19:25 26 декабря

В США заморожены миллиарды долларов Нацфонда Казахстана

Из Казахстана поступают сообщения о том, что в одном из американских банков были заморожены средства Национального фонда Казахстана на сумму почти в 22 млрд долларов. Заморозку средств осуществил менеджмент финансово-кредитной структуры Bank of New York Mellon по иску молдавского миллиардера Анатолия (Анатола) Стати.

Эту информацию подтверждают в Нацбанке Казахстана. По заявлению председателя НБ РК, американский банк Bank of New York Mellon является одной из площадок, на которой размещаются средства казахстанского Национального фонда (аналог российского Фонда национального благосостояния). При этом отмечается, что сумма замороженных американцами средств в десятки раз превосходит сумму исковых претензий молдавского бизнесмена.

Представители Нацбанка Казахстана подали иск в Высокий суд Англии, пытаясь опротестовать решение, принятое в США. Об этом сообщает информационное агентство Sputnik.


По всем признакам, Казахстан сталкивается с очередным фактом игнорирования Соединёнными Штатами Америки принципа презумпции невиновности. Получается, что претензии к зарубежному государству может выставить любой человек, который покажется заслуживающим внимания с точки зрения интересов США, а после этого уже целая страна должна доказывать свою невиновность, пытаясь получить доступ к размещённым средствам. Это ещё и лишнее доказательство того, какие риски сопряжены с размещением средств национальных фондов в западных банках (в американской валюте).

В США заморожены миллиарды долларов Нацфонда Казахстана


Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев утверждает, что из замороженных средств Казахстан может потерять только «сумму иска», а это 500 млн долларов. Будто бы это мизерная сумма... Бекетаев:
Риски ограничены суммой иска — это около 500 миллионов долларов. Никогда 22 миллиардов никто не заберёт.


То есть у казахстанских чиновников ещё есть вера в англо-американское правосудие?

Использованы фотографии: НБ Республики Казахстан
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 137

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  1. NF68 Сегодня, 16:58
    Получается, что претензии к зарубежному государству может выставить любой человек, который покажется заслуживающим внимания с точки зрения интересов США, а после этого уже целая страна должна доказывать свою невиновность, пытаясь получить доступ к размещённым средствам.


    Эка невидаль.
    NF68
    1. BlombiRus Сегодня, 17:01
      Вот такой вот тонкий намёк на толстые обстоятельства. Добрым молодцам урок! Плохо только, что в правительстве Айфончика добрые молодцы не наблюдаются вовсе.
      BlombiRus
      1. 210окв Сегодня, 17:08
        Как говорил ВВП"Замучаетесь пыль глотать"...Это он наверное имел в виду наши активы в Штатах...К чему,а главное к кому он сказал?
        Цитата: BlombiRus
        Вот такой вот тонкий намёк на толстые обстоятельства. Добрым молодцам урок! Плохо только, что в правительстве Айфончика добрые молодцы не наблюдаются вовсе.
        210окв
        1. самый главный Сегодня, 17:38
          Цитата: 210окв
          К чему,а главное к кому он сказал?

          себя успокоил...
          самый главный
          1. Shurik70 Сегодня, 18:29
            Вот чего не могу понять - почему другие страны (и Россия в том числе) держат деньги в схроне у мировых бандитов. Сколько их бандиты ни учат, что в любой момент могут их средства украсть, а без толку. Что за мировой заговор?
            Shurik70
        2. антивирус Сегодня, 18:27
          может предложить Казахстану хранить в сберкассе №6?
          антивирус
          1. dsk Сегодня, 18:57
            Цитата: антивирус
            может предложить хранить
            в Китае.
            dsk
      2. Svarog Сегодня, 17:08
        Цитата: BlombiRus
        Вот такой вот тонкий намёк на толстые обстоятельства. Добрым молодцам урок! Плохо только, что в правительстве Айфончика добрые молодцы не наблюдаются вовсе.

        Я бы больше сказал в правительстве Путина, он сегодня высоко к стате оценил работу правительства. Подвел итог так сказать.. Все со всем справились.. Молодцы.. Это дословно)
        Svarog
        1. Великанов Сегодня, 18:36
          Цитата: Svarog
          Это дословно)

          Президент России Владимир Путин заявил на встрече с членами правительства, что кабмин смог решить все стоящие перед экономикой России вопросы.
          «Мы с вами работаем не только завершающийся 2017 год, но более 5 лет уже вместе. Должен сказать, что правительство сделало не только все возможное, но, на мой взгляд, и более того. По сути, вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы», — сказал Путин. laughing
          Великанов
          1. Svarog Сегодня, 18:46
            Цитата: Великанов
            Цитата: Svarog
            Это дословно)

            Президент России Владимир Путин заявил на встрече с членами правительства, что кабмин смог решить все стоящие перед экономикой России вопросы.
            «Мы с вами работаем не только завершающийся 2017 год, но более 5 лет уже вместе. Должен сказать, что правительство сделало не только все возможное, но, на мой взгляд, и более того. По сути, вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы», — сказал Путин. laughing

            Каково а? Где за Путенцы, отзовитесь, прокомментируйте пожалуйста.
            Svarog
      3. saturn.mmm Сегодня, 17:11
        Цитата: BlombiRus
        Добрым молодцам урок!

        Это что плохо что человек может стребовать свое, неважно с государства или с другого человека? Что то я вектор статьи не понял.
        saturn.mmm
        1. Pirogov Сегодня, 17:25
          Цитата: saturn.mmm
          Это что плохо что человек может стребовать свое, неважно с государства или с другого человека? Что то я вектор статьи не понял.

          Что Вы не поняли ,что кто дружит с РФ того будут нагибать и забирать деньги ? А BlombiRus имел ввиду российское правительство у которых деньги тоже ,догадайтесь с одного раза где! Вот и делайте выводы господа дельцы ,держать деньги заграницей опасно для этих самих денег. Всего ,,,честно,,, наворованного можно в один миг лишиться..............
          Pirogov
        2. dauria Сегодня, 17:29
          Это что плохо что человек может стребовать свое


          Плохо то , КАК это делается. Если бомж по чьей-то просьбе подаст липовый иск на вас, и ваши счета и имущество арестуют до разбирательства ? А деньги вам нужны именно сейчас ? Потом судитесь с бомжом.
          dauria
          1. инструктор батутной зоны Сегодня, 18:57
            Какой бомж? Вы не видите разницы между инвестором и бомжом? Так это тогда медицинский случай уже.
            Здесь как-то коряво изложено - этот Стати инвестировал свои деньги в развитие нефтегазовой отрасли Казахстана, потом казахи стали его зажимать, он заподозрил рейдерский захват своей доли в бизнесе, выставил казахам иск, который они похерили, после чего Стати подал в суд. Любой нормальный человек сделал бы так же.
            инструктор батутной зоны
      4. 79807420129 Сегодня, 17:28
        То есть у казахстанских чиновников ещё есть вера в англо-американское правосудие?

        Новость то старая,сочувствую казахам,а у нас вот интересно тоже до сих пор верят в "справедливое" англосаксонское правосудие?. what
        79807420129
        1. weksha50 Сегодня, 18:11
          Цитата: 79807420129
          сочувствую казахам,а у нас вот интересно тоже до сих пор верят в "справедливое" англосаксонское правосудие?.


          Сложно-простой вопрос... Тут нужно рассматривать по социальным стратам-срезам...
          Вот у... Дмитрия Анатольевича... кхм... все окружение (и он - в том числе) - уверены в этой "справедливости" и правомерности... Думается мне, что и не менее 80% бояр также думают...
          Процент от населения России, которое думает иначе, - невелик, однако, удельный вес их (то ли в долларах, то ли в merde) - оооочень велик...
          weksha50
      5. Лелёк Сегодня, 17:37
        Цитата: BlombiRus
        Добрым молодцам урок!

        hi
        Эти "добры молодцы" ещё плохо усваивают уроки (урок №1 - санкции к России, урок №2 - Украина, урок №3 - прибалты, урок №4 - БВ, урок №5 - угроза США в ООН тем кто вякнул "против").
        Лелёк
        1. Masya Masya Сегодня, 17:51
          Лев ,приветик! love вот так вот, инфраструктуру построили язык им дали....с полей вытащили... а штаты на готовенькое...
          Masya Masya
          1. Лелёк Сегодня, 18:08
            Цитата: Masya Masya
            вот так вот, инфраструктуру построили язык им дали....с полей вытащили... а штаты на готовенькое..


            Марина, я там (ниже) в репосте поздоровался, но "здрасте" много не бывает hi .
            А разве Казахстан одинок в своём таком поведении. Почитай почти все "постсоветские", виляя хвостами, на запах зелёных фантиков носы настроили. А янки - молодцы, за свои купюры стоимостью 3 цента за штуку покупают целые страны с потрохами. yes
            Лелёк
            1. Masya Masya Сегодня, 18:16
              Лев, и тебе три привета!!! мышь потеряла, а без мышы кошку ни как! love love love
              Masya Masya
              1. Лелёк Сегодня, 18:21
                Цитата: Masya Masya
                мышь потеряла, а без мышы кошку ни как!


                Пардон, но мышей в запасе нет, а вот шиншиллу могу предложить. bully

                зы. Значит мы на "ты"?
                Лелёк
                1. Masya Masya Сегодня, 18:25
                  спасибо, добрый человек!!! love love love у меня просто беда.... я не юзер. просто лузер.... laughing
                  Masya Masya
                  1. Лелёк Сегодня, 18:36
                    Цитата: Masya Masya
                    я не юзер. просто лузер.


                    Настроение хреновое? Плюнь. Всё проходит. У меня вон вчера воду рвануло, а сегодня 3 розетки на кухне отключились, и ничего - потёр к носу, выпил кофейку и вот сижу кукарекаю. УЗБАГОЙСЯ.
                    Лелёк
                    1. Masya Masya Сегодня, 18:44
                      да по приколу, научусь пальцем возить...
                      видишь получается!!! wink дольше только.... belay
                      Masya Masya
                  2. Masya Masya Сегодня, 18:38
                    ps...
                    о! получилось!!! love
                    Masya Masya
        2. weksha50 Сегодня, 18:15
          Цитата: Лелёк
          Эти "добры молодцы" ещё плохо усваивают уроки



          Практически сейчас в Казахстане начинает (ют) действовать группа (ы) наподобие эшелона волчат - воспитанников Собчака... Чубайс... Гайдар... И ведь сценарий - не меняется... Дальше - не продолжаю...
          Кстати, не надо особенно список расширять - Вы не поверите, я до сих пор пытаюсь Путина из этого списка изъять... Правда, плохо получается... Но... старость, увы, питается надеждами... Эх, Владимир... А ведь старики бы еще могли бы тебя поддержать не только словами...
          weksha50
          1. Лелёк Сегодня, 18:28
            Цитата: weksha50
            weksha50


            67 не возраст, а становление и умудрённость - "...мои года - моё (тут трактуйте по вкусу)...". stop А ВВП из списка я бы вычеркнул. yes
            Лелёк
            1. weksha50 Сегодня, 18:57
              Цитата: Лелёк
              А ВВП из списка я бы вычеркнул.



              Дык... Всё надеюсь... Тут ведь - что паскудно: света в конце тоннеля не видно... hi
              weksha50
              1. Лелёк Сегодня, 18:59
                Цитата: weksha50
                Дык... Всё надеюсь.

                Лелёк
        3. Viktor.12.71 Сегодня, 18:26
          Назвать казахов националистами это вы палку перегибаете. Миронов везде видит русофобию. В любом городе Казахстана 90% населения говорят на русском и нет там травли. Но если многим прям так хочется настроить единственное союзное государства в СА, продолжайте в том же духе.
          Viktor.12.71
          1. просто экспл Сегодня, 18:31
            это пока так , а через пару поколений все может измениться .
            у каклов в 91м тоже русофобии не было .
            просто экспл
            1. Viktor.12.71 Сегодня, 18:38
              Все может быть, если захочет правительство.
              Viktor.12.71
          2. инструктор батутной зоны Сегодня, 19:03
            Да-да, травли там нет. Не могу судить.
            Но если взять по косвенным признакам - волна желающих выехать и выезжающих из этого "союзного государства", то нельзя сказать, что русским (украинцам, немцам) там очень хорошо.
            инструктор батутной зоны
      6. Кент0001 Сегодня, 18:56
        А почему Светлейший Айфона не разгонит? У нас там четверть от того что осталось, я 2018 год менее чем через неделю....., или наши власти специально средства не выводят? Амерам новогодний подарок готовим?
        Кент0001
    2. сибиралт Сегодня, 18:38
      Зарабатывают в Казахстане, "морозят" в Америке, судятся в Англии. Пока "высокий английский суд" будет решать вопрос, который может растянуться на многие годы, Россия выдаст Казахстану кредит, а там и простит долг. Конституция КР - калька нашей. США могут заморозить и наши активы, как хулиган отбирает конфетку у ребёнка. belay
      сибиралт
    3. dsk Сегодня, 19:15
      Здравствуйте Николай!
      Цитата: NF68
      невидаль
      довольно нагло по отношению к Казахстану - он не под санкциями. На что рассчитывает наш Минфин? Штаты "закручивают гайки" всё туже, а потом, раз - "внезапно и вероломно".
      dsk
  2. Идущий Сегодня, 17:00
    Получается, что претензии к зарубежному государству может выставить любой человек, который покажется заслуживающим внимания с точки зрения интересов США


    Нет не к любому государству , а только к тому , которое дружит с Россией. Это начало процесса по отрыву Казахстана от России.
    Идущий
    1. Logall Сегодня, 17:42
      С Крымом не получилось, Так решили на Байконуре отыграться?
      Logall
      1. Идущий Сегодня, 18:08
        У них в рукаве ещё много пакостей.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 18:49
          Виктор, главное во всей этой истории то, что кое-кто понял на собственном примере всю лживость слов и обещаний США. Надеюсь, это хоть кому-то послужит уроком, кроме самого Казахстана.
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 19:12
            Много временщиков которые думают , что они успеют , до того как США их кинут , оторвать свой куш.
            Идущий
      2. weksha50 Сегодня, 18:18
        Цитата: Logall
        С Крымом не получилось, Так решили на Байконуре отыграться?


        Байконур здесь ни при чем... Или - просто небольшая толика в геополитической игре...
        Посмотрите внимательнее не только по карте, что значит Казахстан для России (кстати, как и Россия - для Казахстана)...
        weksha50
        1. Logall Сегодня, 18:27
          Намекаете на Великий Шелковый путь? Согласен, много чего через Казахстан идёт...!
          Logall
    2. Стирбьорн Сегодня, 18:55
      Цитата: Идущий
      Нет не к любому государству , а только к тому , которое дружит с Россией. Это начало процесса по отрыву Казахстана от России.

      у России сто с лишним миллиардов там лежат, Казахстан со своими 22 отдыхает
      Стирбьорн
  3. катана Сегодня, 17:00
    А в какое правосудие должен верить казахский чиновник - басманное? wassat
    катана
    1. Околоточный Сегодня, 17:08
      Эй, ахпер, статья не за Россию, за Америку и Казахстан.
      Околоточный
    2. 210окв Сегодня, 17:09
      Нет.В манхеттенское yes Храните деньги там,и вскоре их у вас не будет..
      Цитата: катана
      А в какое правосудие должен верить казахский чиновник - басманное? wassat
      210окв
    3. Viktor.12.71 Сегодня, 17:09
      Когда Казахстан получила независимость к ней пришли арабские инвесторы. Арабов развели по цыгански, вернулись арабы спустя почти 20 лет, но 0,1% от тех инвестиций которые были в начале независимости.
      Viktor.12.71
      1. Смог Сегодня, 17:17
        Цитата: Viktor.12.71
        Когда Казахстан получила? независимость к ней?

        Viktor.12.71 А Казахстан уже женского полу?
        И второе, при чем здесь арабы,молдаван и заморозка средств Казахстана в штатах? Вы не могли бы более, так сказать развернуто изложить Ваши мысли. А то, постите великодушно, как то весьма не понятна Ваша логика.
        Смог
        1. Masya Masya Сегодня, 17:31
          голосовать правильно надо... известно, что на двух стульях н усидишь...
          Masya Masya
          1. Лелёк Сегодня, 17:58
            Цитата: Masya Masya
            известно, что на двух стульях не усидишь.


            Вечер добрый, Марина.
            Душка Назар-бай решил переплюнуть всех "хитропопых" и усидеть не на двух, а на трёх стульях (ЕАЭС, ЕС+США, Китай). Есть потуги на четвёртый - Турция, но здесь "бай" проявляет осторожность в связи с "мордотыком" Турции и США. История - тётка стервозная, кого-то учит уму-разуму, а кого-то наказывает за плохо усвоенный урок. yes
            Лелёк
            1. weksha50 Сегодня, 18:24
              Цитата: Лелёк
              Душка Назар-бай решил переплюнуть всех "хитропопых" и усидеть не на двух, а на трёх стульях (


              Ругать особо деда не надо... Он из всех 15-ти "сестёр" наиболее благоприятно относился как к СССР, так и к России... Видно, стареет, а молодые волчата - когтями по старой шкуре вовсю возюкают... Окружение (свита) диктуют и поведение... Увы...
              Только вот... Частегько мы говорим о том, скОлькими территориями приросла Украина благодаря России (как царям, так и Генсекам)...
              То же самое можно сказать и о Казахстане...
              И опять всплывает поговорка об Иванах, не помнящих родства... Или о людях, не знающих, что такое благодарность и дружба...
              weksha50
              1. Лелёк Сегодня, 18:42
                Цитата: weksha50
                weksha50


                Мне нечего сказать. Вы правы на все 100. Борьба за власть в странах востока особенно жестока и беспринципна. yes
                Лелёк
            2. Viktor.12.71 Сегодня, 18:29
              Цитата: Лелёк
              Душка Назар-бай решил переплюнуть всех "хитропопых" и усидеть не на двух, а на трёх стульях (ЕАЭС, ЕС+США, Китай).

              Вообще то он решил сделать из Казахстана некую Швейцарию, то есть полный нейтралитет. Получится ли из этого что нибудь покажет время.
              Viktor.12.71
              1. Лелёк Сегодня, 18:48
                Цитата: Viktor.12.71
                то есть полный нейтралитет


                Нейтралитет, хитрож***сть и многовекторность это разные вещи (первое и третье согласовываются с друзьями и коллегами, а второе обычно заканчивается большими "головоболями"). yes
                Лелёк
              2. Василенко Владимир Сегодня, 19:08
                это вы где такое узнали?!
                Василенко Владимир
        2. Viktor.12.71 Сегодня, 17:41
          После случая с гражданин Молдовы Анатоли Стати и его сын Габриэль Стати на деньги зарубежных инвесторов стали неприкосновенными, так как Договор к Энергетической хартии по отношению к молдавским инвестициям нарушил именно Казахстан. Казахстан макроэкономический нестабилен и все осложняет коррупция. Никто не уверен в нацвалюте Казахстана.
          Viktor.12.71
  4. Viktor.12.71 Сегодня, 17:00
    С опозданием. Казахстанские бай позарились на миллиарды иностранца, вот и поплатились. Этому делу несколько лет, вина казахов доказана, но платить обманутым инвесторам они не собирались. Вот и взяли их за мягкое.
    Viktor.12.71
    1. катана Сегодня, 17:07
      Цитата: Viktor.12.71
      С опозданием. Казахстанские бай позарились на миллиарды иностранца, вот и поплатились. Этому делу несколько лет, вина казахов доказана, но платить обманутым инвесторам они не собирались. Вот и взяли их за мягкое.

      Если иск к государству Казахстан,то почему бы и не арестовать счета этой страны?Людей надо уважать.
      катана
    2. Володин Сегодня, 17:16
      Цитата: Viktor.12.71
      вина казахов доказана

      А "доказана вина", простите, всех казахов?
      Это, на секундочку, Национальный фонд, а не депозит конторки "Рога и Копыта".
      Володин
      1. Шалтай Сегодня, 17:31
        Цитата: Володин
        А "доказана вина", простите, всех казахов?

        А Казахстан всегда хорошо обдумывает , когда ведет себя аналогично .
        Шалтай
      2. Вадим237 Сегодня, 18:00
        А всем казахам, по факту, этот фонд и не принадлежит - им распоряжаются узкая группа лиц. Не странно, что фонд национального благосостояния Казахстана - находится в США, ребята видать под прикрытием фонда, просто себе подушку, под мягкое место, собирали - и тут такой облом.
        Вадим237
    3. Siban Сегодня, 17:17
      Цитата: Идущий
      Это начало процесса по отрыву Казахстана от России.
      Опять Госдеп мерещится laughing?!
      Цитата: Viktor.12.71
      Этому делу несколько лет, вина казахов доказана, но платить обманутым инвесторам они не собирались. Вот и взяли их за мягкое.
      Правильно good - чему как казах я искренне рад. Хоть какая-то управа. Но судя по новостям, скоро возьмутся и за русских.. С чем вас и поздравляю.. hi
      Цитата: Sergey53
      И это при том, что отношения США и Казакстана всегда были хорошими.
      А они хорошими и останутся. Более того Назарбаев вводит в Казахстане англосаксонское право. Вчера только об этом говорил.
      Siban
    4. Шалтай Сегодня, 17:22
      Цитата: Viktor.12.71
      позарились на миллиарды иностранца, вот и поплатились

      А сколько "имиджевых усилий" ... ай-яяй , все напрасно . Согласитесь , что российский крупный бизнес там себя ведет намного гуманней , вежливей , чем молдавский олигарх . Шум не поднимают , в суды Лондона , Нью-Йорка не кляузничают . Скрутят охрану , да бока намнут кому надо и все .
      Эка невидаль , очередной раз в СА иностранные инвестиции решили присвоить . Казахстанские инвестиции кстати тоже присваивали в грубой форме , обычай такой .
      Шалтай
    5. weksha50 Сегодня, 18:27
      Цитата: Viktor.12.71
      С опозданием. Казахстанские бай позарились на миллиарды иностранца, вот и поплатились. Этому делу несколько лет, вина казахов доказана, но платить обманутым инвесторам они не собирались. Вот и взяли их за мягкое.



      Гм... Такое впечатление, что комментарии от Вашего имени пишут разные люди... По крайней мере, разные по степени владения русским языком...

      Для сравнения...:...

      "
      Цитата: Viktor.12.71
      После случая с гражданин Молдовы Анатоли Стати и его сын Габриэль Стати на деньги зарубежных инвесторов стали неприкосновенными, так как Договор к Энергетической хартии по отношению к молдавским инвестициям нарушил именно Казахстан. Казахстан макроэкономический нестабилен и все осложняет коррупция. Никто не уверен в нацвалюте Казахстана.


      Вы уж извините... На ВО - Вы не один такой... Бригадный подряд, что ли ?
      weksha50
  5. Оверлок Сегодня, 17:04
    подарок Санта Клауса казахам
    Оверлок
    1. Офицер запаса Сегодня, 17:18
      Штатники лишний раз пытаются показать - кто в мире хозяин. Их мало волнуют молдавские миллионеры. А вот хорошие отношения Казахстана и России, Казахстана и Китая или отсутствие баз НАТО на территории Казахстана - это "вина" гораздо серьезнее.
      Офицер запаса
      1. Лелёк Сегодня, 17:50
        Цитата: Офицер запаса
        Офицер запаса


        hi , Алексей.
        Не суть, что янки показывают гонор через принуждение, а в том, что Назар-бай с умилением ведётся на эти принуждения, ломая связи с прежними союзниками и постепенно переходя в позицию "раком" перед новыми (якобы) друзьями. Чем заканчивались такие "опции" хорошо известно.
        Лелёк
        1. Офицер запаса Сегодня, 18:05
          Лев, приветствую! К сожалению, такое наблюдается. Мне Назарбаев этим своим "умилением" все больше напоминает стареющего Брежнева - ближайшее окружение вертит им, как хочет. И все эти показательные порки от штатников - именно для этого окружения. Чтобы "с пеленок" понимали, кому кланяться нужно.
          Офицер запаса
          1. Лелёк Сегодня, 18:15
            Цитата: Офицер запаса
            Чтобы "с пеленок" понимали, кому кланяться нужно.


            Страны прогибаются перед его величеством ЗЕЛЁНОЙ БУМАЖКОЙ. Клан Назар-бая усиленно проталкивает преемницу - дочурку (которая намедни была с визитом в ЕС - новые друзья, новые перспективы, однако). yes
            Лелёк
          2. Лев Бронш Сегодня, 18:23
            Неистово плюсую!! smile
            Лев Бронш
    2. avt Сегодня, 17:29
      Цитата: Оверлок
      подарок Санта Клауса казахам

      Ёкрный Экибастуз ! wassat А их то за что ? Вроде и на латиницу перешли wassat и вот те нате .Нахлобучили страну целиком ...всю. Кому звоночек ? Чтобы приемника правильного назначили ?
      avt
      1. Шалтай Сегодня, 17:41
        Цитата: avt
        А их то за что ?

        Цитата: avt
        Кому звоночек ?

        Политики тут меньше чем может показаться . Министр уже сказал , подумаешь 500 лямов , ерунда какая . Кудринцы такого и не приметят , им блаженным
        хоть пнем по сове , что совой об пень .
        Шалтай
        1. avt Сегодня, 17:58
          Цитата: Шалтай
          Политики тут меньше чем может показаться .

          no
          Странно, что приходится ставить вновь столь элементарный, азбучный вопрос.
          К сожалению, Троцкий и Бухарин заставляют делать это.
          Они оба упрекают меня в том, что я «подменяю» вопрос, или что я подхожу «политически», а они подходят «хозяйственно»...... Политика есть концентрированное выражение экономики — повторил я в своей речи, ибо раньше уже слышал этот ни с чем не сообразный, в устах марксиста совсем недопустимый, упрек за мой «политический» подход.
          Политика не может не иметь первенства над экономикой.
          Рассуждать иначе, значит забывать азбуку марксизма.
          bully ТАКИЕ шаги вот просто так , по иску в споре ,,хозяйствующих субъектов" , не делаются ни разу !Или получат желаемое , или НАН найдёт какой хитрый ход деблокировать . Но вот отчего то кажется - нагнут . Уж слишком долго , раньше чем ввели латиницу, у него там Тони Блэр советником советовал, вот и досоветовал. bully
          avt
      2. Siban Сегодня, 19:23
        Цитата: avt
        А их то за что ? Вроде и на латиницу перешли и вот те нате .Нахлобучили страну целиком ...всю.
        Скоро ваших хлобучить будут laughing А вроде на латиницу не переходили.. laughing
        Кстати, в субботу вечером, 23 декабря, президент РК Нурсултан Назарбаев провел встречу с представителями казахстанских СМИ. Глава государства подвел итоги прошедших в этом году событий и ответил на вопросы журналистов:
        Siban
    3. Галеон Сегодня, 18:04
      Скорее уж подарок Санта-Клаусу от казахов - 22 млрд.
      Галеон
  6. Sergey53 Сегодня, 17:04
    Наш Минфин ещё подождёт я думаю, ему спешить некуда, да и забирать тоже. И это при том, что отношения США и Казакстана всегда были хорошими, ни чета нашим.
    Sergey53
    1. Идущий Сегодня, 17:11
      У нас другая ситуация , мы не держим доллары на счетах , у нас деньги в долговых обязательствах Правительства США и мы развиваем экономику наших "друзей" , что заставляет удивляться.
      Идущий
      1. Sergey53 Сегодня, 17:30
        То-есть вы надеетесь у нас ничего не приберут из наших 105млрд. Которых в бюджете не хватает, на развитие промышленности денег нет, на пособия и зарплаты, а мы держимся? Выходит эти деньги не наши?
        Sergey53
        1. Астория Сегодня, 17:43
          Лень искать, но в 15 году был разговоры, что на случай ареста трежеря были выведены из штатовской системы депонирования.
          Астория
          1. Sergey53 Сегодня, 17:53
            Спасибо за полезную информацию.Но думаю лучше бы эти деньги крутились на пользу России в России.
            Sergey53
            1. Астория Сегодня, 18:03
              Обеими руками за. ЗВР должны покрывать не менее 3 месяцев импорта, импорт 16 года -
              -+180 bln USD = +- 50 bln; кроме того на штаты приходится доля торговли не более 5% - какого дьявола мы держим более 100 млрд в трежерях непонятно. Кудрю бы собственными зубами загрыз.
              Астория
          2. Стирбьорн Сегодня, 18:57
            Цитата: Астория
            Лень искать, но в 15 году был разговоры, что на случай ареста трежеря были выведены из штатовской системы депонирования.

            не знаю что там насчет депонирования, но укродолг в 3 млрда тоже кричали что застрахован британцами, а вон как оно - до сих пору суд идет
            Стирбьорн
        2. Вадим237 Сегодня, 18:02
          Эти 105 миллиардов, да же если выведут из США, лягут мёртвым грузом в Российский резервный фонд - до следующего кризиса.
          Вадим237
  7. Sam_gosling Сегодня, 17:05
    Обеспечительные меры так то и в отечественном гпк/апк есть и в их число входят такие действия как арест счетов, картотека и пр. Но ведь и тут прости хосспаде англо-жидо-саксы виноваты по любому.
    Sam_gosling
    1. Володин Сегодня, 17:09
      Цитата: Sam_gosling
      Обеспечительные меры так то и в отечественном гпк/апк есть и в их число входят такие действия как арест счетов,

      Оч.хороший комментарий. Завтра же надо будет заглянуть в банк и потребовать ареста Ваших счетов в формате обеспечительных мер - ну, вдруг вы тоже лишили копейки какого-нибудь молдавского миллиардера... А Вы тем временем начинайте собирать доказательства, что к молдавским миллиардерам никаким боком. Вооот... И Казахстану приходится доказывать, что он не верблюд
      Володин
      1. Sam_gosling Сегодня, 17:19
        Подавайте иск в суд, вам никто не запрещает. Заодно с нормами материального права ознакомитесь. Только если проиграете, не обессудьте уплатить мне все мои расходы в размере стоимости услуг юриста, недополученные проценты по арестованным счетам, расходы на транспортировку моей тушки и компенсацию за полупансион в пятизвездочной гостинице за весь срок рассмотрения дела, а уж если еще и в сми инфа попадет (а ВО это сми, пролистайте вниз до упора если не верите), так я и встречным иском вас огорошу на мульён-другой. Dura lex sed lex.
        А если серьезно, не шутите с этим и снижайте уровень правового нигилизма в стране. Нам это всем очень нужно.
        Sam_gosling
        1. Володин Сегодня, 17:23
          Цитата: Sam_gosling
          Только если проиграете...

          Так конечно проиграю. Я же не молдавский миллиардер, да и для США мы с вами вряд ли представляем интерес, исходя из предположения, что у кого-то из нас вряд ли найдутся 22 млрд долларов)))
          Володин
          1. Sam_gosling Сегодня, 17:29
            Но при этом я не зря указал старинную пословицу на латыни. С точки зрения закона я или вы или Казахстан с молдавскими муллиардерами, как субъекты права являемся равноправными сторонами в процессе, несмотря на наличие на счете хоть 10 деревянных рублей, хоть охренелиарда зелени. И обеспечительные меры применяются одинаково для всех.
            Sam_gosling
            1. Володин Сегодня, 17:35
              Цитата: Sam_gosling
              И обеспечительные меры применяются одинаково для всех.

              Хорошая шутка.

              Ведь почему-то "обеспечительные меры" всё чаще применяются банками стран победившей демократии в отношении "чумазых, не развитых не демократических государств". Аресты счетов Каддафи и суверенного фонда Ливии, например. Средства Хуссейна или вложения из бюджета Ирака в зарубежные ценные бумаги в начале 2003-го. И ровным счётом ни одного ареста средств "равноправного" старины Браудера...
              Володин
        2. dauria Сегодня, 17:45
          Только если проиграете, не обессудьте уплатить мне все мои расходы в размере стоимости услуг юриста,


          А у меня сосед на помойке , он иск подаст за пузырь ...Вы ему потом про нормы расскажете и расходы потребуете...Да, счета из отеля не забудьте laughing А теперь представьте, что это сделает ваш конкурент перед вашей важнейшей сделкой, которую упустить нельзя именно сейчас.
          dauria
      2. Вадим237 Сегодня, 18:11
        "Завтра же надо будет заглянуть в банк и потребовать ареста Ваших счетов" У наших банков начинает появляться практика блокировки счетов, банкиры нашли хороший закон, об экстремизме, который позволяет это делать, причём без доказательств - захотели заблокировали, а пока вы трётесь с банком, о разблокировке счёта, вашими бабками успешно пользуются, получая прибыль - только вы этого не увидите.
        Вадим237
  8. Околоточный Сегодня, 17:07
    “Риски ограничены суммой иска — это около 500 миллионов долларов. Никогда 22 миллиардов никто не заберёт.

    Никогда не говори Никогда.
    Околоточный
    1. фа2998 Сегодня, 17:31
      А вот завтра представители "Нафтогаза" обратятся в американский суд с претензиями к России и Газпрому. И пока будут решать облигации на 100 млрд. $ заморозят.И ВЫИГРАЮТ СУД, думаю симпатии ихнего суда целиком на стороне Украины.И заберут по решению суда сколько за просят, а аппетиты у них огромные. Вот и решайте, нужно там хранить деньги! request hi
      фа2998
      1. Вадим237 Сегодня, 18:06
        Вот облигации свои, США точно замораживать не будут.
        Вадим237
      2. БВС Сегодня, 18:48
        Странная наша (советская еще) психология. Мы думаем, что "симпатии ихнего суда целиком на стороне (кого либо)". Мы даже представить не можем, что может быть независимый суд. Мне нас жалко.
        P.S. Мой флаг не мой флаг. Просто в моей стране (бывшая республика СССР) доступ к данному сайту закрыт.
        БВС
  9. pvv113 Сегодня, 17:18
    Казахстан сталкивается с очередным фактом игнорирования Соединёнными Штатами Америки принципа презумпции невиновности

    Американцы игнорируют все, что не касается их шкурных интересов
    pvv113
  10. Горный стрелок Сегодня, 17:19
    Получите и распишитесь. А сами будете как бобики бегать за своими деньгами. И не скоро их получите.
    Горный стрелок
  11. loginovich Сегодня, 17:24
    То есть у казахстанских чиновников ещё есть вера в англо-американское правосудие? [b][/b]

    ДАМ и ВВП верят ,а казахи что ли хуже?
    loginovich
    1. Sam_gosling Сегодня, 17:30
      Не стоит вскрывать эту тему.
      Sam_gosling
    2. Вадим237 Сегодня, 18:15
      Это только подтверждает то, что чинуши в Казахстане ещё те прохиндеи, со своим липовым "Фондом национального благосостояния Казахстана" - за которым стоит их карманный интерес.
      Вадим237
    3. Лев Бронш Сегодня, 18:21
      Видите ли, само по себе правосудие вещь хорошая и в западной цивилизации намного более укоренённая чем у нас, в Казахстане, на украине и т.п. НО! политический заказ никто не отменял. Это как за синяк под глазом судья вдруг 10 лет колонии строго режима определяет. Т.е. явное несоответствие тяжести наказания проступку. Вот я считаю, что наши элиты, в широком смысле, верят именно в правосудие, увы абсолютно не принимая в расчёт возможный политический заказ, что конечно и печально и чревато
      Лев Бронш
  12. niksan2002 Сегодня, 17:29
    Сейчас уже и бабки ныкать некуда.Длинные руки, американских банкиров,навсякаде.
    niksan2002
  13. Геркулесыч Сегодня, 17:52
    А мы на сотню миллиардов долларов спонсируем экономику сша! Вот так и наши 103 миллиарда арестуют, а потом и конфискуют пол надуманным предлогом! А кроме этих денег, сколько там их еще припрятано от народа на разных счетах! Вот так и храните деньги в западных банках -обдирут, как липку!
    Геркулесыч
  14. Лена Петрова Сегодня, 17:53
    Штаты постоянно какие-то прецеденты создают. Мы ведь тоже можем выплату своих долгов по такому праву заморозить. Если можно одним, почему нельзя другим?
    Лена Петрова
    1. Астория Сегодня, 18:04
      В штатах краткосрочные интересы превалируют над долгосрочными.
      Астория
  15. Балаган Сегодня, 17:55
    Нефик свои деньги хранить не дома...
    Балаган
  16. Дормидонт Сегодня, 17:56
    Недвусмысленные намёк несговорчивой России
    Дормидонт
  17. Curious Сегодня, 17:57
    Заметка - пример технологии производства набросов.
    Для начала. Владелец Ascom Group Анатол Стати инвестировал более миллиарда долларов в Казахстан, но активы компании в итоге отошли правительству Казахстана.
    Для тех, кто не судит о вопросах с дивана, а имеет опыт имел каких либо деловых отношений с Казахстаном на более менее серьезном уровне, в этом фокусе нет ничего удивительного, как и в определении того, что понимается под "отходом правительству Казахстана".
    И американское правосудие к заморозке счетов не имеет никакого отношения. Решение о заморозке казахстанских активов по делу молдавского бизнесмена Анатоля Стати приняли два суда - один в Амстердаме (Нидерланды) и второй в Бельгии. Банк Нью-Йорка Mellon «заморозил» 22 млрд долларов казахских активов исключительно выполняя решение европейских судебных инстанций.
    Кроме того, заморожены акции, принадлежащие суверенному фонду Казахстана "Самрук-Казына" в голландском предприятии KMG Kashagan BV, через которое правительство Казахстана участвует в крупном международном консорциуме, изучающем месторождение Кашаган.
    Плюс в Швеции заморожены акции Казахстана в 33 государственных шведских компаниях (включая Volvo, Skanska, Electrolux, Nordea и т. д., и принадлежащих шведскому SEB-банку в качестве хранителя). И шведский государственный судебный исполнитель уже продает эти активы и переводит поступления на свой депозитный счет.
    Идет процесс объяснения определденным лицам , что красть чужие деньги - нехорошо.
    Curious
    1. Лев Бронш Сегодня, 18:16
      То есть, исходя из вашей информации, погнали казахов ссаными тряпками повсюду, где есть их деньги. Попутно эти деньги и отнимая. Ну что ж 22 млрд. долл. для Запада не Бог весть что, но как говорится и на том казахам большое общечеловеческое спасибо hi . А вас вот не смущает иск на 0,5 млрд., а заморозка 22, в 44 раза больше. Может поделитесь инсайдом, как так то? Кстати обоснованность иска я лично под сомнение не ставлю, просто не знаю деталей. Но методы применённые к казахам уж сильно ваше - "красть чужие деньги - нехорошо" напоминают...
      Лев Бронш
      1. Curious Сегодня, 18:51
        Дело тянется с 2010 года. Стокгольмский арбитраж обязал Казахстан выплатить 506 млн долларов. Казахстан не платит. К 2014 году наросли проценты проценты на сумму в 497,6 млн долларов по той же ставке, что и ставка к шестимесячным облигациям США. Казахстан не платит. Сейчас уже считай 2018 год. Т.е. там уже под 1,5 млрд. должок. Видно надоело уговаривать.
        https://www.nur.kz/1709496-pocemu-zamorozeny-22-m
        lrd-iz-nacfonda-kazahstana-rasskazal-amerikanskij
        -konsultant.html
        https://polpred.com/?ns=1&ns_id=981570
        Curious
  18. voyaka uh Сегодня, 17:59
    Такой казахстанский вариант дела Юкоса...
    voyaka uh
  19. Галеон Сегодня, 17:59
    Граждане! Храните деньги в своей сберегательной кассе! Если, конечно, они у вас есть.
    А вот нечего у себя устраивать "Астану" для мирного процесса в Сирии. А то хотят и рыбку съесть, и на елку влезть. С мировым жандармом так нельзя, наступит на то место, на которое может наступить.
    Галеон
  20. xant Сегодня, 18:04
    так и хочется сказать "Ну что Назарбаеч помогла ли тебе твоя латинизация "
    xant
    1. Лев Бронш Сегодня, 18:11
      Не прочитал ваш коммент и ответил практически слово в слово.. laughing . Считаю, что у умных людей и мысли схожие wink
      Лев Бронш
  21. weksha50 Сегодня, 18:05
    "Казахстан сталкивается с очередным фактом игнорирования Соединёнными Штатами Америки принципа презумпции невиновности. Получается, что претензии к зарубежному государству может выставить любой человек, который покажется заслуживающим внимания с точки зрения интересов США, а после этого уже целая страна должна доказывать свою невиновность, пытаясь получить доступ к размещённым средствам"...

    Почему - "Казахстан"... Да это видно по всему миру, как "владыка" устанавливает свой режим...
    Неглупому, скажем - мудрому, лидеру одного из постсоветских государств прямо пытаются указать вектор движения его государства... Главное - против России... В открытую об этом - не говорится... Но умный человек - поймет...
    Странно, что США пока еще в отношении Казахстана деликатно действуют... Всё-таки Дед Назарбай сумел внушить к себе уважение и там...
    weksha50
  22. Немезида Сегодня, 18:10
    Пора бы ВВП задуматься о том,что деньги России нужно хранить в России и тратить на Россию,а не на Узбекистаны с Киргизиями
    Немезида
  23. Лев Бронш Сегодня, 18:10
    Вот прям так и хочется спросить у Нурсултана, что казах, помогла тебе твоя латиница?? laughing
    Видимо как только руководство любой страны скатывается в нацизм, то эта страна обречена превратиться в пустынную территорию, а для лечения необходима реальная война с миллионными жертвами. Карма что ли у нациков такая? hi Ну а цитата министра юстиции Казахстана это вообще нечто... богатый наверное человек этот Марат Бекетаев, "всего лишь 0,5 млрд. долл.",- и то правда, мелочь какая-то fool
    Лев Бронш
  24. 1536 Сегодня, 18:12
    Снова американские шантажисты вышли на дело. Или рвете все договоры и связи с Россией и получаете свои деньги, или денежек своих не увидете. И еще кто-то будет говорить, что с американцами можно иметь партнерские отношения?
    1536
  25. Strashila Сегодня, 18:21
    Новый аттракцион для наших толстосумов... а ну ка забери свои бабосы за рубежом.
    Strashila
  26. Mavrikiy Сегодня, 18:21
    Бекетаев:
    Риски ограничены суммой иска — это около 500 миллионов долларов. Никогда 22 миллиардов никто не заберёт.
    То есть у казахстанских чиновников ещё есть вера в англо-американское правосудие?
    Скорее всего чиновники торгуются об условиях возвращения мани-мани. А условия - отношение с Россией, мне так каэца. feel
    Пингвин чихнул, белый медведь взледнул - Россия виновата. Аж гордость пробирает.
    Mavrikiy
  27. Беларусь это Россия Сегодня, 18:26
    Цитата: saturn.mmm
    Цитата: BlombiRus
    Добрым молодцам урок!

    Это что плохо что человек может стребовать свое, неважно с государства или с другого человека? Что то я вектор статьи не понял.

    Что вы не поняли???? Давно пора понять-что состояние и деньги-нужно хранить-в СВОЕЙ стране и в своих рублях либо золоте,а не вывозить за границу.За границей-возьмут и заберут.
    Беларусь это Россия
  28. Беларусь это Россия Сегодня, 18:29
    Цитата: Pirogov
    Цитата: saturn.mmm
    Это что плохо что человек может стребовать свое, неважно с государства или с другого человека? Что то я вектор статьи не понял.

    Что Вы не поняли ,что кто дружит с РФ того будут нагибать и забирать деньги ? А BlombiRus имел ввиду российское правительство у которых деньги тоже ,догадайтесь с одного раза где! Вот и делайте выводы господа дельцы ,держать деньги заграницей опасно для этих самих денег. Всего ,,,честно,,, наворованного можно в один миг лишиться..............

    И вы ни черта не поняли.Вывод-ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ-СБЕРЕЖЕНИЯ,ДЕНЬГИ И СОСТОЯНИЕ-НУЖНО ХРАНИТЬ В СВОЕЙ СТРАНЕ,В СВОЮ СТРАНУ ВКЛАДЫВАТЬ,А НЕ ВЫВОЗИТЬ И КРМИТЬ ЧУЖОГО ДЯДЮ.И не важно-дружишь или не дружишь ты с Россией.
    А дружить с Россией Русской православной-надо.
    Беларусь это Россия
    1. Туз Бубен Сегодня, 18:43
      А луче просто дружить с головой...
      Туз Бубен
  29. Беларусь это Россия Сегодня, 18:36
    Цитата: weksha50
    Цитата: Лелёк
    Душка Назар-бай решил переплюнуть всех "хитропопых" и усидеть не на двух, а на трёх стульях (


    Ругать особо деда не надо... Он из всех 15-ти "сестёр" наиболее благоприятно относился как к СССР, так и к России... Видно, стареет, а молодые волчата - когтями по старой шкуре вовсю возюкают... Окружение (свита) диктуют и поведение... Увы...
    Только вот... Частегько мы говорим о том, скОлькими территориями приросла Украина благодаря России (как царям, так и Генсекам)...
    То же самое можно сказать и о Казахстане...
    И опять всплывает поговорка об Иванах, не помнящих родства... Или о людях, не знающих, что такое благодарность и дружба...

    А нахрена СССР развалили???? Вся эта каша и дерьмо-из-за того-что похерили СССР.Какого чёрта его развалили,когда люди проголосовали на референдуме-ЗА СОХРАНЕНИЕ СССР?????????????
    ВАРШАВСКИЙ ДОГОВОР УНИЧТОЖИЛИ??????????Вот развалили,повластвовать мелкими князьками захотели-теперь и получили эти проблемы. Назад-в Россию Русскую православную собираться надо.
    Беларусь это Россия
  30. Туз Бубен Сегодня, 18:41
    Пока не поздно...Всем, Всем, Всем...
    Приму Ваши национальные вклады беспроцентно, в неограниченных количествах и суммах...Торопитесь, полчаса до регистрации рейса осталось...
    Туз Бубен
  31. sapporo1959 Сегодня, 18:44
    Всё же Американцы надо отдать им должное молодцы.Свои интересы блюдут от и до!И самое смешное что и Россию вот так одним росчерком пера лишат денег лежащих у них в банке и патриотам только и останется что в интернете выражать свою глубокую вместе с правительством озабоченность.Ну а если еще и детишек главных патриотов живущих почему то в основном на загнивающем западе маленька под напрягут вопросами за какие такие денежки вы тут так лихо и богато живете,то тогда в обще да же и по центральному телевидению покажут документальный фильм о происках империализма...
    sapporo1959
  32. инструктор батутной зоны Сегодня, 18:44
    Казахи могли сразу выплатить молдавану сумму иска, а они отказались, довели до суда. А теперь имеют очень большой гемор. Но мне их не жаль. Надо было головами думать.
    инструктор батутной зоны
  33. Alex20042004 Сегодня, 18:45
    Цитата: BlombiRus
    Вот такой вот тонкий намёк на толстые обстоятельства. Добрым молодцам урок! Плохо только, что в правительстве Айфончика добрые молодцы не наблюдаются вовсе.


    По жизни всегда так: Одалживает денежные средства тот, которому эти денежные средства не нужны.
    Alex20042004
  34. Беларусь это Россия Сегодня, 18:45
    Цитата: Viktor.12.71
    Цитата: Лелёк
    Душка Назар-бай решил переплюнуть всех "хитропопых" и усидеть не на двух, а на трёх стульях (ЕАЭС, ЕС+США, Китай).

    Вообще то он решил сделать из Казахстана некую Швейцарию, то есть полный нейтралитет. Получится ли из этого что нибудь покажет время.

    Нихрена не получится.Пока Казахстан будет не в составе России Русской православной-его будут долбать враги России:США,Запад,Китай.Стараясь покорить,завоевать,подчинить Казастан-себе и расположить на территории Казахстана-свои военные базы либо лагеря наёмников-поближе к России Русской православной.
    Эта участь-всех постсоветских стран.Пока будет жива Россия Русская православная.
    Никакая нахрен "богатая Швейцария новая"-никому,тем более США-не нужна.Всем нужен вкусный и жирный пирог обладающий-ВСЕМИ ресурсами:ВСЕЙ таблицей Менделеева,ВСЕМИ ископаемыми,большой землёй и территорией и к тому же-людьми-в качестве рабов и колонии.
    И вот пока Россию не удалось уложить на лопатки-все страны окружающие Россию-ждут вот такие вот тягомотины.То есть-всех будут использовать как плацдарм в войне против России Русской православной,против Русских православных,народа России Русской православной.
    Вывод очень простой:либо все эти страны-ложатся под США,Запад-становятся их колонией и рабами,но не ими;либо входят назад в состав России Русской православной (по своей воле и своему жеанию-без всяких войн и агрессий и завоеваний со стороны России Русской православной,Русских православных-делают казахстанский референдум о вхождении Казахстана в состав России Русской православной и на весь мир и в ООН-показывают его и тихо,мирно без единого выстрела и убийства-входят в состав России Русской православной в режиме трансляции он лайн на весь мир и ООН-чтобы всяких доколупок не было со стороны США и Запада-типа злые кровожадные рюзгие захватили Казахстан)-становятся Россией Русской православной,Русскими православными,народом России Русской православной-возвращаются домой,как и были всегда.
    А третьего-мои миленькие дуралеи-не дано! Либо вы-Россия Русская православная,Русские православные,народ России Русской православной с равными правами и обязанностями Русских православных,народа России Русской православной; либо вы колония и рабы США,Запада либо кого ещё-без равных прав покоривших вас завоевателей-агрессоров.И страна ваша-даже не будет в составе покорившей вас страны.Отдельно-как колония а вы-как третьесортное го*но извините.
    То же самое и моей Беларуси касается-вне России Русской православной Беларусь-просто труп.
    Беларусь это Россия
  35. Волька Сегодня, 18:47
    а Путин предупреждал еще когда...
    Волька
  36. Симон Сегодня, 18:51
    Друзья, держите деньги в Сберегательном банке, нечего доверять американским банковским воротилам - обманут! request fool
    Симон
  37. farik68 Сегодня, 18:53
    Извините Господа хорошие за вопрос а какого хрена национальный фонд делает в Соединённых Штатах.....???? Так вам и надо......
    farik68
  38. Оператор Сегодня, 18:59
    Хароший фитиль вставили НАНу вместе с его программой латинизации всей страны laughing
    Оператор
  39. vladimirvn Сегодня, 19:00
    ...Вдруг раздался легкой звон,
    И в глазах у всей столицы
    Петушок спорхнул со спицы,
    К колеснице полетел
    И царю на темя сел,
    Встрепенулся, клюнул в темя..
    А.С. Пушкин "Сказка о золотом петушке"
    vladimirvn
  40. APASUS Сегодня, 19:07
    Читать смешно!
    Как будут разводить руками наши чиновники ,выдумывать нелепые оправдания,если заблокируют счета с нашими деньгами,а там не 22 миллиарда .
    До этого никто не зал об агрессивной политике американцев?
    APASUS
  41. Tarhun Сегодня, 19:18
    Просто для справки.

    В мире сейчас ходит примерно 178 млн $-купюр на сумму 420 млрд $ которые весят 300 тыс. т.
    К примеру ЗВР России около 400 млрд$.
    Мы живем в век электронных денег. Это цифра в компьютере. Что толку, если бы Казахстан эту цифру хранил бы в своем компьютере. К нему пришли бы за реальными $, а у него их физически нет. А когда эта цифра храниться в компьютере банка той страны которая их печатает, тогда другой расклад. Вот и весь заговор. Теперь понятно, почему наше правительство продвигает идею расчетов в национальных валютах.
    Tarhun
  42. Комментарий был удален.
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