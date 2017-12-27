Бронеавтомобиль Minerva (Бельгия)



Реконструкция облика бронеавтомобиля Minerva. Рисунок Landships.info



Вид сбоку. Рисунок Tanks-encyclopedia.com



Вид на корму. Рисунок Landships.info



Броневик и его экипаж. Фото Landships.info



Колонна "Минерв" на шоссе. Фото Wikimedia Commons



Отсутствие крыши давало определенные удобства. Фото Landships.info



Бельгийские солдаты готовы встретить противника плотным ружейно-пулеметным огнем. Фото Wikimedia Commons



Бронеавтомобиль Minerva №8 и его пулеметчик. Фото газеты Chicago Tribune, Feb 11, 1915 / Wikimedia Commons



Командир ищет цели, стрелок - атакует. Фото газеты Tensas gazette, Feb 26, 1915 / Wikimedia Commons

По материалам сайтов:

http://minervamotor-car.50megs.com/

https://militaryfactory.com/

http://tanks-encyclopedia.com/

http://aviarmor.net/

http://landships.info/

Первая мировая война самым заметным образом поспособствовала развитию вооружений и военной техники. Специалисты всех стран-участниц конфликта разрабатывали различные образцы, способные повысить боеспособность армий. Вскоре после вступления в войну разработку новых проектов начала Бельгия. Результатом этих работ стало появление нескольких новых бронеавтомобилей. Одна из таких машин получила известность под именем Minerva.Любопытно, что армия Королевства Бельгия к началу Первой мировой войны отличалась сравнительно высокой степенью моторизации. Освоение новейшей техники привело к тому, что уже в 1912 году были сформированы патрульные автомобильные отряды. Они использовали серийные автомашины, вооруженные пулеметами имеющихся моделей. Такая техника могла свободно перемещаться по развитой дорожной сети Бельгии и вносила заметный вклад в обороноспособность страны. Тем не менее, отсутствие защиты было явным минусом имеющихся машин.В начале августа 1914 года, всего через несколько дней после вступления Бельгии в войну, лейтенант Шарль Анкар предложил построить новые бронеавтомобили. Техника на базе серийного шасси, имеющая защиту и пулеметное вооружение, могла бы усилить существующие подразделения и обеспечить некоторые преимущества перед противником. Изначально следовало собрать два броневика, а при получении положительных результатов можно было развернуть полномасштабное серийное производство.Желая помочь своей стране, лейтенант Анкар «пожертвовал» два собственных автомобиля марки Minerva Motor Works. Именно этот факт сказался на размерах первой партии техники, которой предстояло показать правильность предложения и использованных решений. Пару гражданских легковых автомашин перегнали на завод Cockerill Works в г. Хобокен. Сотрудники этого предприятия в кооперации с военными должны были осуществить перестройку. В случае появления заказа на серийное производство броневиков к работам планировалось привлечь компанию «Минерва» (г. Антверпен), которой предстояло собирать требуемые шасси.Перспективные броневики должны были строиться на автомобильных шасси фирмы Minerva Motor Works. Этот факт определил будущее название военной техники. По названию предприятия-производителя базовых машин бронеавтомобиль назвали «Минервой». Во избежание путаницы такое название нередко сопровождалось уточнением класса машины. В таком случае технику обозначали как Automitrailleuse Minerva – «Самоходный пулемет «Минерва».По имеющимся данным, Ш. Анкар предложил строить первые бронеавтомобили на основе шасси легковой машины Minerva 16CV. C имеющихся шасси следовало удалить кузов и часть других агрегатов, вместо которых планировалось монтировать броневой корпус. Предварительные расчеты показали, что новый корпус даст дополнительную нагрузку на ходовую часть. Последнюю усилили при помощи установки дополнительных колес.Шасси типа 16CV комплектовалось карбюраторным бензиновым двигателем Minerva 8L мощностью 40 л.с. Через механическую трансмиссию, имевшую в своем составе коробку передач с ручным управлением и карданный вал, крутящий момент выдавался на заднюю ведущую ось. Ввиду отсутствия разумных альтернатив, а также в связи с наличием приемлемых дорог броневик вполне мог иметь колесную формулу 4х2. Подвеска строилась на основе мостов и листовых рессор. Передние управляемые колеса остались односкатными. Задний мост оснастили двойными колесами, что должно было компенсировать рост массы.Поверх шасси следовало устанавливать оригинальный бронекорпус, разработанный Ш. Анкаром и его коллегами. Корпус состоял из листов разных форм и размеров, имевших толщину не более 4 мм. Отдельные детали требуемой конфигурации закреплялись на общем каркасе. Корпус должен был обеспечить защиту от пуль стрелкового оружия и легких осколков. По целому ряду причин корпус не получил крыши. Открытый корпус позволял попадать в машину «через борт» и обходиться без бортовых люков, ослабляющих конструкцию. Кроме того, проект «Минерва» подразумевал использование турельной установки пулемета.Броневой корпус состоял из двух основных агрегатов. Передний, имевший меньшие размеры, выполнял функции капота. Он получил пятиугольный лобовой лист с крупным люком для подвода воздуха к радиатору. В боевой обстановке этот люк закрывался парой распашных створок. Сбоку двигатель защищался бортом, установленным под углом к продольной оси шасси. Сверху силовую установку прикрыли сравнительно узким продольным листом, оставлявшим небольшие проемы возле бортов. Это не ухудшало защиту двигателя, но облегчало доступ воздуха. На подобной крышке расположили крупные фары для освещения дороги в темное время суток.Обитаемый отсек отличался большей сложностью конструкции. Его передняя часть, выполнявшая функции отделения управления, была выполнена в виде прямоугольного короба достаточных размеров. Над крышкой двигателя помещался вертикальный лобовой лист. По бокам от экипажа находились крупные вертикальные борта. Кормовое боевое отделение отличалось большей сложностью обводов. Задний агрегат корпуса образовывался парой прямоугольных вертикальных листов, между которыми находилась крупная изогнутая деталь.Боевое отделение заканчивалось до задней оси, из-за чего корму рамы пришлось оснастить собственной защитой. Этот агрегат прикрыли броневым коробом небольшой высоты со скошенным задним листом. Верхний лист такого кожуха имел крепления для перевозки запасного колеса. По бокам от кормового короба находилась пара прямоугольных щитков, прикрывавших колеса.Корпус бронеавтомобиля Minerva дополнили набором внешних ящиков для перевозки имущества. Металлические агрегаты, размещенные за пределами основного корпуса, могли в определенной мере повысить общий уровень защиты некоторых участков брони. На левом борту закреплялись два ящика: передний имел меньшую высоту при большей ширине, тогда как задний был уже, но выше. Правый борт оснащался менее крупными коробами. Все дополнительные ящики для имущества закреплялись на борту корпуса и на боковой подножке, выполненной в виде одной детали с крыльями колес.На скругленном кормовом агрегате броневого корпуса, над условным боевым отделением, располагалась кольцевая опора пулеметной турели. Оружие предлагалось размещать на подвижной установке с возможностью свободного наведения в двух плоскостях. Стрелок мог переместить всю пулеметную установку на нужное направление и осуществить тонкую наводку перемещением собственно пулемета. Подвижная опора оружия комплектовалась броневым щитком с вертикальной амбразурой.Единственным собственным оружием бронеавтомобиля Minerva был пулемет Hotchkiss Modèle 1909 под патрон 7,92x57 мм «Маузер» (по другим данным, под боеприпас типа 8х50 мм «Лебель»). Это оружие использовало боепитание на основе жестких металлических лент-кассет и показывало техническую скорострельность на уровне 500 выстрелов в минуту.В качестве дополнительного вооружения бронеавтомобиля могло использоваться личное оружие экипажа. Отсутствие крыши позволяло членам экипажа вести огонь через борт, дополняя «главный калибр» в виде пулемета.Экипаж должен был включать от трех до шести человек. В экипаж во всех случаях входили водитель, командир и пулеметчик. Также экипаж можно было усилить тремя дополнительными стрелками с винтовками. Экипаж должен был попадать в машину через открытый верх корпуса. Для наблюдения за обстановкой водитель имел лобовой и бортовой смотровой лючки. Более крупный лобовой оснащался откидной крышкой. Еще один смотровой люк имелся в центре кормы. По очевидным причинам, пулеметчик и дополнительные стрелки должны были следить за местностью поверх бортов корпуса.Бельгийский броневик Minerva имел общую длину около 4,9 м при ширине 1,75 м и высоте 2,3 м. Боевая масса достигала 4 т. На шоссе машина могла развить скорость до 40 км/ч. Запас хода – 150 км. На пересеченной местности ходовые качества имеющегося шасси ухудшались, но бронеавтомобиль все же мог передвигаться по бездорожью, в том числе преодолевая препятствия.Первые два броневика нового типа были перестроены из автомобилей лейтенанта Анкара всего за несколько недель, не позднее конца августа 1914 года. После требуемых проверок новую технику передали армии. Командование заинтересовалось этим проектом, и вскоре появился заказ на массовое производство техники. Компания «Минерва» должна была строить шасси типа 16CV без какого-либо исходного «автомобильного» оснащения. Их следовало передавать на другое предприятие для оснащения броней.Производство броневиков Minerva продолжалось в течение нескольких недель. В конце сентября немецкие войска начали осаду Антверпена. Менее чем через две недели город перешел под контроль Германии, и завод Minerva Motor Works более не мог поставлять шасси для строительства броневиков для бельгийской армии. До потери Антверпена предприятие успело собрать и поставить порядка 30-35 требуемых шасси. Все они были достроены по существующему проекту, но дальнейшее производство броневиков не представлялось возможным. Как следствие, общее количество «Минерв» более не увеличивалось.В начале сентября 1914 года первые бельгийские броневики отправились на фронт. Эта техника оказала ожидаемое влияние на ход боев и дала армии определенные преимущества перед противником. Тем не менее, не обошлось без затруднений и проблем. Кроме того, имели место первые потери. Так, уже 6 сентября один из первых броневиков Minerva попал в засаду. Отсутствие крыши привело к трагедии. Огнем противника был убит лейтенант Ш. Анкар. Оставшиеся члены экипажа смогли вырваться из окружения, спасти себя и машину.В дальнейшем серийные броневики типа Automitrailleuse Minerva использовались для решения ряда задач. Технику свели в несколько взводов, по три машины в каждом. Эти подразделения отправлялись на поддержку пехоты и кавалерии. Помимо непосредственной поддержки войск экипажи занимались ведением разведки в ближнем тылу, патрулированием заданных районов и т.д. Во всех случаях бронетехника показывала, в целом, неплохие результаты.Бельгийские броневики в течение длительного времени участвовали в боях за оккупированные территории. Чуть позже им удалось принять участие в сражениях на другом театре военных действий. Весной 1915 года значительное число бельгийских солдат и офицеров во главе с майором Коллоном вошло в состав Экспедиционного корпуса Corps des Autos-Canons-Mitrailleuses Belges en Russie. В середине осени это соединение отправилось в Российскую Империю. Вместе с военнослужащими к новому месту службы доставили некоторое количество техники, в том числе 12 бронеавтомобилей, среди которых были и «Минервы».Воюя на двух фронтах, бельгийские броневики время от времени несли потери. Имеющееся бронирование позволяло защитить людей и технику только от пуль стрелкового оружия, однако не гарантировало спасение на малых дистанциях. Артиллерийские орудия без особых проблем уничтожали такую технику. Любопытно, что бельгийский Экспедиционный корпус потерял лишь одну машину типа Minerva. Она была захвачена немецкими войсками и позже была введена в эксплуатацию. Известно, что именно этот броневик дожил до конца войны, а в 1919 году использовался при подавлении массовых акций в Берлине.Одной из главных причин потерь людей и машин «Минерва» являлось отсутствие крыши корпуса. Пули и осколки попадали через верх и поражали экипажи. В 1916 году стартовали работы по модернизации остававшихся бронеавтомобилей с целью повышения безопасности экипажей. Все имеющиеся машины должны были получить крышу толщиной 4 мм, полностью закрывающей верхний срез корпуса. В бортах корпуса появились двери среднего размера, обеспечивавшие доступ в машину. В корме корпуса теперь помещалась полусферическая башня с устройствами для монтажа пулемета. В кратчайшие сроки подобную доработку прошли все имевшиеся броневики.По имеющимся данным, почти все броневики Minerva сохранили пулеметное вооружение. Как минимум, одна машина была оснащена 37-мм нарезной пушкой Puteaux SA 18. Это привело к резкому росту огневой мощи и, как следствие, боевой эффективности.Боевое применение модернизированных бронеавтомобилей продолжалось до самого конца Первой мировой войны. К моменту прекращения боевых действия заметное количество машин Minerva было потеряно при тех или иных обстоятельствах, но бельгийская армия все еще сохраняла значительную долю такой техники. Окончание войны могло поставить вопрос о дальнейшей службе имеющейся бронетехники, но его достаточно быстро разрешили в позитивном ключе.Несмотря на ограниченные характеристики, сравнительно большой возраст и определенные проблемы, броневики «Минерва» сохраняли часть своего потенциала. Их решили оставить на вооружении до появления новых образцов. Служба таких машин в армии продолжалась, по разным данным, до середины двадцатых годов. После этого военные списали имеющуюся технику и передали ее жандармерии. Эта структура проявила большой интерес к бронеавтомобилям и продолжила их эксплуатацию. Только в начале тридцатых годов техника устарела морально и физически, что запустило процесс списания и замены. Последние машины Minerva были сняты с вооружения жандармов только в 1935 году.Нуждаясь в боевых бронированных машинах, Королевство Бельгия в самом начале Первой мировой войны создало несколько новых бронеавтомобилей. Несмотря на отсутствие опыта в этой сфере, первые проекты были, в целом, удачными. Кроме того, бельгийским автостроителям удалось наладить массовый выпуск техники, который, впрочем, был вскоре прекращен в связи с потерей завода-изготовителя. Несмотря на это, первые бельгийские броневики типа Minerva были достаточно многочисленными и оставили заметный след в военной истории своей страны.