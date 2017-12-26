19:21 26 декабря

«Калашников» запустил в продажу охолощенный пистолет Макарова

Концерн «Калашников» начал продажу охолощенного пистолета Р-411 на базе пистолета Макарова. Он предназначен для использования в исторических, театральных и кинопостановках. Кроме того, его можно применять для обучения обращению с оружием. Для покупки не требуется никаких разрешений и лицензий.

«Калашников» запустил в продажу охолощенный пистолет Макарова


По внешнему виду Р-411 полностью соответствует пистолету Макарова, но конструктивные изменения не допускают применения боевых патронов. Переделать его в боевое оружие также не получится. Для стрельбы подходят лишь патроны светозвукового действия.


Пистолет Макарова был принят на вооружение Советской армии в 1951 году и до сих пор используется в силовых структурах. Его ценят за простоту и надежность. Приобрести охолощенный пистолет Макарова можно в официальных бренд-зонах и онлайн-магазине концерна.

Использованы фотографии: https://kalashnikov.com/
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Комментарии 51

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  1. Кроу Сегодня, 14:50
    Найдутся умельцы которые переделают под боевой патрон!
    Кроу
    1. 210окв Сегодня, 15:03
      Да и просто недоумки кои пойдут с ним в продовольственный магазин за бутылкой...
      Цитата: Кроу
      Найдутся умельцы которые переделают под боевой патрон!
      210окв
      1. ФЕОДОР Сегодня, 17:24
        Семён Семёныч !
        ФЕОДОР
        1. andre Сегодня, 19:20
          Ну и шо? Я приобрел и кедр и ксюху холостые, детям побаловаться на природе. На пулемет денежек жалко
          https://vk.com/video-24606485_456239033
          andre
    2. сибиралт Сегодня, 15:17
      Неужто у нас столько артистов развелось под эти пистолеты?
      сибиралт
      1. weksha50 Сегодня, 16:06
        Цитата: сибиралт
        Неужто у нас столько артистов развелось под эти пистолеты?


        Весь мир - театр, а люди в нем - актёры... laughing
        А если честно, то - durakoв - хватает...
        А цены - не дурацкие совсем... от 15000 до 25500 рэ...
        weksha50
  2. Pharao7766 Сегодня, 14:52
    Непонятное назначение сего девайса... request
    А цена так вообще удивляет - 13 900 руб.
    Pharao7766
    1. Logall Сегодня, 14:57
      Цитата: Pharao7766
      Непонятное назначение сего девайса...

      Обыкновенный Пугач, которым и в воздух шмальнуть можно! А если в упор поднести, то и печень прожечь...
      Logall
      1. роман66 Сегодня, 15:22
        а уж если по башке им треснуть lol
        роман66
        1. Logall Сегодня, 15:30
          Так его и метать можно! А если ещё и штык-нож приделать, то вообще самое смертоносное оружие...
          Роман hi
          Logall
          1. роман66 Сегодня, 15:35
            тем более, исторические прецеденты имеются
            роман66
          2. Офицер запаса Сегодня, 15:42
            Приветствую, Александр. Я бы предпочел не этот пугач и не боевой "Макаров", и не штык-нож, а нормальный закон о самообороне. Когда нападающий или залезший в чужую квартиру - априори неправ. И в отношение него допускается применение оружия.
            Остановить можно и кулаком, и табуреткой, и хозяйственным ножом. Но в 99% случаев суд будет не на стороне обороняющегося.
            Хотя это уже другая тема дискуссии.
            Офицер запаса
    2. 79807420129 Сегодня, 15:03
      Цитата: Pharao7766
      А цена так вообще удивляет - 13 900 руб.

      Теперь зарплату везде будут во время выдавать,поди разбери какой в руке,"охолощеный" или боевой. hi
      79807420129
    3. BlombiRus Сегодня, 15:20
      За такие деньги кусок бесполезного железа? Налетай! Раскупай! Умом Россию не понять.
      BlombiRus
    4. cariperpaint Сегодня, 15:27
      привыкание к оружию .уроки начальной военной подготовки. просто для коллекции. много вариантов.
      cariperpaint
      1. BlombiRus Сегодня, 16:05
        Пневматику максимум за пять тысяч купи и привыкай. Какая военная подготовка с этим убогим лепупером? Килограмм на поясе! Как же он анастохренел!
        BlombiRus
        1. cariperpaint Сегодня, 17:54
          пневматика ? детям в школе на уроке ?))) да и вес и разборка у нее другие. а тут все совпадает до мелочей.
          cariperpaint
  3. DEZINTO Сегодня, 14:53
    А сколько стоит так и не сказали...

    Конечно я не фанат бряцать оружием, но ночью проважая девушку домой, очень даже пригодился - бы.
    DEZINTO
    1. Pharao7766 Сегодня, 14:58
      Цитата: DEZINTO
      А сколько стоит так и не сказали...


      https://kalashnikov.com/product/firearms/blank-fi
      re/pm_os_p-411.html
      Pharao7766
      1. umah Сегодня, 15:04
        но ночью проважая девушку домой, очень даже пригодился - бы.

        Учитывая, что это пугач, не забудьте спилить мушку wink
        umah
    2. частное лицо Сегодня, 14:59
      Может с играть злую шутку если хулиганы поймут что холостой , засунут туда даже представить страшно куда.
      частное лицо
      1. DEZINTO Сегодня, 15:19
        Может с играть злую шутку


        А! Вы про такой случай. ?
        "на моём стволе написанно "Десерт -Игл" а на ваших - "муляж" так что здриснули отсюда...
        ..ха-ха классика.

        Не мне хватит мозгов не вляпыватся в такую чушь.
        DEZINTO
    3. Topotun Сегодня, 15:34
      Честно говоря я бы предпочел нормальный "Макаров". А от данного пугача вреда больше можно получить. Впрочем эта дискуссия не для данной ветки....
      Topotun
  4. Геркулесыч Сегодня, 14:57
    В нашей стране,еще на уровне детского сада человек может пои желании решить ЛЮБЛЮ проблему! Так что и под боевые патроны переделают!
    Геркулесыч
    1. свой1970 Сегодня, 15:49
      Цитата: Геркулесыч
      В нашей стране,еще на уровне детского сада человек может пои желании решить ЛЮБЛЮ проблему! Так что и под боевые патроны переделают!
      -как - если там ствола нет, например-а вместо него пруток люминивый feel ?
      свой1970
      1. Sargas Сегодня, 15:57
        Ствол можно и новый выточить, а вот рама прессованная из порошка и разваливающаяся при первом-же выстреле была на газовиках ещё в 90-ых.
        Sargas
        1. свой1970 Сегодня, 19:10
          Цитата: Sargas
          Ствол можно и новый выточить,
          - если вы можете выточить ствол - то сляпать вокруг него вполне боеспособный пистолет вообще не вопрос.И этот макет вам для этого не понадобится...
          свой1970
  5. коноправ Сегодня, 15:04
    В европах в любом оружейном магазине огромный выбор действующих моделей. Покупки, развешивают над камином и хвалятся соседям. Но там и боевой можно купить " для дострела дичи" , чтоб не мучилась. Гуманисты, япона мать.
    коноправ
    1. 32363 Сегодня, 15:11
      Цитата: коноправ
      В европах в любом оружейном магазине огромный выбор действующих моделей

      не везде, в Чехии свободная продажа короткоствола, в Германии только с разрешением, резинострел к продаже запренщён, ММГ любой пожалуйста.
      32363
  6. 32363 Сегодня, 15:08
    а ММГ чем плохи для театральных сцен? request а переделать в боевой можно всё что угодно, главно чтоб руки из футболки росли smile
    32363
    1. коноправ Сегодня, 15:14
      Руки руского человека это уже холодное оружие. А если в них ещё и зубочистка........
      коноправ
      1. 32363 Сегодня, 15:15
        Цитата: коноправ
        Руки руского человека это уже холодное оружие. А если в них ещё и зубочистка........

        ну не только русские рукасты, мы немцы, в железостроении не лохи.
        32363
        1. коноправ Сегодня, 15:24
          Вы немцы слишком доверчивы и очень верите в цифры и в порядок. Как-то сопровождал колонну гуманитарноой помощи. От Эльбы до Киева не мог заставить водителей проверить уровень масла . Мне говорили " Гут, кайн проблем!". Когда всё же уговорил проверить ( Ехали на ИФА -50,60) и обнаружили что масла мало, опять сказали " Гут!". Пока не сломали две рессоры не объезжали ямы на украинских дорогах. Но зато в техничке электросварка, электростанция, болгарки - моргалки, кофе- машина.
          коноправ
          1. 32363 Сегодня, 15:47
            Цитата: коноправ
            Вы немцы слишком доверчивы и очень верите в цифры и в порядок. Как-то сопровождал колонну гуманитарноой помощи. От Эльбы до Киева не мог заставить водителей проверить уровень масла . Мне говорили " Гут, кайн проблем!". Когда всё же уговорил проверить ( Ехали на ИФА -50,60) и обнаружили что масла мало, опять сказали " Гут!". Пока не сломали две рессоры не объезжали ямы на украинских дорогах. Но зато в техничке электросварка, электростанция, болгарки - моргалки, кофе- машина.

            обьясню, это из-за отсутсвия опыта, появиться опыт и кафемашины заменят полезными железяками, пока ямы не заравняют. Представь, что ты вырос там, где нет плохих дорог и если что сломаеться приежала техничка и ремонтировала всё за тебя...понимаешь к чему я, вот и качество сегодняшнего немецкого автопрома страдает по этойже причине, нет опыта или утерян.
            32363
            1. коноправ Сегодня, 15:52
              Да, помню... Как мне нравился Мерседес со 123 кузовом! Вечная машина.
              коноправ
    2. Sargas Сегодня, 15:55
      Ещё на газовых пистолетах отточили технологию спекания из порошка. Такой пистолет разваливается при первом-же выстреле на куски. И не только ствол.
      Sargas
      1. 32363 Сегодня, 15:59
        Цитата: Sargas
        Ещё на газовых пистолетах отточили технологию спекания из порошка. Такой пистолет разваливается при первом-же выстреле на куски. И не только ствол.

        лично переделывал газовики, wink повторюсь, правильнорастущие руки, базовые знания физики, материалов и всё будет стрелять.
        32363
        1. Sargas Сегодня, 16:15
          Какие именно модели? Макар и Айсберг, и Марголин были железными. Это были первые потуги нашей оборонки на газовом поприще. А вот американского пр-ва Rec Maiami раскололся напополам от того что его уронили на бетон от пояса.
          Sargas
          1. 32363 Сегодня, 16:36
            Цитата: Sargas
            Какие именно модели? Макар и Айсберг, и Марголин были железными. Это были первые потуги нашей оборонки на газовом поприще. А вот американского пр-ва Rec Maiami раскололся напополам от того что его уронили на бетон от пояса.

            тогда небыло российских газовиков, в основном немецкие переделывали, под мелкаху.
            Сломать всё можно, Rec Maiami хрeнь та ещё, орехи колоть, в спросе были маленькие пистоли для обороны, начало 90-х.
            32363
  7. Злой 55 Сегодня, 15:32
    Ну если только светозвуковые патроны, то выстрел будет стоить, как четыре булки хлеба..Напрашивается вопрос,может, пора Калашам начать просто производить холостые патроны для Пекаря..
    Злой 55
  8. Монархист Сегодня, 15:40
    [quote=сибиралт]Неужто у нас столько артистов развелось под эти пистолеты?[/q
    Ага и всем по роли необходим ПМ
    Монархист
  9. Монархист Сегодня, 15:46
    Цитата: 32363
    Цитата: коноправ
    В европах в любом оружейном магазине огромный выбор действующих моделей

    не везде, в Чехии свободная продажа короткоствола, в Германии только с разрешением, резинострел к продаже запренщён, ММГ любой пожалуйста.

    А чем резинострел не угодил,что к продаже запрещен или у вас тоже "страна Кулибиных"?
    Монархист
  10. Рязанец87 Сегодня, 15:47
    Абсолютно никчемный кусок ..гм.. железа. Да еще за 14 тысяч. Для коллекции и ММГ пойдет, для военно-исторической реконструкции макарки особо не востребованы.
    Рязанец87
  11. ТТХ Сегодня, 15:48
    Цитата: частное лицо
    Может с играть злую шутку если хулиганы поймут что холостой , засунут туда даже представить страшно куда.

    А в ответ могут и боевой достать хотя дураку и дубина пулемет
    ТТХ
  12. Sargas Сегодня, 15:52
    И сколько у нас реконструкторов СА?
    Наибольшим спросом-бы пользовались револьвер Нагана, ППШ и винтовка Мосина в раннем варианте, потому что реконструкторов Первой Мировой и Великой Отечественной как раз много.
    Sargas
  13. Монархист Сегодня, 15:52
    Цитата: DEZINTO
    А сколько стоит так и не сказали...

    Конечно я не фанат бряцать оружием, но ночью проважая девушку домой, очень даже пригодился - бы.

    Вообще- то правильно мыслите: такой"пугач" сгодится в хозяйстве.. Как говорится" не имеем гербовой пишем на такой",,а точнее:" не имеем боевой, носим"пугачь"
    Монархист
  14. Кот Маркиз Сегодня, 16:10
    Господи, какая глупость...
    Кот Маркиз
  15. colonel Сегодня, 16:55
    Блин, и резиновую женщину в комплект.
    colonel
  16. Ураган70 Сегодня, 17:04
    Цитата: Pharao7766
    Непонятное назначение сего девайса... request
    А цена так вообще удивляет - 13 900 руб.

    Назначение данного девайса висеть/стоять на стене/полке среди других "евнухов". Поверьте-красиво!!! Впечатляет!!! Ну и придуркам, как правильно заметили- продавщиц пугать, да прохожих... И ведь испугают!!! Кому ж охота проверить вылетит ли птичка!
    Ураган70
  17. alkor Сегодня, 17:36
    Цитата: BlombiRus
    Пневматику максимум за пять тысяч купи и привыкай. Какая военная подготовка с этим убогим лепупером? Килограмм на поясе! Как же он анастохренел!

    Скоро лавочка прикроется. рассматривается закон о регистрации пнематики в полиции. Вот тогда все детские тиры, какие еще остались при школах и клубах, тазиком накроются.
    alkor
  18. Дормидонт Сегодня, 18:05
    Кроме того, он прекрасно подойдёт для совершения уличных грабежей и налетов на банки, если не хочется отягащать приговор незаконным приобретением, хранением и ношением огнестрельного оружия
    Дормидонт
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