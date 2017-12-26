В США заморожены миллиарды долларов Нацфонда Казахстана

Риски ограничены суммой иска — это около 500 миллионов долларов. Никогда 22 миллиардов никто не заберёт.

Из Казахстана поступают сообщения о том, что в одном из американских банков были заморожены средства Национального фонда Казахстана на сумму почти в 22 млрд долларов. Заморозку средств осуществил менеджмент финансово-кредитной структурыпо иску молдавского миллиардера Анатолия (Анатола) Стати.Эту информацию подтверждают в Нацбанке Казахстана. По заявлению председателя НБ РК, американский банкявляется одной из площадок, на которой размещаются средства казахстанского Национального фонда (аналог российского Фонда национального благосостояния). При этом отмечается, что сумма замороженных американцами средств в десятки раз превосходит сумму исковых претензий молдавского бизнесмена.Представители Нацбанка Казахстана подали иск в Высокий суд Англии, пытаясь опротестовать решение, принятое в США. Об этом сообщает информационное агентство Sputnik По всем признакам, Казахстан сталкивается с очередным фактом игнорирования Соединёнными Штатами Америки принципа презумпции невиновности. Получается, что претензии к зарубежному государству может выставить любой человек, который покажется заслуживающим внимания с точки зрения интересов США, а после этого уже целая страна должна доказывать свою невиновность, пытаясь получить доступ к размещённым средствам. Это ещё и лишнее доказательство того, какие риски сопряжены с размещением средств национальных фондов в западных банках (в американской валюте).Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев утверждает, что из замороженных средств Казахстан может потерять только «сумму иска», а это 500 млн долларов. Будто бы это мизерная сумма... Бекетаев:То есть у казахстанских чиновников ещё есть вера в англо-американское правосудие?