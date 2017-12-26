«Калашников» запустил в продажу охолощенный пистолет Макарова

Концерн «Калашников» начал продажу охолощенного пистолета Р-411 на базе пистолета Макарова. Он предназначен для использования в исторических, театральных и кинопостановках. Кроме того, его можно применять для обучения обращению с оружием. Для покупки не требуется никаких разрешений и лицензий.По внешнему виду Р-411 полностью соответствует пистолету Макарова, но конструктивные изменения не допускают применения боевых патронов. Переделать его в боевое оружие также не получится. Для стрельбы подходят лишь патроны светозвукового действия.Пистолет Макарова был принят на вооружение Советской армии в 1951 году и до сих пор используется в силовых структурах. Его ценят за простоту и надежность. Приобрести охолощенный пистолет Макарова можно в официальных бренд-зонах и онлайн-магазине концерна.