрд от икоты собственным языком подавится и задохнётся! negative
                    Джедай
  2. Vard Сегодня, 14:42
    Слышал что во время этой операции лётчики теряют по два три килограмма веса... похоже очень нелёгкое занятие...
    Vard
  3. Геркулесыч Сегодня, 14:42
    Я так понимаю, что это экипажи совершенствуют свое мастерство , чтобы снова их в Сирию на треть загруженными не гонять! Взлетел, полный комплект боеприпасов на борту, в полете танкер дозаправит !
    Геркулесыч
    1. Кроу Сегодня, 14:46
      А может быть до штатов собрались? Тогда уж точно дозаправка необходима!
      Кроу
      1. роман66 Сегодня, 15:29
        для ТУ-95 с ракетами по 5000 км дальности и без дозаправки хватит
        роман66
  4. DEZINTO Сегодня, 14:50
    Напомнило старый "добрый" фильм Кубрика
    Всё таки спираль истории всё туже затягивается....

    DEZINTO
    1. роман66 Сегодня, 15:30
      старый добрый фильм Кубрика - это про Луну, чтоли?
      роман66
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