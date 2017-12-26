19:23 26 декабря

РВСН провели испытательный пуск МБР "Тополь"

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) во вторник провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь", сообщили в Минобороны РФ.

РВСН провели испытательный пуск МБР "Тополь"


26 декабря 2017 года боевым расчётом Ракетных войск стратегического назначения с государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области проведён испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь
— говорится в сообщении военного ведомства


Отмечается, что целью пуска «стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет».

В ходе испытания получены экспериментальные данные, которые будут использованы в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО и оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет
— добавили в ведомстве.

Испытательные трассы и полигонный измерительный комплекс полигона Капустин Яр позволяют испытывать перспективное боевое оснащение, способное преодолевать ПРО, в том числе перспективной конфигурации во всем диапазоне возможных условий его доставки к целям в интересах РВСН и ВМФ, уточнили в ведомстве.

Использованы фотографии: ТАСС
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Комментарии 8

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  1. Геркулесыч Сегодня, 15:21
    Явно что не простая серийная ракета полетела-в такое время это непозволительная роскошь !Видемо, испытывают новые может быть те самые гиперзвуковые глайдеры! Впрочем, неважно что испытывают, главное, чтобы удачно все прошло!
    Геркулесыч
  2. DEZINTO Сегодня, 15:21
    "Озабоченности" уже возникли ? у всех подряд?
    DEZINTO
  3. Sergey53 Сегодня, 15:22
    Вот так с лёта всё и модернизируем.Успехов в испытаниях.
    Sergey53
  4. роман66 Сегодня, 15:26
    так, а попали? в сообщении нет или не долетела еще?
    роман66
  5. Стабилиози Сегодня, 15:33
    Не она ли? Сегодня с утра сфоткал, Ростовская область.
    Стабилиози
    1. Мишка на севере Сегодня, 16:42
      В Саратовской обл., мы тоже наблюдали такое же. Как раз в Ю-В направлении, от нас.
      Мишка на севере
  6. bk316 Сегодня, 16:05
    Вот так и окажется, что 4202 вдруг уже стоит на боевом на всех тополях и ярсах.
    bk316
  7. Старый26 Сегодня, 18:25
    Цитата: bk316
    Вот так и окажется, что 4202 вдруг уже стоит на боевом на всех тополях и ярсах.

    Ага. Изделие таких габаритов, что предназначена для тяжелых ракет, а вы ее уже и на легкие стараетесь впихнуть. Даже на тех, что уже снимаются с вооружения....
    Ну же следовало бы знать, что и куда пускают с Капустина Яра....
    Старый26
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