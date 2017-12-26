РВСН провели испытательный пуск МБР "Тополь"

26 декабря 2017 года боевым расчётом Ракетных войск стратегического назначения с государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области проведён испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь

В ходе испытания получены экспериментальные данные, которые будут использованы в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО и оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) во вторник провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь", сообщили в Минобороны РФ.— говорится в сообщении военного ведомстваОтмечается, что целью пуска «стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет».— добавили в ведомстве.Испытательные трассы и полигонный измерительный комплекс полигона Капустин Яр позволяют испытывать перспективное боевое оснащение, способное преодолевать ПРО, в том числе перспективной конфигурации во всем диапазоне возможных условий его доставки к целям в интересах РВСН и ВМФ, уточнили в ведомстве.