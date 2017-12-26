Российские стратегические бомбардировщики отработали дозаправку в воздухе

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС отработали наиболее сложный элемент летной подготовки – ночную дозаправку в воздухе. Полеты проходили на аэродроме в Саратовской области,

Экипажи дальней авиации, поднявшиеся с аэродрома в Саратовской области, отработали дозаправку в воздухе, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.говорится в релизе.Летчики дальней авиации в ходе многочасового полета выполнили по две дозаправки. Всего в полетах было задействовано до 10 экипажей Ту-160, Ту-95МС, Ил-78.Сообщается, что «дозаправка проходила на высотах более 5 тысяч метров, на скорости около 600 километров в час, с использованием дополнительного освещения, установленного как на самолете-заправщике, так и на заправляемом воздушном судне».Воздушная заправка топливом является «необходимым элементом подготовки летчиков дальней авиации, позволяющим значительно увеличить боевой радиус действия и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования», добавили в военном ведомстве.