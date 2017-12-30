09:32 30 декабря
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Храм деградации



Заявление Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в этот город посольства США – свидетельство глубочайшего интеллектуального, морально-психологического и организационного кризиса американской и мировой элиты.

Казалось бы, что особенного – Иерусалим всегда воспринимался как стольный град народа израилева. Но дело в том, что он стал еще и духовным центром мира. Именно в этом городе проповедовал и принял мученическую смерть Иисус Христос – Сын Божий. Таким центром Иерусалим является и для мусульман наряду с Меккой. Здесь одна из величайших и древнейших мечетей. Ислам признает и чтит Иисуса Христа – Иссу, как и пророков Ветхого Завета, прежде всего Моисея. Таким образом, объявление Иерусалима столицей еврейского государства многими верующими воспринимается как попытка израильских властей приватизировать духовный центр мира.


Есть в этом событии и политический аспект. Он в том, что восточную часть Иерусалима международное сообщество считает принадлежащей Палестине и оккупированной незаконно, что отражено в соответствующих решениях ООН. Объявление Иерусалима столицей Израиля фактически ставит крест на надеждах палестинцев обрести собственное государство.

Акция американского президента фактически воспринимается как антиарабская. Итог – массовые протесты по всему миру. Более того, с резкими заявлениями выступила Турция – государство светское, но исторически ориентированное на ислам.

И столь серьезному событию, как ни странно, должного внимания не уделено ни прессой, ни аналитиками. Обнародованные оценки сводятся к тому, что Трамп пошел на этот шаг ради укрепления позиций в американском истеблишменте и обществе. С анализа этого предположения и начнем. Для установления его правдоподобности надо охарактеризовать личность и социальную базу Трампа, а также те силы, в чьих интересах принято конкретное решение.

45-й президент США представляет те слои бизнеса, которые ориентированы на реиндустриализацию, восстановление в полной мере суверенитета Америки, ее освобождение от транснационального влияния во внешней и внутренней политике. Это определило опору Трампа в обществе. К ней относится крупный и средний бизнес, не являющийся частью транснациональных элит и потому многое потерявший в результате реализации программы глобализации в 90-е и последующие годы. Соответственно непримиримыми противниками президента стали транснациональные элиты и связанная с ними часть американского истеблишмента. Этим же определяется и отношение к Трампу на международной арене. Лидеры транснациональных элит в других странах видят в нем разрушителя сложившейся структуры миропорядка. В свою очередь политические партии и движения Запада, ориентированные на восстановление суверенитета своих стран, воспринимают его как пример для подражания.

Удар по рейтингу

У Трампа явно недостаточная квалификация в области геополитики. Это, в частности, проявляется в том, что он ставит экономику выше. Об этом свидетельствуют его действия и заявления насчет НАТО и глобальных американских инициатив по созданию партнерств – Тихоокеанского (ТТП) и Атлантического (ТАП). ТТП он удостоил указа о выходе из него США, а по второму проекту просто свернул консультации. Объявив, что НАТО устарело, Трамп тем самым поставил под угрозу само существование блока. Фактически это серьезные удары по основам традиционной американской геополитики последних 60 лет.

Что касается интеллектуального потенциала президента США, то его следует признать высоким. Надо обладать достаточным умом и гибкостью, чтобы продержаться на посту при организованной масштабной травле и господстве противников в информационном пространстве.

Из анализа социальной базы Трампа следует, что заявление об Иерусалиме рейтинга ему не добавило – чисто американскому бизнесу вопрос о том, какой именно город будет столицей Израиля или любого другого государства, глубоко безразличен. Главное, чтобы был благоприятный деловой климат. Но его улучшения после такого заявления можно ожидать разве что только в Израиле. Не одобрила этот шаг и американская верхушка. Судя по данным СМИ, Госдеп, Пентагон и спецслужбы США даже пытались его предотвратить.

Так кому же хотел угодить Трамп? Ответ очевиден: израильскому лобби в США, еврейским финансовым воротилам. И, естественно, правительству Израиля, хотя это в последнюю очередь.

Можно констатировать, что заявление вряд ли было рассчитано на повышение личного рейтинга – Трамп больше потерял, причем не только в США, но и в других странах, прежде всего в арабских, с которыми совсем недавно старательно налаживал отношения, как с той же Саудовской Аравией. Да и у турецкого руководства появились дополнительные поводы продолжить дрейф в сторону РФ.

Стратегия мутной воды

Репутационные потери Трампа слабо компенсируются ростом его рейтинга в произраильских кругах. Чтобы понять поступок президента, придется обратиться к анализу особенностей высшей американской и транснациональной элит. Сегодня можно констатировать, что именно этим слоям удается оказывать действенное влияние на непокорного главу государства. Они определяют приоритеты американской геополитики, а также основные принципы и методы ее реализации.

В этой части американской элиты можно выделить две основные группировки. Первая из них состоит из сторонников глобальной концепции господства англосаксонской расы, точнее, ее элиты. Это модель однополярного мира, в котором предполагается существование единственной полноценной государственной системы с осью Лондон – Вашингтон, составляющей хребет западной цивилизации. Основа этой части элиты представлена связанными с США как государством транснациональными банковскими и промышленными структурами.

Для США эта модель означает:

1. В военном отношении – удержание абсолютного военного превосходства над остальным миром, главным образом за счет недостижимого для других стран уровня технологий, поддержание контроля над вооруженными силами, в первую очередь стран Европы, входящих в НАТО.

2. В экономическом плане – обеспечение контроля над основными планетарными сырьевыми ресурсами и коммуникациями, укрепление доллара как единственной мировой резервной валюты, сохранение доминирующего положения США в мировой системе хозяйства.

3. В духовной сфере – идеологическое доминирование любыми способами, включая военные, сохранение научного и технологического преимущества.

Вторая группировка представлена сторонниками глобальной концепции мондиального, то есть единого мира. В отличие от монополярной модели эта предполагает в конечном итоге ликвидацию всех государств, включая США, в пользу единого, в котором будет господствовать транснациональная элита, а все остальное человечество, разделенное по степени близости к ней, ее обслуживать. Эта концепция имеет мистическую основу, восходящую к ветхозаветным временам. Она утверждает неизбежность господства талмудической элиты под руководством нового мессии (машиаха). Эта часть высшего эшелона политической элиты США представлена доминирующими в мире транснациональными банковскими структурами, в существенно меньшей мере связанных с американской государственностью и господством доллара.

Но на этапе создания условий для формирования единого мирового правительства основным инструментом реализации геополитики этой группы являются США. Поэтому сегодня обе группировки пока еще преследуют сходные цели – сохранить американскую мощь и влияние. Однако уже есть признаки того, что сторонники мондиализма начинают переориентироваться на другие центры силы, в частности на Китай. В значительной степени это связано с явной неспособностью США обеспечить глобальное господство, а соответственно и решить задачу установления власти мирового правительства. И это очень тревожит строителей монополярной модели. По всей видимости, полный и окончательный провал геополитической операции «арабская весна», а особенно вытеснение США из Сирии с лишением их возможности сохранить в этом регионе надежно контролируемый плацдарм, заставило экстренно искать выход. Ведь что получилось? Создать марионеточное курдское государство из части территории Ирака и Сирии не удалось – против резко выступили Ирак и Турция. Ирак в случае такого шага окончательно сблизился бы с Ираном, стал бы его надежным союзником. Турция могла выйти из НАТО, тем самым оголив его южный фланг и поставив под угрозу само существование блока, а вместе с ним и американского военно-политического контроля над Европой. А это – прощай надежды на мировое доминирование и англосаксов, и транснационалов. В Сирии же – уже очевидно – американцам придется сворачивать свои незаконные базы. Тем более они теряют всякий смысл: что делать военспецам США в изолированных пустынных анклавах? Фактически у Соединенных Штатов в регионе Ближнего и Среднего Востока не остается ни одного надежно контролируемого ими государства, не говоря уже о марионеточных. Все здешние правительства ведут свою, причем явно многовекторную политику, ориентируясь сразу на несколько мировых центров силы. «У нас нет постоянных друзей, есть постоянные интересы». Эту истину бывшие верные союзники англосаксов усвоили не хуже своих учителей.

В зоне Тихого океана на фоне мощной китайской экспансии утер нос американской элите и лично Трампу юный Ким Чен Ын. КНДР, создав МБР «Хвасон-14» и особенно «Хвасон-15», поставила перед угрозой ядерного возмездия всю территорию США. Что остается Штатам?

Тут надо вспомнить, что важным фактором, определяющим неудачи американской геополитики, является выраженное общее снижение интеллектуального потенциала действующей элиты. Достаточно сопоставить такие глыбы, как Киссинджер или Бжезинский, с недавним госсекретарем США Керри и его помощницей Нуланд или нынешнего представителя США в ООН Никки Хейли с ее предшественниками 60–80-х годов. Общая интеллектуальная деградация американской элиты резко усугубляется дефицитом времени. В итоге могут быть приняты только относительно простые решения, не требующие ни больших умственных усилий, ни значительного организационного и ресурсного потенциала. Выбор также ограничен – из имеющихся апробированных стратегий поведения. Остается единственный инструмент «мягкой силы» – создание хаоса в надежде, что, сформировав нестабильность в регионе, удастся повторить «арабскую весну» в новой версии. В такой вариант заявление о признании Иерусалима столицей Израиля вполне вписывается как первый шаг на пути развязывания если не большой войны, то уж точно серьезных потрясений. В которые США постараются войти как «миротворец» с надеждой восстановить влияние. Можно признать это весомым основанием для экстравагантного заявления Трампа.

Соломоново решение

Однако есть еще одно предположение. Упомянутая выше деградация интеллектуального потенциала порождает все более выраженное мессианство, уверенность, что именно она, мировая элита, должна и способна определять новый глобальный порядок. Философская основа таких взглядов – все те же мистические положения, порой почерпнутые из весьма далекого прошлого и не имеющие ничего общего с реалиями. В частности, ключевым сакральным событием, определяющим всеобщую и незыблемую власть элит, является явление мессии, по-еврейски – машиаха, который должен воссесть на престоле в восстановленном храме Соломона на сохранившемся с 77 года нашей эры фундаменте. Сегодня на этом месте возвышается величайшая святыня ислама – мечеть Аль-Акса. Разделенность Иерусалима и категорическое несогласие палестинских властей с ее переносом не позволяют реализовать сакральный акт, обеспечивающий мистические основы глобального господства.

Напомним, что ключевым элементом любой власти является ее духовный компонент, без которого она неустойчива, если вообще может быть реализована. И он должен иметь конкретное материальное воплощение. Причем значение последнего возрастает обратно пропорционально силе собственно духовных основ: чем они меньше, тем величественнее требуется храмина.

Признав Иерусалим столицей Израиля и подтолкнув израильтян на перенос в этот город всех учреждений с изгнанием из него палестинского населения, мировые элиты провоцируют масштабные протесты, которые при участии боевиков запрещенного в России ИГ и других подобных организаций перейдут в фазу внутреннего вооруженного конфликта. При этом вполне возможно, что именно исламисты пойдут на взрыв мечети Аль-Акса – для этого у них не существует моральных и иных тормозов, особенно после того, как потренировались в Сирии, в том числе и на мечетях, столь же древних, как иерусалимская. Далее мощная израильская армия и спецслужбы подавляют вооруженный мятеж, а площадка под храм Соломона готова.
Автор: Сивков Константин
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/40585


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Комментарии 14

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  1. Татьяна Сегодня, 06:18
    Всё так и есть, как сказал автор статьи. Никаких внутренних логических противоречий в его логической концепции видения ситуации я лично не вижу.
    Поэтому гипотеза автора статьи вполне достоверна и может служить руководством к действию.
    Статья очень интересная и правильная!
    Татьяна
    1. ДэнСабака Сегодня, 07:26
      пустая болтовня....
      с чего автор утверждает, что признание новой столицы Израиля - ошибка для США?.... какие потери США понесли от этого решения? Кто из арабских партнёров отказался от сотрудничества? А вот арабы между собой пересpались за право считаться самым главным противником Израиля....
      ДэнСабака
  2. Chertt Сегодня, 06:19
    Деградация США происходит, но автор видит её как то странно,

    Заявление Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в этот город посольства США – свидетельство глубочайшего интеллектуального, морально-психологического и организационного кризиса американской и мировой элиты.
    Признание Иерусалима столицей, очень спорный ход, но то что он просчитанный, теперь видно. "Мусульманский мир" и "мировая общественность" пошумели и сдулись. Израилю даже чуть чуть по воевать не пришлось. Так что приходится признать, в этом вопросе Трамп сработал эффективно
    Chertt
    1. Татьяна Сегодня, 06:25
      Chertt
      Мусульманский мир и мировая общественность пошумели и сдулись. Израилю даже чуть чуть по воевать не пришлось
      Зато талмудические претензии сионистского Израиля на "мировое господство" иудеев на этом не остановятся. Война от признания Трампом Иерусалима столицей Израиля разойдётся по всему миру, как круги по воде.
      Достаточно в этом плане вспомнить про организацию Израиля-2 - т.н. "Небесного Иерусалима" - в Украине.

      НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ В УКРАИНЕ. Игорь Беркут. Опубликовано: 2 февр. 2017 г.

      Отрывок из выступления Игоря Беркута.
      «Эпохальным событием начала 2017 года стала высадка в порту Одессы первой группы переселенцев из Израиля, которую возглавил Игорь Беркут. Эта группа из 183 евреев-первопроходцев прибыла на Украину из Хайфы, чтобы на благодатной земле пяти областей Южной Украины заложить первый камень в фундамент Небесного Иерусалима».
      Из выступления самого Игоря Беркута – исполнительного директора проекта стало известно, что Новый Иерусалим к 2027г. станет для евреев-переселенцев очагом процветания, построенного на технологиях 7-го хозяйственного уклада.
      По словам Игоря Беркута, которого в Израиле многие почитают, как «Машиаха Бен Йосефа», деньги и решающие прорывные технологии для Небесного Иерусалима будут даны крупнейшими банкирскими домами и мировыми ТНК, большинство из которых принадлежит евреям.
      Татьяна
      1. Chertt Сегодня, 06:32
        Вы слова "талмудические" и "сионистские" написали как ругательства, А это, если передать смысл "законные" и "народные"
        Chertt
        1. Татьяна Сегодня, 06:40
          Chertt
          Вы слова "талмудические" и "сионистские" написали как ругательства, А это, если передать смысл "законные" и "народные"

          Талмуд не имеет отношение к ругательству. Это религиозные законы, приверженность к которым определяется как существование полурелигиозного государства в СВЕТСКОМ государстве Израиль на иудейской идеологической основе. Слышали такую фразу о существовании "государства в государстве"? Почитайте Талмуд - поймёте разницу между гражданскими светскими законами и религиозными!
          Татьяна
          1. Chertt Сегодня, 06:50
            Цитата: Татьяна
            Слышали такую фразу о существовании "государства в государстве"?

            Status in statu Где то слыхал....
            Цитата: Татьяна
            Почитайте Талмуд - поймёте разницу между гражданскими светскими законами и религиозными!

            Читал, в Православии это Пятикнижие плюс небольшие добавления

            Мне всегда были интересны юдофобы, Как это происходит?. Вот вы ,нормальная женщина, вдруг утром проснулись и решили, "ненавижу евреев" ?
            Chertt
            1. Татьяна Сегодня, 06:58
              Не путайте антисионизм с юдофобией! Это абсолютно разные вещи.
              Сионизм - это понятие политическое. А семитизм - это понятие этническое. Семитами являются и араба, и евреи и т.п.
              Не фиг развешивать ярлыки, если в этом Вы плохо разбираетесь.
              Татьяна
              1. Chertt Сегодня, 07:05
                Цитата: Татьяна
                Не путайте антисионизм с юдофобией!

                Вы не жонглируйте словами, а этимологию разберите, там грань исчезающе мала
                Цитата: Татьяна
                Сионизм - это понятие политическое. А семитизм - это понятие этническое.

                Цитата: Татьяна
                Семитами являются и араба, и евреи и т.п.

                Ну что за каша....Смешение Терминов разных наук из разных времен, сопряжение ужа с ежом....До свидания. с наступающим love
                Chertt
                1. Татьяна Сегодня, 07:14
                  Chertt
                  Ваши слова "Израиль на иудейской идеологической основе". следовательно понятие Сионизм и Семитизм фактически сливаются
                  Сионизм и семитизм не сливаются, потому что у арабов другая религиозная основа политической организации государства - не иудаизм, а ислам. Арабы - не иудеи, а мусульмане. Среди семитов есть и другие религии. Этими религиями эти семитские народы и отличаются друг от друга.
                  Татьяна
                2. Татьяна Сегодня, 07:34
                  Chertt
                  До свидания. с наступающим love
                  И Вас, Алексей, с наступающим Новым годом! drinks
                  Здоровья, счастья, успехов и всего самого лучшего Вам в Новом 2018 году! good
                  Татьяна
            2. Оранг Сегодня, 07:22
              Цитата: Chertt
              Читал, в Православии это Пятикнижие плюс небольшие добавления

              Пятикнижие не талмуд, а Тора.
              Оранг
              1. Chertt Сегодня, 07:46
                Цитата: Оранг
                Пятикнижие не талмуд, а Тора.

                Талмуд, Свод правил, основанных на толковании Библии (Торы) и регламентирующих религиозные, правовые отношения. Образно говоря, Тора это УК, а Талмуд перечень судебных решений, основанных на этом кодексе
                Chertt
  3. кедр Сегодня, 08:32
    Цитата: Chertt
    Цитата: Оранг
    Пятикнижие не талмуд, а Тора.

    Талмуд, Свод правил, основанных на толковании Библии (Торы) и регламентирующих религиозные, правовые отношения. Образно говоря, Тора это УК, а Талмуд перечень судебных решений, основанных на этом кодексе


    Талмуд - это моральный кодекс строителей сионизма, убойная для человечества вещь в себе...
    кедр
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