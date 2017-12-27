Самозарядный пистолет Maxim-Silverman (Великобритания)



Пистолет Maxim-Silverman поздней версии, имеющий средства торможения затвора. Фото Jamesdjulia.com



Работа автоматики: вверху - затвор в крайнем заднем положении, внизу - оружие во взведенном состоянии. Чертеж из патента



Разные этапы цикла перезарядки. Чертеж из патента



Неполная разборка пистолета. Фото Alloutdoor.com



Ствольная коробка, хвостовик ударника, рукоятка взведения и верхняя крышка. Фото Jamesdjulia.com



Дульная часть ствола с мушкой. Фото Jamesdjulia.com



Спусковой крючок в скобе. Фото Jamesdjulia.com

По материалам сайтов:

http://forgottenweapons.com/

http://alloutdoor.com/

http://icollector.com/

В конце XIX века конструктор-оружейник Хайрем Стивенс Максим предложил несколько проектов перспективного оружия, способного самостоятельно осуществлять перезарядку после каждого выстрела. Оригинальный пулемет Х.С. Максима получил широкую известность и производился в больших количествах, тогда как другие образцы, в основном, не получили заслуженной славы. Так, только узкому кругу специалистов и любителей стрелкового оружия известен самозарядный пистолет Maxim-Silverman.Успешные проекты стрелкового оружия были реализованы Х.С. Максимом при прямом содействии нескольких коллег. Одним из первых сотрудников его оружейной фирмы был Луис Силвермен. В дальнейшем этот специалист самым активным образом помогал руководителю работ и внес заметный вклад в совершенствование готовых конструкций и создание новых проектов. В середине девяностых годов XIX века Х. Максим и Л. Силвермен предложили несколько оригинальных конструкций самозарядного оружия, теперь известных под общим названием по фамилиям конструкторов.В конце 1896 года конструкторы подали заявку на получение британского патента. Осенью следующего 1897 года патентное ведомство подтвердило их приоритет и выдало документ за номером 29836. В патенте приводилось описание двух вариантов конструкции самозарядных пистолетов. Это оружие использовало унитарные пистолетные патроны и комплектовалось собственным магазином. Кроме того, оба проекта предусматривали применение автоматики, обеспечивающей самостоятельную перезарядку после каждого выстрела.В этот же период мастерская Х.С. Максима изготовила несколько опытных образцов одного из двух пистолетов. Это оружие предназначалось для испытаний на стрельбище и проверки предложенных идей. При получении положительных результатов проект мог получить развитие и даже дойти до серийного производства.Проект предлагал изготовление самозарядного пистолета с автоматикой на основе свободного затвора. Оружие должно было использовать патрон 7,65х25 мм «Борхардт». В некоторых источниках указывается применение других патронов схожего калибра, но сохранившиеся экземпляры пистолета Maxim-Silverman имеют стволы калибром 7,65 мм. Согласно задумке авторов, новый пистолет должен был отличаться большой простотой конструкции и оригинальным внешним видом. Узнаваемость экстерьеру придавал тонкий профиль ствола и рамки, от которых под большим углом отходила наклонная рукоятка.Пистолет должен был отличаться простотой, которая прослеживалась как в общей компоновке, так и в конструкции автоматики. Около половины длины пистолета занимал нарезной ствол. Ствол соединялся с рамкой, выполненной в виде трубки с приваренной к ней рукояткой. На верхней поверхности трубчатого элемента конструкции имелась скользящая продольная крышка. В задней крышке-пробке рамки имелась прорезь для вывода тяги с рукояткой управления затвором.Снизу к трубчатому элементу рамки прикреплялся агрегат, объединявший в себе рукоятку и защитную скобу спускового крючка. Это устройство выполнялось из металла. Внутри него находились некоторые необходимые элементы конструкции. Так, внутри рукоятки имелась полость для установки магазина, а перед ней, под скобой, располагался спусковой крючок.Пистолет Максима-Силвермена получил сравнительно длинный нарезной ствол калибром 7,65 мм. Один из сохранившихся экземпляров оснастили стволом круглого сечения. Другой, в свою очередь, отличается восьмиугольной формой внешней поверхности ствола. При этом оба ствола оснащались наплывом-мушкой возле дула. У казенника предусматривалось утолщение для установки ствола в рамку. Внутри этого утолщения находился патронник. Задний срез ствола находился на определенной глубине в трубчатой рамке.Внутри трубчатого кожуха рамки помещались основные элементы автоматики, а именно затвор с ударником и возвратно-боевая пружина. В передней части рамки, рядом с задним срезом патронника, помещалась часть деталей несложного спускового механизма. Именно упрощение УСМ позволило уменьшить размеры рамки и минимизировать поперечное сечение трубчатого кожуха. В верхней части трубки имелось отверстие для выброса стреляных гильз. При переднем положении затвора это отверстие закрывалось особой подвижной крышкой, являвшейся элементом автоматики.Затвор пистолета представлял собой полую деталь трубчатой формы с утолщенной передней стенкой, в центре которой имелось отверстие для вывода ударника. Вверху и внизу этого утолщения предусматривались пазы для дополнительных устройств. Так, сверху к затвору присоединялась внешняя крышка, размещенная за пределами кожуха. Внизу в нем помещался небольшой рычажок, отвечавший за удержание ударника перед выстрелом.В полости затвора помещался ударник сложной формы, оснащенный длинным хвостовиком. Передняя часть ударника имела игольчатый боек, закрепленный на поперечном диске. За диском находился длинный хвостовик прямоугольного сечения. Последний проходил по всей длине рамки и выходил за ее пределы через отверстие в задней крышке. Там на нем помещалась круглая рукоятка, при помощи которой предлагалось осуществлять взведение оружия. Перед рукояткой имелся паз для закрепления задней части внешней крышки. Все пространство между диском ударника и задней крышкой рамки занимала возвратно-боевая пружина.Х.С. Максим и Л. Силвермен предложили оригинальный спусковой механизм ударникового типа, детали которого располагались на рамке и на затворе. Непосредственно под патронником, внутри защитной скобы, помещался подпружиненный спусковой крючок. Внутри него имелся паз, в котором помещался толкатель несложной формы. Последний через отверстие в трубчатом кожухе мог взаимодействовать с деталями затвора.Передняя часть затвора имела паз, в котором помещался качающийся рычаг с длинным задним плечом. При взведенном УСМ это плечо рычага подпирало ударник и не давало ему сместиться вперед, инициируя выстрел. Толкатель спускового крючка нажимал на второе плечо и тем самым освобождал ударник. Пистолет не имел никаких средств блокировки спускового механизма. При использовании опытных образцов испытателям следовало проявлять особую осторожность.Пистолет Maxim-Silverman должен был использовать отъемные коробчатые магазины на 8 патронов. Магазин имел специфическую форму, повторявшую основные обводы рукоятки. При помощи подпружиненного подавателя, закрепленного на дне, патроны по одному поднимались внутрь трубчатого агрегата, где должны были подхватываться затвором. На своем месте магазин удерживался защелкой несложной конструкции.Опытные пистолеты нового типа оснащались самыми простыми прицельными приспособлениями. На стволе, возле дульной его части, имелся наплыв, выполнявший функции мушки. На заднем срезе верхней подвижной крышки имелся невысокий целик. Естественно, такой прицел не мог регулироваться по дальности или под боковой ветер.Большой наклон рукоятки относительно линии ствола определял специфическую эргономику оружия. При этом определенное удобство эксплуатации обеспечивалось за счет правильной формы боковых стенок рукоятки. Передняя и задняя грани рукоятки были прямыми и выполняли функции направляющих для магазина. Между ними имелась выгнутая наружу плоскость. Интересно, что правая «накладка» рукоятки имела перфорацию в виде нескольких продольных отверстий.В 1896-97 годах компания Хайрема Максима изготовила первый опытный образец перспективного оружия, при помощи которого планировалось проверить основные идеи проекта и определить работоспособность конструкции. Впоследствии появились еще несколько прототипов. По разным данным, могло быть выпущено не менее трех опытных пистолетов. Именно такое количество прототипов сейчас хранится в музеях и частных коллекциях. Достоверные сведения о сборке других опытных образцов отсутствуют.Второй и последующие пистолеты Максима-Силвермена имели заметные отличия от первого прототипа. Это прямо указывает на то, что базовая конструкция далеко не в полной мере соответствовала предъявленным требованиям и не могла полноценно решать поставленные задачи.По имеющимся данным, в ходе испытаний первого прототипа было установлено, что патрон 7,65х25 мм «Борхардт» имеет избыточную мощность и не соответствует особенностям конструкции пистолета. Как следствие, схема свободного затвора не могла показать желаемые характеристики. Решением этой проблемы должны были стать средства торможения затвора при его смещении назад после выстрела. Для превращения свободного затвора в полусвободный на левом боку трубчатой рамки проделали квадратное окно и просверлили пару отверстий. На задних отверстиях при помощи пары винтов крепилась небольшая плоская пружина. Ее передний конец был загнут кольцом, и последнее входило внутрь оружия через боковое окно.Принцип действия доработанного пистолета с полусвободным затвором выглядел следующим образом. Поместив магазин в рукоятку, стрелок должен был взвести оружие. Это осуществлялось при помощи задней рукоятки, помещенной на хвостовике ударника. При ее смещении назад хвостовик взаимодействовал с внешней крышкой и заставлял затвор двигаться назад. Одновременно с этим смещался и ударник. При крайнем заднем положении затвора толкатель магазина мог вывести патрон на линию досылания. Продолжая тянуть хвостовик, стрелок дополнительно сжимал возвратно-боевую пружину и смещал ударник назад, вследствие чего рычаг УСМ блокировал его в таком положении. При освобождении задней рукоятки затвор при помощи пружины уходил вперед, досылая патрон и прижимаясь к казеннику ствола.Нажатие на спусковой крючок смещало его толкатель, который, в свою очередь, воздействовал на рычаг затвора. Тот освобождал ударник, после чего происходил выстрел. Под действием отдачи затвор начинал двигаться назад и извлекал гильзу. Двигаясь назад, затвор своей хвостовой частью упирался в переднее кольцо внешней пружины. Взаимодействие с боковой пружиной и отведение ее кольца в сторону отнимало у затвора часть полученного импульса. Пройдя мимо кольца, затвор позволял подняться новому патрону, а также обеспечивал взведение ударника. Далее возвратная пружина перемещала все детали в исходное положение, и можно было делать новый выстрел.По имеющимся данным, предприятие Х. Максима изготовило лишь несколько опытных пистолетов оригинальной конструкции – не менее трех единиц. Первый из них строился по базовому проекту и использовал принципы свободного затвора. Другие пистолеты, по результатам испытаний первого, оснащались автоматикой с полусвободным затвором, хотя и имели похожую конструкцию. Все образцы, по всей видимости, прошли необходимые испытания и показали реальные возможности оригинальной схемы. Точные результаты испытаний, к сожалению, невозможны, но дальнейшие события могут намекать на отсутствие желаемых результатов.Насколько известно, самозарядный пистолет Maxim-Silverman так и остался на стадии испытаний набора опытных образцов. По тем или иным причинам, Х.С. Максим и Л. Силвермен не стали продолжать развитие проекта. Они сосредоточили свои усилия на развитии новой конструкции пулемета. Это оружие уже производилось серийно и имело большой успех на международном рынке. Можно предположить, что при наличии одного успешного проекта в области стрелкового оружия компания Х.С. Максима уже не нуждалась в новых образцах для вывода на рынок. Тем не менее, нельзя исключать и иные причины отказа от пистолета. Он мог иметь серьезные проблемы, мешающие дальнейшему развитию проекта и сокращающие его реальные коммерческие перспективы.Проект Максима-Силвермена предлагал одну из первых в мире конструкций самозарядного пистолета. Проблема перезарядки после каждого выстрела должна была решаться при помощи свободного / полусвободного затвора и спускового механизма интересной конструкции. Безусловным преимуществом такого пистолета – если учитывать время его создания – был сам факт его существования и возможность производства нескольких выстрелов без перезарядки вручную. При этом имеющийся патрон позволял получить достаточно высокие характеристики и использовать оружие в разных сферах. Самым заметным минусом проекта было отсутствие какого-либо предохранителя. Кроме того, неоднозначной можно было бы считать эргономику пистолета.Так или иначе, пистолет Maxim-Silverman не пошел в серию. До наших дней дожили три опытных образца такого оружия. Сейчас они хранятся в музеях и частных коллекциях. Ввиду малого количества эти изделия представляют особую коллекционную ценность. Интерес потенциальных покупателей приводит к формированию соответствующих цен. Так, в октябре 2013 года один из опытных пистолетов был выставлен на торги со стартовой ценой 10 тыс. долларов США. Окончательная его стоимость достигла 22,5 тысячи. По разным данным, два из трех пистолетов на данный момент находятся в собственности частных коллекционеров, третий – в музее.Работая над новыми конструкциями стрелкового оружия, Хайрем Стивенс Максим и его коллеги предложили несколько вариантов автоматики и сопряженных с ней механизмов. Одно из таких предложений было реализовано в проекте пистолета 1896 года. Этот проект не продвинулся дальше испытаний опытных образцов и фактически не дал реальных результатов. Тем не менее, как и любой другой ранний вариант самозарядного оружия, созданного в конце XIX века, он представляет большой интерес и занимает особое место в истории.