19:28 26 декабря

В Петербурге заложили корабль противоминной обороны "Яков Баляев"

Корабль противоминной обороны нового поколения для ВМФ России "Яков Баляев" заложили во вторник на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию)

В Петербурге заложили корабль противоминной обороны "Яков Баляев"


Морской тральщик "Яков Баляев" - четвертый серийный (пятый по счету) корабль, который заложен на стапелях завода. Церемония закладки состоялась в новом цехе, открытом в апреле 2017 года в рамках общей модернизации предприятия. В ходе торжественной церемонии табличку с именем корабля и датой его закладки прикрепили к специальной закладной секции. Строящемуся кораблю было присвоено имя матроса, наводчика ручного пулемета 355-го отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского флота Якова Илларионовича Баляева.


Головной корабль проекта 12700 "Александр Обухов" уже выполняет задачи в составе ВМФ РФ, три следующих корабля ("Георгий Курбатов", "Иван Антонов" и "Владимир Емельянов") находятся на разных этапах строительства.

Тральщики "Александрит" проекта 12700 спроектированы ЦМКБ "Алмаз". Они способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Также они могут использовать традиционное тральное вооружение. Корабли серии "Александрит" имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.

Использованы фотографии: Анна Юдина/ТАСС
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Комментарии 4

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  1. san4es Сегодня, 17:29
    soldier
    Основные характеристики: Водоизмещение полное 890 тонн. Длина 61,75 метра, ширина 10,8 метра, осадка 2,68 метра. Скорость хода 15 узлов. Дальность плавания 1500 миль на 10 узлах. Автономность плавания по запасам провизии 10 суток. Экипаж 44 человека. Для борьбы с минами корабль может применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.
    Вооружение:
    Радиолокационное вооружение: НРЛС «ПАЛ-Н», ГАС звукоподводной связи «Структура-35».
    Радиоэлектронное вооружение: комплекс связи «Рубероид», противодиверсионная ГАС «Анапа», ГИСЗ «Алтын-М».
    Тактическое ударное вооружение: нет.
    Зенитная артиллерия: 1х6 30 мм АК-306 — 1500 выстрелов 1х1 14,5 мм МТПУ.
    Ракетное вооружение: ПУ ЗРК 9К38 «Игла» (8 ЗУР 9М39).
    Минно-торпедное вооружение: Мины УДМ, УДМ-2, УДМ-500, МТПК-1, МТПК-2, МРПК-1, ПМР-1, ПМР-2, Одинарный универсальный контактный трал ОУКТ-Б, парный контактный трал ПКТ-Б, трал-имитатор «Желатин», универсальный широкополосный акустический трал ШАТ-У.
    san4es
  2. Геркулесыч Сегодня, 17:47
    Если это серийный корабль, то это не новое поколение, а может быть, улучшенный вариант ! fool
    Геркулесыч
  3. polkovnik manuch Сегодня, 19:00
    Тральщик не морской ,а базовый , ну это не столь важно , важно ,что кораблик хороший , а их на нашем флоте ох как не хватает .
    polkovnik manuch
  4. APASUS Сегодня, 19:09
    Матрицу после пожара похоже уже восстановили?
    APASUS
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